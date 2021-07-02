Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
HCL
IBM Lotus Domino
IBM Notes/Domino
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 340, упоминаний - 610
HCL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Андреев Владимир 66 6
|Курьянов Сергей 146 5
|Подбуцкий Георгий 26 5
|Ипатов Вадим 80 5
|Макаров Станислав 111 5
|Вайнштейн Виктор 18 4
|Земков Сергей 150 4
|Бейлезон Олег 32 4
|Савельев Александр 29 4
|Косиченко Алексей 12 3
|Кислицын Алексей 10 3
|Бейдер Александр 74 3
|Аксельрод Александр 40 3
|Kekatos Ted - Кекатос Тед 3 3
|Будин Алексей 20 2
|Шевченко Мария 13 2
|Хомяк Юрий 34 2
|Жариков Александр 2 2
|Кондарев Сергей 8 2
|Шевцов Александр 2 2
|Притула Павел 31 2
|Иванов Сергей 170 1
|Мякишева Марина 84 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Костин Андрей 45 1
|Кузнецов Станислав 64 1
|Касперский Евгений 218 1
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 138 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 268 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Салов Антон 26 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Чернов Даниил 49 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Мосягин Константин 19 1
|Натрусов Артем 121 1
|Левина Ольга 1 1
|Канафин Байжан 4 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
|The Register 338 3
|ZDnet 381 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1718 2
|CNews - ZOOM.CNews 1089 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Wikipedia - Википедия 275 1
|The Wall Street Journal 709 1
|CNET - Издание 273 1
|GSM Arena 54 1
|Associated Press 328 1
|CRN 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757382, в очереди разбора - 661072.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru