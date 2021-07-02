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Астрономия
Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем
Публикаций - 140, упоминаний - 147
Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 2
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 1
|ЕКА Топливная компания 137 1
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 31
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 8
|New Scientist 1444 8
|Future - Space.com 195 8
|SpaceDaily - Space Daily 187 6
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 4
|ScienceDaily 399 3
|Nature 696 3
|Phys.org 954 2
|Space Daily 528 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru