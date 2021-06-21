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Autodesk Inc
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21.06.2021 Банки и застройщики обсудят BIM и проектное финансирование на онлайн-форуме Autodesk и СSD 1
16.06.2021 Autodesk расширяет доступ к генеративному дизайну за счет реструктуризации ценообразования 6
28.05.2021 Formlabs объявила о партнерстве с Autodesk 4
13.04.2021 Autodesk примет участие в реставрации Собора Парижской Богоматери 7
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
25.01.2021 Информационные технологии в строительной отрасли. Что изменилось в 2020 г.? 3
21.12.2020 Главные кадровые назначения на ИТ-рынке в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
23.11.2020 Autodesk представила набор продуктов для облачной среды Autodesk Construction Cloud 4
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 3
04.09.2020 HP представила рабочие станции серии Z для расширения возможностей создания креативного контента 1
31.07.2020 Запущено новое ИТ-решение Signal для отслеживания прогресса строительства 1
02.07.2020 Юный хакер из Украины украл персональные данные миллионов людей со всего мира 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 22
01.04.2020 Autodesk предоставила бесплатный доступ к своим продуктам 3
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
03.02.2020 Топ-9 программ для создания 3D-моделей 1
14.01.2020 Россия не имела права создавать Реестр отечественного ПО 1
06.01.2020 Замеченная за антиимпортозамещением «дочка» «Газпрома» серьезно потратилась на российское ПО 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 2
24.12.2019 Лучшие ноутбуки для игр и продуктивной работы: выбор ZOOM 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК 3
21.11.2019 Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов 4
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 23
01.11.2019 «Системный софт» поднялся на две строки в рейтинге крупнейших поставщиков ИТ для банков 2019 1
16.10.2019 Облачные вычисления на GPU от REG.RU для модельной графики, монтажа видеороликов и сложных чертежей 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
24.09.2019 Infowatch разработал технологию по защите чертежей 1
19.09.2019 Yota Lab и «Планетарий 1» запускают «Институт перспективных технологий» 1
11.09.2019 Первая иностранная компания допущена к российским госзакупкам ПО 1
28.08.2019 Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего 2
23.07.2019 «1C» представила инновации на «Иннопроме 2019» 1
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
25.03.2019 ИИ от Autodesk поможет бороться с рисками строительных проектов 2
12.03.2019 Годовая выручка «Системного софта» превысила пять миллиардов 1
04.02.2019 Autodesk приобрела платформу для управления строительными тендерами Buildingconnected 6
28.11.2018 Модуль СПДС для AutoCAD получил сертификат соответствия российским стандартам 1
16.11.2018 Российский пионер онлайн-продаж ПО должен отдать «Касперскому» четверть миллиарда 1

Публикаций - 365, упоминаний - 1510

Autodesk Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 59
Аскон - Ascon 174 15
Adobe Systems 805 14
Siemens AG - Сименс Россия 644 13
SAP SE 3207 12
HP Inc. 2898 9
Dassault Systemes 146 8
IBM 3527 8
3727 8
Nvidia Corp 2011 7
Apple Inc - Эппл Рус 7680 7
Dell EMC 2387 6
Intel Corporation 4152 6
Oracle Corporation 3331 5
Red Hat 664 5
Softline - Софтлайн 1473 5
Нанософт 70 5
InfoWatch - Инфовотч 603 5
NortonLifeLock (Symantec) 774 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
VMware 1829 5
Renga Software 13 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 4
Системный софт - SysSoft 124 4
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 87 4
Google LLC 7128 4
Bentley Systems 43 4
Nokia Corporation 2416 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 3
Citrix Systems 571 3
Deloitte - Делойт 186 3
Atlassian 33 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Крок 1219 3
Acronis - Акронис 364 3
Газпром ПАО 518 8
Askona Life Group - Аскона 60 5
ЦКБН - Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры 4 4
Гипроспецгаз 5 4
Гипрогазцентр 12 4
ВНИПИгаздобыча 9 4
Газпром ТюменНИИгипрогаз 4 4
Подземгидроминерал НПЦ 4 4
Газпром промгаз 8 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Газпром проектирование 5 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 4
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 3
AECOM 9 3
Почта России ПАО 1570 3
BMW 248 3
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 3
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
Газпром нефть 380 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Bentley Motors 50 2
Airbus Group 71 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 181 2
Уралкалий ПАО 62 2
Henkel - Хенкель Рус 23 2
BASF 22 2
Стройтрансгаз 15 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 2
СтройГазМонтаж 12 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 2
Nike 85 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
ИнвестКапиталБанк 15 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ЦСПС - Центр стандартизации и подтверждения соответствия 3 3
Президент Российской Федерации 1439 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Президент США 105 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 1
Фонд Росконгресс 4 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Министерство цифровой трансформации Украины 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 51
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 25
3D-печать 135 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 8
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 999 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 5
2D - 2-Dimensional 294 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 4
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
DDR - Double data rate 1066 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
Смартизация 177 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 263 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
ARM64 - Архитектура процессора 1017 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
Autodesk Revit 68 28
Autodesk AutoCAD 176 27
Autodesk 3ds Max 53 14
Apple iOS 5741 11
Microsoft Windows 10 6612 11
Google Android 10750 10
Nvidia GeForce GTX 2054 9
Dassault Systemes - SolidWorks 59 9
Autodesk Fusion 360 9 9
Autodesk BIM 360 13 9
Linux OS 4243 7
Microsoft Windows 850 7
Аскон Компас-3D 63 6
Autodesk Maya 45 6
Autodesk Navisworks 14 6
Adobe Photoshop 275 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 6
Apple macOS 922 5
Microsoft Windows 7 1662 5
Нанософт nanoCAD 35 5
Autodesk Inventor 42 4
Autodesk Developer Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 4
Autodesk Forge 4 4
HP ZBook Studio - Мобильная рабочая станция 26 3
Autodesk Vault 11 3
Adobe Creative Cloud 52 3
Intel Core - Семейство процессоров 863 3
Renga Architecture 7 3
PTC Creo 30 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 2
Microsoft Cortana 141 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Аскон Лоцман:PLM 36 2
HP ZCentral Remote Boost 6 2
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 2
Apple - App Store 2198 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 35 2
Microsoft DirectX 325 2
Nvidia Quadro GPU 80 2
Microsoft Office 365 769 2
Морозова Анастасия 27 20
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 10 8
Рыжов Алексей 18 7
Нечипоренко Максим 8 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 4
Тикуркин Максим 32 3
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 3
Манин Петр 4 3
Миллер Алексей 13 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Леус Александр 7 2
Lynch Jim - Линч Джим 5 2
Дубовицкий Николай 5 2
Янукович Виктор 18 2
Исмаилов Рашид 47 2
Богданов Максим 15 2
Носков Константин 201 2
Аленьков Вячеслав 8 2
Савкин Владимир 38 1
Матросов Александр 42 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Нестеров Алексей 79 1
Парахин Михаил 8 1
Мамонов Михаил 24 1
Песков Дмитрий 65 1
Евдокимов Андрей 54 1
Бойко Елена 151 1
Тихонова Кристина 44 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Прибочий Михаил 34 1
Королюк Алексей 86 1
Волож Аркадий 181 1
Шадаев Максут 384 1
Солонин Сергей 82 1
Нуралиев Борис 204 1
Акимов Максим 167 1
Рейман Леонид 408 1
Путин Владимир 1820 1
Мельникова Анастасия 166 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 154
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 76
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 17
Европа 3730 14
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Украина 3347 13
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Германия - Федеративная Республика 3614 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 12
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Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 8
Беларусь - Белоруссия 2081 7
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Россия - СФО - Новосибирск 1956 7
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Япония 2760 6
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Индия - Республика 2161 5
Франция - Французская Республика 2112 4
Россия - Приморский край - Приморье 604 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 4
Северная Америка 1405 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 3
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Азия - Азиатский регион 1512 3
Россия - Республика Крым 625 3
Австрия - Австрийская Республика 524 3
США - Калифорния 969 3
Россия - ПФО - Самара 1287 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 2
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 5
Сила Сибири - Магистральный газопровод 11 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Трейд-ин - Trade-in 4 1
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Конституция США 18 1
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УК Украины - Уголовный кодекс Украины 18 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Русский язык 970 1
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ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
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ВДС - валовая добавленная стоимость 2 1
Пиратство - Авторское право 203 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
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The Verge - Издание 448 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Bloomberg 785 1
Business Insider 182 1
NYT - The New York Times 505 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
FCW 4 1
News Corp 90 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2709 2
Markets&Markets Research 78 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 9 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Future Workplace 4 1
CNews Fast рейтинг 29 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 22 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 2 1
СевКавНИПИгаз - Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов 4 4
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
Гипрошахт - Институт по проектированию предприятий угольной промышленности 3 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 3 1
ГБПОУ Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 1 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Московский политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова 1 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 46 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
Autodesk University 5 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
Autodesk OTX - партнерская конференция 1 1
SAP Startup Focus 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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