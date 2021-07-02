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Астрономия
Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем



02.07.21 Найдены галактики без темной материи — это меняет привычную концепцию 1
04.01.21 Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году 1
10.07.20 Обнаружен центр тяжести Солнечной системы 1
16.10.18 Межзвездный НЛО — новые подробности добавили загадок 1
20.12.17 Астероид Хэллоуин вернется в следующем году 1
03.05.17 На этой неделе можно увидеть метеорный поток 1
16.04.17 Большой астероид и комета сблизятся с Землей на этой неделе 1
18.02.16 Кинетическое оружие бесполезно против астероидов? 1
27.01.15 Гигантская копия Сатурна — фабрика экзолун 1
29.12.14 Безумный волчок рвет астероиды в клочья 1
14.07.14 Астрономы обнаружили две самые далёкие звезды Млечного Пути 1
27.09.13 Найдена очень «тесная» галактика 2
26.06.13 Три планеты в обитаемой зоне звезды Gliese 667C 1
24.06.13 Конец миллиардов миров: астрономы увидели смерть галактики 1
19.06.13 Ветра на Венере дуют все быстрее 1
07.06.13 Комета оказалась подбитым астероидом с гигантским Х-шлейфом 1
12.02.13 Большие яркие кометы: ждем в марте и в ноябре 1
11.01.13 "Карта погоды" коричневого карлика: только ураган 1
30.11.12 Гигантская черная дыра бьет по модели эволюции галактик 1
16.11.12 Измерена скорость расширения ранней Вселенной 1
30.10.12 Космическое танго "черной вдовы": найден необычный пульсар 1
05.10.12 В звездных скоплениях может спрятаться больше одной черной дыры 1
18.09.12 Для экстремальных планет нашлись потенциальные обитатели 1
04.09.12 Ученые считают: эта планета обитаема 1
31.08.12 Богатый улов WISE: 2,5 млн черных дыр 1
24.08.12 Во взрыве сверхновой замешан красный гигант 1
27.07.12 Найдена планетная система, повторяющая Солнечную 1
09.02.12 Потенциальную жизнь согревает холодное солнце 1
31.01.12 Полярная звезда умирает? 1
19.01.12 Черной дыре устроят фотосессию 1
09.12.11 Исследуем экзопланеты: как могут жить чужие? 1
08.12.11 От Аляски до Новой Зеландии: полное лунное затмение 10 декабря 1
10.10.11 Два Нептуна и суперземля: что увидел "Кеплер"? 1
06.10.11 Воду на Землю завезли не астероиды, а кометы 1
03.10.11 Космическая "глазунья" скоро станет сверхновой 1
26.09.11 Ученые ищут жизнь не в том месте галактики 1
25.08.11 Задумка Бога раскрыта учеными: солнечная система уникальна 2
12.07.11 Масса галактического кластера "зависит" от способа измерения 1
04.07.11 Две трети галактик классифицированы неверно 1
24.06.11 Молодая звезда выбрасывает из себя мощные залпы воды 1

Публикаций - 140, упоминаний - 147

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 702 22
Марс ФГУП НПО 1021 3
Microsoft Corporation 20922 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7716 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 2
SAP SE 4354 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 1
Yota - Скартел 694 1
Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 425 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 140 1
ISON 5 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 1
ЕКА Топливная компания 137 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 31
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 293 3
ARM64 - Архитектура процессора 1209 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 221 1
SMA - Service Manager Automation - Service Management Automation - Решение для автоматизации сервисных подразделений 22 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 247 15
Linux FUSE 20 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 154 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 130 7
Meszaros Peter - Мезарос Питер 1 1
Земля - планета Солнечной системы 6382 94
Солнечная система 1987 71
Юпитер - планета Солнечной системы 441 18
Солнце - звезда Солнечной системы 439 16
Млечный путь - галактика 232 15
Луна 1132 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 11
США - Аризона 390 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1000 6
США - Гавайи 125 6
Плутон - планета Солнечной системы 231 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 6
Канада 2834 5
США - Массачусетс 409 5
Италия - Итальянская Республика 2807 4
Нидерланды 1984 4
Венера - планета Солнечной системы 200 4
Великобритания - Кембридж 244 4
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 108 3
Австралия - Австралийский Союз 2484 3
Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана - звезда 7 3
США - Нью-Мексико 212 3
Германия - Федеративная Республика 7754 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 3
Россия - Российская федерация - РФ 81551 3
США - Вашингтон - Сиэтл 386 2
США - Калифорния - Беркли 121 2
Япония 7875 2
США - Мэриленд - Балтимор 88 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 2
Намибия - Республика 56 2
Пояс Койпера - область Солнечной системы 168 2
США - Колумбия - Вашингтон 1074 2
Азия - Азиатский регион 3142 2
США - Калифорния 3039 2
Северная Америка 2522 2
Франция - Французская Республика 4912 2
США - Миссури - Канзас-Сити 90 1
США - Калифорния - Пасадина 108 1
США - Аляска 232 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 213 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1863 4
Кельвин - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 116 4
Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 16 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 8
New Scientist 1444 8
Future - Space.com 195 8
SpaceDaily - Space Daily 187 6
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 4
ScienceDaily 399 3
Nature 696 3
Phys.org 954 2
Space Daily 528 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 418 4
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 173 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 116 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 2
Illinois State University - Иллинойсский университет 60 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 22 2
Yale University - Йельский университет 113 2
University of Hawaiʻi System - Гавайский университет 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 770 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1020 1
University of Oxford - Оксфордский университет 153 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 17 1
Princeton University - Принстонский университет 114 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 39 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159035, в очереди разбора - 1048893.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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