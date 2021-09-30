Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

VK
Mail.ru Tarantool
СУБД


30.09.2021 «Mail.ru Цифровые технологии» выпустила обновленную версию Tarantool Data Grid 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 4
03.09.2021 Состоялся релиз новой версии платформы in-memory вычислений Tarantool 1
27.08.2021 Платформа Tarantool от Mail.ru Group заработала на новом поколении Mac 1
27.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions поможет веб-ресурсам справиться с ростом трафика 1
22.07.2021 Пользователи Tarantool смогут разворачивать кластеры из 1000 экземпляров в несколько кликов 1
25.06.2021 «Гостех» превратят в маркетплейс для госзаказчиков в духе App Store и Google Play 1
22.06.2021 KGK Global повысила стабильность сервисов в три раза с помощью платформы Mail.ru Cloud Solutions 1
10.06.2021 Git in Sky и Mail.ru Cloud Solutions помогают GeekBrains готовить DevOps-инженеров 1
01.06.2021 Mail.ru Group начала сертифицировать специалистов по Tarantool 2
20.05.2021 Mail.ru Cloud Solutions выделит 10 млн рублей на цифровизацию российских компаний 1
18.05.2021 Mail.ru Group запустила «Скринкасты» для разработчиков 1
28.04.2021 Mail.ru Cloud Solutions запускает облачный сервис для обработки большого потока запросов 1
26.03.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии в России 1
23.03.2021 Кеш на базе Tarantool ускорил работу мобильного приложения Yota втрое 1
18.03.2021 Mail.ru Cloud Solutions расширила возможности бесплатного теста облачных сервисов 1
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 2
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 2
02.03.2021 ВТБ внедрит разработанную Mail.ru Group платформу Tarantool 7
19.02.2021 IDC и MCS: локомотивом развития облачного рынка стали платформенные сервисы 1
14.01.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных» 1
24.12.2020 Руководитель направления виртуализации в Parallels стал техническим директором Tarantool 3
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
16.12.2020 Mail.ru Cloud Solutions увеличит скорость отклика систем при помощи новой технологии Low-latency NVMe 1
10.12.2020 Газпромбанк с помощью Tarantool ускорил работу внутренних систем в 50 раз 4
02.12.2020 Облачная платформа Mail Cloud Solutions подтвердила соответствие требованиям безопасности второго уровня 1
01.12.2020 Mail.ru Group выводит надежность платформы Tarantool на новый уровень 7
20.11.2020 В России заработала госплатформа контроля охраняемых законом объектов 1
19.11.2020 Danone перенесла корпоративные веб-ресурсы на облачную платформу Mail.ru Cloud Solutions 1
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
13.11.2020 Mail.ru Group запустила программу обучения работе с Tarantool 2
12.10.2020 Mail.ru Group обеспечила доступность товаров из «Магнита» для жителей российских регионов 1
30.09.2020 «Кометрика» перенесла свои сервисы в облачную инфраструктуру Mail.ru Cloud Solutions 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 5
11.08.2020 WaveAccess завершила разработку сервисов мониторинга для госплатформы сбора данных 1
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
06.07.2020 Mail.ru привела Amazon на облачный рынок России 1
05.06.2020 Европа построит собственные облачные сервисы, чтобы не покоряться Amazon, Google и Microsoft 1
13.05.2020 Обновленная «Гарда БД» теперь может блокировать локальные подключения к базам данных 1
13.02.2020 В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей 1

Публикаций - 101, упоминаний - 242

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2483 78
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 20
Oracle Corporation 3350 19
Yota - Скартел 623 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 12
Microsoft Corporation 11095 9
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
3748 6
SAP SE 3215 5
Google LLC 7154 5
Nokia Corporation 2439 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
IBM 3544 5
Onsec - Wallarm (Валарм) 34 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Amazon Inc - Amazon.com 1471 5
Восход ФГБУ НИИ 365 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
Apple Inc - Эппл Рус 7707 4
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 4
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 4
GitHub 412 4
Ramax - Рамакс 62 3
Polymatica - Полиматика 41 3
ДОК 42 3
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Alibaba Group 298 3
Informatica 75 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 3
Facebook 3766 3
Greenplum 22 3
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
КНС Групп - Yadro 124 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Abbyy 795 2
SEC Consult Services 930 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Avito - Авито 171 18
Qiwi 783 10
Аэрофлот 493 9
Альфа-Банк 1125 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Газпром ПАО 521 3
О2О Delivery club 153 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
ВТБ24 583 2
Danone - Данон 45 2
X5 Group 599 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 2
Почта России ПАО 1574 2
Мотовилихинские заводы 10 2
Wildberries 128 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Auchan Holding - Ашан 148 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
AliExpress 275 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
ВТБ Страхование 52 1
Еврохим МХК 42 1
Газпромнефть-Аэро 7 1
ЕПК - Европейская подшипниковая корпорация 7 1
Сетелем Банк 25 1
Восток-Сервис ГК 11 1
Газпром нефть Технопарк 1 1
СберАвто 18 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 19 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 45 1
JCB International 113 1
LinkedIn 520 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Правительство РФ 2205 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Linux Foundation 157 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 29
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 14
Kubernetes 307 13
NoSQL - not only SQL СУБД 92 12
Big Data - Большие данные 1136 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 7
DevOps - Development и Operations 297 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 3
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ARM64 - Архитектура процессора 1018 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 3
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 2
RAFT Consensus Algorithm 3 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 16 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 2
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 82 2
Субтехнологии 8 2
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 2
Тонкий клиент - Thin client 107 2
OpenStack 347 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 22
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 18
SQL - Язык программирования 434 14
VK - Mail.ru Облако 77 14
VK - Mail.Ru myTarget 99 12
Badoo - Социальная сеть 32 9
VK - Mail.Ru Infra 22 8
Apache Hadoop 339 8
VK - Mail.ru Одноклассники 857 8
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 7 7
Redis СУБД 46 7
VK - Mail.Ru Icebox 25 7
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 7
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 7
Apache Spark 63 6
Microsoft SQL Server 795 6
VK - Mail.Ru Почта 164 6
Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 17 5
Microsoft Windows 10 6645 5
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 5
Linux OS 4260 5
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 5
IBM DB2 150 4
VK - Mail.ru Tarantool IIoT 5 4
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 4
Nvidia Tesla GPU 117 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1175 3
Microsoft Power BI 113 3
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 3
Google Android 10751 3
AWS Glacier Deep Archive 15 3
VK - Mail.ru Tarantool Cartridge 3 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
NetApp ONTAP 34 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Tizen OS - Linux 215 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Azure 1171 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Аникин Денис 31 22
Летунов Илья 48 16
Гонтарев Павел 69 8
Осипов Константин 8 7
Ганин Егор 50 5
Корякин Алексей 6 5
Кожин Вадим 5 4
Габриелян Владимир 20 3
Савкин Владимир 38 3
Ермаков Игорь 19 3
Ермолаев Артем 340 2
Меньшов Кирилл 72 2
Тиняков Сергей 9 2
Сахаров Александр 30 2
Федосеев Михаил 12 2
Добродеев Борис 83 2
Кашницкая Анна 5 2
Осипов Александр 22 2
Горный Александр 38 2
Бетсис Павел 84 2
Евраев Михаил 222 2
Марич Игорь 18 2
Бойко Елена 151 2
Елистратов Николай 90 2
Чаркин Евгений 182 2
Крохин Дмитрий 2 2
Баланова Светлана 29 2
Сотин Денис 102 2
Усманов Алишер 241 2
Нестеров Алексей 79 2
Богачев Игорь 172 2
Трушкин Константин 43 2
Третьякова Мария 3 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 5 1
Пятигорский Илья 1 1
Добрушский Сергей 4 1
Безрядин Анатолий 5 1
Гаврилов Дмитрий 17 1
Антонов Павел 7 1
Литошенко Владимир 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Россия - Владивосток 864 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Европа 3759 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - Вологодская область 316 2
Россия - Калининград 669 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - Калужская область 572 2
Россия - Челябинская область 658 2
Россия - Сахалинская область 434 2
Россия - Сочи 912 2
Россия - Владимир 160 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Испания - Королевство 1255 1
Узбекистан - Республика 823 1
Грузия 691 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Рязанская область 314 1
Таджикистан - Республика 436 1
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 1
Канада 1304 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Армения - Республика 688 1
Япония 2788 1
Южная Корея - Республика 1461 1
Казахстан - Республика 2632 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 2
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
Доктрина информационной безопасности России 14 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
Ведомости 259 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
The Wall Street Journal 709 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Sports.ru 16 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
Gartner 2192 3
CNews Analytics 1990 2
IDC - International Data Corporation 2720 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
GeekBrains 40 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
AI Russia Awards 4 1
HighLoad++ Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763357, в очереди разбора - 667044.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще