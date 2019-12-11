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zero-day 0-day Уязвимость нулевого дня Zero Day Initiative, ZDI Инициатива нулевого дня Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения



11.12.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила уязвимость нулевого дня для Windows
13.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость нулевого дня
17.02.2016 Новое решение SandBlast Agent от Check Point защитит пользовательские устройства от угроз «нулевого дня»
28.06.2013 Palo Alto Networks выпустила платформу WF-500 для обнаружения, анализа и предупреждения угроз «нулевого дня» и целенаправленных атак
07.11.2012 Group-IB обнаружила уязвимость «нулевого дня» в Adobe Reader X/XI
25.03.2011 Immunet 3.0 от Sourcefire предлагает революционную защиту от угроз «нулевого дня»
27.01.2011 Intel обещает отправить уязвимости «нулевого дня» в прошлое
05.11.2009 Названы лучшие антивирусы по защите от новых вредоносов
23.11.2006 Атаки "нулевого дня" стали самой опасной угрозой для интернета

Публикаций - 250, упоминаний - 265

zero-day упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 28
Microsoft Corporation 22497 25
Check Point Software Technologies 694 20
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 10
SEQ - SEC Consult Services 1400 9
Google LLC 10352 9
Apple Inc 10683 8
Rainbow Security - Rainbow Technologies 176 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 8
Fortinet 320 7
SafenSoft - S.N. Safe&Software - Safe’n’Sec 43 7
Trend Micro 567 6
WatchGuard Technologies 65 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 5
Cisco Systems 4720 5
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 4
Palo Alto Networks 112 4
Dr.Web - Доктор Веб 1186 4
Программный продукт ГК 3960 4
Oracle Corporation 6035 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Bitdefender 145 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 3
Adobe Systems 1443 3
Shadow Brokers - Хакерская группировка 23 3
Астерос Информационная безопасность - Кабест 58 3
ДиалогНаука 191 3
Dell EMC 4736 2
Sophos 392 2
Астерос - Asteros 624 2
Intel Corporation 11262 2
Samsung Electronics 9333 2
HP 3Com 659 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 2
Цифра ГК 948 2
Trellix - FireEye 56 2
Acronis - Акронис 424 2
Qrator Labs - Highload Lab 96 2
Onsec - Wallarm (Валарм) 35 2
Альфа-Банк 1476 2
LinkedIn 558 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
Colonial Pipeline 23 1
Israeli VC 1 1
Русагро Группа Компаний 182 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 176 1
Yara - Яра 9 1
Точка 1820 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 1
DHL Express 112 1
Открытие ФК 2713 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
НСПК - Национальная система платежных карт 401 1
Runa Capital 155 1
Qiwi 878 1
Абсолют Банк 118 1
HeadHunter Group - HH Group 423 1
РЖД - Российские железные дороги 1458 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 4
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 4
Президент Российской Федерации 3770 3
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 73 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 107
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 75
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 71
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 38
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 30
Сервер - Серверные платформы 10956 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 24
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 18
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1364 17
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 350 16
Website - Вебсайт 9736 15
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 15
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 304 15
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 13
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 11
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 775 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1081 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 648 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 7
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 6
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 178 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 5
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 1007 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 5
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 4
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 673 4
Microsoft Windows 10 11713 24
Google Android 11959 17
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 15
Apple iOS 6422 14
Microsoft Edge - браузер 1891 10
Oracle Java - язык программирования 2554 8
Microsoft Office 3247 8
Microsoft Windows 7 1780 7
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 186 7
Microsoft Windows 2104 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 6
Linux OS 7669 6
Google Chrome - браузер 1270 6
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 5
Kaspersky Internet Security 366 5
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 178 5
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 4
Check Point SandBlast 27 4
Fortinet FortiGuard Services 50 4
