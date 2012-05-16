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Oracle Sun Microsystems Сан Майкросистемс

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс


16.05.2012 Oracle Sun ZFS Backup Appliance: новое решение резервного копирования для ПАК Oracle

Oracle SPARC SuperCluster T4-4. Новое решение позволяет создавать эффективные среды тестирования и разработки на базе Oracle Database с помощью технологии гибридного поколоночного сжатия. С решением Oracle Sun ZFS Backup Appliance полную резервную копию данных можно создать со скоростью до 20 терабайт в час, а восстановить данные со скоростью до 9,4 терабайт в час, говорится в сообщении Or
24.06.2011 Oracle готовит "перезагрузку" Java

Последние годы существования компании Sun Microsystems были противоречивыми с точки зрения развития платформы Java. После выпуска версии Java SE 6 в 2006 г. был нарушен график выпуска новых версий Java, предполагавший обновленные р
19.11.2010 Почти 400 клиентов перешли на системы IBM в третьем квартале 2010 г.

сообщила о том, что в третьем квартале 2010 г. около 400 клиентов перевели свои критически важные бизнес-приложения и рабочие нагрузки на серверы и системы хранения данных от IBM, мигрировав с систем Oracle/Sun и HP. Эта цифра является рекордным квартальным показателем, с тех пор как IBM более четырех лет тому назад начала отслеживать миграцию компаний на свои системы с конкурирующих платфо
14.09.2010 IBM Global Financing предлагает клиентам Oracle-Sun и HP помощь в переходе на системы IBM Power7

мической выгодой приобретать системы IBM Power Systems среднего уровня и класса high-end. IBM будет предоставлять клиентам кредит по сделкам trade-in («встречной продажи») для их старого оборудования Oracle-Sun и HP. Этот кредит может быть использован для лизинговой оплаты новых систем IBM Power Systems. Кроме того, имеющим право на кредитование клиентам предоставляется беспроцентная рассро
22.01.2010 ЕК одобрила сделку Oracle-Sun

Еврокомиссия, антимонопольный орган Европейского Союза, одобрила сделку по приобретению корпорацией Oracle компании Sun Microsystems за $7,4 млрд, передает InformationWeek. Данное решение вынесено после продолжительного расследования ЕК сделки на предмет честной конкуренции. Как отметила еврокомиссар Нейли К
22.01.2010 Евросоюз одобрил сделку Oracle-Sun

Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению корпорацией Oracle американской компании Sun Microsystems. После длительного изучения данной сделки регуляторы пришли к выводу, что он
20.11.2009 Еврокомиссия взяла еще месяц на рассмотрение сделки Oracle-Sun

Еврокомиссия расширила срок рассмотрения сделки по покупке корпорацией Oracle производителя серверов Sun Microsystems, сообщает Associated Press. Срок рассмотрения сделки продлен до 27 января 2010 г. Ранее регуляторы обещали вынести решение в первых числах месяца. Ранее в ноябре ЕК выпустила з
03.09.2009 Власти отсрочили слияние Oracle-Sun

Еврокомиссия приступила к расследованию сделки между компаниями Oracle и Sun Microsystems на предмет честной конкуренции, сообщает Associated Press. Расследование ЕК

31.08.2009 Чистый убыток Sun Microsystems за год составил $2,23 млрд

Чистый убыток американской компании Sun Microsystems по итогам 2008-2009 финансового года, завершившегося 30 июня, составил $2,23 млрд против прибыли годом ранее в размере $403 млн. Убыток компании в расчете на акцию составил $2,
19.08.2009 В слияние Oracle и Sun вмешались российские власти

ФАС продлила рассмотрение ходатайства Oracle о приобретении российских активов Sun Microsystems (соответствующую заявку ведомство получило 4 августа 2009 г.). Об этом говор
24.04.2009 RS-Bank V.6 протестирована на совместимость с Sun Sparc VII Enterprise

Компании Sun Microsystems и R-Style Softlab (Группа R-Style) объявили об успешном окончании тестирования совместимости и работоспособности интегрированной банковской системы RS-Bank V.6 на серверной пла
23.04.2009 Oracle покупает Sun. Что будет с рынком?

Слухам о том, что Sun Microsystems будет куплен Oracle, изначально не придавалось большого значения. Этому были
03.04.2009 IBM близка к покупке Sun Microsystems

По неофициальным данным, переговоры о покупке корпорацией IBM американской софтверной компании Sun Microsystems находятся на завершающем этапе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник, близкий к переговорам. Как пишет РБК со ссылкой на американских СМИ, обсужда
18.03.2009 IBM ведет переговоры о покупке Sun Microsystems

Один из мировых лидеров в области производства компьютерной техники и предоставления компьютерных услуг IBM, по некоторым данным, ведет переговоры о покупке американской софтверной компании Sun Microsystems, сообщает РБК со ссылкой на американские СМИ. Сумма сделки может составить как минимум $6,5 млрд наличными, что представляет собой премию почти в 100% по отношению к цене акций
11.03.2009 С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009

Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная
04.03.2009 8 апреля в Санкт-Петербурге откроется конференция Sun Tech Days 2009

Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная
26.02.2009 С 8 по 10 апреля в Санкт-Петербурге пройдет конференция Sun Tech Days 2009

Корпорация Sun Microsystems объявила о том, что с 8 по 10 апреля 2009 г. пройдет международная ежегодная
28.01.2009 Чистый убыток Sun Microsystems за полгода составил $1,89 млрд

Чистый убыток американской компании Sun Microsystems в I полугодии 2008-2009 финансового года, завершившемся 28 декабря 2008 г., составил $1,89 млрд против прибыли в размере $349 млн за аналогичный период годом ранее, сообщает РБ
20.08.2008 Sun Microsystems представил новые серверы на базе Intel Xeon

Корпорация Sun Microsystems объявила о пополнении семейства серверов Sun Fire на базе процессоров Intel Xeon двумя новыми серверами для высокопроизводительных вычислений, Web 2.0 и серверных инфраструктур
01.08.2008 Чистая прибыль Sun Microsystems в 2007-2008 финансовом году снизилась на 15%

Чистая прибыль американской софтверной компании Sun Microsystems Inc. в 2007-2008 финансовом году снизилась на 15% - до $403 млн против $473

20.06.2008 Sun Microsystems выпустила новую версию Java CAPS

Корпорация Sun Microsystems объявила о выходе 6 версии Sun Java Composite Application Platform Suite (Java CAPS6), новейшей версии своего флагманского решения для построения интеграционного решения на баз
24.04.2008 «Доктор Веб» и Sun Microsystems протестировали шлюз безопасности

Компания «Доктор Веб» и корпорация Sun Microsystems при участии компании-дистрибьютора OCS сообщили об успешном завершении тестирования новейшего шлюза безопасности, созданного на основе продуктов обеих компаний. Проведенное исс
06.02.2008 Шлюз безопасности от «С-Терра СиЭсПи» и Sun Microsystems показал 1,5 Гбит/с

Компания «С-Терра СиЭсПи» и корпорация Sun Microsystems объявили о том, что шлюз безопасности для высокоскоростных каналов связи, разработанный компанией «С-Терра СиЭсПи» на новой аппаратной платформе Sun Fire X4150 от Sun Micros
21.01.2008 «Микротест» получил сертификат на обслуживание оборудования Sun

Компания «Микротест» объявила о получении аккредитации в рамках партнерской программы по доставке сервиса Field Delivery Programme (FDP) компании Sun Microsystems. Наличие данной сертификации позволяет «Микротест» оказывать услуги по сервисному обслуживанию оборудования от имени Sun Microsystems и предлагать заказчикам компании по
02.11.2007 Россия: новые склады запчастей Sun на площадках DHL

Корпорация Sun Microsystems и компания DHL объявили результаты сотрудничества на рынке России и планы на будущее. Так, в рамках сотрудничества, заключающегося в осуществлении транспортной и складской логи
13.09.2007 Sun Microsystems начнет выпуск серверов с ОС Windows

Американские компании Microsoft и Sun Microsystems заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Sun начнет продавать серверы с операционной системой Windows, сообщает РБК. Это соглашение позволит Sun более успешно к
03.09.2007 Sun Microsystems назначил директора по маркетингу в регионе СНГ

Корпорация Sun Microsystems объявила о назначении Павла Анни на должность директора по маркетингу в регионе СНГ, ранее занимавшего позицию менеджера по маркетингу продуктов в регионе SEE (Southern and Eas
24.08.2007 Sun Microsystems представила новое поколение ЦОД

Корпорация Sun Microsystems представила общественности три новых действующих центра обработки данных: в Санта-Кларе (штат Калифорния), Блэкуотере (Великобритания) и Бангалоре (Индия). Указанные центры вве
09.07.2007 Sun Microsystems назначил управляющего директора в регионе СНГ

Корпорация Sun Microsystems объявила о назначении Кристофера Морриса на позицию управляющего директора Sun Microsystems в регионе СНГ. Новый руководитель приступил к работе 2 июля 2007 года. «Регио
23.05.2007 Sun Microsystems представила новую систему хранения данных

Корпорация Sun Microsystems объявила о расширении набора решений для виртуализации, выпустив новую систему хранения данных корпоративного уровня Sun StorageTek 9990V. Эта система была разработана в тесном
14.05.2007 Sun Microsystems реализовала новую скриптовую технологию

26.04.2007 Sun Microsystems представила новый дисковый массив

Корпорация Sun Microsystems объявила о расширении своего ассортимента систем хранения данных, в который добавлен недорогой дисковый массив Sun StorageTek ST2500, первый SCSI-массив хранения данных с после
19.04.2007 Sun Microsystems выбирает Symantec

05.04.2007 «Лукойл» построил ЦОД на базе решений Sun

Компании Sun Microsystems и «Лукойл-Информ» объявили о результатах проекта по созданию центров обработки данных (ЦОД) для развития и бесперебойной работы интегрированной системы управления (ИСУ) группы

03.04.2007 Запущен пилотный проект информатизации образования на базе решений Sun

На IV Всероссийской конференции «Информационные технологии в управлении образованием», которая открылась 30 марта в Пскове, Управление образования Псковской области, представительство корпорации Sun Microsystems в регионе СНГ и Группа компаний «Свемел» объявили о начале реализации пилотного проекта построения образовательной информационной системы субъекта РФ. В основе проекта — технол
16.03.2007 Imation и Sun Microsystems заключили соглашение о международной дистрибуции

Imation и Sun Microsystems объявили о соглашении, согласно которому Imation становится дистрибьютором средств хранения данных Sun по всему миру. По условиям этого соглашения Imation станет дистрибьютором
14.02.2007 «Микротест» получил специализацию Sun Microsystems System Support Help Desk

Компания «Микротест» объявила о прохождении сертификации в области продаж сервисного обслуживания Sun Microsystems по специализации System Support Help Desk. Получение данного статуса подтверждает высокий уровень компетенции специалистов компании в сфере сервисной поддержки инфраструктурных
23.01.2007 Naumen стала ISV-партнером Sun Microsystems

Компания Naumen заключила партнерское соглашение с корпорацией Sun Microsystems, поставщиком программных и аппаратных средств. По условиям соглашения, компания Naumen получила статус ISV-партнера (Independent Software Vendor), независимого производителя ПО
22.01.2007 Sun Microsystems будет использовать чипы Intel

Производитель серверов и программного обеспечения Sun Microsystems согласился использовать чипы от Intel в некоторых своих серверах. О сделке еще не было официально объявлено публике, поэтому детали соглашения пока неизвестны. Договоренность <
06.12.2006 Sun Microsystems, Ericsson и Nokia создадут унифицированную телеком-платформу

Корпорация Sun Microsystems объявила о начале глобального сотрудничества с компаниями Ericsson и Nokia, призванного объединить сообщество поставщиков сетевого оборудования (NEP) и оказать помощь оператора

Публикаций - 2215, упоминаний - 2280

Oracle и организации, системы, технологии, персоны:

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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 10
Ассоциация менеджеров 88 9
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ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 7
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 7
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 107 6
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 5
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 41 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 4
OSI - Open Source Initiative 73 3
ISMA - Internet Streaming Media Alliance 3 3
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 637 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
Linux Foundation 182 3
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
OSA - Open Source for America 5 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
Eclipse Foundation 25 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 2
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11585 66
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2642 63
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24091 63
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1660 62
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15346 59
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1633 59
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9007 58
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12541 50
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10555 48
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18017 48
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12199 46
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16845 45
Стандартизация - Standardization 2090 44
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4564 44
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11619 44
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2542 43
Oracle Java - язык программирования 2995 363
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 990 314
Linux OS 9663 249
Microsoft Windows 15456 189
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1496 188
Microsoft Windows 2000 8660 124
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 104
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 175 90
Oracle - Sun Fire 113 74
Intel x86 - архитектура процессора 1814 68
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 109 63
Microsoft Office 3673 60
Apache OpenOffice 468 59
Intel Itanium 626 57
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 283 54
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 402 53
SAP Ariba 293 52
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 580 51
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 45
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1327 42
Oracle PeopleSoft 418 39
Oracle - Sun StorEdge 45 36
Google Android 13812 34
Oracle StorageTek 85 33
Apple iPhone 6 4861 32
Microsoft Windows NT 878 30
Microsoft Windows XP 2394 30
Apache HTTP Server - Apache Web Server 562 28
SAP Sybase 289 27
C/C++ - Язык программирования 721 25
Microsoft Edge - браузер 1982 25
Mozilla Firefox - браузер 1879 25
Oracle - Sun OpenSolaris - Free Solaris 49 24
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 161 24
Oracle - Sun Netra SPARC 34 23
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1004 23
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 48 22
Microsoft SQL Server 1641 21
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 276 21
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 110 20
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 306 45
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 42
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 36
McNealy Scott - Макнили Скот 46 34
Bush George - Буш Джордж 304 31
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 30
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 27
Тарасов Сергей 39 22
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 19
Payne Charles - Пэйн Чарльз 40 15
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Ackerman Alan - Акерман Алан 41 12
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 12
Green Rich - Грин Рич 13 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1006 10
Анни Павел 13 10
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Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 10
Ходос Юрий 21 9
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 9
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 8
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 8
Hurd Mark - Херд Марк 95 8
Forelli John - Форелли Джон 25 7
Smith Brad - Смит Брэд 94 7
Mickos Marten - Микос Мартен 23 7
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 7
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 7
Green Peter - Грин Питер 16 7
Carty Michael - Карти Майкл 20 7
Краснов Михаил 82 7
Моисеев Сергей 12 7
Schrader Tom - Шрейдер Том 8 7
Fowler John - Фаулер Джон 22 7
Chambers John - Чемберс Джон 121 7
Larry Page - Ларри Пейдж 190 7
Skrainka Alan - Скраинка Алан 14 6
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 6
Zander Ed - Зандер Эд 27 6
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51697 580
Россия - РФ - Российская федерация 140463 471
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14014 157
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США - Калифорния 4581 72
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Япония 13230 67
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13256 56
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 389 50
Ирак - Республика 693 50
Ближний Восток 2904 45
США - Нью-Йорк 3085 43
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Азия - Азиатский регион 5419 39
Индия - Bharat 5378 39
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Казахстан - Республика 5455 30
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Dow Jones - MarketWatch 311 132
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11187 47
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EWeek 178 12
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Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 205 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 2
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 196 2
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 52 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 185 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 2
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 67 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 240 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 524 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 48 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 82
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2368 56
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 11
LinuxWorld 52 10
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 6
CeBIT 611 6
Intel Developer Forum - IDF 276 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1044 3
Infosecurity - выставка 63 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1200 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1966 3
CBOSS User Group 2 2
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
РИФ - Российский Интернет Форум 69 2
День молодёжи - 27 июня 858 2
IT-Лидер - премия 3 2
Руссофт НП - Russian Outsourcing & Software Summit 18 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 2
Oracle OpenWorld 65 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 92 1
Международный женский день - 8 марта 323 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Silicon Valley Insiders 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
Oracle AppsForum 23 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 369 1
Hot Chips 10 1
Google Summer of Code 10 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 1
Black Hat - Конференция 78 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 1
CNews AWARDS - награда 477 1
CNews Баттл 64 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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