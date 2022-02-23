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Здравоохранение Старость Старение человека Геронтология продолжительность жизни


Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть. Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть.
Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть.


23.02.2022 Вызывает ли синий свет от экранов гаджетов преждевременное старение?
23.07.2018 Ученые нечаянно обернули вспять часть процессов старения
10.07.2018 Найден еще один способ предотвратить старение
15.05.2017 Дефицит воды, перенаселение, старение: как ИТ решают глобальные проблемы человечества
28.03.2017 Голландские ученые нашли способ остановить старение?
21.02.2017 Биологические часы берегут нас от старости?
04.12.2016 Российские ученые разработали технологию поиска лекарств от старости
04.08.2015 Поиск лекарства от старости преподносит сюрпризы
10.03.2015 Сенолитики остановят старение?
26.01.2015 Модификация теломер повернула старение вспять
25.12.2014 Проведены первые испытания "таблетки молодости"
12.10.2014 "Таблетка от старости" есть у каждого из нас
05.02.2014 Ученые опровергли недолговечность идентификации по радужке
23.05.2013 Антибиотики замедляют процесс старения
13.03.2013 Лекарства от старости будут готовы через 5 лет
13.02.2013 Особая молекула может отменить старение мозга
01.02.2013 Сероводород – возможный источник долголетия?
18.04.2012 Суперкомпьютер «Ломоносов» смоделирует лекарство от старости
20.01.2012 Старение интеллекта: ученые "обвинили" генетику
01.11.2011 Доказано: бактерии тоже стареют
20.10.2011 Случайно обнаружен ген старения
23.09.2011 Ученые повернули вспять старение стволовых клеток
08.11.2010 Возраст мозга можно определить по уровню молочной кислоты
06.10.2010 Механизм старения клеток подскажет ключ к бессмертию?
10.04.2008 Дефицит магния приводит к преждевременному старению: новые данные
05.02.2008 Создан новый метод оценки возраста человека
08.11.2007 Доказано, что витамин D замедляет старение
21.09.2007 Низкокалорийная диета продлевает жизнь любым организмам
25.07.2006 Новое открытие поможет найти лекарство от старости
25.07.2006 Новое открытие поможет найти лекарство от старости
20.07.2006 Скорость старения зависит от зарплаты
20.07.2006 Скорость старения зависит от зарплаты
25.03.2005 Экс-глава "ВымпелКома" создал лабораторию для изучения механизмов старения
16.09.2003 Активное пользование мобильником чревато ранним старением

Публикаций - 378, упоминаний - 486

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9221 15
Intel Corporation 11711 12
Microsoft Corporation 23638 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6342 7
Google LLC 11044 7
HP Inc. 5571 7
Fujitsu 2045 7
Sony 6491 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8122 6
Samsung Electronics 9787 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 6
HP - Hewlett-Packard 3600 6
Dell EMC 4940 5
Platformix - СИЛА 1 5
Apple Inc 11294 4
SAP SE 4940 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9662 4
Oracle Corporation 6357 4
Цифра ГК 2169 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10182 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2833 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1339 4
Philips 2054 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1761 4
7108 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 917 3
Hitachi - Хитачи 1457 3
Lenovo Motorola 3505 3
1С-ИжТиСи 6422 3
Прогноз 1671 3
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 566 3
Meta Platforms - Facebook 4348 2
SAS Institute 915 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2429 2
Парус Корпорация 532 2
РТИ Микрон - Micron 1256 2
SGI - Silicon Graphics 375 2
Oracle - Sun Microsystems 2207 2
AMD - Advanced Micro Devices 3890 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 957 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6670 27
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6259 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2532 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 613 4
Boeing 988 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 4
Резонанс НПП 347 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 567 3
Genetic Savings & Clone 4 2
Лента - Сеть розничной торговли 1738 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 75 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 2
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
Гранит 49 2
Р-Фарм 23 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 2
РЖД - Российские железные дороги 1650 2
Illumina 10 2
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 20 2
Honda Motor Company 230 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 254 2
Инвитро - Invitro 66 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1875 1
Связной ГК 1343 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 1
Яндекс.Такси 332 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 1
Lockheed Martin 751 1
АльфаСтрахование СГ 272 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 31 1
Газпром ПАО 1171 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 423 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 65 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 189 1
Dyson 113 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 307 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18278 21
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10501 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9346 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1120 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 359 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3026 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2452 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2453 4
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 93 4
Президент Российской Федерации 3771 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 312 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1224 3
Судебная власть - Judicial power 2121 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3788 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 701 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 865 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 2
Правительство Москвы 2067 2
Петербургский метрополитен ГУП 119 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 366 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 732 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 286 2
Администрация Президента РФ 984 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2851 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 28 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 530 2
World Bank Group - Всемирный банк 298 1
Правительство Норвегии 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 2
4CIO 719 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 244 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54285 52
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Солнечная система - Solar system 2456 5
Ближний Восток 2671 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2407 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24592 80
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3771 64
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1765 61
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8950 60
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5345 53
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1555 53
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8416 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42483 48
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1187 39
Зоология - наука о животных 2324 36
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3075 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15325 27
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1128 23
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1146 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8008 22
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 929 21
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9472 21
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройство диагностики 729 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4378 19
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3523 18
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1133 17
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 619 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42668 17
Биология молекулярная - Иммунная система - Антитела - иммуноглобулины 340 16
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 165 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20923 16
Энергетика - Energy - Energetically 4469 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14288 14
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3523 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4751 13
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1576 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10954 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4471 12
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 189 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6194 12
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2845 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 5233 11
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1355 11
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 50 10
Молекула - Molecula 1039 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 8
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 7
Nature 795 6
ScienceDaily 400 6
Thomson Reuters - Рейтер 5784 4
Phys.org 973 4
New Scientist 1447 4
AP - Associated Press 1994 4
Silicon.com 364 3
Открытые системы ИД 173 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 3
CNews - ZOOM.CNews 1759 3
Future - Space.com 195 2
Bloomberg 1123 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Physical Review Letters 112 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1289 2
Госрасходы - портал 61 2
91Mobiles 1717 2
PhysicsWeb 180 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Die Welt 80 1
The Economist 44 1
NEWSru.com 229 1
CNET Networks - CNET News 1640 1
Computer Weekly 373 1
The Observer 40 1
Silicon 511 1
All Things Digital 168 1
Tatler 4 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
The Independent 30 1
Российская газета 242 1
Vc.ru - Виси.ру 30 1
The Guardian - Британская газета 342 1
23ABC News 167 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7508 10
Gartner - Гартнер 3488 9
IDC - International Data Corporation 4857 6
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 127 5
Frost & Sullivan 202 2
CNews Мишень 160 2
Infonetics Research 50 1
Gartner - AMR Research 48 1
IHS Infonetics Research 90 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Technavio 25 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 1
ARC Advisory Group 20 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 32 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 91 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2331 1
Forrester Research 814 1
Research and Markets 23 1
Markets&Markets Research 105 1
РАН - Российская академия наук 1809 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 674 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1301 7
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 729 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 423 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 3
Columbia University - Колумбийский университет 151 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 3
ТГУ - Томский государственный университет 129 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 93 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 225 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 39 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
King's College London - Королевский колледж Лондона 27 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 64 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 72 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 199 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 239 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 303 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 26 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 123 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 7 1
École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 52 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 115 1
McGill University - Университет Макгилла 26 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 115 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 490 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 104 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 45 1
День молодёжи - 27 июня 696 14
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11747 14
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 23 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 357 4
Red Dot Design Award 54 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Fujitsu Forum 8 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1028 1
Insurtech Lab 1 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
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