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 586 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 4
Microsoft Windows XP 2291 3
Microsoft Security Essentials - MSE 125 3
LG 75SM99 2832 3
Dr.Web Security Space 57 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 3
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 3
VMware Carbon Black - Bit9 38 3
Microsoft Office Word 627 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 3
Trend Micro TippingPoint - Intrusion Prevention System 39 3
VirusTotal 52 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 82 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Dr.Web Антивирус 295 2
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 31 2
Check Point Infinity 14 2
Acronis True Image 69 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 2
Дягилев Василий 83 6
Исанин Антон 9365 5
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 3
Калиниченко Михаил 17 3
Иванов Антон 46 3
Зайцев Михаил 164 3
Блинов Михаил 73 2
Симис Борис 14 2
Богачев Игорь 174 2
Shwed Gil - Швед Гил 44 2
Филиппов Максим 43 2
Мельникова Анастасия 197 2
Момчилович Ирина 24 2
Галушкин Олег 173 2
Терехов Андрей 37 1
Московский Артем 3 1
Кравец Василий 1 1
Шерстобитов Сергей 43 1
Wolf Chris - Вульф Крис 1 1
Огородников Дмитрий 27 1
Столяров Геннадий 4 1
Хомутский Юрий 33 1
Стефанов Руслан 2 1
Александров Антон 10 1
Наместников Юрий 39 1
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 5 1
Водясов Алексей 114 1
Родионов Михаил 44 1
Оганесян Ашот 84 1
Кирюхин Дмитрий 79 1
Прокудин Аркадий 9 1
Путин Владимир 2542 1
Стуров Дмитрий 29 1
Матюхин Константин 5 1
Зеренков Андрей 6 1
Глазунов Сергей 6 1
Матрёшин Алексей 7 1
Гостев Александр 81 1
Близнюк Андрей 8 1
Бирюков Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 13
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 9
Израиль 1756 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Европа 12319 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Польша - Республика 1559 5
Украина 6212 5
Саудовская Аравия - Королевство 492 5
Испания - Королевство 2917 4
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Казахстан - Республика 4467 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 4
Нидерланды 2197 4
Япония 10069 4
Индия - Республика 4263 4
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Америка Латинская 1413 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 3
Турция - Турецкая республика 1708 3
ЮАР - Южно-Африканская Республика 460 3
Иран - Исламская Республика Иран 954 3
Европа Восточная 2927 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
Франция - Французская Республика 5665 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 416 2
Китай - Тайвань 2115 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 2
Швеция - Королевство 2072 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 708 2
Канада 3319 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 2
Узбекистан - Республика 1285 2
Румыния 592 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 581 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 8
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 5
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Психологическое манипулирование людьми - Социотехнические атаки 367 4
Мошенничество - Махинации 2142 4
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 3
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Vault 7 - серия документов на WikiLeaks описания глобальной программы ЦРУ США по взлому электронных устройств 11 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 189 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 53 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 126 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 94 1
Пиратство - Авторское право 592 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 1
Человеческий фактор 1099 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Ars Technica 364 3
BleepingComputer - Издание 157 2
ComputerWorld 139 2
Virus Bulletin 32 2
The Verge - Издание 482 1
WikiLeaks 113 1
The Register 1286 1
Bloomberg 1009 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Business Insider 192 1
NYT - The New York Times 956 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
Associated Press 1975 1
Huffington Post 34 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
IDC - International Data Corporation 4671 3
Gartner 3301 3
OWASP Top - Open Web Application Security Project 50 3
AV-Test Institute 31 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
Fortune Global 500 280 1
500 Startups 4742 1
IBM X-Force Threat Intelligence Index 18 1
Google Threat Analysis Group 3 1
SANS Institute 84 1
Dimensional Research 12 1
Net Applications 114 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 4
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
КрасГМУ им. Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 9 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
VMworld 29 2
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
Fortinet Security Day 9 1
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
Check Point CPX 360 2 1
Infosecurity - выставка 62 1
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 5195 1
100+ Forum Russia 10640 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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