Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Видеоаналитика VCA Video Content Analysis IVS Intelligent Video Surveillance IVA Intelligent Video Analytics Видеораспознавание
Публикаций - 133, упоминаний - 139
Видеоаналитика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 2
|UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 1
|Лесь Алексей 10 4
|Рылов Сергей 5 3
|Попов Никита 7 3
|Милек Таня 7 3
|Осипов Олег 10 3
|Черныш Сергей 6 3
|Малярчук Юрий 7 3
|Барсуков Николай 9 3
|Денисюк Геннадий 7 3
|Попенков Владимир 6 3
|Андрианов Михаил 9 3
|Кадацкий Валерий 6 3
|Загороднев Григорий 4 3
|Горбатько Александр 95 3
|Головин Леонид 25 3
|Абрамов Сергей 69 3
|Соловьев Владимир 102 3
|Чайка Павел 7 3
|Алтуев Мурат 6 3
|Старовойтов Александр 13 3
|Герман Андрей 19 3
|Орлов Владимир 10 3
|Казаков Николай 8 3
|Гучиа Станислав 7 2
|Сирота Юрий 43 2
|Столяр Валерий 8 2
|Петров Михаил 104 2
|Лагода Георгий 59 2
|Теленков Андрей 23 2
|Кархов Александр 6 2
|Калагин Илья 12 2
|Головин Дмитрий 22 2
|Прудников Андрей 6 2
|Иванченко Марина 2 2
|Касаткин Алексей 9 2
|Зингерман Борис 36 2
|Полунина Полина 5 2
|Макаров Станислав 116 2
|Ашманов Станислав 8 2
|Валиуллин Адель 9 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru