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ASV
Approved Scanning Vendor
сканирование уязвимостей


21.08.2019 «Информзащита» подтвердила соответствие компании «Аэроэкспресс» требованиям стандарта PCI DSS v 3.2.1 2
13.03.2019 Dataline запустила сервис для поиска и анализа уязвимостей Security Scan 2
09.07.2018 «Информзащита» сертификацировала X-Cart Payments для Qualiteam Software 2
21.06.2017 МТС подтвердила соответствие требованиям стандарта PCI DSS 1
04.05.2017 «Альфа-Банк» прошел сертификацию по новому стандарту безопасности PCI DSS 1
04.07.2016 «Мультикарта» просканировала свои системы на наличие уязвимостей 1
27.07.2015 «Информзащита» подтвердила соответствие Visa Qiwi Wallet требованиям PCI DSS 3.1 1
09.06.2015 «Информзащита» составила рейтинг топ-10 уязвимостей при ASV-сканированиях 5
12.02.2015 «Банк Москвы» подтвердил соответствие своих платежных систем стандартам PCI DSS 1
28.01.2015 «Связной Банк» прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности PCI DSS 1
17.11.2014 Inpas International East получила сертификат PCI DSS 1
02.09.2014 «Информзащита» сертифицировала Visa Qiwi Wallet по стандарту PCI DSS 3.0 1
22.07.2014 «Росгосстрах Банк» с помощью «Инфосистемы Джет» сертифицировал свои информационные системы на соответствие PCI DSS 3.0 1
12.05.2014 «Билайн» подтвердил соответствие своих ИС требованиям PCI DSS 1
25.04.2014 ИС «Русславбанка» сертифицированы на соответствие стандарту PCI DSS 2.0 1
13.02.2014 RapidSoft прошла аудит на соответствие требованиям PCI DSS 1
12.02.2014 «Инфосистемы Джет» помогли «Банку Москвы» сертифицировать платежные системы на соответствие стандарту PCI DSS 2.0 1
03.02.2014 129 причин купить Sugar: обзор люксового смартфона для прекрасной половины 1
04.04.2013 «СМП Банк» получил сертификат соответствия стандарту PCI DSS 1
22.01.2013 «Инфосистемы Джет» подтвердили соответствие «УкрСиббанка» требованиям PCI DSS 2.0 1
27.11.2012 «Банк Хоум Кредит» сертифицирован «Инфосистемами Джет» по стандарту PCI DSS 1
20.08.2012 Softline начала предоставлять банкам услуги по обеспечению соответствия PCI DSS 1
29.11.2011 Inline Technologies получила право проводить QSA-аудит 1
10.11.2011 «Инфосистемы Джет» провели аудит процессингового центра «МультиКарта» по стандарту PCI DSS 2.0 1
07.11.2011 «Московский Кредитный Банк» прошел аудит платежной системы по стандарту PCI DSS 2.0 1
19.04.2011 D-Link представил новый управляемый коммутатор серии Web Smart для СМБ 2
16.02.2011 «Инфосистемы Джет» модернизировали систему ИБ банка «Зенит» в соответствии с требованиями PCI DSS 1
05.10.2010 Sharp сделала смартфон-конкурент iPhone 1
16.09.2010 Обзор за неделю: университеты занялись "умными" домами 1
01.09.2010 Компания Sharp анонсировала выход новых дисплеев для интеллектуальных зданий 1
16.04.2010 «Инфосистемы Джет» подвели итоги работы по направлению ИБ за 2009 г. 1
30.04.2009 Выбор большого телевизора 1
26.03.2009 «Инфосистемы Джет» провели PCI DSS-аудит процессинговой системы UCS 2
12.12.2008 IBM ISS предложила новую услугу в области PCI DSS 1
06.11.2008 «Инфосистемы Джет» предлагает полный спектр услуг по защите платежных систем 1
28.02.2007 ЖК-телевизор Sharp Aquos LC-52XD1RU — герой поколения Full HD 3

Публикаций - 36, упоминаний - 47

ASV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Информзащита 426 2
Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
Qualys 34 1
Magento Inc 26 1
Инфосистемы Джет 678 1
SAP SE 3230 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
Samsung Electronics 5759 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
Qualiteam Software Limited 1 1
X-Cart - X-Payments 3 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Связной ГК 887 1
ВТБ Банк Москвы 373 1
Альфа-Банк 1128 1
РусславБанк - РСБ 147 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 535 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 2
PA-DSS - Payment Application Data Security Standard - Стандарт безопасности данных платежных приложений 20 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 123 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 507 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 108 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
Google Android 10752 2
Apple iPhone 5 710 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 169 1
Мулин Александр 1 1
Кальченко Павел 1 1
Филоненко Алла 1 1
Ремень Виктор 8 1
Александров Илья 6 1
Курятников Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 2
Казахстан - Республика 2665 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Япония 2832 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Украина 3431 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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