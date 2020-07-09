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Li-Ion
Литий-ионный электрический аккумулятор


09.07.2020 Schneider Electric представила новые компактные ИБП с литий-ионными батареями 3
27.02.2020 Schneider Electric представила новый Smart-UPS Short-Depth на литий-ионных батареях мощностью 1500 ВА 2
06.01.2020 Лучшие шуруповёрты для дома: выбор ZOOM 3
13.11.2019 Schneider Electric расширил линейку ИБП с литий-ионной технологией 3
28.05.2019 ИБП Galaxy VS – новый уровень Edge-инфраструктуры 1
08.05.2019 10 мифов о смартфонах, которые пора забыть 2
06.12.2018 Schneider Electric подвела итоги двухлетних продаж Li-Ion аккумуляторов для трехфазных ИБП в России и странах CНГ 1
29.08.2018 Что там, за облаками? 1
14.08.2018 Smart-UPS Online на литий-ионных батареях 6
24.04.2018 Powercom представила ИБП на литий-ионных аккумуляторах 2
12.04.2018 В ИБП Schneider Electric Galaxy VX появилась функция сглаживания пиков потребления 2
07.03.2018 Schneider Electric представила однофазные ИБП с литий-ионными аккумуляторами 4
01.03.2018 Как выбрать робот-пылесос 1
03.11.2017 Российские батареи для беспилотников станут безопаснее 2
17.08.2017 Игровые ноутбуки массой до 3 кг. Выбор ZOOM 2
02.08.2017 «Родник» представил новую модель защищенного планшета Getac ZX70 1
27.07.2017 Schneider Electric расширила линейку масштабируемых ИБП серии Galaxy VX 1
24.01.2017 Schneider Electric представила ИБП Galaxy VX повышенной надежности c поддержкой ECOnversion 1
03.11.2016 Schneider Electric выпустила литий-ионные аккумуляторы для своих 3-фазных ИБП 1
09.09.2016 «Родник» анонсировал обновленную конфигурацию защищенного планшета Getac T800G2 1
30.03.2016 НР: смартфоны избавят пользователей от компьютеров 1
09.09.2015 Philips анонсировала новый «долгоиграющий» смартфон Xenium V526 1
01.09.2015 «Родник» представил планшет на базе Windows во взрывобезопасной модификации от Getac 1
14.08.2015 Philips представила свой первый LTE-смартфон 1
02.03.2015 Обзор Lenovo P70: «долгоиграющий» смартфон с чётко расставленными приоритетами 1
03.09.2014 Тест Nokia X2: яркий молодежный смартфон 1
21.10.2013 Обзор iconBIT NetTAB Mercury QUAD с двумя SIM-картами: "фаблет" для народа? 1
07.10.2013 Обзор планшета-навигатора Treelogic Gravis 97 3G GPS: мастер на все руки 1
05.09.2013 Обзор планшета effire CityNight C7 3G: "семидюймовочка" с GPS и 3G 1
09.07.2013 «МегаФон» начал продажи Samsung Galaxy S4 LTE 1
25.06.2013 Представлен новый охранный комплекс с двусторонней связью Alligator C-500 1
06.12.2012 Fly представил смартфон с дисплеем Super AMOLED 1
17.10.2012 «Код Безопасности» выпустил технический релиз ПАК «Континент Т-10» 1
02.07.2012 Обзор Seals VR7: телефон на случай ядерной войны 1
13.10.2011 Explay GN-420: обзор хита продаж среди навигаторов 1
20.06.2011 Фото- и видеокамеры: хиты продаж мая 2011 1
02.06.2011 Электронный словарь Assistant AD-5500 переводит тексты на пять европейских языков 1
29.04.2011 Brother анонсировала мобильные принтеры формата A4 1
17.03.2011 Lenovo ThinkPad X201i: обновленная легенда лэптопов 1
26.11.2010 «Эко-интех» представила новый мультигазовый анализатор дымовых и технологических газов 1

Публикаций - 60, упоминаний - 81

Li-Ion упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Schneider Electric 409 8
Navitel - Навител Навигатор 254 3
Samsung Electronics 5730 3
Lenovo Group 1641 2
НПП Родник - научно-производственное предприятие 30 2
Philips 744 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 170 2
Ricoh Pentax 63 1
Sony Ericsson 475 1
Nvidia Corp 2038 1
Powercom - Пауэрком 27 1
Xiaomi 904 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Harman Kardon 167 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Tesla Motors 241 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 7
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply 50 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 5
3G - Стандарт мобильной связи 3753 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 363 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 3
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 202 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 2
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
USB OTG - On-The-Go 93 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 319 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 849 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 106 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 796 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 98 1
3D видео 49 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 77 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 21 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 57 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ГОСТ Р МЭК 60204 - Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов 2 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
Google Android 10751 12
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 5
Schneider Electric APC Smart-UPS - серия ИБП 14 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Microsoft Windows 10 6676 3
Schneider Electric APC Smart-UPS SRTL - серия ИБП 3 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Schneider Electric Galaxy VS - Серия ИБП 6 2
HTC Hero - серия смартфонов 37 2
Schneider Electric APC SmartSlot 5 2
Schneider Electric ECOnversion 8 2
HTC Desire - серия смартфонов 101 2
Schneider Electric Galaxy VX - Серия ИБП 7 2
Schneider Electric APC Easy UPS On-Line SRV - ИБП 20 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Samsung Galaxy 345 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Schneider Electric EcoStruxure 37 2
Apple iOS 5742 2
Nvidia GeForce GTX 2081 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
HTC One - серия смартфонов 137 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Schneider Electric Galaxy VM - Серия ИБП 5 1
Schneider Electric APC Symmetra PX 10 1
Lenovo P - серия смартфонов 19 1
Microsoft Windows Embedded 81 1
Getac LumiBond T800G2 TFT LCD HD-дисплей 1 1
Lenovo Vibe UI 12 1
iClebo Arte Ironman - робот-пылесос 1 1
Philips Xenium - серия телефонов 20 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Apple iPhone 3 383 1
Opera Mobile 45 1
HTC Touch Pro 19 1
HP TouchSmart - серия планшетов 7 1
Schneider Electric EcoStruxure IT 10 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Мизиева Анна 7 2
Пономарев Павел 10 2
Соловьев Алексей 60 1
Hartsfield Keith - Хартсфилд Кит 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Европа 3788 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Япония 2811 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Украина 3398 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 4
N+1 - Издание 94 2
Gartner 2197 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
Датский институт раковой эпидемиологии (Копенгаген) 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769075, в очереди разбора - 672759.
Создано именных указателей - 46354.
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