Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ВТБ Банк Москвы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 371, упоминаний - 717
ВТБ Банк Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
|ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
|Строкович Антон 45 23
|Шестаков Александр 35 22
|Патрин Максим 31 21
|Леушев Андрей 63 20
|Пиляр Елена 21 19
|Шевченко Владимир 135 16
|Гуральников Сергей 161 15
|Потёмкин Роман 20 14
|Свердлов Михаил 29 14
|Тищенко Юрий 14 14
|Асратян Петр 35 14
|Михалев Павел 20 14
|Левиков Антон 68 14
|Мухин Максим 18 14
|Леоничев Алексей 14 14
|Кравченко Денис 24 13
|Халяпин Сергей 77 13
|Дегтярев Алексей 54 13
|Сафронов Юрий 61 13
|Прохоров Фёдор 78 13
|Базалей Наталья 14 13
|Грибанов Юрий 24 12
|Чекель Павел 15 12
|Коротнев Константин 31 12
|Подкопаев Олег 24 12
|Муравлев Александр 15 12
|Гаттаров Руслан 117 12
|Скородумов Олег 17 12
|Хрусталев Александр 31 12
|Плешков Алексей 42 11
|Лысенко Эдуард 209 11
|Фридман Илья 41 11
|Калюжный Игорь 24 11
|Мацоцкий Сергей 150 10
|Козлов Михаил 153 10
|Скородумов Анатолий 63 10
|Алябьев Андрей 27 9
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Михина Анна 12 8
|Солопов Вячеслав 14 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658092.
Создано именных указателей - 46326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658092.
Создано именных указателей - 46326.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru