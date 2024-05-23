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Индексная книга (каталог) CNews*
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Контактный центр Callback call back обратный звонок обратный вызов


Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматизировать и оптимизировать процессы связи. В частности, он дает возможность клиенту оставить на сайте заявку с просьбой перезвонить ему.


23.05.2024 «МТС Exolve» упростит обратную связь

рвиса для работы в разных ситуациях. Об этом CNews сообщили представители МТС. Сервис Callback или «Обратный звонок» востребован в маркетинге, клиентском обслуживании – там, где важно автоматиз
06.07.2016 «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5» обзавелась онлайн-чатом и сервисом обратного звонка

Компания «1С-Битрикс» представила новую версию платформы «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5», в которой появился онлайн-чат, сервис обратного звонка и возможность общения с клиентами через «Открытые линии» с использованием мессенджеров и социальных сетей. На сайты на платформе «1С-Битрикс» больше не нужно устанавливать стор
26.10.2015 МТТ внедряет речевые технологии «Яндекса»

воляющая компаниям привлекать и удерживать клиентов, посещающих их веб-страницы. Это автоматический обратный звонок посетителю сайта на его телефон в течение нескольких секунд, после того как о
19.10.2015 RedHelper запустил бесплатную версию CallBack-виджета

ерсию в российских интернет-магазинах. Виджет RedConnect позволяет посетителю сайта быстро заказать обратный звонок, просто вписав свой номер телефона. Система автоматически дозванивается до оп
15.09.2015 Оператор Zadarma разработал бесплатный виджет обратного звонка

Проект Zadarma предложил свой вариант популярной системы повышения конверсии – Callback- виджета для сайтов. Он примечателен тем, что является полностью бесплатным. Деньги

05.04.2011 В контакт-центре Столичного «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора»

В контактном центре Столичного филиала «МегаФона» внедрено решение «Обратный звонок от оператора», сообщает пресс-служба компании. Теперь в случае возникновения

29.01.2008 Genesys: веб-сервисы – важнейшее средство обслуживания клиентов

еб-сайтом, еще не приняли твердое решение внедрять возможности веб-чата, click-to-call или click-to-call-back. Респонденты также отметили, что функция click-to-chat является наиболее популярным
07.06.2005 Siemens представил новые решения для операторских центров

воплощает в себе управление электронной почтой и сервис «запланированный обратный вызов» (scheduled callback). Агенты могут быть объединены в группы или быть закрепленными за различными группам
07.03.2002 "ПетерСтар" спасает от повременки

упнейший в Петербурге независимый оператор фиксированной связи - ввела технологию обратного вызова (Call-Back). Теперь пользователи интернет-карт "ПетерСтар" будут оплачивать только интернет-тр
23.05.2000 "МТУ-Интел" снижает тарифы на услугу доступа в Интернет "Обратный вызов"

Сегодня компания "МТУ-Интел" - Интернет-провайдер Москвы, объявила о снижении тарифов на услугу доступа в сеть Интернет "Обратный вызов". Стоимость услуги снизилась в среднем на 10% и составляет теперь 1,05 у.е./час днем и 0,45 у.е./час ночью. Компания "МТУ-Интел", начала предоставлять услугу доступа в сеть Интер
06.03.2000 "МТУ-Интел" начала предоставлять услугу " обратного вызова"

Московский Интернет-провайдер, компания "МТУ-Интел", начала предоставлять новую услугу доступа в Интернет - "Обратный вызов" для частных лиц и компаний. Суть услуги состоит в автоматическом перезванивании модемного пула компании по телефонному номеру абонента. Новая услуга действует только для московс
03.02.2000 МГТС готовится к вводу повременки, а провайдеры - к "call-back"

существенно сократить интернет-аудиторию в Москве, что в свою очередь, скажется на снижение доходов ISP. Большинство московских провайдеров видят выход из сложившийся ситуация путем введения услуги «call-back» (при звонке абонента провайдеру после проверки пароля сервер прерывает соединение, а модем абонента переходит в режим ожидания звонка с сервера) и введением новых ценовых корзинок ус

Публикаций - 283, упоминаний - 367

Контактный центр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12446 34
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 855 28
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1050 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3865 18
Telegram Group 1939 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2879 16
Meta Platforms - Facebook 4431 16
МегаФон 8751 14
Ростелеком 9655 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8722 13
Naumen - Наумен 623 12
8182 12
Genesys 208 12
Yandex - Яндекс 7279 11
Симбиотел 16 10
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 98 9
Microsoft Corporation 24590 8
Cisco Systems 5111 8
Компьюлинк ГК - Compulink 439 8
Google LLC 11748 7
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 6
1С-Битрикс - Bitrix 579 6
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 260 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 6
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 27 6
VK - Mail.ru Group 3449 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3212 5
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 250 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 5
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 5
ЛайфТелеком - Телфин 212 4
X Corp - Twitter 2843 4
SAP SE 5269 4
Terrasoft - Террасофт 200 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
NtechLab - НтехЛаб 120 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 265 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7258 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2792 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 5
Альфа-Банк 1766 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 763 4
ГПБ - Газпромбанк 1080 4
РЖД - Российские железные дороги 1900 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1624 3
Ингосстрах СПАО 421 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 289 3
ВТБ - ВТБ24 664 3
ЦИАН - CIAN 131 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 70 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 51 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Вода Крыма ГУП РК 5 3
Ренессанс Страхование 159 2
Почта России ПАО 2107 2
Связной ГК 1369 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 847 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 651 2
Toyota - Lexus 71 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 2
Микояновский мясокомбинат 8 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 476 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 196 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1305 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 466 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1147 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11540 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2879 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3269 6
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 777 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4928 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5871 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5419 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 184 3
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Судебная власть - Judicial power 2302 2
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ДНР - Почта Донбасса 9 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 337 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 668 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1373 2
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1992 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3039 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2707 1
Федеральное казначейство России 1768 1
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Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 768 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1664 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1852 1
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NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 402 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 727 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
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Microsoft Windows 15618 6
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 6
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ИнтелТелеком - Infinity call-center 18 6
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