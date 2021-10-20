Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 25

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами 2

Росгвардия просит на цифровую трансформацию 11 миллиардов 1

Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем 15

Искусственный интеллект займется в России поиском маньяков 2

ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму 18

ИИ Сбербанка будут развивать преступники за минимальную зарплату 6

Ростех займется внедрением современных технологий в учреждениях ФСИН 5

Российские сотовые глушилки оказались бессильны против смартфонов Honor 1

МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1

Российские тюремщики закупают восемь тысяч ПК на отечественном Linux 7

Власти разрешили следить за детьми с помощью мобильников 1

Хакеры RTM атаковали банки и другие организации от лица госучреждений 1