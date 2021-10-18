Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nexign
Нэксайн
Петер-Сервис
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 127, упоминаний - 240
Nexign упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горьков Игорь 15 7
|Черепенников Антон 52 6
|Усманов Алишер 241 5
|Гулидин Андрей 4 4
|Горшенин Василий 5 2
|Шуткина Юлия 7 2
|Матюшин Михаил 2 2
|Шепелявый Дмитрий 50 2
|Петров Дмитрий 33 2
|Волынкин Алексей 2 2
|Иодковский Станислав 1 1
|Баранова Ольга 5 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Валчев Стоян 44 1
|Савцов Игорь 27 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Богданов Валентин 7 1
|Чиркова Екатерина 2 1
|Arig Mete - Ариг Мете 1 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Миронова Сабрина 5 1
|Леличенко Ирина 2 1
|Серебрянникова Анна 5 1
|Хрупов Сергей 1 1
|Твердохлебов Сергей 2 1
|Васильев Григорий 35 1
|Левиков Антон 68 1
|Самойленко Максим 65 1
|Ведин Алексей 1 1
|Телятников Алексей 12 1
|Староверов Денис 14 1
|Благирев Алексей 22 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Клименко Алексей 11 1
|Муравлев Александр 15 1
|Разгуляев Валерий 18 1
|Теленков Андрей 21 1
|Галеев Роман 2 1
|Соколюк Валерий 26 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762856, в очереди разбора - 666544.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762856, в очереди разбора - 666544.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru