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Lego


05.10.2021 Принципы Генса. ИТ-рынок вспоминает основателя «Ланит» 1
01.09.2021 К новому учебного году детские технопарки Москвы подготовили цикл мастер-классов для всей семьи 1
08.07.2021 Intel внезапно снимает с конвейера свои прорывные процессоры. Других таких у нее нет 1
31.03.2021 Минцифры России запустило тестовую версию обновленного портала Госуслуг 1
15.03.2021 «Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney» 1
28.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие гаджеты для детей 1
18.12.2020 Samsung представила планшет Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition для маленьких пользователей. Цена 1
27.11.2020 «Яндекс.Маркет» запустил трансляции о товарах для продавцов и производителей 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
13.11.2020 За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 19,3 млрд рублей 1
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft 2
16.07.2020 МТТ внедрила голосового робота на платформе VoiceBox для «Легорода» 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 2
19.02.2020 Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы 1
18.12.2019 Исследование Accenture: 95% российских школьников хотят стать программистами 1
04.06.2019 «Ланит» создал компанию по тестированию софта — конкурента Epam, «Люксофта» и «Ай-теко» 1
04.06.2019 «Ростелеком-Solar»: мобильные игры для детей содержат критические уязвимости 2
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 4
25.03.2019 Microsoft построила хранилище данных на основе ДНК 1
14.11.2018 «Ланит Омни» на CNews Forum 2018 представила решения для управления покупательским поведением 1
10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями» 1
28.08.2018 Lego выпустила конструктор для обучения программированию двухлетних детей 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 1
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек» 1
21.05.2018 Inventive Retail Group совместно с «НПО Аналитика» внедрила систему Wi-Fi-аналитики 1
30.04.2018 Умер Георгий Генс, глава и основатель ИТ-гиганта «Ланит» 1
02.06.2017 Swift Playgrounds откроет возможности программирования роботов, дронов и музыкальных инструментов 2
23.05.2017 Microsoft строит дата-центр из молекул ДНК 1
29.11.2016 Россия завоевала 4 медали на Всемирной олимпиаде роботов 2
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 1
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 1
31.08.2016 Обзор Huawei Matebook: очень тонкий планшет на Windows 10 1
07.07.2016 CardsMobile запустила «Кошелёк» для владельцев iPhone 1
06.06.2016 «Ланит» вложил $2,5 млн в оцифровку кредиток 1
03.06.2016 CardsMobile привлекла $2,5 млн инвестиций от «Ланита» 1
05.02.2016 Три тенденции для интернета вещей, по версии Gartner: срыв сроков, черный рынок, рост ИБ-угроз 1
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 1
24.12.2015 Зампредправления ПФР: В ИТ 2016 год для нас определяющий 1

Публикаций - 84, упоминаний - 103

Lego упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 19
Samsung Electronics 5686 17
Ланит ГК 1158 10
SAP SE 3216 5
Inventive Retail Group 63 5
Ланит Омни 17 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
Xiaomi 904 4
Google LLC 7158 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Lenovo Group 1638 3
Apple Inc - Эппл Рус 7713 3
Intel Corporation 4186 3
HP Inc. 2920 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 3
Oracle Corporation 3355 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
McKinsey & Company 121 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 2
Naumen - Наумен 342 2
Sony 2387 2
Ericsson 861 2
Citrix Systems 571 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
Huawei 2731 2
3753 2
IBM 3546 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
Alibaba Group 298 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 2
Dell EMC 2411 2
Крок 1221 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Tandberg Data 2 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Vintage Wines SA 4 1
Riverbed Technology 103 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
re:Store 106 6
Nike 87 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 3
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 2
Zenden Group 24 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
X5 Group 599 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Quiksilver 6 1
Nordea 22 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
Finn Flare 20 1
O’STIN - Остин 8 1
Zasport 3 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Рослокомотив 1 1
Sony Center 2 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Puma - Пума 23 1
Цифроград 54 1
PwC Россия 6 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 15 1
Sela 12 1
D-Wine - D'Wine 3 1
Lego Education 10 1
Аквафор 6 1
Рики ГК 3 1
Sokolov 8 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Maersk 10 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
The North Face 4 1
Почта России ПАО 1574 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Газпром ПАО 523 1
Связной ГК 881 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Президент Российской Федерации 1440 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 10
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 4
Flash 476 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 838 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
Мобильное приложение - Mobile app 33 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 36 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 46 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
Persistent memory - Энергонезависимая память 6 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 11 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 8 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
3D-печать 135 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 8
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2085 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 4
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 4
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
Microsoft Windows 8 1228 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
Java - Язык программирования 1178 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Яндекс.Маркет 439 2
Microsoft SQL Server 795 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Rovio Mobile - Angry Birds 98 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 2
Nvidia GeForce GTX 2071 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 2
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
AliExpress Plus 5 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 1
Microsoft Azure File Storage 1 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 84 1
Amazon EFS - Amazon Elastic File System 1 1
Apple macOS 927 1
Microsoft Windows 853 1
Nokia N - серия 243 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 1
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Samsung Galaxy Camera 10 1
Sony PlayStation Vita - PS Vita 38 1
Apple iPad Pro 226 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
Путин Владимир 1826 2
Генс Филипп 29 2
Кириченко Игорь 41 2
Захир Максим 19 2
Генс Георгий 62 2
Горынин Дмитрий 6 1
Голенкова Мария 1 1
Takahashi Chris - Такахаши Крис 1 1
Бусько Владимир 3 1
Горшкова Алена 1 1
Ведехин Игорь 23 1
Васильев Григорий 35 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Сюняева Диана 1 1
Щербаков Борис 20 1
Зимин Дмитрий 8 1
Федоров Дмитрий 16 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Ягодинский Антон 5 1
Клявин Владимир 26 1
Михайлова Екатерина 3 1
Елистратов Николай 90 1
Галкин Максим 2 1
Агафонова Наталия 35 1
Шариков Сергей 46 1
Андреев Максим 29 1
Притула Павел 31 1
Данильченко Олег 2 1
Никитенко Александр 1 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Теленков Андрей 21 1
Шершнев Георгий 13 1
Серебряков Андрей 2 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Тюльпанов Александр 1 1
Ершов Павел 28 1
Прохоров Фёдор 78 1
Гришанова Ирина 25 1
Melies Maries-Georges-Jean - Мельеса Жорж 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 4
Европа 3766 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Казахстан - Республика 2637 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Уфа 645 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Украина 3374 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Япония 2792 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Сочи 912 1
Грузия 691 1
Россия - Челябинск 773 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Калининград 670 1
Таджикистан - Республика 437 1
Россия - Томск 450 1
Новая Зеландия 292 1
Европа Западная 615 1
Узбекистан - Республика 823 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Украина - Киев 468 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 2
Open Space - Офис открытого типа 13 1
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 1
Кибернетика 6 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 1 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 24 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
Школа компьютерных наук и инженерии имени Пола Г. Аллена - Кейсовская школа инженерии - Paul G. Allen School of Computer Science & Engineering 1 1
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Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
Час кода - международное движение 11 1
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Ключевых фраз выявлено - 765001, в очереди разбора - 668688.
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