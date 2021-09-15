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DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing
Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны
xWDM
Спектральное уплотнение каналов


15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 4
30.06.2021 «Ростелеком» и «Т8» будут выпускать радиоэлектронику на отечественной электронно-компонентной базе 4
12.04.2021 Huawei помогла ВТБ модернизировать сетевую инфраструктуру головного офиса и ЦОДов 5
22.03.2021 «АМТ-Груп» и «Системы практической безопасности» протестировали совместимость своих продуктов в области защиты информации 1
21.10.2020 Система «ИНИТИ СОЛО» 3.0 включена в Единый реестр российских программ 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 3
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
19.12.2019 Число клиентов Техносерв Cloud по итогам 2019 года увеличилось на 42% 1
14.11.2019 «Техносерв Cloud» усовершенствует DWDM сети с помощью платформы Ekinops 360 5
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
28.09.2018 «Швабе» разработал прибор для телекоммуникационной отрасли 4
23.04.2018 QTECH представила новое оборудование спектрального уплотнения для банковского сектора 1
09.04.2018 «Раском» внедрил на своей сети новое решение Waveserver Ciena 2
18.01.2018 Telefónica и Huawei провели испытания технологии T-SDN 3
12.12.2017 Россию и Европу связали сверхбыстрым каналом передачи данных 1
13.04.2017 MRV представила решение Mobile FrontHaul для операторов мобильной связи 2
28.03.2017 MRV представила обновленные версии транспондеров 100G с поддержкой QSFP28 2
22.12.2016 Эксперт Positive Technologies нашел опасную уязвимость в защите McAfee для банкоматов 1
24.11.2016 Coriant представил платформу Groove G30 для транспортных сетей в ЦОДах и облаках 1
30.09.2016 Российским разработчикам электроники выдадут 5,85 млрд. Кто получит больше всех 1
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 2
27.04.2016 MRV представила новый мукспондер OD MXP-200G для платформы OptiDriver 1
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства 1
15.04.2016 В России впервые создано «железо» для ВОЛС со скоростью 400 Гбит/с 4
13.04.2016 Т8 анонсировала первую российскую волоконно-оптическую систему на 400 Гбит/с 2
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 2
01.03.2016 Huawei представила первый в мире 320T централизованный прототип полностью оптического коммутатора WDM 1
24.12.2015 Alcatel-Lucent построит для железнодорожного оператора SBB сеть следующего поколения и обеспечит ее эксплуатацию 1
26.11.2015 Развитие сети «Ростелекома» ценой 21 млрд отложено на неопределенный срок 1
13.11.2015 Inoventica заключила договор с Т8 о пилотном внедрении комлексной системы защиты магистральных каналов связи 2
14.10.2015 Выручка Inoventica по итогам 9 месяцев 2015 г. выросла на 8% 1
14.09.2015 Dell представила обновленные решения с поддержкой продуктов VMware 2
31.07.2015 За 21 млрд руб. «Ростелекома» борются 6 зарубежных вендоров и лауреат «Сколково» 2
29.07.2015 Сеть Inoventica разовьет скорость до 1 Тбит/с 1
30.06.2015 МТС в Алтайском крае построил 1100 км волоконно-оптических линий связи 1

Публикаций - 213, упоминаний - 347

DWDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 42
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 16
Huawei 2726 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 10
Т8 НТЦ 58 10
Синтерра - Synterra 562 8
Coriant 12 8
Alcatel-Lucent Enterprise 329 7
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 5
MRV Communications 11 5
NEC 412 4
Infinera 32 4
ECI Telecom 21 4
VMware 1829 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 3
Rambler Group - Рамблер ГК 484 3
Google LLC 7128 3
Nokia Corporation 2416 2
Microsoft Corporation 11017 2
Intel Corporation 4152 2
3727 2
GitHub 412 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Amazon Inc - Amazon.com 1467 2
Facebook 3765 2
Ростелеком Связьинвест 692 2
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
Ciena 39 2
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 2
Компьюлинк УСП 65 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ростелеком ЦентрТелеком 188 2
Samsung Electronics 5633 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Veeam Software 250 1
IBM 3527 1
AMD - Advanced Micro Devices 1664 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Газпром ПАО 518 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Сухой - Авиационный холдинг 63 1
Сконтел 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Россети ПАО 168 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Миландр ПКК 26 1
Казахмыс - Kazakhmys 24 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 26 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 7
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 4
OTN - Optical Transport Network - оптическая транспортная сеть 43 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 2
CPRI - Common Public Radio Interface - Общий открытый радиоинтерфейс 16 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 2
Fast Ethernet - 100BASE-X - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 68 2
Kubernetes 307 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 1
НИР - Научно-исследовательская работа 112 1
Microsoft Windows 10 6612 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Ekinops 360 2 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Microsoft Exchange 678 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
РСПД - Региональная сеть передачи данных 5 1
Intel Security McAfee Application Control - Intel Security MAC 5 1
Top Systems T-Flex Docs 4 1
AMT InfoDiode 14 1
Microsoft DMF - Driver Module Framework 4 1
Aerodisk АИСТ 14 1
Aerodisk vAIR 15 1
Nokia 1830 Versatile WDM Module - Nokia 1830 VWM 2 1
Nokia IXR - Interconnect Router 2 1
Nokia Wavence 2 1
VMware vRealize Automation 19 1
VMware vRealize Suite 28 1
VMware Horizon View 19 1
МТС 3G-сеть 86 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 1
Inoventica invGUARD 14 1
МЦСТ - Эльбрус-16С 19 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 3 1
Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия - Ростелеком ТЕА NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - проект магистральной линии связи 10 1
SUSE Linux 45 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
BeCloud LTE-сеть 2 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Enigma - Änigma - Энигма - переносная шифровальная машина 2 1
Ciena Waveserver 2 1
Dell Wyse ThinOS 5 1
Nokia 5G Future X 2 1
Google Chrome - браузер 1117 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Microsoft Surface - Планшет 305 1
Microsoft Windows 850 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Кореш Виктор 71 3
Приданцев Сергей 82 3
Блинов Михаил 73 2
Merkle Ralph C. - Меркл Ральф 1 1
Баранов Евгений 2 1
Климов Иван 10 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 5
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Швеция - Стокгольм 160 2
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 2
Индия - Республика 2161 2
Латвия - Рига 64 1
Украина - Киев 462 1
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Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 1
Россия - ЯНАО - Надым - Надымский район 30 1
Беларусь - Минск 324 1
Франция - Французская Республика 2112 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
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НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
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ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
Вторая мировая война 255 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
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Juniper Research 278 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
Dell'Oro Group 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 12 1
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