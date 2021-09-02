Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
Сбербанк Онлайн
Сбербанк Онл@йн
интернет-банк
Публикаций - 516, упоминаний - 738
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Островский Святослав 43 25
|Цыбульников Вячеслав 37 20
|Мамонтов Игорь 29 18
|Попов Алексей 329 16
|Круглов Алексей 19 14
|Орловский Виктор 268 14
|Кирсанова Светлана 54 12
|Дмитриев Кирилл 99 9
|Ковалев Игорь 26 9
|Малых Дмитрий 24 9
|Греф Герман 344 9
|Курдюков Дмитрий 20 9
|Торбахов Александр 54 8
|Широков Сергей 13 8
|Хасис Лев 99 6
|Царев Кирилл 13 6
|Ведяхин Александр 49 6
|Алымова Наталья 6 6
|Кравченко Евгений 10 4
|Галковский Андрей 25 4
|Попов Анатолий 97 4
|Бондаренко Михаил 55 4
|Гурджиян Руслан 19 4
|Круглов Константин 25 4
|Писарев Андрей 16 3
|Синельник Оксана 4 3
|Зайцев Александр 15 3
|Шадаев Максут 425 3
|Яныкин Ростислав 12 3
|Огуряев Дмитрий 56 3
|Малышев Сергей 48 3
|Кисляков Евгений 89 3
|Катрич Алексей 42 3
|Смирнова Ева 19 3
|Чубрина Марина 9 3
|Малиновский Алексей 19 2
|Зарецкий Александр 4 2
|Хлызов Андрей 19 2
|Абрамов Роман 4 2
|Суворов Андрей 24 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru