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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
LTE Advanced Pro
LTE-A Pro
Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 332, упоминаний - 686
LTE Advanced Pro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ушацкий Андрей 100 12
|Путин Владимир 1821 8
|Белимов Александр 14 7
|Сергеев Михаил 31 5
|Эмдин Сергей 67 4
|Костерин Александр 20 4
|Лацанич Василь 92 3
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Вермишян Геворк 61 3
|Могилин Артём 5 3
|Горбатько Александр 90 2
|Бокова Людмила 80 2
|Акимов Максим 167 2
|Носков Константин 201 2
|Корня Алексей 73 2
|Серебряникова Анна 47 2
|Попов Андрей 72 2
|Клебанова Юлия 16 2
|Мудрецов Александр 8 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Орлов Никита 4 2
|Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 2
|Артемьев Денис 14 2
|Седов Владимир 11 2
|Иванов Олег 124 1
|Малис Александр 110 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Рейман Леонид 410 1
|Касперская Наталья 197 1
|Жаров Александр 165 1
|Гиголаев Хасан 6 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Костин Андрей 45 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Яценко Виктор 13 1
|Яровая Ирина 63 1
|CNews Analytics 1988 4
|Juniper Research 278 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757589, в очереди разбора - 661279.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757589, в очереди разбора - 661279.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru