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HCL
IBM Lotus Domino
IBM Notes/Domino


02.07.2021 Из-за 18-месячной миграции в облако у IBM сломалась корпоративная почта. Сотрудники в ярости, их начали переманивать конкуренты 1
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 1
01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач 1
25.01.2021 «Ростелеком-Солар» выпустил новую версию анализатора кода Solar appScreener с режимом экспериментального анализа уязвимостей 1
20.12.2019 Как обустроить рабочее место: советы ZOOM 2
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
29.10.2019 «Рексофт» подписал партнерское соглашение с HCL Technologies 2
19.09.2019 Научно-Технический Центр «Газпром нефти» внедрил дашборд руководителя 1
26.07.2019 CNews поздравляет с Днем сисадмина! 1
11.06.2019 Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1
24.04.2019 «Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 1
28.01.2019 «ЕАЕ-консалт» внедрил электронный документооборот в «Инфраструктура ТК» 1
12.12.2018 Россельхозбанк внедрил отечественное ПО – систему Avanpost IDM 1
11.12.2018 Антивирусные решения Eset защищают ИТ-сеть «Связь-Банка» 1
07.12.2018 IBM продала индусам легендарные Notes и Domino 4
27.07.2018 CNews поздравляет с Днем сисадмина! 1
28.06.2018 «КОРУС Консалтинг» автоматизировал бюджетирование в ГК AsstrA 1
11.04.2018 «К-МИС» выпустила новый продукт – региональную медицинскую информационную систему «КМИС.Регион» 3
19.03.2018 Новосибирская область перешла на импортонезависимую СЭДД 2
20.02.2018 8 секретов защиты почтовых серверов 1
01.02.2018 Softline представила решения Eset на базе сервисной модели 1
31.01.2018 Райффайзенбанк завершает миграцию почты с IBM Notes Domino на Microsoft Exchange 10
27.12.2017 «Ростелеком» запускает услугу аренды антивирусных продуктов Eset 1
29.11.2017 UC-платформа Panasonic KX-NSX1000/2000 1
03.11.2017 Directum модернизировала делопроизводство в «ЕАЕ-Консалт» 1
31.07.2017 Модернизация информсистемы ФНС «подорожала» до 1,8 миллиарда 1
28.07.2017 CNews поздравляет с Днем сисадмина 1
24.05.2017 Министр связи ДНР Виктор Яценко: Государство не может зависеть от вендоров — это зло 1
17.05.2017 Оборот «Логики бизнеса» достиг 1,8 млрд руб. 1
03.05.2017 Новый виток модернизации информсистемы ФНС стартовал с 835-миллионого тендера 2
28.04.2017 «Смарт Лайн Инк» обновила программный комплекс DeviceLock DLP до версии 8.2 2
09.02.2017 «Логика бизнеса» внедрила решение «Логика СЭД» в Нижневартовском филиале «РН-Бурение» 1
06.02.2017 Mont запустила облачные сервисы Eset для партнеров 1
24.01.2017 «Логика бизнеса» представила «Логика СЭД 3.6» на платформе IBM Notes/Domino 2
26.12.2016 Как экономить на цифровой трансформации: опыт VEKA AG 1
14.12.2016 Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД» 2
30.11.2016 Как и для чего НПФ «Будущее» создал собственный ЦОД 1
24.11.2016 AsiaCredit Bank повысил качество обработки документов и оптимизировал затраты с помощью Naumen DMS 2
20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 1

Публикаций - 340, упоминаний - 610

HCL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3530 60
Microsoft Corporation 11039 44
АйТи 749 30
InterTrust - ИнтерТраст 231 26
Логика Бизнеса 141 24
CompanyMedia 110 21
3728 18
SAP SE 3208 18
Oracle Corporation 3333 15
Docsvision - ДоксВижн 770 15
Dell EMC 2393 14
OpenText 160 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 12
Google LLC 7135 11
ЭОС - Электронные офисные системы 983 11
ESET 989 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 8
Cisco Systems 2037 8
Softline - Софтлайн 1474 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 7
Abbyy 793 7
Корус Консалтинг ГК 805 7
Apple Inc - Эппл Рус 7685 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 6
Facebook 3765 6
Directum - Директум 645 6
VMware 1829 6
TerraLink - ТерраЛинк 183 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 5
HP Inc. 2901 5
NortonLifeLock (Symantec) 777 5
Nokia Corporation 2424 4
ELMA 106 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
Kerio Technologies 50 4
Red Hat 665 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 441 3
Siemens AG - Сименс Россия 646 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 3
Балтика - Пивоваренная компания 111 3
Роснефть НК 367 3
АвтоВАЗ 118 2
Газпром ПАО 519 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
OTP Group - ОТП Банк 125 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 2
Альфа-Банк 1123 2
Связь-банк 78 2
Студия Артемия Лебедева 19 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 2
Метрополис ТРК 29 1
Уральские авиалинии 17 1
Global CIO 28 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 15 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ 8 1
Ferrari NV 70 1
Газпром межрегионгаз поставка 27 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 1
UMA - United Music Agency 18 1
Candy Group - Канди 50 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Кировский завод 26 1
Whirlpool 44 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Electrolux - Электролюкс Рус 104 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
РОСНО СК 68 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Colgate-Palmolive - Колгейт 11 1
Газпром межрегионгаз 30 1
Глобэкс банк 28 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Правительство РФ 2200 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
КСП Новосибирской области - Контрольно-счётная палата Новосибирской области 2 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 25 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 19 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 71 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
Прокуратура Новосибирской области 1 1
Законодательное собрание Новосибирской области 4 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Мосгордума - Московская городская Дума 54 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 1
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 59 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 28 1
ASF - Apache Software Foundation 60 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 44
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 6
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 5
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 371 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1001 4
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 3
3G - Стандарт мобильной связи 3714 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Unix Exim - Агент пересылки сообщений 25 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 3
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 127 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
Microsoft Exchange 680 38
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 30
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 26
Microsoft Windows 10 6622 20
Linux OS 4249 19
Apple iPad 3263 18
Microsoft Exchange Server 209 17
OpenText Documentum 189 16
Microsoft Office 1926 15
Google Android 10750 14
Alfresco 114 13
Microsoft Outlook 641 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 12
Microsoft Office 365 769 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 10
Java - Язык программирования 1169 10
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 9
IBM FileNet 55 9
Apple iOS 5741 9
Microsoft SQL Server 790 8
Microsoft Windows 851 7
Google Gmail 602 6
Kaspersky Internet Security 289 6
ESET Mail Security 16 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 6
Microsoft Dynamics 193 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 5
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 5
Microsoft Skype 1465 5
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 177 5
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 118 5
ЭОС Дело СЭД 620 5
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 5
ESET NOD32 Antivirus Business Edition 49 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 4
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 4
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 4
IBM DB2 148 4
Андреев Владимир 66 6
Курьянов Сергей 146 5
Подбуцкий Георгий 26 5
Ипатов Вадим 80 5
Макаров Станислав 111 5
Вайнштейн Виктор 18 4
Земков Сергей 150 4
Бейлезон Олег 32 4
Савельев Александр 29 4
Косиченко Алексей 12 3
Кислицын Алексей 10 3
Бейдер Александр 74 3
Аксельрод Александр 40 3
Kekatos Ted - Кекатос Тед 3 3
Будин Алексей 20 2
Шевченко Мария 13 2
Хомяк Юрий 34 2
Жариков Александр 2 2
Кондарев Сергей 8 2
Шевцов Александр 2 2
Притула Павел 31 2
Иванов Сергей 170 1
Мякишева Марина 84 1
Вольфсон Влад 55 1
Костин Андрей 45 1
Кузнецов Станислав 64 1
Касперский Евгений 218 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Салов Антон 26 1
Аксельрод Илья 15 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Чернов Даниил 49 1
Оганесян Ашот 58 1
Мосягин Константин 19 1
Натрусов Артем 121 1
Левина Ольга 1 1
Канафин Байжан 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 97
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 17
Украина 3353 13
Казахстан - Республика 2622 11
Европа 3736 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 7
Россия - СФО - Новосибирск 1959 6
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Беларусь - Белоруссия 2084 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 5
Индия - Республика 2165 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 4
США - Чикаго 127 3
Япония 2771 3
Франция - Французская Республика 2116 3
Россия - Краснодар 1034 3
Россия - Пермь 738 3
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Бразилия - Федеративная Республика 1122 3
Чехия - Чешская Республика 494 3
Россия - Калининград 659 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 2
Африка 1486 2
Россия - Томск 448 2
Россия - Владивосток 864 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 2
Канада 1295 2
Прибалтика - Балтия 591 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
Россия - Дубна 133 2
Восточная Европа 1674 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 825 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 3
Русский язык 976 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Торговля розничная 77 1
Федеральное законодательство 254 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
The Register 338 3
ZDnet 381 2
Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
Forbes - Форбс 441 1
Wikipedia - Википедия 275 1
The Wall Street Journal 709 1
CNET - Издание 273 1
GSM Arena 54 1
Associated Press 328 1
CRN 12 1
Gartner 2189 8
IDC - International Data Corporation 2711 7
CNews Analytics 1988 7
IDC Russia - IDC Россия 115 4
Forrester Research 385 3
Fortune Global 500 160 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
IBM Research 70 1
Forrester Consulting 22 1
IBM X-Force Kassel 1 1
Kelly Services 16 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
Docflow 58 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

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От 30 руб./месяц

Dedicated

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От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

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Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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