рвиса для работы в разных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис Callback или « Обратный звонок » востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматиз

«1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сетей. На сайты на платформе «1С-Битрикс» больше не нужно устанавливать стор