VK Tech добавила функцию автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store

VK Tech добавила механизм автоматического охлаждения данных в Tarantool Column Store — колоночную in-memory СУБД для мгновенной обработки и анализа данных в реальном времени. Теперь устаревшие записи автоматически переносятся из оперативной памяти на диск по заданному сроку хранения, что позволит компаниям сократить затраты на хранение данных без потери доступа к ним.

Tarantool Column Store хранит и обрабатывает данные в оперативной памяти и предназначен для задач, где критически важна скорость аналитики: отслеживание подозрительных паттернов движения средств (AML — anti-money laundering, противодействие отмыванию денег), динамическое ценообразование, персонализированные рекомендации для миллионов пользователей и централизованное управление данными в ERP-системах. Продукт входит в реестр российского ПО и совместим с отечественными операционными системами Astra Linux и «Ред ОС».

В обновлении появилась функция охлаждения данных: автоматического переноса записей из оперативной памяти на диск в формате Apache Iceberg по истечении заданного срока хранения. Администратор задаёт период, после которого данные считаются устаревшими, и система переносит их на дисковое хранилище. Данные остаются доступными для чтения, но занимают более дешёвое хранилище вместо оперативной памяти.

Обновление также включает поддержку операции быстрого сброса данных в таблице, что упрощает работу с тестовыми и временными данными.

«По данным ЦСР, объём российского рынка СУБД достиг 89,5 млрд руб. в 2024 г. и растёт на 34% ежегодно. Компании ищут способы управлять затратами на хранение данных. Охлаждение в Tarantool Column Store решает эту задачу: горячие данные остаются в оперативной памяти для мгновенных запросов, а устаревшие записи автоматически переносятся на диск. В дальнейшем мы добавим охлаждение по объёму данных и другие стратегии перемещения между слоями хранения», — сказала директор по продуктам направления дата-сервисов VK Tech Екатерина Каннуникова.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/