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БТиЭ Стиральная машина Washer

БТиЭ - Стиральная машина - Washer


03.06.2022 Спрос на технику собственных торговых марок «М.Видео-Эльдорадо» показал максимальный рост с момента запуска
21.04.2022 Найден способ победить глобальный дефицит микросхем. Их стали массово выпаивать из стиральных машин
25.11.2021 Лучшие узкие стиральные машины: хиты продаж
21.10.2021 Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?
22.07.2021 Зачем оставлять дверцу стиральной машины и посудомойки открытой
15.05.2021 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM
11.05.2021 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи техники для кухни и дома в I квартале 2021 года вернулись к уровню 2014 года
14.12.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне в 2020 году приобрели рекордное количество домашней техники за последние шесть лет
14.12.2020 Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения
27.08.2020 Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM
26.06.2020 Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM
05.05.2020 Сушильные и стирально-сушильные машины: разрушаем мифы
01.04.2020 Лучший аналоговый гаджет: выбираем гейзерную кофеварку
14.10.2019 Как выбрать хорошую стиральную машину: советы ZOOM
01.10.2019 Как стиральная машина может превратиться в биологическую угрозу
04.09.2019 Обзор стиральной машины Samsung WW80R62LVFX: чистота за 49 минут
23.08.2019 Выбираем узкую стиральную машину: лучшие модели
05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей
12.06.2019 Россия - новая родина "умных" стиральных машин
28.02.2019 Самые бесшумные стиральные машины
16.01.2019 Полезные функции современных стиральных машин
12.09.2018 Бытовая техника на IFA 2018
07.08.2018 Самые компактные стиральные машины
20.12.2017 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM
08.12.2017 Candy облегчает стирку
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017
06.03.2017 Стиральные машины Hoover берут габаритами и беспроводной синхронизацией
07.10.2016 Candy "подружила" стиральные машины с NFC
29.09.2016 Не только смартфоны: Произошли десятки взрывов стиральных машин Samsung
02.09.2016 В этот раз - ультра-премиальный класс
13.05.2016 Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM
14.01.2016 Успехи локализации на калужском заводе Samsung
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM
02.04.2015 LG укрепляет положение лидера, представив новую бытовую технику
18.09.2014 Siemens строит кухню версии 2.0
28.02.2014 Стиральная машина Cloudwash: консультации через интернет
06.02.2014 Стиральные машины LG BigIn - объёмные и узкие
24.01.2014 Тест-драйв первой узкой стиральной машины Panasonic: знают ли японцы толк в стирке?
21.11.2013 Новые узкие стиральные машины Bosch Avantixx6: стирка по немецким правилам
09.10.2013 Indesit Innex - стиральная машина с волшебной кнопкой

Публикаций - 610, упоминаний - 1606

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9747 155
LG Electronics 3543 130
Zoom Int - Zoom Video Communications 1329 82
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 75
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 69
Siemens AG - Siemens Group 2545 58
Apple Inc 11225 42
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 35
Philips 2053 33
Yandex - Яндекс 5705 32
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 31
Haier 120 21
Google LLC 10970 19
Daewoo Electronics 43 18
Ростех - Автоматика Концерн 1496 18
ASKO 27 18
Toshiba Corporation 2888 18
Xiaomi 1310 16
IBS Platformix - СИЛА 836 15
Intel Corporation 11679 15
Sony 6485 15
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 372 14
Microsoft Corporation 23534 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5593 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6273 13
Sharp Corporation 1042 13
Цифра ГК 2157 11
Hisense Group 89 11
Redmond - Инновационные решения 105 11
Huawei 3514 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6975 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9493 9
Meta Platforms - Facebook 4342 9
Lenovo Motorola 3504 9
IBM - International Business Machines Corp 9200 9
Hitachi - Хитачи 1455 8
Amazon Inc - Amazon.com 2809 8
Vestel 29 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2684 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10105 7
Miele - Миле 133 66
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1838 59
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 56
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6646 56
Haier - Candy Group - Канди 92 52
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6206 31
Hansa - Ханса 101 31
Gorenje 88 30
Whirlpool 81 29
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 607 25
Beko 66 24
Dyson 110 20
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 17
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 889 16
Ardo - Ардо 32 15
Daewoo 102 15
Gaggenau 35 14
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 13
Россети Ленэнерго 2352 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5843 11
Kärcher 34 9
Groupe SEB - Tefal 84 8
Связной ГК 1339 8
Евросеть 1401 8
AliExpress 381 7
Swarovski AG 70 7
Walmart - Wal-Mart Stores 367 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 305 6
Groupe SEB - Rowenta 40 5
Smeg 16 5
Лента - Сеть розничной торговли 1707 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг 338 5
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 46 5
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 4
Сплит 159 4
СКО Электроника-утилизация 13 4
Bugatti 17 4
Техносила - СервисТрейд 241 4
Whirlpool KitchenAid 22 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18009 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10402 15
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4391 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1850 5
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1399 5
Президент Российской Федерации 3726 4
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 61 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления 242 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1179 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3395 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2401 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2029 3
Судебная власть - Judicial power 2100 3
Правительство Москвы 1997 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 868 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 482 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 197 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 504 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 337 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1551 2
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9168 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2436 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 347 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3002 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3715 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 853 2
ООН ИКТ - Целевая группа ООН по информационно-коммуникационным технологиям - UN ICT TF - United Nations Information and Communication Technologies Task Force 10 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 10 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 19 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1796 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 10
4CIO 710 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 5
8K Association - Ассоциация 8K 161 3
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 2
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 439 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 1
Электрокабель 7 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 439 1
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 932 277
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник - TV Receiver 6572 185
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21441 169
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79379 164
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11867 148
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39179 132
Пылесос - Vacuum cleaner 485 128
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12623 98
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9951 94
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2608 91
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11319 91
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13256 87
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Dishwasher 142 86
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25154 86
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6382 84
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 2272 80
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5703 79
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БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 102 62
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13602 61
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6144 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26046 59
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11537 57
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 152 48
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6746 42
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8688 42
Microsoft Windows 2000 12695 40
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 39
Google Android 12593 35
Apple iPhone 6 6186 26
Apple iOS 6824 21
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 402 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6635 16
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 729 13
Samsung SmartThings 35 12
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 12
LG Kompressor Follow Me 20 12
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 12
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 11
LG Smart Diagnosis 14 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 11
LG HOM-BOT SQUARE 15 10
Правительство Московской области - Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 474 9
Google Play - Google Store - Android Market 2952 9
Electrolux EWW, EWF - серия стиральных машин 9 9
Samsung Galaxy Note 684 9
Яндекс.Маркет 574 9
М.Видео-Эльдорадо Novex 22 8
Age of Kings 3448 8
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 71 8
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 193 8
Microsoft Windows BitLocker 1276 7
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 105 7
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 7
Oracle Java - язык программирования 2771 7
Electrolux ESF - компактные посудомоечные машины 13 7
Xiaomi Mi Home 55 7
Microsoft Windows 14474 7
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 6
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 6
Apple iPad 3742 6
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 6
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 694 6
Groupe SEB - Moulinex ME 50 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4812 6
LG Multi Air Flow 12 5
Головин Даниил 34 10
Муравьев Олег 17 8
Гуцериев Михаил 111 7
Толстобров Михаил 10 6
Кульченко Роман 14 5
Путин Владимир 2740 5
Рашид Карим 6 5
Гуров Александр 7 4
Захаров Максим 11 4
Измайлов Максим 9 4
Платонова Оксана 8 4
Агуреева Ольга 9 4
Ли Сергей 13 3
Моржова Наталья 6 3
Иванова Дагмара 25 3
Михина Наталья 7 3
Архипова Светлана 3 3
Гуськов Антон 23 3
Плетнев Александр 5 3
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Уколов Михаил 13 3
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Носков Константин 230 2
Erdogan Turan - Эрдоган Туран 2 2
Граф Аркадий 25 2
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Осипов Леонид 5 2
Паршин Илья 8 2
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Галустян Михаил 3 2
Славинский Михаил 13 2
Долгов Владимир 56 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6325 28
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