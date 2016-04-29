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ВТБ
БМ-Банк Россия
ММБ Банк Москвы
Московский Муниципальный Банк

ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк


29.04.2016 «МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности
18.03.2016 «Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в Подмосковье
26.02.2016 «Банк Москвы» установил более 70 банкоматов в московском метрополитене
09.02.2016 «Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone
11.01.2016 «Банк Москвы» упростил процесс подтверждения финансовых операций в «Мобильном банке»
25.12.2015 «Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича
20.11.2015 «Банк Москвы» расширил функционал банкоматов
08.10.2015 В банкоматах «Банка Москвы» теперь можно открыть и пополнить вклад
22.09.2015 «Банк Москвы» выпустил обновление «Мобильного банка» для iOS и Android
21.08.2015 «Банк Москвы» полностью обновил интерфейс банкоматов
07.08.2015 «Банк Москвы» увеличил лимиты по суммам переводов в приложении «Мобильный банк»
21.07.2015 «Банк Москвы» обновил «Мобильный банк» для iOS и Android
17.07.2015 В мобильном приложении «Квартплата «Банка Москвы» можно оплатить ЖКУ без комиссии
03.07.2015 «Банк Москвы» реализовал возможность перевода накопительной пенсии в ВТБ Пенсионный фонд с использованием ЭП
30.06.2015 «Банк Москвы» запустил систему электронного документооборота в «Интернет-банкинге» для корпоративных клиентов
29.06.2015 Зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru можно через «Банк Москвы»
08.06.2015 «Банк Москвы» и Департамент социальной защиты населения Москвы представили электронное приложение «Социальный помощник»
03.06.2015 «Автелком» создаст комплекс инженерной инфраструктуры для «Банка Москвы»
13.05.2015 «Банк Москвы» обновил приложение «Переводы» для Android и iOS
13.05.2015 «Банк Москвы» запустил новый сервис дистанционного обслуживания для корпоративных клиентов
30.04.2015 «Банк Москвы» выпустил мобильный банк для корпоративных клиентов на базе Android
28.04.2015 «Инфосистемы Джет» обеспечили защиту сервисов ДБО «Банка Москвы» от мошенничества
09.04.2015 Банк Москвы научил Android-смартфоны с NFC пополнять «Тройку»
01.04.2015 «Банк Москвы» интегрировал «Интернет Банк-Клиент» с системой «1С:Бухгалтерия»
31.03.2015 «Банк Москвы» подключился к НСПК
19.02.2015 «Банк Москвы» расширил список услуг для оплаты в «БМmobile» и «Мобильном банке»
12.02.2015 «Банк Москвы» подтвердил соответствие своих платежных систем стандартам PCI DSS
11.02.2015 «Банк Москвы» автоматизировал управление правами доступа к информационным ресурсам на платформе Oracle
23.01.2015 «Банк Москвы» выпустил приложение для переводов с карты на карту в сети «ВКонтакте»
22.01.2015 «Банк Москвы» запустил мобильный банк для корпоративных клиентов
21.01.2015 ТТК предоставил цифровой канал связи «Банку Москвы»
08.12.2014 Банк Москвы призывает чиновников дать определение отечественному ПО
26.11.2014 «1С-Рарус» и «Банк Москвы» разработали решение для передачи в банк данных в рамках зарплатных проектов
30.09.2014 CyberPlat упростил платежи за сотовую связь для клиентов «Банка Москвы»
23.09.2014 Bell Integrator расширил функциональность АБС «Банка Москвы»
19.09.2014 Tegrus построила инженерную инфраструктуру для новых и действующих офисов «Банка Москвы»
18.09.2014 РДТЕХ создал хранилище электронных образов документов для «Банка Москвы»
08.08.2014 «Банк Москвы» выпустил для банков-партнеров миллион платежных карт
02.07.2014 «Банк Москвы» выпустил мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг
18.06.2014 Карты «Банка Москвы» будут обслуживаться платежной системой ПРО100

Публикаций - 475, упоминаний - 940

ВТБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8554 58
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7830 55
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 27
Ростелеком - Связьинвест 1657 22
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 18
Ростелеком Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 12
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 109 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 6
Синтерра - Synterra 769 6
Золотая Корона 339 3
М2М телематика 204 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 1
PayPal 624 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 181 1
ГКС - Группа компаний Систематика 275 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 186 1
LG Electronics 3134 1
ВТБ24 622 63
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 35
РСХБ - Россельхозбанк 199 17
Qiwi 795 9
РВК - Российская венчурная компания 505 2
Лукойл Информ 87 2
Северсталь ПАО 277 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1768 7
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 19 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 729 9
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 99 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1144 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 64 1
Rambler - Секрет фирмы 29 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
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