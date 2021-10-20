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ФСИН РФ
Федеральная служба исполнения наказаний


20.10.2021 Власти расписали порядок блокировки связи заключенным — по заявлению начальника тюрьмы 3
22.09.2021 «Ред софт» развивает АИС для Росавиации 1
08.09.2021 В России строится ИТ-система по выявлению сговоров в оборонной промышленности 1
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 2
12.08.2021 Минцифры даст госорганам свободу в ИТ-развитии, чтобы оно не буксовало 2
29.07.2021 Mail.ru оштрафована за отказ раскрыть властям переписку клиентов 2
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 2
07.06.2021 Россияне создали замену знаменитому американскому шрифту, который недавно вычистили из ГОСТов 2
12.03.2021 Популярные шрифты изгнаны из ГОСТов. Госорганам предписано переходить на российские аналоги 2
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 2
09.02.2021 Российские тюрьмы ни при чем. В МВД определили, что мошенники от имени банков звонят из-за рубежа 2
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 4
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 25
21.12.2020 ФСИН установила на тысячи ПК «Мой офис» и российский Linux «Альт» 7
16.12.2020 В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами 2
14.12.2020 Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов 1
25.11.2020 Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем 15
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 1
16.11.2020 Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков 2
01.10.2020 Не прошло и сотни лет: Власти запретили работу мошеннических колл-центров в тюрьмах 6
29.09.2020 ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму 18
04.08.2020 Российского тюремщика посадили на 5,5 лет за передачу заключенным SIM-карт и мобильников 4
16.07.2020 МВД при участии Group-IB задержало мошенников, похищавших деньги у VIP-клиентов банков с помощью клонов SIM-карт 2
28.05.2020 Пир во время пандемии: как мошенники наживаются на коронавирусе 1
17.03.2020 ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату 6
16.03.2020 Ростех займется внедрением современных технологий в учреждениях ФСИН 5
05.03.2020 Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1
13.12.2019 «Железное» импортозамещение: кому нужно российское оборудование и как его выбрать 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
02.10.2019 «Росэлектроника» начала производство зарядных терминалов для нагрудных видеорегистраторов силовиков 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
03.04.2019 Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 7
11.01.2019 Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников 1
06.12.2018 Хакеры RTM атаковали банки и другие организации от лица госучреждений 1
05.10.2018 Экс-глава ИТ-центра ФСИН взят под стражу за многомиллионный сговор с НТЦ «Атлас» 7
06.09.2018 В системе учета ФСИН простаивает три четверти оборудования, 44% «железа» сломано 15
03.09.2018 Исследование: участники судебных процессов дали оценку электронному правосудию в Москве 2
29.08.2018 Путин уволил главного ИТ-шника МВД 1
28.08.2018 В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов 1

Публикаций - 155, упоминаний - 353

ФСИН РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1219 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 11
МегаФон Кавказский филиал 192 9
Ростех - Ростехнологии 2230 8
Microsoft Corporation 11060 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 6
VideoMost - ВидеоМост 191 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 5
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Google LLC 7144 2
Cisco Systems 2038 2
ФСИН РФ ФГУП ЦИТОС - Федеральное государственное унитарное предприятие центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 7 2
Логика Бизнеса 141 2
IBM 3537 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 349 2
Базальт СПО 206 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
АйТи 751 2
Samsung Electronics 5651 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
OKI 40 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Спецтехника и связь МВД России ФКУ НПО 7 1
Микротест 177 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Reliance Communications - Rcom 39 1
Baum - Баум НПО 7 1
Мостелеком 36 1
М2М телематика 165 1
Zelax - Зелакс 42 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Почта России ПАО 1572 2
Транснефть 159 2
Газпром ПАО 520 1
Альфа-Банк 1123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 9
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 8
Федеральное казначейство России 766 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 7
Президент Российской Федерации 1439 6
Конституционный суд РФ 48 6
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 32 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Верховный суд Российской Федерации 174 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 3
Правительство РФ 2201 3
Счётная палата РФ 460 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 3
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 3
ГСУ СК - Главное следственное управление Следственного комитета РФ по городу Москве 7 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 79 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1250 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
ФЛК - Форматно-логический контроль 3 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
BitTorent - протокол для обмена файлами 3 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
DDR - Double data rate 1067 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 86 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
КИС СОЮ - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции 54 8
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
Microsoft Windows 10 6629 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 3
Google Android 10750 3
Linux OS 4253 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Apple iOS 5741 2
Alfresco 114 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 1
Microsoft Lync 272 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Мосгорсуд ЦОД 1 1
OpenText Documentum 189 1
SAP NetWeaver 62 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 7 1
Aladdin JaCarta 147 1
Avaya Aura Communication Manager 29 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Cavium ThunderX 4 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 7 1
ЕРИС-М - Единой радиоинформационной сети Московского метрополитена 1 1
Код Безопасности Континент TLS VPN 7 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
Avaya Aura System Manager 2 1
Avaya Aura Application Enablement Services 3 1
Код безопасности - Secret MDM 3 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Shturmann Navigation 44 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
Прозоров Дмитрий 58 8
Путин Владимир 1824 7
Реймер Александр 7 5
Чернышенко Дмитрий 234 3
Калашников Александр 4 3
Краснюков Андрей 3 2
Толстова Татьяна 35 2
Шайков Игорь 3 2
Жемерева Татьяна 3 2
Шулика Виталий 8 2
Криволапов Николай 8 2
Щетинин Павел 3 2
Слышкин Василий 54 2
Чемезов Сергей 121 2
Комлев Николай 46 1
Тюркин Михаил 38 1
Афанасьев Михаил 4 1
Мартынов Николай 5 1
Шибанов Владимир 17 1
Шолкин Андрей 2 1
Фомин Дмитрий 20 1
Тигунов Олег 1 1
Рудый Анатолий 1 1
Полиров Дмитрий 2 1
Гантимуров Андрей 6 1
Казовский Наум 1 1
Панова Елена 1 1
Медвецкий Леонид 4 1
Лосев Сергей 43 1
Харьков Александр 1 1
Марсагишвили Александр 4 1
Яцевский Алексей 1 1
Останина Екатерина 1 1
Вайнштейн Виктор 18 1
Ишмуратова Любовь 1 1
Бугаева Наталья 2 1
Телятников Сергей 1 1
Софронова Наталия 2 1
Степаненко Кирилл 13 1
Пискарев Василий 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 6
Россия - Ростовская область 861 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Украина 3361 2
Северный Кавказ 136 2
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 2
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Россия - Хабаровский край 416 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Украина - Полтава 13 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - Тульская область 752 1
Финляндия - Финляндская Республика 815 1
Ближний Восток 1471 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - Новосибирская область 815 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 9
СИЗО - Следственный изолятор 65 7
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Коррупция 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Мошенничество 53 1
Пиратство - Авторское право 205 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 55 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
CNews Analytics 1988 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
ВАС им. Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Будённого 2 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759824, в очереди разбора - 663514.
Создано именных указателей - 46354.
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