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LTE Advanced Pro
LTE-A Pro
Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных


24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
12.07.2021 МТС разогнала сеть LTE до 1,4 Гбит/с 1
09.07.2021 В российских деревнях появятся сети 4G. Без них у операторов отберут лицензию 1
24.06.2021 Власти заставляют сотовиков перейти на отечественное 4G-оборудование. Оно в стране уже есть 1
28.05.2021 «Билайн» построил 5G-ready сеть на новом Восточном вокзале в Москве 2
27.05.2021 «Мегафон» увеличил выручку и чистую прибыль в I квартале 2021 года 1
31.03.2021 Российскую отрасль связи приговорили к импортозамещению. У властей есть хитрый план 1
25.03.2021 «Мегафон» подвел итоги четвертого квартала 2020 года 1
18.03.2021 Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах 2
08.02.2021 «Ростех» создал базовую станцию LTE-Advanced операторского класса 2
28.12.2020 Власти заставят «Ростелеком» провести сотовую связь во все российские деревни 2
28.12.2020 Валерий Шоржин, «ВымпелКом»: Экосистемы и цифровые продукты должны строиться на фундаменте основного телеком-бизнеса 5
30.11.2020 Zyxel начала продажи LTE роутера Zyxel LTE3301-PLUS 1
26.11.2020 «Мегафон» увеличил чистую прибыль на 308,7% до 13,1 млрд рублей вопреки влиянию пандемии 1
20.11.2020 «Первый канал», ВГТРК, НТВ и «Матч ТВ» отказываются от частот, чтобы подключить к интернету школы и полицию 1
12.11.2020 Tele2 и администрация Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
01.11.2020 Эра 5G задерживается. Что будет с интернетом вещей 1
26.10.2020 Cisco представила решение WAN для безопасного доступа к облачным приложениям 2
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 3
25.09.2020 «Мегафон» улучшил сеть 4G в 100 новостройках Москвы и области 2
18.09.2020 Базовая станция 5G российского производства появится в 2021 году 1
18.08.2020 «Билайн» использует AI для адаптации сети под индивидуальные запросы миллионов клиентов 1
13.08.2020 Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2020 года выросла на 35,2% до 4 миллиардов рублей 1
07.08.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 1
04.08.2020 Ввести сеть в эксплуатацию за несколько минут. Спорим, такое возможно? 1
22.07.2020 Обзор серии Dell Latitude 9510: новые ноутбуки для бизнеса 1
08.07.2020 «Мегафон» увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года 2
22.06.2020 Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве 2
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 4
28.05.2020 Сервисная выручка «Мегафона» в первом квартале 2020 года достигла 73,4 мрлд рублей 1
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 1
26.03.2020 За четвертый квартал 2019 года «Мегафон» нарастил выручку на 5,4% 1
18.02.2020 Tele2 запустил 4G+ в новосибирском метро 1
29.01.2020 Игорь Никитин, министр ИТ Пермского края в интервью CNews — о проектах, на которые расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет 1
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
27.12.2019 В МТС назначен новый вице-президент по технике 1
25.12.2019 Росгвардия создает базу данных по всем владельцам гражданского оружия 1
29.11.2019 В России проведены хирургические операции и консилиум с использованием сети «5G Билайн» 1
14.11.2019 Выручка «Мегафона» выросла на 1,4% до 90 миллиардов рублей по итогам третьего квартала 1
07.11.2019 Tele2 обеспечила московские власти связью LTE-450 8

Публикаций - 332, упоминаний - 686

LTE Advanced Pro упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 93
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 60
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 54
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 46
Samsung Electronics 5641 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 32
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 12
Apple Inc - Эппл Рус 7685 9
Lenovo Group 1636 9
Ericsson 856 9
Huawei 2727 8
Nokia Corporation 2424 7
Microsoft Corporation 11039 5
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 5
Скай Линк - Skylink 498 4
Google LLC 7135 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 175 3
Ростелеком Связьинвест 693 3
Мотив - Екатеринбург-2000 105 3
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 3
МегаФон Центральный филиал 60 3
Xiaomi 904 3
Qualcomm Technologies 1001 3
Yandex - Яндекс 4100 3
Alibaba Group 298 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 2
ZyXEL Communications 168 2
Yota - Скартел 623 2
АФК Система ПАО 993 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Cisco Systems 2037 2
Intel Corporation 4158 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 778 2
Ситроникс - Sitronics 561 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Связной ГК 877 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 30 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
РЖД Москва - Курский вокзал 3 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Hitachi Lumada 20 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
AliExpress Russia - AER 16 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Уралмаш ЕМУП - Спортивный комплекс (стадион) 1 1
Сбербанк Управление Активами 5 1
GMS Hospital 2 1
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 12 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
AliExpress Tmall 52 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Евросеть 883 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Роснефть НК 367 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Яндекс.Такси 271 1
Альфа-Банк 1123 1
AliExpress 275 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 1
Газпром ПАО 519 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 23
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 20
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 4
Правительство РФ 2200 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 1
ДНР - Почта Донбасса 9 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Правительство Москвы 649 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Пентагон - Министерство обороны США 277 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 4 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РОЭХ им. академика В,Д.Федорова - Общество эндоскопических хирургов России 2 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 2 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 183
3G - Стандарт мобильной связи 3714 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 44
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 30
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 26
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 24
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 19
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2442 15
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 12
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 12
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 476 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 624 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 8
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 390 7
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 7
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 7
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 5
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 4
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
LTE Broadcast - eMBMS - Evolved Multimedia Broadcast and Multicast Service - LTE Multicast 8 4
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 3
USB Type-C - USB-C 901 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 3
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 15
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 15
Google Android 10750 12
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 9
Apple iPhone 5 710 8
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 7
Apple iPad mini 375 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 166 6
Speedtest by Ookla 32 6
LG G - серия смартфонов 120 5
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 5
Qualcomm Snapdragon X 37 5
МегаФон 4G+/LTE-сеть 10 4
Corning Gorilla Glass 496 4
Samsung Galaxy XCover 27 4
Samsung Galaxy 345 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 4
Microsoft Windows 10 6622 4
Apple iPhone 6 547 4
Apple iOS 5741 4
HTC U - серия смартфонов 26 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Lenovo Motorola Moto Z - Motorola Moto Z - серия смартфонов 33 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Gemalto Cinterion 8 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 3
Microsoft Windows Hello 170 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 2
LG V - серия смартфонов 39 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 2
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 63 2
Zyxel LTE - серия роутеров 8 2
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 2
ASUS Zenfone - Смартфон 31 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
Ушацкий Андрей 100 12
Путин Владимир 1821 8
Белимов Александр 14 7
Сергеев Михаил 31 5
Эмдин Сергей 67 4
Костерин Александр 20 4
Лацанич Василь 92 3
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 3
Никифоров Николай 1126 3
Вермишян Геворк 61 3
Могилин Артём 5 3
Горбатько Александр 90 2
Бокова Людмила 80 2
Акимов Максим 167 2
Носков Константин 201 2
Корня Алексей 73 2
Серебряникова Анна 47 2
Попов Андрей 72 2
Клебанова Юлия 16 2
Мудрецов Александр 8 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Орлов Никита 4 2
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 2
Артемьев Денис 14 2
Седов Владимир 11 2
Иванов Олег 124 1
Малис Александр 110 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Рейман Леонид 410 1
Касперская Наталья 197 1
Жаров Александр 165 1
Гиголаев Хасан 6 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Дворкович Аркадий 169 1
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Костин Андрей 45 1
Вольфсон Влад 55 1
Яценко Виктор 13 1
Яровая Ирина 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 178
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 91
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 69
Россия - СФО - Ленинградская область 1107 27
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 17
Россия - ПФО - Казань 1510 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 14
Россия - СФО - Новосибирск 1959 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 12
Россия - Ростовская область 861 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 12
Восточная Европа 1674 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 10
Япония 2771 10
Россия - ПФО - Самара 1287 9
Беларусь - Белоруссия 2084 8
Европа 3736 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 7
Россия - Приморский край - Приморье 604 7
Россия - Забайкальский край 356 7
Украина 3353 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 5
Индия - Республика 2165 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 4
Германия - Федеративная Республика 3618 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 578 3
Россия - Иркутская область 540 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 3
Россия - Уфа 640 3
Россия - Республика Адыгея 241 3
Россия - Новосибирская область 811 3
Россия - Новгородская область 284 3
Россия - Калининградская область 532 3
Россия - Средний Урал 39 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 347 2
Антитеррор 62 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Коррупция 22 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 3
Ведомости 259 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
Российская газета 91 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Россия-1 - телеканал 20 1
CNews Analytics 1988 4
Juniper Research 278 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России - Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова 1 1
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 5
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
Гайдаровский форум 4 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
МТС Телеком Идея 11 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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