Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Tarantool
СУБД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 242
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аникин Денис 31 22
|Летунов Илья 48 16
|Гонтарев Павел 69 8
|Осипов Константин 8 7
|Ганин Егор 50 5
|Корякин Алексей 6 5
|Кожин Вадим 5 4
|Габриелян Владимир 20 3
|Савкин Владимир 38 3
|Ермаков Игорь 19 3
|Ермолаев Артем 340 2
|Меньшов Кирилл 72 2
|Тиняков Сергей 9 2
|Сахаров Александр 30 2
|Федосеев Михаил 12 2
|Добродеев Борис 83 2
|Кашницкая Анна 5 2
|Осипов Александр 22 2
|Горный Александр 38 2
|Бетсис Павел 84 2
|Евраев Михаил 222 2
|Марич Игорь 18 2
|Бойко Елена 151 2
|Елистратов Николай 90 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Крохин Дмитрий 2 2
|Баланова Светлана 29 2
|Сотин Денис 102 2
|Усманов Алишер 241 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Богачев Игорь 172 2
|Трушкин Константин 43 2
|Третьякова Мария 3 1
|Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
|Пятигорский Илья 1 1
|Добрушский Сергей 4 1
|Безрядин Анатолий 5 1
|Гаврилов Дмитрий 17 1
|Антонов Павел 7 1
|Литошенко Владимир 6 1
|Gartner 2192 3
|CNews Analytics 1990 2
|IDC - International Data Corporation 2720 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763357, в очереди разбора - 667044.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763357, в очереди разбора - 667044.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru