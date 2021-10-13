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ISO/IEC 27001
Международный стандарт по информационной безопасности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 171
ISO/IEC 27001 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
|Волчков Павел 5 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Полещук Александр 8 1
|Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
|Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 6 1
|Недосекина Екатерина 2 1
|Бимаев Олег 4 1
|Филиппская Екатерина 5 1
|Адрова Светлана 4 1
|Ломов Никита 2 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Крамаренко Сергей 1 1
|Лазуков Дмитрий 1 1
|Храмцовская Наталья 38 1
|Пастухов Борис 6 1
|Засыпкин Дмитрий 7 1
|Шмид Александр 18 1
|Акатьева Мария 2 1
|Cоколов Алексей 1 1
|Ежков Алексей 1 1
|Барышников Александр 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Галушкин Олег 168 1
|Горяинов Александр 7 1
|Чернов Даниил 49 1
|Мальнев Алексей 8 1
|Исанин Антон 28 1
|Агаев Сергей 22 1
|Xie Ken - Се Кен 13 1
|Касперская Наталья 197 1
|Соколов Дмитрий 45 1
|Макаров Алексей 49 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Брагин Александр 3 1
|Степаненко Василий 13 1
|Маринин Алексей 2 1
|Голосов Алексей 8 1
|Казацкий Максим 1 1
|Казанцев Николай 2 1
|Триандафилиди Екатерина 5 1
|CNews Analytics 1990 1
|Gartner 2192 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru