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СОГАЗ Страховая Группа


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 2
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн 1
09.08.2021 Клиенты ВТБ смогут застраховать свое здоровье в рамках ДМС онлайн 1
21.06.2021 ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
06.10.2020 ВТБ запустил страхование кредитных карт 1
19.08.2020 Теперь в России искусственный интеллект сможет рассчитывать страховые выплаты по ДМС 1
17.08.2020 СОГАЗ внедрил технологию искусственного интеллекта для андеррайтинга в ДМС 4
28.04.2020 Минпромторг отобрал пять решений Naumen для организации удаленной работы предприятий промышленности 1
10.12.2019 ВТБ строит суперприложение за 2,5 миллиарда 1
26.11.2019 «Согаз» объявил о расширении системы электронного документооборота с медорганизациями 2
20.11.2019 «Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард в большие данные 1
29.07.2019 «Нетрика» расширяет функциональность сервиса N3.Health и географию партнеров 2
24.10.2016 Операция на работающем сердце: в «Медсанчасти "Северсталь"» внедрили новую МИС 1
21.03.2016 «Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва» 3
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
11.08.2015 «Ланит» и «Систематика» создали объединенную ИТ-компанию с 2-миллиардным оборотом 1
30.04.2015 Комиссия по проектному финансированию отказала «Ростелекому» в кредите на 15,6 млрд руб. 1
17.03.2015 «Согаз» построил единый контакт-центр с помощью Genesys 1
20.02.2015 Tele2 переносит ИТ-системы в московское облако SAP 1
02.02.2015 Как «СОГАЗ» сократил количество потерянных звонков в несколько раз 2
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
16.10.2014 Tele2 начал масштабное внедрение SAP ERP 1
27.08.2014 «Ростелеком» застраховал своих менеджеров от претензий за сексуальные домогательства 4
27.08.2014 «СОГАЗ» застраховал ответственность директоров «Ростелекома» на 180 млн евро 2
06.08.2014 В России появился четвертый федеральный сотовый оператор 1
08.07.2014 МТС застраховала имущество на 35 млрд рублей 1
02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001 3
30.06.2014 В «Согазе» назначен новый ИТ-директор 2
30.09.2013 СОГАЗ автоматизирует формирование финансовой отчётности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинг» 3
17.07.2013 СОГАЗ застраховал создание оптико-волоконной сети на подстанциях в Тюменской области 1
05.07.2013 Страховые выплаты по спутнику «Ямал-402» превысили 73 млн евро 5
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews 1
25.04.2013 «СОГАЗ» произвел первую выплату за последствия нештатной ситуации при запуске спутника «Ямал-402» 1
22.06.2011 РС-версия FIFA 12 на новом движке 1
25.05.2009 «Verysell Проекты» модернизирует ИТ-инфраструктуру СОГАЗ 2
19.05.2009 «Энвижн Груп»: рост 112%, планы - сохранить выручку 1

Публикаций - 49, упоминаний - 73

СОГАЗ Страховая Группа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
SAP SE 3220 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
Microsoft Corporation 11168 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Ростелеком Связьинвест 706 1
Verysell Проекты - Verysell Project 43 1
EA - Electronic Arts 916 1
Хомнет Консалтинг 127 1
MAINS Lab 5 1
Nortel Networks 223 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ortems 11 1
Ланит Консалтинг 4 1
НТК - Национальные телекоммуникации 61 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
EA Sports 50 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
IBM 3557 1
Ланит ГК 1160 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
YClients 8 1
Netrika - Нетрика 84 1
РТЛабс 145 1
Naumen - Наумен 342 1
Барс груп 402 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
3779 1
Yandex - Яндекс 4103 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Альфа-Банк 1127 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 3
Газпромбанк - ГПБ 693 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Почта России ПАО 1579 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Русский стандарт Банк 302 2
ВТБ24 583 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Мосэнергосбыт АО 77 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ВТБ Страхование 52 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ Капитал Пенсионный резерв - ВТБК ПР 1 1
КМЗ - Копейский машиностроительный завод 2 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Почта Банк 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Яндекс.Такси 271 1
X5 Group 600 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Утконос 99 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Федеральное казначейство России 766 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 236 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
Суперприложение - Суперапп - Super app - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 1 1
ВТБ Онлайн 137 4
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Хомнет МСФО 32 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Naumen Inventory 4 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 13 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
SAP ЦОД 10 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Zvooq 31 1
Яндекс.Афиша 26 1
СП.АРМ 18 1
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Naumen Contact Center 71 1
Naumen Service Desk 103 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Строгалин Алексей 3 2
Мордашов Алексей 29 2
Кузнецов Александр 75 2
Тамгина Татьяна 2 2
Крысина Ольга 109 2
Чудаев Георгий 2 1
Мякишева Марина 84 1
Крашенинников Александр 1 1
Талденков Алексей 2 1
Яковлева Майя 1 1
Усевич Мария 5 1
Казанцев Сергей 11 1
Горянский Павел 15 1
Мотренко Андрей 10 1
Кувшинов Юрий 5 1
Калугин Сергей 162 1
Олюнин Дмитрий 7 1
Макаров Андрей 18 1
Ефремов Александр 12 1
Костин Андрей 45 1
Соловьев Владимир 98 1
Осеевский Михаил 221 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Европа 3788 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Восточная Европа 1691 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Украина 3398 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Казахстан - Республика 2650 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Курск 232 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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