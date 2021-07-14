Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ТСД
Терминал сбора данных
Portable data terminal


14.07.2021 Navicon помог Erismann модернизировать ERP-систему и управление складскими процессами 1
25.05.2021 Фанерный завод «Муром» увеличил выпуск продукции и повысил рентабельность производства с помощью «1С:ERP» 2
18.05.2021 CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных 4
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов 2
12.05.2021 Не ритейлом единым: 8 новых сфер применения ТСД 12
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 7
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
11.09.2020 НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 2
13.05.2020 «Магнит» создал корпоративную систему управления мобильными устройствами 1
10.02.2020 «Гласс технолоджи» внедрила 1С:ERP 1
06.06.2019 «Первый бит» повысил эффективность складской деятельности LD 6
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С 6
14.11.2018 «Корус консалтиг» перевел бизнес-процессы сети «О’кей» на Microsoft Dynamics AX 2012 R3 2
15.08.2017 На КАМАЗе внедрена мобильная система управления складскими запасами 1
13.04.2017 «АйТи» автоматизировала для Faberlic распределительный центр «Столица» 1
25.10.2016 Как выбрать систему самообслуживания для магазина? 3
24.06.2016 Ин-Сток Текнолоджис: Как бюджетно и быстро внедрить полноценную WMS 1
09.06.2016 «Пилот» интегрировал «ОмниЛинк» с «1С:Управлением торговлей» 2
18.04.2016 Axelot автоматизировал склад «И-Фарм» 1
17.02.2016 МТС обеспечит связью строителей нефтепроводов Самарской области 3
02.02.2016 Решение Axelot позволило наладить информационный обмен между учетными системами на складе «Тонар-опт» 1
13.11.2015 «Сладкая жизнь» ускорила сборку заказов с внедрением системы управления складом TopLog WMS 1
03.08.2015 Издательство «Просвещение» внедрило Columbus WMS на сезонном складе 2
13.07.2015 Axelot обновила решение «1С:Инвентаризация и управление имуществом» 1
17.06.2015 Concept Group перешла на систему управления складом от Columbus 2
17.03.2015 Стартовали продажи новой редакции «1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви» 1
29.01.2015 Columbus развивает систему управления складом для «Харрис СНГ» 1
20.10.2014 Fix Price автоматизировала пятый складской комплекс на базе LEAD WMS 1
01.10.2014 Терминалы сбора данных Acode помогут вести учет билетов на гран-при «Формулы-1» 1
04.09.2014 Вышла новая редакция системы «1С:Инвентаризация и управление имуществом» 1
29.08.2014 Axelot автоматизировала склад «Русской Чайной Компании» 1
25.07.2013 Мобильный бизнес в России растет более чем на 100% в год 1
12.07.2013 «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат» внедрил «1С-Логистику:Управление складом» 3
09.01.2013 Первый в России завод Elopak автоматизирован на базе «1С:УПП» 1
02.02.2012 «Корус Консалтинг» внедрил мобильные терминалы сбора данных в сети магазинов «Кораблик» 4
13.01.2012 «Сервис Плюс» оснастил супермаркеты «Эконом» торговым ИТ-оборудованием 2
21.12.2010 «Корус Консалтинг» создаст склад с голосовым управлением для Uhrenholt 3
16.01.2009 Электронные новинки: что выбирают магазины? 3
18.11.2008 «Пилот» выпустил мобильное решение Retail Mobile Suite для торговых сетей 1

Публикаций - 44, упоминаний - 97

ТСД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Columbus - Колумбус 125 3
SAP SE 3220 3
3779 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Axelot - Акселот 84 1
InStock Technologies - Ин-Сток Текнолоджис 1 1
Александр НПП 1 1
Софт Мерит Лаборатория внедрений 2 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ИТРП - Институт Типовых Решений - Производство 15 1
АйТи 753 1
Хомнет Консалтинг 127 1
Navicon - Навикон 198 1
1С-Рарус 539 1
Cinimex - Синимекс 160 1
АТОЛ ГК 168 1
Red Hat 668 1
Корус Консалтинг ГК 808 1
Oracle Corporation 3363 1
IBM 3557 1
Microsoft Corporation 11168 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Мать и дитя 16 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 5 1
Гласс технолоджи 1 1
Kari - Кари - Сеть магазинов 32 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Транснефть 159 1
О’Кей - Сеть магазинов 61 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
X5 Group 600 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Альфа-Банк 1127 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 15 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 19 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
Google Android 10751 7
Microsoft Windows 10 6676 3
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 2
Apple iOS 5742 2
InStock WMS - IsWMS 1 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
1С:Торговля и Склад 8 1
Activity BPM 2 1
Софт Мерит CitySoft 1 1
Honeywell ScanPal EDA - серия корпоративных смартфонов 1 1
Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 6 1
Microsoft Access 26 1
IBM Digital Business Automation 5 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP Business One - SAP B1 59 1
IBM API Connect 6 1
1С:Розница 55 1
Microsoft ActiveX 47 1
ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 20 1
Microsoft OLE - Object Linking and Embedding - Технология связывания и внедрения объектов в другие документы и объекты 13 1
Microsoft Excel 438 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Windows 856 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
C++ - Язык программирования 284 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 460 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 57 1
Шабанов Алексей 6 2
Петунин Алексей 58 1
Сыкулев Андрей 57 1
Бокучава Тариэл 21 1
Рахманов Александр 19 1
Рындя Александр 1 1
Черепков Алексей 1 1
Мельников Евгений 9 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Шангин Роман 1 1
Парфенов Алексей 1 1
Закордонец Александр 1 1
Кривошеев Андрей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Дзержинск 65 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Европа 3788 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Тюмень 499 1
Восточная Европа 1691 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
CNews Analytics 1991 3
CNews AWARDS 292 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770031, в очереди разбора - 673713.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще