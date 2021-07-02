Астрономия

Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году 1

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы 1

Астероид Хэллоуин вернется в следующем году 1

На этой неделе можно увидеть метеорный поток 1

Большой астероид и комета сблизятся с Землей на этой неделе 1

Безумный волчок рвет астероиды в клочья 1

Астрономы обнаружили две самые далёкие звезды Млечного Пути 1

Три планеты в обитаемой зоне звезды Gliese 667C 1

Ветра на Венере дуют все быстрее 1

Гигантская черная дыра бьет по модели эволюции галактик 1

Измерена скорость расширения ранней Вселенной 1

В звездных скоплениях может спрятаться больше одной черной дыры 1

Для экстремальных планет нашлись потенциальные обитатели 1

Во взрыве сверхновой замешан красный гигант 1

Потенциальную жизнь согревает холодное солнце 1

Черной дыре устроят фотосессию 1

Ученые ищут жизнь не в том месте галактики 1

Две трети галактик классифицированы неверно 1