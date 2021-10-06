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ВТБ Банк Москвы


06.10.2021 «Яндекс», «Ланит» и ВТБ начали строить в России завод по производству серверов 1
05.11.2019 В УК «Открытие» назначен генеральный директор 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 1
12.08.2019 Оксана Смирнова-Крелль назначена на должность вице-президента по технологическому развитию банковских продуктов Сбербанка 1
16.03.2018 Финансовым директором «Ростелекома» стал выходец из ВТБ 2
16.03.2018 В «Ростелекоме» назначен новый финансовый директор 2
21.02.2018 «Инфосистемы Джет» внедрила VDI для 14 тысяч сотрудников Группы ВТБ 4
23.01.2018 Глава Минкомсвязи пригрозил Microsoft потерей миллиардов долларов в России 2
05.12.2017 Oracle из-за санкций ужесточила условия работы с ВЭБ, ВТБ, Сбербанком, «Газпромом», «Лукойлом», «Ростехом» 2
29.06.2017 Сергей Русанов, ВТБ24: Подробно о цифровой трансформации и слиянии с ВТБ 1
11.04.2017 Во всех банкоматах ВТБ24 теперь можно пополнить карты «Почта Банка» 1
05.04.2017 В «Ростелекоме» назначен новый старший вице-президент 2
14.03.2017 «Дочки» АФК «Система» провинились на гособоронзаказе на 700 млн 1
20.01.2017 АФК «Система» и «Ростех» объединят «Микрон» с «Росэлектроникой» 1
18.01.2017 ВТБ «первым в мире» запускает подтверждение переводов по отпечатку пальца 9
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
17.10.2016 Количество обслуживаемых карт в «МультиКарте» достигло почти 10 млн 1
14.07.2016 Количество обслуживаемых карт в «Мультикарте» увеличилось почти в 1,5 раза 1
10.06.2016 ДБО прирастает небанковскими сервисами и весельем 1
01.06.2016 Системы ДБО становятся «все интереснее» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
29.04.2016 «МультиКарта» перевела 15 банков из процессингового центра «Банка Москвы» на собственные мощности 3
18.04.2016 Круглый стол CNews. «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
11.04.2016 Круглый стол CNews: «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации» 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
18.03.2016 «Банк Москвы» реализовал в банкоматах новые возможности для оплаты услуг в Подмосковье 4
16.03.2016 Круглый стол CNews: «Мобильный бизнес 2016» 1
26.02.2016 «Банк Москвы» установил более 70 банкоматов в московском метрополитене 4
09.02.2016 «Банк Москвы» внедрил технологию прямого пополнения транспортных карт для владельцев смартфонов на базе Windows Phone 2
19.01.2016 ВТБ24 и Visa расширяют зону бесконтактной оплаты проезда в московском метрополитене 1
11.01.2016 «Банк Москвы» упростил процесс подтверждения финансовых операций в «Мобильном банке» 2
25.12.2015 «Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича 5
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 3
20.11.2015 «Банк Москвы» расширил функционал банкоматов 3
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 2
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 2
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 2
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 2
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 2
15.10.2015 Сергей Меднов возглавил операционно-технологический блок банка «Открытие» 2

Публикаций - 371, упоминаний - 717

ВТБ Банк Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 42
Microsoft Corporation 10997 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 29
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 14
Webmoney 327 14
Citrix Systems 571 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 836 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 354 11
Cinimex - Синимекс 160 11
Oracle Corporation 3331 10
Instabank - Инстабанк 12 10
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Консист Бизнес Групп 58 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 9
Rambler Group - Рамблер ГК 483 9
Ланит ГК 1154 9
Polycom - Поликом Раша 300 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Custis 73 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
CleverDATA 54 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
IBM 3524 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 7
SAP SE 3207 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
AT Consulting - Группа ЭйТи 274 6
АйТи 748 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1203 6
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 6
Ростелеком Связьинвест 692 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 6
SAS Institute 596 5
Газпромбанк - ГПБ 692 46
ПСБ - Промсвязьбанк 613 26
Уралсиб Банк 389 24
Открытие ФК 538 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 20
МДМ Банк 150 19
Пробизнесбанк АКБ 109 19
Бинбанк 184 18
Visa International 1343 17
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 17
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 16
ВТБ24 583 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 15
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 15
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 15
Новард Управляющая компания - Novard 67 14
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 14
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 13
ВТБ - Транскредитбанк 74 13
Citibank - Ситибанк 170 12
Национальный банк Траст 96 12
Спортмастер 116 12
Башнефть ПАО АНК 90 11
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 10
МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 79 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 9
Альфа-Банк 1122 9
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 8
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 8
РСХБ - Россельхозбанк 183 8
Сетелем Банк 25 8
Bayer AG - Байер 36 8
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 7
МКБ - Московский кредитный банк 268 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 7
Газпром нефть 380 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 16
Федеральное казначейство России 766 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 2
Мосгортранс ГУП 68 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 2
Счётная палата РФ 459 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
МособлЕИРЦ 7 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Правительство Московской области 48 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Правительство Москвы 649 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 5
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 2
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 274 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 2
ИТ-аутсорсинг 669 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 83 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
PUE - Power usage effectiveness 47 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Google Android 10750 21
Apple iOS 5741 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 8
Apple - App Store 2198 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 53 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
VK - Mail.ru Одноклассники 848 4
ВТБ Мультикарта 147 4
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 4
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 3
Microsoft Windows 8 1228 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
MasterCard MoneySend 39 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 2
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 2
IBM Watson 105 2
Стрелка - Транспортная карта 113 2
Apple iPad 3263 2
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
ДИТ Москвы - Парковки Москвы - приложение - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 13 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 81 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Oracle Fusion Middleware 161 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 1
Way4 - платформа электронного процессинга платежных карт 40 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 194 1
MasterCard SecureCode 40 1
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 9 1
Dashboard Systems Boardmaps 12 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
Рикор EcoServer 21 1
Aladdin eSafe 5 1
Visa Verified By Visa 33 1
Альфа-Бизнес Мобайл - Мобильный банк для бизнеса 13 1
Teradata Active EDW 2 1
Строкович Антон 45 23
Шестаков Александр 35 22
Патрин Максим 31 21
Леушев Андрей 63 20
Пиляр Елена 21 19
Шевченко Владимир 135 16
Гуральников Сергей 161 15
Потёмкин Роман 20 14
Свердлов Михаил 29 14
Тищенко Юрий 14 14
Асратян Петр 35 14
Михалев Павел 20 14
Левиков Антон 68 14
Мухин Максим 18 14
Леоничев Алексей 14 14
Кравченко Денис 24 13
Халяпин Сергей 77 13
Дегтярев Алексей 54 13
Сафронов Юрий 61 13
Прохоров Фёдор 78 13
Базалей Наталья 14 13
Грибанов Юрий 24 12
Чекель Павел 15 12
Коротнев Константин 31 12
Подкопаев Олег 24 12
Муравлев Александр 15 12
Гаттаров Руслан 117 12
Скородумов Олег 17 12
Хрусталев Александр 31 12
Плешков Алексей 42 11
Лысенко Эдуард 209 11
Фридман Илья 41 11
Калюжный Игорь 24 11
Мацоцкий Сергей 150 10
Козлов Михаил 153 10
Скородумов Анатолий 63 10
Алябьев Андрей 27 9
Пшиченко Дмитрий 19 9
Михина Анна 12 8
Солопов Вячеслав 14 8
Россия - Российская федерация - РФ 57124 176
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 28
Россия - Санкт-Петербург 7056 28
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 16
Казахстан - Республика 2618 14
Россия - Челябинская область 658 13
Восточная Европа 1667 9
Россия - Татарстан Республика 1613 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - Калужская область 568 7
Украина 3344 7
Россия - Ростовская область 859 6
Россия - Новосибирск 1954 4
Индия - Республика 2156 4
Россия - Тюменская область 581 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Иран - Исламская Республика Иран 374 2
Россия - Тамбов 205 2
Россия - Татарстан - Казань 1507 2
Россия - Екатеринбург 2054 2
Россия - Курск 231 2
Россия - Волгоград 539 2
Россия - Республика Крым 625 2
Россия - Пенза 251 2
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 182 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Западная Европа 609 1
Швейцария - Давос 35 1
Россия - Белгородская область 363 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Мурманская область 289 1
Россия - Хабаровск 617 1
Россия - Кемеровская область 461 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 42
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
Инсорсинг - Инхаус 20 2
Конституция США 18 2
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 1
Private Banking 16 1
POI - points of interest 60 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Космодром Байконур 97 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
NYT - The New York Times 505 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Thomson Reuters - Рейтер 1708 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Банки.ру - Banki.ru 28 1
Roem.ru - Роем.ру 32 1
Секрет фирмы 13 1
Apps4All 25 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 3
IDC - International Data Corporation 2708 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 2
Gartner 2187 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 1
Kelly Services 16 1
comScore 224 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
GfK - ГФК-Русь 119 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления им. К. Г. Разумовского 1 1
Академия АйТи 34 1
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