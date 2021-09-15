Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing
Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны
xWDM
Спектральное уплотнение каналов
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Публикаций - 213, упоминаний - 347
DWDM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757194, в очереди разбора - 660884.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757194, в очереди разбора - 660884.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru