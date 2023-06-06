«Первый бит» представил BITsignal — облачный сканер безопасности ИТ-систем

Международный ИТ-интегратор «Первый бит» выводит на рынок кибербезопасности новый облачный продукт BITsignal. Это сканер безопасности ИТ-инфраструктуры с экспертной поддержкой, который найдет уязвимости во внешних информационных системах и сообщит о них. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Безопасность данных компании — это одна из наиболее актуальных проблем в современном мире. Информация стала ключевым ресурсом компании, который необходимо защищать. Например, 2022 г. кибератаки на российские компании участились на 21% и стали одной из наиболее острых проблем бизнеса.

BITsignal ежедневно проверяет целостность и защищенность внешней ИТ-инфраструктуры и формирует отчеты с сегментацией уязвимостей по степени важности. В базе более 200 авторских описаний уязвимостей и проверок для популярных веб-сервисов, которые добавляются ежедневно.

Среди автоматических проверок — контроль за SSL-сертификатами, обнаружение новых поддоменов, тестирование атак через SQL-инъекции, поиск уязвимостей, присущих конкретным версиям платформ.

Сам сервис доступен из любой точки мира и гибко настраивается. Пользователь может сам планировать проверки и тесты, сортировать результаты, расставлять приоритеты.

В случае возникновения угроз, эксперты Первого бита окажут помощь, разберутся с причинами возникновения уязвимостей и способами их устранения.

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BITSignal распространяется по подписке: от 5000 руб. в месяц или 50 тыс. руб. в год.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.