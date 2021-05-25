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25.05.2021 Казначейство России осуществило миграцию ITSM-системы на российскую платформу Naumen 1
21.05.2021 В группе «Т1» назначен коммерческий директор 1
11.05.2021 Василий Белов, ITGLOBAL.COM: Интеграторы, которые не приспособились к сервисной модели, будут отмирать 1
20.06.2019 «1С» встраивает искусственный интеллект в свои продукты. Обещан экономический эффект 1
17.06.2019 Можно ли положиться на отечественные СХД 1
24.05.2019 Российское решение Naumen Service Desk подтвердило сертификацию PinkVERIFY 1
09.04.2019 Для беспрерывной работы ИТ-сервисов не нужны огромные затраты 1
28.03.2019 X5 спрогнозирует потребность розничных сетей в «железе» 1
14.09.2018 Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании» 1
21.08.2018 Конференция CNews «ITSM 2018: новая роль ИТ в цифровой компании» 1
21.06.2018 Naumen выпустила новую версию решения для управления сервисными процессами и автоматизации ОЦО 1
28.05.2018 «Корус Консалтинг» внедрил систему автоматизации процессов сервисных подразделений в сети магазинов «Да!» 1
27.04.2018 ITSM станет опорой при переводе бизнеса в «цифру» 1
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 1
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров? 1
10.03.2017 Банк «Санкт-Петербург» выбрал DeviceLock для защиты конфиденциальной информации 1
07.03.2017 Сибирская генерирующая компания: Внедряя «1С», рассчитывайте только на себя 1
17.10.2016 «АйТи» присоединилась к itSMF 1
19.07.2016 «Казтрансойл» получил сертификат центра экспертизы клиента SAP уровня Advanced 1
24.06.2016 «Инфосистемы Джет» расширили линейку ITSM-решений продуктами HEAT Software 1
23.06.2016 «Алкогольная Сибирская Группа» повысила прозрачность продаж с помощью ИТ-аутсорсинга 2
17.06.2016 Число организаций-пользователей «1С:ERP» превысило 1000 1
26.05.2016 Рунет начали зачищать от курсов по программированию 1
23.05.2016 Круглый стол: Что ждет отечественный ИТ-рынок в 2016 году. Прогнозы лидеров 1
23.05.2016 ITSM-решение assyst от Axios Systems сертифицировано по 16 процессам ITIL 2
10.02.2016 «1С-Рарус» и учебный центр IT Expert проведут онлайн-курс по Service Desk и процессам эксплуатации ИТ-услуг в соответствии ITIL 4
02.12.2015 Naumen Service Desk сертифицирован на соответствие требованиям ITIL Software Endorsement Scheme 1
08.09.2015 «М.Видео» оптимизировала службу техподдержки сотрудников с помощью «Крок» и «АйДиЭм Лаб» 2
30.06.2015 Deskwork будет реализовать проекты на основе решений Terrasoft 1
27.04.2015 На аутсорсинг можно отдать все, кроме управления компанией 1
24.03.2015 Terrasoft обновила систему для профессионального управления сервисом bpm’online ITIL service 2
13.01.2015 «Первый БИТ» предлагает корпоративную поддержку ИТ-систем на базе «1С» по договору SLA 1
23.12.2014 ITSM в России внедряют в основном провайдеры ИТ-услуг 2
20.11.2014 КРОК: Переход на аутсорсинг должен быть стратегическим решением 1
10.11.2014 Крок: С позиции эксплуатации ИТ-сервисов у ITSM просто нет альтернативы 1
06.10.2014 «Славянка» оптимизировала ИТ-деятельность и учет аварийных ситуаций в сфере ЖКХ с помощью OmniWay 1
30.09.2014 Андрей Пономарев: Мы научили бизнес и ИТ разговаривать на одном языке 1
14.08.2014 Э-правительство будет развиваться в сторону отечественного ПО, самоокупаемости, независимости от Ростелекома 1
14.07.2014 Softline оптимизировала систему поддержки пользователей КАМАЗ 1
04.06.2014 Naumen Service Desk получил сертификат PinkVerify на 9 процессов ITIL v.2011 3

Публикаций - 156, упоминаний - 314

ITIL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 17
HP Inc. 2909 15
Naumen - Наумен 341 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 8
3738 8
SAP SE 3212 7
Крок 1219 7
IBM 3539 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
АйТи 751 5
iTeco - Ай-Теко 717 5
Softline - Софтлайн 1474 4
Oracle Corporation 3344 4
Cleverics - Клеверикс 27 4
Terrasoft - Террасофт 140 4
NortonLifeLock (Symantec) 779 3
Inline Group - Инлайн Груп 60 3
IT Expert - ИТ Эксперт 12 3
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 3
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 3
Cisco Systems 2040 3
Maykor - Мэйкор 259 2
Астерос - Asteros 531 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Инфосистемы Джет 675 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Epicor Software Corporation 53 2
Verysell Проекты - Verysell Project 42 2
HP - Hewlett-Packard 887 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 2
OpenText 160 2
Ланит ГК 1156 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
CA Technologies 60 1
Ingenico Group - Инженико 29 1
Микротест 177 1
Thuraya 17 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Интер РАО ПАО 158 2
X5 Group 599 2
АльфаСтрахование СГ 208 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
АвтоВАЗ 118 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Barclays 50 1
ВТБ24 583 1
Славянка ГК 18 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Рольф 39 1
Мосэнерго ПАО 49 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
Соллерс - Sollers 17 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
Форус Банк 4 1
Citigroup 114 1
Мособлгаз 11 1
Банк Интеза 20 1
Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк 17 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 1
Росатом TENEX - Техснабэкспорт 11 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 1
НПО Аврора Концерн 6 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Почта России ПАО 1572 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Wildberries 128 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Банк Зенит 131 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Федеральное казначейство России 766 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 39 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство РФ 2203 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 35
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 31
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 20
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 19
ИТ-аутсорсинг 670 8
Pink Elephаnt PinkVERIFY - методика оценки соответствия ITSM 13 7
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 4
SCRUM - Методология совместной работы 58 4
BMC - Baseboard Management Controller 46 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 2
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 23 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 25 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 40 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
SADT - Structured Analysis and Design Technique - методология структурного анализа 2 1
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 3 1
BPA - Business Process Analysis - Системы анализа бизнес-процессов 7 1
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 60 1
AOD - Always On Display 103 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ИТ-аудит 75 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 12 1
АСКУЭ - Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии 28 1
Naumen Service Desk 103 8
Omnitracker 53 4
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 2
1С:Документооборот 78 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 2
Microsoft Windows 7 1662 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 1
SQL - Язык программирования 433 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 45 1
Softline DeskWork 55 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
SAP Solutions - SAP Solution Manager 26 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 5 1
HP SiteScope 3 1
NEC OMi - NEC Open Modular intelligence 7 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Software AG ARIS 108 1
Docsvision ECM 21 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 45 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 14 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
OpenText Assure for ITSM 1 1
OpenText MBPM - Business Process Management 1 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 451 1
OpenText Documentum 189 1
Aerodisk Engine - Гибридная СХД 21 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
Comindware Business Application Platform 14 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 1
Microsoft SQL Server 793 1
Microsoft Azure 1171 1
Рубин Дмитрий 39 4
Мякишева Марина 84 2
Пономарев Андрей 10 2
Федулов Кирилл 31 2
Аншина Марина 67 2
Теличева Наталья 125 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Шеленцов Сергей 13 1
Калинин Денис 63 1
Калмыкова Вероника 2 1
Боровиков Игорь 42 1
Шмыков Иван 3 1
Потапов Сергей 28 1
Лобов Сергей 15 1
Соловьев Сергей 25 1
Алехин Заурбек 5 1
Меднов Сергей 115 1
Корнеев Евгений 2 1
Шальнов Олег 13 1
Гуревич Дмитрий 12 1
Назипов Дмитрий 66 1
Прянишников Николай 210 1
Попов Алексей 313 1
Коваль Александр 2 1
Храмцовская Наталья 38 1
Степанов Антон 56 1
Прозоровский Василий 40 1
Самойленко Максим 65 1
Галкин Андрей 19 1
Макаров Станислав 111 1
Даниленко Александр 1 1
Ефименко Александр 1 1
Макаревич Александр 2 1
Белов Василий 18 1
Подтетерин Алексей 1 1
Конышков Алексей 4 1
Кругляков Станислав 3 1
Зайцев Николай 28 1
Муравлев Александр 15 1
Грибанов Юрий 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 7
Казахстан - Республика 2629 7
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Европа 3752 5
Восточная Европа 1678 4
Украина 3365 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Самара 1288 3
Нидерланды 973 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - СФО - Новосибирск 1967 2
Россия - Воронеж 690 2
Франция - Французская Республика 2122 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Калининград 664 2
Арктика 141 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Краснодар 1039 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Европа Западная 613 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Латвия - Рига 64 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Украина - Киев 465 1
США - Бостон 98 1
Великобритания - Лондон 819 1
Россия - Омск 627 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Венгрия 293 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 48
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 9
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 3
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 2
Аутсорсинг 84 2
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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Русский язык 982 1
Психология 3 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
Экономический эффект 20 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 96 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Человеческий фактор 126 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 3
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
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