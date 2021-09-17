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Финансовый университет при Правительстве РФ


17.09.2021 Ученые спрогнозировали резкий рост платформенной занятости в России и мире 3
11.08.2021 Кому из ИИ-разработчиков надо дать денег, Минпромторгу расскажет компания, сбившая цену исследования в 10 раз 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 2
13.07.2021 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.» состоится 15 июля 1
06.07.2021 В IXcellerate назначен генеральный директор 1
30.12.2020 «ТЭК-Торг» и Финансовый университет подвели итоги Всероссийской программы повышения квалификации 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 2
24.11.2020 Финансовый университет и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft 3
03.08.2020 Oracle помогла перейти на онлайн-обучение десяткам тысяч учащихся в России и СНГ 1
15.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2020 г.» состоится 28 мая 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 1
15.04.2020 В ВТБ массовый исход ИТ-руководителей 1
27.01.2020 «Ростех» и Финуниверситет создадут центр развития цифровых технологий 3
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
01.04.2019 Сверхважные планы развития в России блокчейна, роботов и больших данных разработают за 1 копейку, а виртуальной реальности — за 1 рубль 5
18.02.2019 Сервис личных помощников Want запустил мобильное приложение для Android 1
14.11.2018 Топ-менеджер «Мегафона» с семилетним стажем сменил досрочно уволившегося гендиректора 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 1
10.07.2018 Анализируй то, цифровизируй это: как корпоративная мобильность меняет бизнес 1
14.05.2018 Битва ОС: как выбрать корпоративную мобильную платформу 3
22.12.2017 Как самообслуживание повышает эффективность пользователей банковских CPM-систем 1
13.10.2017 Как российским компаниям стать лидерами рынка больших данных 1
09.06.2017 Интернет вещей подорвет мировую экономику 3
31.05.2017 Видеокамеры будут следить за посещаемостью и вниманием студентов на лекциях 3
28.04.2017 Конференция CNews. «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
26.04.2017 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено Directum Solo 3
17.04.2017 Конференция CNews: «Интернет вещей 2017: новые горизонты» 1
26.08.2016 Финансовый университет при Правительстве РФ продолжает развивать ECM-систему Directum 3
24.02.2016 В Финансовом университете при Правительстве РФ внедрено решение для автоматизации бизнес-процессов и коммуникаций 4
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
26.11.2015 Рынок XaaS: Даже автомобиль превратится в облачный сервис 2
10.11.2015 CNews FORUM совсем скоро! Успей зарегистрироваться 1
02.11.2015 Гостей CNews FORUM 2015 будет встречать огромный человекоподобный робот. Видео. Регистрация 1
29.10.2015 Николай Елистратов из ПФР, Сергей Гуральников из Казначейства, Елена Бойко из Минздрава выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
27.10.2015 Главы Microsoft Россия, IBM Россия, «Техносерв» и IBS выступят на главном ИТ-форуме года. Регистрация 1
20.10.2015 CNews FORUM: Будущее ИТ в России под вопросом 1
13.10.2015 Tele2 подвел итоги ежегодной летней программы стажировки 1
12.10.2015 Руководители ИТ-компаний выступят на CNews Forum 2015 1
02.10.2015 Конференция CNews. «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: как выйти из кризиса» 1

Публикаций - 89, упоминаний - 129

Финансовый университет при Правительстве РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 13
Ланит ГК 1158 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Телеком-защита 48 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 6
IBM 3546 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
SAP SE 3216 6
Instabank - Инстабанк 12 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Уютерра - ПланетаСтрой 24 5
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 3
Accenture - Аксенчер 532 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Samsung Electronics 5686 2
Google LLC 7158 2
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ - Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ 2 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
Центр2М - Center2М 47 1
Shure 10 1
Крок 1221 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
VMware End-User Computing 25 1
Фактор-ТС 10 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Газпромбанк - ГПБ 693 10
Пробизнесбанк АКБ 109 8
ВТБ Банк Москвы 372 7
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 7
Новард Управляющая компания - Novard 67 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
МДМ Банк 150 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Открытие ФК 538 4
Башнефть ПАО АНК 90 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 2
Альфа-Банк 1126 2
ТЭК-торг 38 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
Barclays 50 1
Citigroup 114 1
Эко-Томск 1 1
Ornua 2 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
LinkedIn 520 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
UBS AG 119 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ВТБ24 583 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group 599 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
Правительство РФ 2206 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Президент Российской Федерации 1440 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 2
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 5 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 64 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
COBO - Corporate Owned Business Only - Корпоративная собственность, предназначенная только для работы 3 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 8 1
3D-печать 135 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
CYOD - Choose your own device - "Выбери свое устройство" 4 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 74 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 4
Microsoft Windows 10 6652 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Azure 1171 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
Logitech Meetup 1 1
Logitech Rally System Plus 1 1
Logitech Brio 2 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 74 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
Oracle Cloud Free Tier 7 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 25 1
Oracle VM VirtualBox 94 1
Fog Creek Software - Trello 23 1
Microsoft Windows 7 1662 1
iDecide Documents 9 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Office 365 769 1
Apple macOS 927 1
Linux OS 4265 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 1
SQL - Язык программирования 434 1
Java - Язык программирования 1178 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
Opera - Браузер 637 1
Statcounter 171 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
Microsoft Skype 1472 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Symbian OS 778 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Герасимов Александр 40 12
Четвернин Алексей 651 7
Хрусталев Александр 31 6
Румянцева Ольга 45 6
Чекель Павел 15 6
Алябьев Андрей 27 6
Воробьев Артем 14 6
Шалимов Александр 9 6
Тищенко Юрий 14 6
Смирнов Александр 44 6
Атанесов Саргис 13 6
Мухин Максим 18 6
Кравченко Денис 24 6
Скородумов Олег 17 6
Разгуляев Валерий 18 6
Николаев Евгений 13 6
Клеев Владимир 9 6
Базалей Наталья 14 6
Потёмкин Роман 20 6
Муравлев Александр 15 6
Леоничев Алексей 14 6
Сергеев Александр 21 6
Сафронов Юрий 61 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Грибанов Юрий 24 5
Патрин Максим 31 5
Дегтерева Мария 25 5
Лосев Сергей 43 5
Свердлов Михаил 29 5
Игнатов Виктор 12 5
Головин Леонид 25 5
Брагин Павел 22 5
Межов Игорь 15 5
Козлов Александр 54 5
Серебряков Виктор 42 4
Бетсис Павел 84 4
Круглов Максим 25 4
Калюжный Игорь 24 3
Соловьев Владимир 98 3
Долмацкий Яков 4 3
Россия - Российская федерация - РФ 57483 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 17
Восточная Европа 1682 10
Казахстан - Республика 2637 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 9
Россия - Ростовская область 863 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 6
Европа 3766 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 3
Германия - Федеративная Республика 3648 3
Украина 3374 3
Россия - Краснодарский край 915 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Томская область 421 2
Россия - Курская область 339 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Курск 231 1
СамГУ - Самарский государственный университет 4 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
Таджикистан - Республика 437 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Таджикистан - Душанбе 25 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Самарская область 562 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Свердловская область 806 1
Польша - Республика 831 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - Приморский край - Приморье 605 1
Канада 1307 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1991 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
Gartner 2193 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
ТПУ - Томский политехнический университет 48 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Институт цифровой экономики 2 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан 3 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 9 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
Oracle Academy 8 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
МПГУ - Московский педагогический университет 12 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 199 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 291 6
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