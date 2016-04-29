Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ
БМ-Банк Россия
ММБ Банк Москвы
Московский Муниципальный Банк
Публикаций - 475, упоминаний - 940
ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ВТБ24 622 63
|Лайф ФГ - Финансовая группа 125 35
|РСХБ - Россельхозбанк 199 17
|Qiwi 795 9
|РВК - Российская венчурная компания 505 2
|Лукойл Информ 87 2
|Северсталь ПАО 277 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 7
|Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
|СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 729 9
|ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 6
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1144 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru