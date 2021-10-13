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ISO/IEC 27001
Международный стандарт по информационной безопасности


13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион» 1
08.09.2021 Группа компаний Angara расширяет возможности коммерческого SOC с помощью Security Vision IRP/SOAR 1
30.07.2021 Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701 3
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов 4
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier 4
10.03.2021 В рейтинге IaaS Enterprise 2021 сменился лидер. Свежие данные от Market.CNews 1
05.02.2021 Linxdatacenter вошел в топ-10 провайдеров IaaS Enterprise по версии CNews 1
07.12.2020 «Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ 6
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
07.09.2020 Gartner назвала SoftwareONE лидером магического квадранта в сфере управляемых услуг SAM 1
28.07.2020 Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru 1
26.06.2020 Резидент ОЭЗ «Иннополис» разработал виртуальный бизнес-смартфон 1
25.05.2020 Чем полноценные цифровые рабочие места лучше обычной «удаленки» и мессенджеров 1
19.05.2020 Решения Navicon теперь доступны в «Яндекс.Облаке» 1
26.03.2020 HP представила решения для безопасности персональных компьютеров 1
25.02.2020 «Инфосистемы джет» обеспечат безопасность КИИ «под ключ» 1
25.07.2019 «Информзащита» завершила оценку СОИБ в компании «Инфинитум» 1
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013 2
17.06.2019 Профилактика – лучше лечения: новые тенденции в сфере кибербезопасности 1
15.05.2019 «Инфосистемы Джет» делает транспортный рынок России безопаснее 1
21.03.2019 «Форс» развернул центр управления облачными сервисами Oracle Cloud в России 1
30.10.2018 Fortinet приобрела компанию-аналитика облачных угроз ZoneFox 1
02.10.2018 «Диалогнаука» провела аудит безопасности региональных центров «Росатома» 1
24.09.2018 Облачная платформа интернета вещей MindSphere: связь цифровых двойников с физическим миром 1
03.04.2018 Compliance Control оказывает услуги по аудиту безопасности на базе Solar inCode 1
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001 2
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 1
16.03.2017 Медицинский информационный онлайн-сервис Health24 хранит данные в G-Cloud от De Novo 1
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013 1
27.10.2016 CTI прошла аудит на соответствие трем стандартам ISO 1
18.10.2016 Balabit обеспечит конфиденциальность личных данных клиентов букмекера Paddy Power Betfair 1
14.09.2016 ФНС пообещала жесткую конкуренцию на рынке онлайн-касс 1
04.08.2016 Allianz развернул резервную площадку в ЦОД Linxdatacenter 1
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001 2
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013 1
29.03.2016 Корпорация «Иркут» защитилась от утечек данных с помощью DeviceLock 1
05.02.2016 Более половины российских потребителей, столкнувшихся с утечкой, не будут больше работать с компанией-виновником 1
13.01.2016 DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001 1
14.12.2015 На Skolkovo Cyberday 2015 обсудят основные тенденции и проблемы в области информационной безопасности 1

Публикаций - 113, упоминаний - 171

ISO/IEC 27001 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 11
Leta IT-company 88 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Инфосистемы Джет 675 3
Oracle Corporation 3350 3
SAP SE 3215 3
Yandex - Яндекс 4101 2
BT Group - British Telecommunications 84 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Крок 1220 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 387 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 1
Cisco Systems 2040 1
Accenture - Аксенчер 532 1
IBM 3544 1
SAP CIS - САП СНГ 754 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 422 1
Google LLC 7154 1
Oracle A&C 1 1
Compliance Control 5 1
SoftwareONE Group 97 1
Синтерра - Synterra 565 1
Rapid7 10 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Deiteriy - Дейтерий 39 1
Teleperformance 20 1
Agfa Gevaert 9 1
Ростелеком Сибирьтелеком 305 1
Летограф - Letograf 63 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Softline - Софтлайн 1474 1
HP Inc. 2914 1
Информзащита 423 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Росгосстрах 182 1
Ингосстрах СПАО 210 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Ренессанс Страхование 51 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 8 1
Konecranes - Конекрейнс 3 1
ЕС-лизинг 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
Flash 475 2
ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 6 2
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке 7 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 128 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 138 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1205 1
Kubernetes 307 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 1
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 9 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
SAST - Static Application Security Testing - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 16 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 20 1
СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 9 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 51 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
Microsoft Windows 10 6645 5
Java - Язык программирования 1177 3
Microsoft Exchange 682 3
Google Android 10751 3
Apple iOS 5742 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
Linxdatacenter ЦОД 14 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Microsoft Azure 1171 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft SQL Server 795 2
BeCloud G-Cloud 15 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Office 1942 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Zextras Backup 2 1
IBM QRadar 20 1
Oracle Container Cloud Service - OCCS 2 1
Oracle Cloud Managed Service Provider - MSP 2 1
Oracle CASB Cloud Service - Oracle Cloud Access Security Broker Cloud Service 6 1
Siemens MindSphere Product Intelligence 1 1
Siemens MindSphere Gateway 1 1
Oracle Database Cloud Service 16 1
Oracle Ravello Cloud Service 4 1
Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service 5 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 21 1
Siemens Teamcenter 42 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 8 1
ФОРС - Fors Cloud 2 1
HP Sure Click Enterprise 9 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Numpy - Язык программирования 7 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 1
HPE Helion OpenStack 28 1
One Identity Balabit - Shell Control Box 6 1
Navicon SFE BI - Navicon Sales Force Efficiency BI 3 1
Волчков Павел 5 2
Рудычева Наталья 81 2
Полещук Александр 8 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Schlosser Dieter - Шлоссер Дитер 6 1
Недосекина Екатерина 2 1
Бимаев Олег 4 1
Филиппская Екатерина 5 1
Адрова Светлана 4 1
Ломов Никита 2 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Крамаренко Сергей 1 1
Лазуков Дмитрий 1 1
Храмцовская Наталья 38 1
Пастухов Борис 6 1
Засыпкин Дмитрий 7 1
Шмид Александр 18 1
Акатьева Мария 2 1
Cоколов Алексей 1 1
Ежков Алексей 1 1
Барышников Александр 2 1
Мякишева Марина 84 1
Галушкин Олег 168 1
Горяинов Александр 7 1
Чернов Даниил 49 1
Мальнев Алексей 8 1
Исанин Антон 28 1
Агаев Сергей 22 1
Xie Ken - Се Кен 13 1
Касперская Наталья 197 1
Соколов Дмитрий 45 1
Макаров Алексей 49 1
Лукацкий Алексей 68 1
Брагин Александр 3 1
Степаненко Василий 13 1
Маринин Алексей 2 1
Голосов Алексей 8 1
Казацкий Максим 1 1
Казанцев Николай 2 1
Триандафилиди Екатерина 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 8
Украина 3372 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Европа 3759 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Шотландия - Эдинбург 8 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Красная Поляна 17 1
Россия - ПФО - Казань 1518 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - Республика Алтай 685 1
Шотландия 51 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Иннополис 292 1
Израиль 721 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
CNews Analytics 1990 1
Gartner 2192 1
Markets&Markets Research 78 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762577, в очереди разбора - 666266.
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