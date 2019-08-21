Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ASV
Approved Scanning Vendor
сканирование уязвимостей
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Публикаций - 36, упоминаний - 47
ASV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Информзащита 426 2
|Amazon Inc - Amazon.com 1480 1
|Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
|Qualys 34 1
|Magento Inc 26 1
|Инфосистемы Джет 678 1
|SAP SE 3230 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 1
|Samsung Electronics 5759 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
|Qualiteam Software Limited 1 1
|X-Cart - X-Payments 3 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
|Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
|Связной ГК 887 1
|ВТБ Банк Москвы 373 1
|Альфа-Банк 1128 1
|РусславБанк - РСБ 147 1
|Мулин Александр 1 1
|Кальченко Павел 1 1
|Филоненко Алла 1 1
|Ремень Виктор 8 1
|Александров Илья 6 1
|Курятников Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru