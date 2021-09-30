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Worldskills
Ворлдскиллс


30.09.2021 Зампредседателя Правительства поздравил россиян с Днем интернета 1
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
31.08.2021 Google раздаст бесплатные курсы техподдержки россиянам, потерявшим работу 3
30.08.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» запускают курс обучения для специалистов ЖКХ 1
05.08.2021 Власти потратят 1,15 миллиарда на государственного «убийцу» HeadHunter 1
07.06.2021 Платформа Cisco HyperFlex внедрена в Пермском радиотехническом колледже им. А. С. Попова 2
04.06.2021 Правительство Ставропольского края и фирма "1С" заключили соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий 1
02.06.2021 Правительство Камчатского края и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 1
30.03.2021 Для российских школ создадут единую ИТ-платформу, сдав в утиль действующие миллиардные разработки 1
15.03.2021 В ОЭЗ «Технополис Москва» назвали факторы роста рынка робототехники 1
29.10.2020 НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края 2
12.10.2020 Россия на фоне пандемии смогла провести чемпионат рабочих профессий в пику всему миру 6
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 2
13.08.2020 Softline оснастила площадку для шести компетенций WorldSkills в Пермском химико-технологическом техникуме 4
30.07.2020 Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills 2
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 2
06.05.2020 Более 8 тысяч студентов и школьников приняли участие в «1С:Соревнованиях 2020» 1
24.04.2020 Челябинский радиотехнический техникум использует USB-токены «Рутокен» в учебном процессе 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
17.03.2020 «Казань экспо» модернизирует ИКТ-инфраструктуру на оборудовании Huawei 1
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 3
13.02.2020 «1С» представила решения для цифровизации образования и подготовки ИТ-кадров 2
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 6
28.11.2019 Финалисты «Цифрового прорыва» создали фермерский маркетплейс для жителей Липецкой области 2
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео 1
22.11.2019 Школы Приморья закупили инженерные классы «РОББО» на 86 млн рублей 1
02.09.2019 Российские ИТ-шники схлестнулись с китайскими на чемпионате мира 5
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 1
28.08.2019 Программист 1С занял первое место на международном чемпионате профессионалов WorldSkills Kazan 2019 в компетенции разработки бизнес-приложений 1
19.08.2019 Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019 3
24.07.2019 Путин распорядился сократить использование бумажных тетрадей в школах 1
04.07.2019 Большинство российских предприятий пока не готовы к «Индустрии 4.0» 1
07.06.2019 Правительство Якутии и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 2
20.02.2019 «Инфосистемы джет» разработала образовательный портал для школьников 6
24.01.2019 «Инфосистемы Джет» обеспечила ИТ-платформу для WorldSkills Russia 3
24.01.2019 Российские профстандарты в области ИТ переделают по модели «6+6» 3
10.09.2018 Власти: «SAP, Microsoft, Facebook и другие ИТ-гиганты не хотят уходить из России под санкциями» 2
04.09.2018 Новый учебный год в Сетевой академии Cisco посвящен кибербезопасности 1

Публикаций - 72, упоминаний - 127

Worldskills упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3761 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 9
Microsoft Corporation 11127 8
Yandex - Яндекс 4101 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 6
Rambler Group - Рамблер ГК 486 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
InfoWatch - Инфовотч 613 4
VK - Mail.ru Group 2485 4
Cisco Systems 2049 4
Мобильное электронное образование 12 3
SAP SE 3216 3
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Samsung Electronics 5702 2
Крок 1221 2
Siemens AG - Сименс Россия 665 2
Softline - Софтлайн 1474 2
IBM 3551 2
Facebook 3767 2
Инфосистемы Джет 675 2
Цифра ГК 116 1
Севергрупп Talenttech 28 1
Цифровая Платформа 34 1
КСК Технологии 27 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 374 1
Ланит Урал 18 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
General Electric - Дженерал электрик 121 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) 30 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Unity Technologies 97 1
АйТи 752 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Элемент ГК - Elementec 49 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Нетология - Netology 30 1
Seiko Epson Corporation 329 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 8
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 5
РВК - Российская венчурная компания 476 4
Аэрофлот 493 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ЯКласс 19 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Альфа-Банк 1127 2
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 2
Почта Банк 289 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Почта России ПАО 1574 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Нейроквантум 1 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Авто.ру - Auto.ru 67 1
YouDo 27 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 1 1
Apteka.ru - Аптека.ру 6 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
ВТБ24 583 1
Lego 84 1
Технопарк Санкт-Петербурга 8 1
Благосостояние НПФ 32 1
РЖД АНО ДПО Корпоративный университет 1 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Россети ПАО 168 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Wildberries 128 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 11
Президент Российской Федерации 1441 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Правительство РФ 2207 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Фонд Росконгресс 4 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 4 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 1
Счётная палата РФ 460 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Администрация Президента РФ 269 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Талант и успех - Общественный фонд 11 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
Электроника 63 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
3D-печать 135 2
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 17 1
Website - Вебсайт 117 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Умные платформы 499 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - системы автоматизации технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 14 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы 14 1
ЦУМК - Цифровой учебно-методический комплекс 1 1
Открытый регион 23 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 4
Google Android 10751 3
Java - Язык программирования 1178 3
Google Android Studio - Среда разработки 16 3
Google YouTube - Видеохостинг 1727 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
C# - C Sharp - Язык программирования 146 2
Autodesk Inventor 42 2
Инфосистемы джет - Билет в будущее 2 2
Linux OS 4267 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 48 1
Apple - App Store 2198 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
VK - Mail.ru Одноклассники 858 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
PHP - Язык программирования 305 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Discord 32 1
ICQ 499 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Cisco Webex 107 1
WordPress 169 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Microsoft Windows 10 6659 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 1
Microsoft PowerPoint 400 1
Яндекс.Маркет 439 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 86 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 1
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Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 2
Россия - Свердловская область 807 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 2
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 2
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Китай - Тайвань 593 2
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Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 8 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 1
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CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 2
Medsite.ru 1 1
Из рук в руки - irr.ru 25 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Муз ТВ - Телеканал 12 1
Пятница - Телеканал 20 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Вечерняя Москва - газета 3 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 31 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 17 1
Россия Культура - телеканал 9 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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