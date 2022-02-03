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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Видеоаналитика VCA Video Content Analysis IVS Intelligent Video Surveillance IVA Intelligent Video Analytics Видеораспознавание



03.02.2022 Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать? 1
ИТ в промышленности 2021 1
08.12.2021 Илья Калагин -

Промышленность созрела для видеоаналитики

 2
29.11.2021 Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России 1
10.11.2021 Участники рейтинга крупнейших игроков рынка видеонаблюдения в 2020 г. заработали почти на 50% больше, чем годом ранее 1
11.10.2021 Ntechlab признан лучшим в мире стартапом в сфере искусственного интеллекта 1
30.09.2021 Наталья Бурчилина -

От «хайповой» технологии интернет вещей переходит к реальным кейсам с доказанной эффективностью

 1
26.08.2021 На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab 1
23.08.2021 ФРИИ и X5 Group ищут стартапы в сфере безопасности 1
12.08.2021 Ntechlab научила камеры распознавать силуэты людей и автомобили 1
14.07.2021 МТС запустила систему умного видеонаблюдения на нефтегазпромысле «Лукойл-Пермь» 1
12.07.2021 «Магнит» приступил к масштабированию видеоаналитики очередей 1
04.06.2021 Центр искусственного интеллекта МТС ускорит работу ИИ-решений с помощью платформы Huawei Atlas 1
20.05.2021 «Акадо» запустила сервис видеоаналитики в коммерческую эксплуатацию 1
19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера 1
28.04.2021 Спутниковые решения РТКОММ совместимы с ВКС Vinteo 1
16.04.2021 Когда роботы заменят человека на производстве 1
12.04.2021 Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля 1
12.04.2021 Искусственный интеллект в видеонаблюдении будет представлен на Securika 2021 1
09.04.2021 Visitech обеспечит промышленную безопасность предприятия «Уралхима» 1
29.03.2021 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2021» состоится 6 апреля 1
12.03.2021 OCS Distribution начала продвижение отечественного решения для облачного видеонаблюдения Ivideon 1
02.03.2021 IBM Cloud Satellite позволяет клиентам запускать облачные услуги в любой среде и на периферии 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
09.02.2021 МТС запустила видеотрансляцию с аналитикой данных по сети 5G 1
27.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
14.01.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
12.01.2021 Российские тюремщики получат 25 миллиардов на цифровизацию 1
21.12.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля 1
25.11.2020 Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем 1
23.11.2020 Медицинский ум: чем может помочь искусственный интеллект здравоохранению 1
06.11.2020 Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221 1
29.09.2020 ФСИН просит 25 миллиардов на цифровую тюрьму 1
23.09.2020 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц получила инвестиции в 1 миллиард 1
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена 1
11.09.2020 Искусственный интеллект Connectome.ai поможет фермерам отследить рождение телят 1
18.08.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020» состоится 22 сентября 1
20.07.2020 В России разработан первый национальный стандарт в области искусственного интеллекта для ситуационной видеоаналитики 1
08.07.2020 Hewlett Packard Enterprise представила HPE Edge Orchestrator 1
11.06.2020 Резидент «Сколково» представил систему видеоаналитики для массового использования 1

Публикаций - 133, упоминаний - 139

Видеоаналитика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок - Croc 1614 10
Ростех - Ростехнологии 2528 6
SAP SE 4580 5
Google LLC 10316 5
Yandex - Яндекс 5002 5
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 181 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 4
Центр2М - Center2М 50 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 3
Microsoft Corporation 22476 3
БайтЭрг 34 3
Samsung Electronics 9325 3
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 52 3
Инфосистемы Джет 864 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1493 3
NtechLab - НтехЛаб 85 2
vivo 200 2
Intel Corporation 11251 2
Корус Консалтинг ГК 1013 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 114 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 2
Meta Platforms - