ИТ в промышленности 2021 1

Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России 1

Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1

На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1

ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 1

Ntechlab научила камеры распознавать силуэты людей и автомобили 1

Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера 1

Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1

Когда роботы заменят человека на производстве 1

Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1

OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon 1

IBM Cloud Satellite позволяет клиентам запускать облачные услуги в любой среде и на периферии 1

МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G 1

Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1

Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем 1

Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221 1

ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму 1

В России разработан первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики 1