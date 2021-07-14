Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТСД
Терминал сбора данных
Portable data terminal
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 97
ТСД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Columbus - Колумбус 125 3
|SAP SE 3220 3
|1С 3779 2
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Axelot - Акселот 84 1
|InStock Technologies - Ин-Сток Текнолоджис 1 1
|Александр НПП 1 1
|Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
|Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
|Saprun - Сапран групп 38 1
|ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 15 1
|АйТи 753 1
|Хомнет Консалтинг 127 1
|Navicon - Навикон 198 1
|1С-Рарус 539 1
|Cinimex - Синимекс 160 1
|АТОЛ ГК 168 1
|Red Hat 668 1
|Корус Консалтинг ГК 808 1
|Oracle Corporation 3363 1
|IBM 3557 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|Шабанов Алексей 6 2
|Петунин Алексей 58 1
|Сыкулев Андрей 57 1
|Бокучава Тариэл 21 1
|Рахманов Александр 19 1
|Рындя Александр 1 1
|Черепков Алексей 1 1
|Мельников Евгений 9 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Шангин Роман 1 1
|Парфенов Алексей 1 1
|Закордонец Александр 1 1
|Кривошеев Андрей 2 1
|CNews Analytics 1991 3
|CNews AWARDS 292 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770031, в очереди разбора - 673713.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770031, в очереди разбора - 673713.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru