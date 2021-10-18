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Nexign
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18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 2
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
13.07.2021 «Руссофт» рассказал о тенденциях рынка труда и подготовке кадров для софтверной отрасли 2
09.07.2021 «Руссофт»: кадровые службы софтверных компаний испытали в 2020 г. перегрузку 2
21.05.2021 В компании «Талмер» назначен генеральный директор 3
17.03.2021 Nexign и «Мегафон» внедрили единый биллинг 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 2
08.12.2020 Nexign включена в отчет Gartner «Решения для поддержки бизнеса операторов связи» в качестве одного из ведущих поставщиков BSS-систем 2
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
12.11.2020 Nexign выводит на рынок решение Instant BSS для ускорения запуска новых бизнес-направлений в области мобильной связи 1
09.11.2020 Nexign заменит систему биллинга в Ucell 2
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
14.10.2020 Nexign приобрела 99% долю в компании «Шторм технологии» 3
07.10.2020 Yota полностью перешла на Nexign Network Monetisation Suite 4
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 3
22.07.2020 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Латинской Америки 6
14.07.2020 «ИКС Холдинг» расширяет сотрудничество с ведущими техническими вузами России 2
04.06.2020 Экс-глава департамента по работе с клиентами Nexign назначен коммерческим директором 1
02.06.2020 «ИКС холдинг» вошел в тройку крупнейших ИТ-разработчиков России 1
30.04.2020 Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг» 1
31.01.2020 Серверы на 2 миллиарда в РЖД поставит производитель «железа» для «закона Яровой» 1
28.01.2020 Nexign и Tele2 завершили проект внедрения системы автоматизации расчетов с партнерами 3
30.12.2019 Банк «Открытие» предоставил «ИКС Холдингу» факторинговое финансирование на 5,5 млрд рублей 1
20.12.2019 «Мегафон» и «ИКС холдинг» могут объединиться в суперкомпанию 3
10.12.2019 «Гарда Технологии» вошла в топ-20 российских ИБ-компаний по версии CNews 4
05.11.2019 Поставщик «железа» для «закона Яровой» купил российского разработчика микропроцессорных ядер 1
01.10.2019 Компании «ИКС Холдинга» возглавили рейтинг российских ИТ-поставщиков для операторов связи 5
01.10.2019 CNews выпустил рейтинг поставщиков ИТ для телекома. Рынок начал расти после многолетнего падения 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 2
09.09.2019 Директором по персоналу «ИКС Холдинга» назначен Андрей Захаров 3
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
09.07.2019 «Ростелеком» запустил в промышленную эксплуатацию систему аналитической отчетности 5
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
06.06.2019 «Газпром нефть» и «ИКС Холдинг» займутся созданием цифровых продуктов для промышленности 4
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 3
26.04.2019 «Мегафон» заработал 910 миллионов, продав три ИТ-компании партнеру Усманова 2
08.04.2019 «Мегафон» внедрил технологии распознавания Smart IDReader для ускоренного оформления SIM-карт 3
25.03.2019 Украина ослабила санкции против российского разработчика и ввела против швейцарского 4
21.01.2019 Navicon модернизировала учет для поставщика BSS-решений Nexign 2
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 1

Публикаций - 127, упоминаний - 240

Nexign упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 12
VK - Mail.ru Group 2483 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 12
ИКС холдинг - Форпост 35 10
Талмер - Talmer 23 9
КНС Групп - Yadro 124 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
ИКС холдинг - Цитадель ГК 34 7
Microsoft Corporation 11095 7
Компьюлинк ГК - Compulink 209 6
NVision Group - Энвижн Груп 545 6
Криптонит ГК - Kryptonite 30 6
Астерос - Asteros 531 6
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 5
Yandex - Яндекс 4101 5
SAP SE 3215 5
Ростех - Ростехнологии 2230 4
ITG - INLINE Technologies Group 126 4
Google LLC 7154 4
iTeco - Ай-Теко 717 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
Кометрика 10 4
Воентелеком 134 4
Maykor - Мэйкор 259 3
ХайТэк - Hi-Tech 65 3
Сател 33 3
SAP CIS - САП СНГ 754 3
Luxoft - Люксофт 233 3
Cisco Systems 2040 3
Инфосистемы Джет 675 3
Softline - Софтлайн 1474 3
IBM 3544 3
3748 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Nokia Corporation 2439 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 7
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
ESforce 22 3
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Газпром нефть 382 2
Альфа-Банк 1125 2
Открытие ФК 538 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Газпром ПАО 521 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Согласие СК 44 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Русский стандарт Банк 302 1
Lego 84 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
РКС - Российские космические системы 100 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
Связьтранснефть 15 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Гипросвязь ПАО 44 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка 1 1
D-Wine - D'Wine 3 1
X5 Group 599 1
Почта России ПАО 1574 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Уралсиб Банк 389 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Virtus.pro 12 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
RISC-V Foundation - Консорциум - Некоммерческий фонд 3 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 8
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 8
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
3G - Стандарт мобильной связи 3736 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 84 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Субтехнологии 8 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 627 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 137 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 383 1
RAN - Radio access network - Сеть радиодоступа в различных стандартах сотовой связи 26 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 45 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 21 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 3
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 3
Microsoft Power BI 113 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Baidu 179 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
БАРС.Alpha BI 32 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
NetApp ONTAP 34 2
Nexign Converged BSS 2 2
Nexign Network Monetisation Suite 2 2
Yandex Object Storage 4 2
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Prognoz Platform 74 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
MLPerf 5 1
Skybox Security Suite 2 1
NVision Барьер 8 1
Microsoft Dynamics NAV 174 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Nexign Instant BSS 1 1
Шторм Технологии - Cascana.Customer Engagement Center 5 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
ITPS AVIST Oil&Gas - Asset Virtualization System Oil&Gas 2 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Microsoft Azure Stack 56 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Microsoft Office 1942 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft SQL Server 795 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
SQL - Язык программирования 434 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Горьков Игорь 15 7
Черепенников Антон 52 6
Усманов Алишер 241 5
Гулидин Андрей 4 4
Горшенин Василий 5 2
Шуткина Юлия 7 2
Матюшин Михаил 2 2
Шепелявый Дмитрий 50 2
Петров Дмитрий 33 2
Волынкин Алексей 2 2
Иодковский Станислав 1 1
Баранова Ольга 5 1
Шершнев Георгий 13 1
Агафонова Наталия 35 1
Валчев Стоян 44 1
Савцов Игорь 27 1
Прохоров Фёдор 78 1
Богданов Валентин 7 1
Чиркова Екатерина 2 1
Arig Mete - Ариг Мете 1 1
Зятьков Юрий 6 1
Миронова Сабрина 5 1
Леличенко Ирина 2 1
Серебрянникова Анна 5 1
Хрупов Сергей 1 1
Твердохлебов Сергей 2 1
Васильев Григорий 35 1
Левиков Антон 68 1
Самойленко Максим 65 1
Ведин Алексей 1 1
Телятников Алексей 12 1
Староверов Денис 14 1
Благирев Алексей 22 1
Сивидов Алексей 31 1
Клименко Алексей 11 1
Муравлев Александр 15 1
Разгуляев Валерий 18 1
Теленков Андрей 21 1
Галеев Роман 2 1
Соколюк Валерий 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 52
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 11
Украина 3372 6
Ближний Восток 1473 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 6
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 5
Африка 1489 5
Россия - СФО - Новосибирск 1969 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Восточная Европа 1679 3
Узбекистан - Республика 823 3
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Европа 3759 2
Италия - Итальянская Республика 1388 2
Франция - Французская Республика 2126 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Доминикана - Доминиканская Республика 21 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Латинская Америка 724 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 2
Грузия 691 2
Казахстан - Республика 2632 2
Европа Западная 614 1
Таджикистан - Республика 436 1
Новая Зеландия 292 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - Астрахань 240 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Молдавия - Республика Молдова 429 1
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Мавритания 6 1
Япония - Токио 287 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 13
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
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НДС - Налог на добавленную стоимость 536 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Гражданский кодекс Республики Молдова 2 1
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ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Ведомости 259 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
CNews Analytics 1990 13
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Gartner 2192 2
Analysys Mason 26 2
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
CNews Fast рейтинг 30 1
AC&M Consulting 55 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 7 1
РГУ - Ростовский государственный университет 2 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 39 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
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