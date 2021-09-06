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МГИМО
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД


06.09.2021 ИСП РАН и МГИМО будут сотрудничать в области анализа данных 4
27.07.2021 Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам 1
21.07.2021 Почему онлайн-образование не приживется в школах 1
30.06.2021 ВШЭ, МГУ и Политех стали самыми популярными вузами в период поступления 2
19.11.2020 Группа Qiwi представила нового финансового директора 1
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
17.04.2020 Уволен региональный ИТ-министр, отвечавший за электронные пропуска 1
14.04.2020 МТС назначила руководителя розничной сети 1
03.04.2020 «Билайн» назначил нового гендиректора из числа своих старых гендиректоров 1
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
17.03.2020 Видеоконференцсвязь TrueConf стала бесплатной для вузов и школ России 1
20.01.2020 Гиперконвергентная инфраструктура 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
24.10.2019 В студенческих общежитиях Москвы появилось 2,5 тысячи новых точек городского Wi-Fi 1
02.09.2019 В МТС объявили о назначении нового топ-менеджера 1
07.06.2019 Microsoft запускает масштабную образовательную инициативу в российских вузах 2
11.03.2019 В МГИМО построена гиперконвергентная инфраструктура на основе Cisco HyperFlex 6
20.11.2018 «Ростелеком» создал интернет-платформу для олимпиады «Кандидат в университет» 4
10.09.2018 В России открыты пять образовательных центров экспертизы SAP Next-Gen 5
10.07.2018 У Путина появился спецпредставитель по цифровизации. Под него создадут особую АНО 1
09.01.2018 «Вымпелком» назначил нового главного финансового директора 1
03.07.2017 Российский Microsoft вернул себе топ-менеджера 1
19.01.2017 Партнера «Билайна» заподозрили в выводе денег в пользу «сына главы МВД». Схема 1
12.01.2017 «Мегаплан» впервые рассказал о своей выручке 1
12.01.2017 Оборот «Мегаплана» достиг 171 млн руб. в 2016 г. 1
13.10.2015 Tele2 подвел итоги ежегодной летней программы стажировки 1
09.06.2015 Александр Чуб назначен президентом «Русских Башен» 1
21.10.2014 Минобрнауки опасается блокировки зарубежного ПО в российском образовании 1
12.08.2014 Новым коммерческим директором «Астерос» стал один из его основателей 1
13.02.2014 Дмитрий Гречкин займется реализацией стратегии развития «Почты России» 1
07.02.2014 У Путина появился спецпредставитель по информационной безопасности 2
04.06.2013 Замгендиректора KupiVip стал вице-президентом «Ростелекома» 1
13.12.2012 Объявлен конкурс на лучшую идею использования открытых технологий для контроля над ядерным вооружением 1
27.11.2012 Сотрудники ИТ-холдинга «Оптима» «попали в поле зрения» МВД 1
10.09.2012 Экс-глава Oracle СНГ возглавил Dell в России 1
02.08.2012 Что будет с Русской службой «Би-би-си»? 1
19.07.2012 Основатель Mail.Ru Group стал инвестором фонда Buran Venture Capital 1
06.07.2012 Культурное наследие Санкт-Петербурга оборудуют QR-кодами 1
02.05.2012 Выбран новый руководитель Oracle Hardware в России 1
28.04.2012 Борис Щербаков покидает Oracle после 13 лет работы 1

Публикаций - 67, упоминаний - 102

МГИМО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 4
Microsoft Corporation 11127 3
АФК Система ПАО 996 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
Samsung Electronics 5702 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Optima - Оптима 50 1
Funbox - ФБ Групп 7 1
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 1
Ростелеком - Ставропольский филиал 4 1
SAP Академический центр компетенции 6 1
Inline Group - Инлайн Груп 60 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Код Безопасности 365 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
IBM 3551 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Скала-Р - ранее InterLab IBS 20 1
SAP SE 3216 1
Cisco Systems 2049 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Commvault 148 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
X5 Group 599 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Альфа-Банк 1127 2
Интеррос 7 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Conde Nast - Конде Наст 17 1
QIWI Банк - Киви Банк 77 1
Crocus Group - Крокус Групп 5 1
Никойл АБ ИБГ - Никойл Инвестиционно-банковская группа 4 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Эльдар - киноклуб-музей 2 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
ADV Group 3 1
Орлёнок ВДЦ - Всероссийский детский центр 3 1
WikiMart - Викимарт 40 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Телефон.Ру 61 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Роснефть НК 367 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Qiwi 783 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 524 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Правительство Приморского края - Министерство цифрового развития и связи приморского края - Минцифра ПК 1 1
Россия-страна возможностей АНО 9 1
Правительство Москвы 653 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Администрация Президента РФ 269 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Правительство РФ 2207 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
Оцифровка - Digitization 49 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 78 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 1
Cisco HyperFlex Systems - HCI 23 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 1
Merlion MerliOnCloud 29 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 99 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 6 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
Microsoft Azure Cognitive Services 9 1
TrueConf Online 29 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Azure Web Apps 1 1
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 1
Мегаплан CRM 2 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 61 1
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Microsoft Azure 1171 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Скала-Р - Гиперконвергентная инфраструктура 54 1
Apple macOS 930 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Linux OS 4267 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Беляков Сергей 8 1
Ларкин Андрей 4 1
Даванков Владислав 2 1
Чуб Александр 22 1
Лысенко Алексей 6 1
Барсегян Алексей 4 1
Перфильев Андрей 3 1
Безруков Андрей 26 1
Кожемяко Олег 2 1
Торкунов Анатолий 3 1
Кожокин Евгений 1 1
Завязкин Роман 12 1
Мусиенко Сергей 1 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 11 1
Немшич Борис 2 1
Сычев Вадим 2 1
Бирюков Виктор 5 1
Корж Павел 1 1
Бакаев Булат 2 1
Королев Игорь 41 1
Колокольцев Александр 3 1
Максимчук Сергей 2 1
Акимов Максим 167 1
Носков Константин 201 1
Лацанич Василь 92 1
Торбахов Александр 54 1
Никифоров Николай 1126 1
Корня Алексей 73 1
Песков Дмитрий 65 1
Галактионова Инесса 45 1
Дворкович Аркадий 169 1
Ким Борис 65 1
Путин Владимир 1828 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 1
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 1
Голикова Татьяна 39 1
Харитонов Александр 46 1
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 1
Парменова Наталия 62 1
Кузьминов Ярослав 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
Восточная Европа 1682 5
Германия - Федеративная Республика 3657 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Европа 3774 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Япония 2802 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
ТТК - Третье транспортное кольцо в Москве 29 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Одинцово 58 1
Украина 3378 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Ставропольский край 461 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Рязанская область 315 1
Швейцария - Цюрих 105 1
Москва - Садовое кольцо 57 1
Великобритания - Лондон 823 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
США - Кремниевая долина 399 1
Ближний Восток 1475 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Россия - Омск 630 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Глобальное образование - президентская программа подготовки кадров за границей 4 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Eurovision 4 1
Markets&Markets Research 78 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 7
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 2
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 1 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 13 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 3 1
ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 3 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 2 1
АГУ - Астраханский государственный университет 7 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
РУТ - Российский университет транспорта. институт пути, строительства и сооружений 47 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
РАН - Российская академия наук 317 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
GeekBrains 40 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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