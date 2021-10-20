Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СОГАЗ Страховая Группа
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Публикаций - 49, упоминаний - 73
СОГАЗ Страховая Группа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
|Строгалин Алексей 3 2
|Мордашов Алексей 29 2
|Кузнецов Александр 75 2
|Тамгина Татьяна 2 2
|Крысина Ольга 109 2
|Чудаев Георгий 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Крашенинников Александр 1 1
|Талденков Алексей 2 1
|Яковлева Майя 1 1
|Усевич Мария 5 1
|Казанцев Сергей 11 1
|Горянский Павел 15 1
|Мотренко Андрей 10 1
|Кувшинов Юрий 5 1
|Калугин Сергей 162 1
|Олюнин Дмитрий 7 1
|Макаров Андрей 18 1
|Ефремов Александр 12 1
|Костин Андрей 45 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Осеевский Михаил 221 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru