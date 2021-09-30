Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Worldskills
Ворлдскиллс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 72, упоминаний - 127
Worldskills упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 15
|Песков Дмитрий 65 11
|Ковнир Евгений 71 8
|Медведев Дмитрий 1434 6
|Нуралиев Борис 205 5
|Акимов Максим 167 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Касперская Наталья 197 3
|Павкин Кирилл 5 3
|Повалко Александр 36 3
|Чупшева Светлана 5 2
|Уразов Роберт 5 2
|Молодых Владимир 26 2
|Голикова Татьяна 39 2
|Глазков Александр 57 1
|Носков Константин 201 1
|Шадаев Максут 384 1
|Ибрагимов Руслан 29 1
|Козырев Алексей 270 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Фролов Павел 39 1
|Милых Валерий 5 1
|Сельский Андрей 21 1
|Аникин Леонид 45 1
|Мылицын Роман 79 1
|Тулаганов Руслан 19 1
|Земцов Дмитрий 10 1
|Подольский Олег 15 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Семенихин Кирилл 11 1
|Ракова Марина 11 1
|Семенов Александр 69 1
|Носов Михаил 17 1
|Определенов Владимир 19 1
|Вахмянин Иван 20 1
|Кривозубов Павел 26 1
|Кучик Евгений 13 1
|Климарев Михаил 46 1
|Гребенщиков Дмитрий 22 1
|Байкин Александр 2 1
|CNews Analytics 1991 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|IoT Analytics 3 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765341, в очереди разбора - 669027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765341, в очереди разбора - 669027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru