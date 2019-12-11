Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
zero-day 0-day Уязвимость нулевого дня Zero Day Initiative, ZDI Инициатива нулевого дня Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения
Публикаций - 250, упоминаний - 265
zero-day упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дягилев Василий 83 6
|Исанин Антон 9365 5
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 161 3
|Калиниченко Михаил 17 3
|Иванов Антон 46 3
|Зайцев Михаил 164 3
|Блинов Михаил 73 2
|Симис Борис 14 2
|Богачев Игорь 174 2
|Shwed Gil - Швед Гил 44 2
|Филиппов Максим 43 2
|Мельникова Анастасия 197 2
|Момчилович Ирина 24 2
|Галушкин Олег 173 2
|Терехов Андрей 37 1
|Московский Артем 3 1
|Кравец Василий 1 1
|Шерстобитов Сергей 43 1
|Wolf Chris - Вульф Крис 1 1
|Огородников Дмитрий 27 1
|Столяров Геннадий 4 1
|Хомутский Юрий 33 1
|Стефанов Руслан 2 1
|Александров Антон 10 1
|Наместников Юрий 39 1
|Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 5 1
|Водясов Алексей 114 1
|Родионов Михаил 44 1
|Оганесян Ашот 84 1
|Кирюхин Дмитрий 79 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Путин Владимир 2542 1
|Стуров Дмитрий 29 1
|Матюхин Константин 5 1
|Зеренков Андрей 6 1
|Глазунов Сергей 6 1
|Матрёшин Алексей 7 1
|Гостев Александр 81 1
|Близнюк Андрей 8 1
|Бирюков Дмитрий 9 1
|Ars Technica 364 3
|BleepingComputer - Издание 157 2
|ComputerWorld 139 2
|Virus Bulletin 32 2
|The Verge - Издание 482 1
|WikiLeaks 113 1
|The Register 1286 1
|Bloomberg 1009 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Business Insider 192 1
|NYT - The New York Times 956 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
|Associated Press 1975 1
|Huffington Post 34 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181751, в очереди разбора - 968700.
Создано именных указателей - 75503.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181751, в очереди разбора - 968700.
Создано именных указателей - 75503.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru