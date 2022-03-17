Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Public cloud
Публичное облако
Публикаций - 70, упоминаний - 70
Public cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
|IDG - International Data Group 85 1
|Intelligent Enterprise 26 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
|Oracle Academy 8 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru