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Сбер
Сбербанк Онлайн
Сбербанк Онл@йн
интернет-банк



02.09.2021 Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек
19.08.2021 В «Сбербанке онлайн» появился сервис для запроса денег
18.08.2021 Клиенты Сбербанка смогут пользоваться платежным счетом в «Сбербанк онлайн» даже без банковской карты
27.07.2021 Сбербанк и сервисы экосистемы переходят на геотехнологии 2ГИС
14.07.2021 Купить проездной для поездок в столичном метро теперь можно через «Сбербанк онлайн»
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+»
04.03.2021 В «Сбербанк онлайн» появился инструмент для ответственных инвестиций
17.02.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно оформить справку для налогового вычета по ИСЖ
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда
11.02.2021 Сбербанк начинает выпуск полностью виртуальных дебетовых карт
26.01.2021 В «Сбербанк онлайн» теперь можно создать своего уникального персонажа
18.11.2020 «Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка
17.11.2020 В «Сбербанк Онлайн» появился новый функционал
23.09.2020 В «Сбербанк Онлайн» теперь можно оплатить услуги оператора мобильной связи Кыргызстана
21.09.2020 Покупки в кредит без переплаты можно оформить через «Сбербанк Онлайн»
21.08.2020 В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО
27.07.2020 В «Сбербанк-онлайн» сбой. Недоступны переводы и даже собственные счета
10.07.2020 Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн»
09.07.2020 Сервис бесконтактных платежей Сбербанка заработал на смартфонах Huawei и Honor
01.06.2020 В Сбербанк-онлайн крупный сбой. Нельзя войти в приложение и отправить перевод
24.04.2020 «Сбербанк онлайн» пополнил список способов оплаты услуг связи Danycom.Mobile
13.04.2020 Сбербанк радикально обновил свой онлайн-банк
30.03.2020 Сбербанк расширил возможности сервиса «Сбербанк управление активами»
30.01.2020 Сбербанк и «Сберлогистика» запустили сервис доставки в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»
25.12.2019 Сбербанк подключил «Вкусвилл» к динамическому QR-коду
10.12.2019 Разблокировать карту Сбербанка теперь можно через мобильный «Сбербанк Онлайн»
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия
17.09.2019 Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
10.09.2019 В «Сбербанк Онлайн» можно пополнить карту Сбербанка с карт других банков
06.09.2019 Сбербанк предоставил возможность установки PIN-кода в веб-версии «Сбербанк онлайн»
18.07.2019 «Сбербанк Онлайн» полностью переделан
16.07.2019 В «Сбербанк онлайн» появилась возможность дарить книги из ассортимента сервиса «Литрес»
28.06.2019 Искусственный интеллект заговорил в «Сбербанке Онлайн» голосом виртуального героя Куси
21.06.2019 Сбербанк и inDriver реализовали сервис выставления электронных счетов за услуги inDriver в приложении «Сбербанк Онлайн»
13.06.2019 Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
17.05.2019 Сбербанк запустил переводы в Европу через «Сбербанк онлайн»
17.05.2019 Приложение Сбербанка научилось переводить деньги в Европу
15.04.2019 Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк

Публикаций - 516, упоминаний - 738

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4534 24
Сбер - Цифровая Платформа 191 19
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 14
Webmoney 479 14
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1837 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 13
Apple Inc 10161 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 11
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 66 11
Huawei 2999 8
Google LLC 9483 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2245 8
Honor 359 8
VK - Mail.ru Group 2840 8
Meta - Facebook 4144 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 7
Сбер - Сбербанк Деловая среда 44 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3764 6
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 26 5
Twitter 2304 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1476 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 448 5
5018 5
Samsung Electronics 8963 4
PayPal 625 4
Сбер - Сбербанк Телеком 18 4
IBM - International Business Machines Corp 8706 4
Ростелеком - РТЛабс 147 4
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 220 4
Астерос - Asteros 586 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 411 4
Rambler Group - Рамблер ГК 759 3
Эвотор - Evotor 117 3
SAP SE 4370 3
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
App Annie 76 3
Microsoft Corporation 21062 3
iTeco - Ай-Теко 892 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 483
УЭК - Универсальная электронная карта 554 25
Visa International 1640 25
Сбер - Сбербанк Московский банк 71 21
Евросеть 1366 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1621 18
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 79 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 728 17
Мострансавто 61 15
Qiwi 799 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 14
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 24 12
Альфа-Банк 1328 12
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 10
О2О Delivery club 162 9
Почта России ПАО 1802 9
CyberPlat - КиберПлат 339 8
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 32 8
Okko - Онлайн-кинотеатр 132 8
Сбер - Сбербанк страхование - СберCтрахование 49 8
РСХБ - Россельхозбанк 199 8
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 7
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 7
СберЛогистика 43 7
Связной ГК 1087 7
Почта Банк 306 7
Ситимобил - Служба такси 123 6
ПСБ - Промсвязьбанк 636 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 6
Русский стандарт Банк 344 5
ВТБ - ВТБ24 641 5
Citibank - Ситибанк 250 5
ГПБ - Газпромбанк 803 5
Western Union 117 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 4
Глобэкс банк 30 4
Сбер Еаптека 9 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 3
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 18 3
Ак Барс Банк 184 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 18
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 13
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 828 11
Правительство РФ 2961 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 5
Правительство Московской области 62 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1992 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 4
Федеральное казначейство России 898 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 4
Президент Российской Федерации 1811 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 3
ПФР Департамент информационных технологий 118 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 46 2
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 69 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 476 2
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 44 2
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 16 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2058 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 2
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 13 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 271 1
МЦД - Московские центральные диаметры 23 1
Мосгортранс ГУП 84 1
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 30 1
МФЦ Мои документы Москвы 7 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 346 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 283 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
4CIO 593 2
Руссофт - Russoft 346 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 70 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 79 1
АФТ - Ассоциация Финтех 89 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 19 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 852 59
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 101 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4027 40
Мобильное приложение - Mobile app 775 27
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 786 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 13065 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12396 15
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 65 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 973 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3391 10
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 296 10
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1279 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10156 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 723 9
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 316 7
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 663 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2487 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2364 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4682 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4691 4
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 121 4
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 324 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1654 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 288 3
ИТ-аутсорсинг 863 3
Big Data - Большие данные 1457 3
Умные платформы 604 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2590 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 262 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2857 3
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 3
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 127 3
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2063 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 550 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1914 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1889 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1079 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2019 3
Google Android 11570 90
Apple iOS 6249 65
Apple iPhone - серия смартфонов 5828 36
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 586 26
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 179 23
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 21
Apple - App Store 2360 21
Microsoft Windows Phone OS 1533 20
Стрелка - Транспортная карта 130 19
Apple Pay 406 18
Google Play - Google Store - Android Market 2642 17
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 344 14
R-Style Softlab - InterBank 117 13
Apple iPad 3542 13
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 36 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1212 13
Samsung Pay 255 12
Сбер - SberPay 22 12
Сбер - Сбербанк ID - Sberbank ID 39 10
Сбер - СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 36 10
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 101 9
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 65 8
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 97 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 8
Huawei Honor - Серия смартфонов 413 8
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 15 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 398 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 137 6
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 135 6
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 41 6
Apple Touch ID 217 6
Apple Mac - Apple Macintosh 2518 5
Сбер - SmartMarket SmartApps 18 5
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 5
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 272 5
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 5
СБП - Система быстрых платежей Банка России 237 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1473 4
Apple Safari - Браузер 729 4
Сбер - СберПрайм 14 4
Островский Святослав 43 25
Цыбульников Вячеслав 37 20
Мамонтов Игорь 29 18
Попов Алексей 329 16
Круглов Алексей 19 14
Орловский Виктор 268 14
Кирсанова Светлана 54 12
Дмитриев Кирилл 99 9
Ковалев Игорь 26 9
Малых Дмитрий 24 9
Греф Герман 344 9
Курдюков Дмитрий 20 9
Торбахов Александр 54 8
Широков Сергей 13 8
Хасис Лев 99 6
Царев Кирилл 13 6
Ведяхин Александр 49 6
Алымова Наталья 6 6
Кравченко Евгений 10 4
Галковский Андрей 25 4
Попов Анатолий 97 4
Бондаренко Михаил 55 4
Гурджиян Руслан 19 4
Круглов Константин 25 4
Писарев Андрей 16 3
Синельник Оксана 4 3
Зайцев Александр 15 3
Шадаев Максут 425 3
Яныкин Ростислав 12 3
Огуряев Дмитрий 56 3
Малышев Сергей 48 3
Кисляков Евгений 89 3
Катрич Алексей 42 3
Смирнова Ева 19 3
Чубрина Марина 9 3
Малиновский Алексей 19 2
Зарецкий Александр 4 2
Хлызов Андрей 19 2
Абрамов Роман 4 2
Суворов Андрей 24 2
Россия - Российская федерация - РФ 84177 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 74
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11642 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3889 27
Казахстан - Республика 4146 21
Россия - ЦФО - Тульская область 929 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34312 15
Таджикистан - Республика 713 15
Узбекистан - Республика 1256 14
Беларусь - Белоруссия 3211 13
Россия - ЦФО - Калужская область 730 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2905 12
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 906 12
Россия - ПФО - Казань 1894 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1778 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1853 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1990 9
Россия - УФО - Тюменская область 753 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 993 7
Россия - УФО - Челябинская область 853 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 7
Германия - Федеративная Республика 7789 7
Россия - УФО - Свердловская область 1035 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1225 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 6
Украина 5532 6
Армения - Республика 1047 6
Россия - Волго-Вятский экономический район 8 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1875 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1021 6
Европа 7307 5
Италия - Итальянская Республика 2902 5
Европа Восточная 2820 5
Россия - СФО - Омская область 479 5
Россия - ЦФО - Рязанская область 391 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1081 5
Россия - СФО - Новосибирск 2935 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1932 5
Россия - ЦФО - Липецкая область 367 5
Торговля розничная 120 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 63 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1279 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2247 3
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 3
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 7 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 104 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 60 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 77 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 52 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 30 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1274 2
Транспорт 110 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 398 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 840 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 1
УИН - номер платежной квитанции - уникальный идентификатор начисления в платежном документе 8 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 23 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 324 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 168 1
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