Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МГИМО
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 102
МГИМО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
|Беляков Сергей 8 1
|Ларкин Андрей 4 1
|Даванков Владислав 2 1
|Чуб Александр 22 1
|Лысенко Алексей 6 1
|Барсегян Алексей 4 1
|Перфильев Андрей 3 1
|Безруков Андрей 26 1
|Кожемяко Олег 2 1
|Торкунов Анатолий 3 1
|Кожокин Евгений 1 1
|Завязкин Роман 12 1
|Мусиенко Сергей 1 1
|Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
|Немшич Борис 2 1
|Сычев Вадим 2 1
|Бирюков Виктор 5 1
|Корж Павел 1 1
|Бакаев Булат 2 1
|Королев Игорь 41 1
|Колокольцев Александр 3 1
|Максимчук Сергей 2 1
|Акимов Максим 167 1
|Носков Константин 201 1
|Лацанич Василь 92 1
|Торбахов Александр 54 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Корня Алексей 73 1
|Песков Дмитрий 65 1
|Галактионова Инесса 45 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Ким Борис 65 1
|Путин Владимир 1828 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Харитонов Александр 46 1
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
|Парменова Наталия 62 1
|Кузьминов Ярослав 7 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|Eurovision 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765879, в очереди разбора - 669565.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765879, в очереди разбора - 669565.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru