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Li-Ion
Литий-ионный электрический аккумулятор
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Публикаций - 60, упоминаний - 81
Li-Ion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Schneider Electric 409 8
|Navitel - Навител Навигатор 254 3
|Samsung Electronics 5730 3
|Lenovo Group 1641 2
|НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 2
|Philips 744 2
|APC by Schneider Electric - American Power Conversion 170 2
|Ricoh Pentax 63 1
|Sony Ericsson 475 1
|Nvidia Corp 2038 1
|Powercom - Пауэрком 27 1
|Xiaomi 904 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Harman Kardon 167 1
|Schneider Electric Secure Power 44 1
|Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 4
|N+1 - Издание 94 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru