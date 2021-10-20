Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФСИН РФ
Федеральная служба исполнения наказаний
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 155, упоминаний - 353
ФСИН РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
|Прозоров Дмитрий 58 8
|Путин Владимир 1824 7
|Реймер Александр 7 5
|Чернышенко Дмитрий 234 3
|Калашников Александр 4 3
|Краснюков Андрей 3 2
|Толстова Татьяна 35 2
|Шайков Игорь 3 2
|Жемерева Татьяна 3 2
|Шулика Виталий 8 2
|Криволапов Николай 8 2
|Щетинин Павел 3 2
|Слышкин Василий 54 2
|Чемезов Сергей 121 2
|Комлев Николай 46 1
|Тюркин Михаил 38 1
|Афанасьев Михаил 4 1
|Мартынов Николай 5 1
|Шибанов Владимир 17 1
|Шолкин Андрей 2 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Тигунов Олег 1 1
|Рудый Анатолий 1 1
|Полиров Дмитрий 2 1
|Гантимуров Андрей 6 1
|Казовский Наум 1 1
|Панова Елена 1 1
|Медвецкий Леонид 4 1
|Лосев Сергей 43 1
|Харьков Александр 1 1
|Марсагишвили Александр 4 1
|Яцевский Алексей 1 1
|Останина Екатерина 1 1
|Вайнштейн Виктор 18 1
|Ишмуратова Любовь 1 1
|Бугаева Наталья 2 1
|Телятников Сергей 1 1
|Софронова Наталия 2 1
|Степаненко Кирилл 13 1
|Пискарев Василий 3 1
|CNews Analytics 1988 4
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
|ВАС им. Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759824, в очереди разбора - 663514.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759824, в очереди разбора - 663514.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru