Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Autodesk Inc
Autodesk CIS
Аутодеск Си-Ай-Эс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 365, упоминаний - 1510
Autodesk Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Морозова Анастасия 27 20
|Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 10 8
|Рыжов Алексей 18 7
|Нечипоренко Максим 8 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
|Тикуркин Максим 32 3
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 3
|Манин Петр 4 3
|Миллер Алексей 13 3
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Леус Александр 7 2
|Lynch Jim - Линч Джим 5 2
|Дубовицкий Николай 5 2
|Янукович Виктор 18 2
|Исмаилов Рашид 47 2
|Богданов Максим 15 2
|Носков Константин 201 2
|Аленьков Вячеслав 8 2
|Савкин Владимир 38 1
|Матросов Александр 42 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Парахин Михаил 8 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Бойко Елена 151 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Прибочий Михаил 34 1
|Королюк Алексей 86 1
|Волож Аркадий 181 1
|Шадаев Максут 384 1
|Солонин Сергей 82 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Акимов Максим 167 1
|Рейман Леонид 408 1
|Путин Владимир 1820 1
|Мельникова Анастасия 166 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756950, в очереди разбора - 660640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756950, в очереди разбора - 660640.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru