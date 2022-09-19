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Callback call back обратный звонок обратный вызов



19.09.2022 Naumen Contact Center в два раза сократил долю потерянных входящих звонков в контакт-центре Home Shopping Russia 1
31.08.2022 Каждый пятый россиянин чаще звонит и пишет SMS после блокировки соцсетей 1
04.08.2022 Арестованы топ-менеджеры «Компьюлинка» 1
12.07.2022 На Северном Кавказе «билайн» начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам 1
05.04.2022 Легендарный «Компьюлинк» банкрот 1
31.03.2022 Сергей Костин и Айжаркын Бурканова -

Практически все бизнес-процессы переводятся на мобильные платформы

 1
16.03.2022 УК «Альфа-Капитал» объединила все каналы коммуникации с клиентами на платформе Naumen Contact Сenter 1
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 1
02.11.2021 «Доктор Веб» обнаружил уязвимости в детских смарт-часах 1
21.06.2021 Вышедший из-под ареста основатель «Компьюлинка» продал компанию 1
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 1
26.01.2021 Calltouch представила улучшенный конструктор умных обратных звонков для бизнеса 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
04.08.2020 Банк «Дом.рф» запустил дистанционную выдачу потребительских кредитов 1
09.04.2020 НБК модернизировал контакт-центр на базе решений Avaya 1
26.03.2020 Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка» 1
06.03.2020 Cisco расширила портфолио решений для малого бизнеса 1
27.02.2020 Wifly в сотрудничестве с Keenetic выводит на рынок сервис для гостевого доступа к Wi-Fi с функциями расширенной аналитики 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
22.07.2019 Хакеры украли миллионы долларов, подделывая голоса гендиректоров компаний 1
18.04.2019 BelkaCar закончила внедрение Naumen Contact Center 1
04.02.2019 Как обосновать расходы на унифицированные коммуникации 1
30.01.2019 «Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами 1
14.01.2019 МГТС запускает новую облачную виртуальную АТС 1
15.11.2018 Арестованный глава «Компьюлинка» ходит на работу и управляет бизнесом 2
22.10.2018 Президент «Компьюлинка» выпущен из тюрьмы под домашний арест 2
24.09.2018 Арест президента «Компьюлинка» оказался связан с провальным 90-миллионным проектом 1
23.08.2018 «Яндекс» открыл турбо-страницы «Директа» для всех рекламодателей 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 2
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 2
06.04.2018 MCN Telecom завершил интеграцию c UMI.CMS 2
02.11.2017 Naumen провела исследование обслуживания клиентов в контакт-центрах банков 1
04.09.2017 Обзор детских умных часов Aimoto Start и Sport. «Ребенок всегда под присмотром» 1
21.06.2017 Мобильная связь ДНР в западне между украинским прошлым и российским будущим. Репортаж 1
13.04.2017 «1С-Битрикс» обновила свою облачную CRM-систему 1
11.04.2017 Оператор SETonline запустил обновленный сайт ЭТП 1
06.04.2017 «Атлант Телеком» интегрировал контакт-центр с velcom и запустил бесплатный короткий номер 1
30.03.2017 Процессинговый центр IntellectMoney разработал и запустил новую платежную страницу. 1

Публикаций - 155, упоминаний - 177

Callback упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 4
Microsoft Corporation 23395 3
Yandex - Яндекс 5551 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1308 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 97 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
Центел - Центральный телеграф 408 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1405 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 314 1
Apple Inc 11103 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Intel Corporation 11624 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 15 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 536 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
Почта России ПАО 1973 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Альфа-Банк 1579 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
Ренессанс Страхование 119 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 16
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 4
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 3
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 2
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 4992 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1132 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
Автоответчик - Answering machine 176 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 489 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 895 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 730 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 154 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 837 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1017 1
Google Android 12432 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 295 3
Microsoft Office 3405 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 2
Microsoft Windows 2000 12612 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 157 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Microsoft Windows XP 2357 1
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 16 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 138 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 47 1
Новые облачные технологии - МойОфис 464 1
Linux OS 8153 1
Mattermost 5 1
Садовенко Илья 64 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 5
Казахстан - Республика 4750 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1028 3
Швеция - Королевство 3449 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 2
Армения - Республика 1352 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 746 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 1
Америка 2151 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Нидерланды 3287 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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