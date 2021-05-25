Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ITIL
Information Technology Infrastructure Library
Руководство по управлению ИТ-услугами
Библиотека инфраструктуры информационных технологий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 156, упоминаний - 314
ITIL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рубин Дмитрий 39 4
|Мякишева Марина 84 2
|Пономарев Андрей 10 2
|Федулов Кирилл 31 2
|Аншина Марина 67 2
|Теличева Наталья 125 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Шеленцов Сергей 13 1
|Калинин Денис 63 1
|Калмыкова Вероника 2 1
|Боровиков Игорь 42 1
|Шмыков Иван 3 1
|Потапов Сергей 28 1
|Лобов Сергей 15 1
|Соловьев Сергей 25 1
|Алехин Заурбек 5 1
|Меднов Сергей 115 1
|Корнеев Евгений 2 1
|Шальнов Олег 13 1
|Гуревич Дмитрий 12 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Прянишников Николай 210 1
|Попов Алексей 313 1
|Коваль Александр 2 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Степанов Антон 56 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Самойленко Максим 65 1
|Галкин Андрей 19 1
|Макаров Станислав 111 1
|Даниленко Александр 1 1
|Ефименко Александр 1 1
|Макаревич Александр 2 1
|Белов Василий 18 1
|Подтетерин Алексей 1 1
|Конышков Алексей 4 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Зайцев Николай 28 1
|Муравлев Александр 15 1
|Грибанов Юрий 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Axios 6 1
|Gartner 2190 7
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Forrester Research 385 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|CNews Мишень 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru