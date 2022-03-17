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Public cloud
Публичное облако



17.03.2022 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2022 1
23.12.2021 Технология конфиденциальных вычислений: что это такое и зачем нужно? 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
09.09.2021 «T1 консалтинг» приступила к пилотированию b2b-решения на базе собственной CRM 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
01.03.2021 Сергей Зинкевич, КРОК - Российский бизнес все чаще переносит в облака не отдельные сервисы, а всю инфраструктуру 1
01.03.2021 Унифицированные коммуникации Atos Unify для решения бизнес-задач 1
11.12.2020 Облачное управление для корпоративных сетей 1
13.11.2020 Бренд Ecco перенес бизнес-критичные сервисы в гибридное облако «Крок» 1
30.09.2020 Nutanix представила отчет о проблемах и возможностях гибридного облака 1
27.08.2020 Wargaming ускорил разработку и тестирование продуктов и сервисов с помощью публичного облака G-Core Labs 1
12.08.2020 Инфраструктура гибридного облака Nutanix теперь доступна в Amazon Web Serviсes 1
17.06.2020 Совокупный доход Oracle по итогам 2020 финансового года превысил $39 млрд 1
13.02.2020 «Яндекс.облако» подтвердило соответствие требованиям международных стандартов ИБ для облачных провайдеров 1
25.12.2019 Облачные и граничные вычисления: в чем разница? 1
29.11.2019 SoftwareONE приобрела BNW Consulting для усиления экспертизы в области решений SAP для публичных облаков 1
25.11.2019 G-Core Labs представила мультифункциональный виртуальный ЦОД 1
25.11.2019 Всеволод Вайнер, G-Core Labs: Публичное облако ускоряет разработку и вывод продуктов на рынок 1
05.11.2019 Oracle рассказала об итогах 25-летней деятельности в России 1
01.11.2019 Облачные сервисы: история появления, виды, динамика рынка. Подробный обзор 1
30.10.2019 Что нужно для периферийных вычислений? 1
29.10.2019 IaaS (Infrastructure as a Service) 1
23.10.2019 Все, что нужно знать о миграции в облако: пошаговая инструкция и реальные кейсы 1
27.09.2019 Avaya запустила новые ЦОДы в регионах EMEA и APAC 1
26.07.2019 Trend Micro представил Cloud Network Protection – новую систему защиты от угроз для облака 1
19.06.2019 NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака 1
29.12.2018 Банк «Открытие» рассказал о своей облачной стратегии 1
17.12.2018 Xelent запустил услугу по аренде оборудования на площадке заказчика 1
14.12.2018 Компания Accenture помогла Carlsberg мигрировать в облака 1
29.11.2018 VMware расширила возможности платформы для гибридного облака 1
27.11.2018 Сфера данных США будет расти самыми медленными в мире темпами 1
20.11.2018 Selectel откроет второй дата-центр в Москве на площадке Datapro 1
07.11.2018 VMware Cloud on AWS запускается в нескольких новых дата-центрах Европы и Америки 1
29.10.2018 «Системный софт» предложил заказчикам облачные сервисы Huawei 3data Cloud 1
29.10.2018 IBM с огромной переплатой покупает важнейшего мирового разработчика Linux 1
28.09.2018 Компания Office Depot перешла на SaaS-платформу Teradata IntelliCloud 1
13.09.2018 5nine Software представила Cloud Manager для управления гибридными облаками 1
26.06.2018 Роман Ройфман: Наши продукты для облаков – это как собственный автомобиль, каршеринг и такси 1
11.05.2018 IBM и Red Hat объединяют усилия для популяризации гибридных облачных технологий 1

Публикаций - 70, упоминаний - 70

Public cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21103 12
VMware 1979 11
Oracle Corporation 5816 8
Amazon Inc - Amazon.com 2535 7
Google LLC 9502 7
SAP SE 4372 7
IBM - International Business Machines Corp 8708 6
Крок - Croc 1577 5
NetApp - Network Appliance 600 4
Dell EMC 4483 4
Uptime Institute 175 3
Intel Corporation 10802 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8559 3
Veeam Software 265 3
Huawei 3003 3
5062 3
Salesforce.com 347 3
G-Core Labs 70 3
Softline - Софтлайн 1776 2
HP Inc. 5106 2
Teradata 195 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 284 2
Citrix Systems 726 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7848 2
Yandex - Яндекс 4580 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 2
Red Hat Consulting 8 2
IBM Garage 5 2
Red Hat 1128 2
3data - 3дата 33 2
LanCloud - ЛанКлауд 38 2
Apple Inc 10169 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Tionix - Тионикс 57 2
Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 221 2
IBM Technology 5 2
Wargaming 141 2
Alibaba Group 340 2
Nutanix 79 2
Samsung Electronics 8966 1
Extreme Networks 97 1
Открытие ФК 603 2
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 56 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 27 2
Русагро Группа Компаний 170 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 90 1
Норникель - Норильский никель 260 1
Lego 189 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 141 1
Carlsberg Group 17 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
Dostavista - Достависта - курьерская компания 5 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 167 1
Русхимсеть 3 1
Ducati 10 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 85 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 375 1
ГПБ - Газпромбанк 804 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1957 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 191 1
Кораблик 33 1
Сбер - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Май - Российская торговая компания 66 1
Posti Group Corporation - Itella 24 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 92 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 158 1
Ак Барс Банк 185 1
Belkacar - оператор каршеринга 27 1
Столичные аптеки 9 1
РВК - Российская венчурная компания 512 1
Почта России ПАО 1802 1
Walt Disney Company 494 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7448 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1146 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 2348 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 238 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1857 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 150 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
Единая Россия - Политическая партия 219 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
OIN - Open Invention Network 22 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12404 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2782 21
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2082 17
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1135 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 14
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 3683 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2143 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1527 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1480 9
Kubernetes 368 9
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1821 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 14518 6
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 652 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5036 5
Private Cloud - Частные облака 48 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 2725 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3427 4
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 189 4
DevOps - Development и Operations 351 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 30 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1335 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 865 3
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 45 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 545 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2862 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1325 2
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 54 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2290 2
ИТ-аутсорсинг 863 2
TTM - T2M - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 106 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1152 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 735 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 650 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1662 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 74 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10159 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 275 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 650 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 65 1
Microsoft Azure 1219 16
AWS - Amazon Web Services 612 9
Google Cloud Platform - GCP 215 5
Linux OS 7270 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 512 4
Microsoft SQL Server 1264 4
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 107 4
VMware NSX Intelligence 109 3
Microsoft Windows 10 10129 3
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 3
Oracle Cloud Platform 153 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 70 3
Microsoft Office 365 800 3
Red Hat OpenShift Container Platform 31 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 146 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 27 2
Huawei 3data Cloud 7 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 49 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 472 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 59 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 107 2
VMware vSphere 306 2
Huawei Cloud 37 2
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 34 2
VMware vRealize Suite 61 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 677 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 459 2
Java - Язык программирования 2443 2
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 76 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 377 2
Google Android 11578 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 589 2
Node.js - программная платформа 62 2
NetApp ONTAP Cloud Volumes 15 2
Dell EMC VxRail 9 2
VMware Cloud on AWS 20 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 906 2
Microsoft Exchange 1004 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 90 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 118 2
Вайнер Всеволод 25 3
Березин Максим 64 3
Зинкевич Сергей 20 3
Lohmeyer Marc - Ломмайер Марк 3 2
Летунов Илья 48 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 281 1
Catz Safra Ada - Кац Сафра 40 1
Костенаров Константин 1 1
Danny Allan - Дэнни Аллан 25 1
Иващенко Андрей 11 1
Казьмин Алексей 7 1
Русанов Сергей 46 1
Ройфман Роман 16 1
Макарочкина Наталия 8 1
Петров Алексей 27 1
Кулик Вадим 121 1
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 1
Семенихин Максим 9 1
Солдатов Алексей 83 1
Колескин Тимур 13 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 21 1
Ермишкин Михаил 4 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 1
Бараблин Михаил 3 1
Починок Николай 10 1
Михалев Евгений 42 1
Путин Владимир 2450 1
Симаков Олег 107 1
Скляров Дмитрий 59 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Предтеченский Петр 18 1
Булгаков Кирилл 46 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 16 1
Козлов Михаил 167 1
Галушкин Олег 171 1
Шоржин Валерий 33 1
Максимов Вячеслав 12 1
Жуков Олег 22 1
Колесников Юрий 9 1
Медведев Дмитрий 1593 1
Россия - Российская федерация - РФ 85877 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34659 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27451 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12065 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11659 6
Того - Тоголезская Республика 481 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11091 3
Бразилия - Федеративная Республика 1898 3
Африка - Африканский регион 2672 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 837 2
Сингапур - Республика 1525 2
Австралия - Сидней 241 2
Люксембург Великое Герцогство 358 2
США - Калифорния - Санта-Клара 149 2
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 380 2
Бразилия - Сан-Паулу 144 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1625 2
Ближний Восток 2496 2
Европа 7395 2
США - Огайо 241 1
США - Вашингтон - Редмонд 191 1
Австралия - Мельбурн 59 1
США - Техас 772 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 1
США - Нью-Джерси 253 1
Ирландия - Республика 800 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 81 1
Япония 7945 1
Россия - СФО - Новосибирск 2954 1
Франция - Французская Республика 4948 1
Германия - Федеративная Республика 7795 1
США - Калифорния 3084 1
Австралия - Австралийский Союз 2661 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4014 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9665 1
Беларусь - Минск 534 1
Прибалтика - Балтия 1200 1
Израиль 1686 1
Польша - Республика 1465 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5082 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2757 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1081 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4587 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 2
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций 12 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 398 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 75 1
Страхование - Страховое дело 149 1
Пиратство - Авторское право 298 1
Торговля розничная 161 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 436 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1887 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 757 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 432 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1281 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 788 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 508 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1517 1
TAdviser - Центр выбора технологий 228 1
IDG - International Data Group 85 1
Intelligent Enterprise 26 1
Gartner 3202 9
IDC - International Data Corporation 4539 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2707 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 906 1
Forrester Research 788 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
ZK Research 8 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Omdia 16 1
Vanson Bourne 47 1
Fortune Global 100 136 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
IDC DATa readiness CONdition - DATCON - Оценка готовности индустрий к управлению, анализу и хранению больших данных 1 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 287 1
Oracle Academy 8 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 52 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 417 1
Oracle OpenWorld 58 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
VMworld 28 1
ZDI - Zero Day Initiative - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 15 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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