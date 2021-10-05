Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Lego
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 84, упоминаний - 103
Lego упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 2
|Генс Филипп 29 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Захир Максим 19 2
|Генс Георгий 62 2
|Горынин Дмитрий 6 1
|Голенкова Мария 1 1
|Takahashi Chris - Такахаши Крис 1 1
|Бусько Владимир 3 1
|Горшкова Алена 1 1
|Ведехин Игорь 23 1
|Васильев Григорий 35 1
|Сергеенко Дмитрий 1 1
|Сюняева Диана 1 1
|Щербаков Борис 20 1
|Зимин Дмитрий 8 1
|Федоров Дмитрий 16 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Ягодинский Антон 5 1
|Клявин Владимир 26 1
|Михайлова Екатерина 3 1
|Елистратов Николай 90 1
|Галкин Максим 2 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шариков Сергей 46 1
|Андреев Максим 29 1
|Притула Павел 31 1
|Данильченко Олег 2 1
|Никитенко Александр 1 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Теленков Андрей 21 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Серебряков Андрей 2 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Тюльпанов Александр 1 1
|Ершов Павел 28 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Melies Maries-Georges-Jean - Мельеса Жорж 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 4
|NYT - The New York Times 509 2
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 4
|CNews Analytics 1991 2
|Gartner 2193 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|NPD DisplaySearch 195 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765001, в очереди разбора - 668688.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765001, в очереди разбора - 668688.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru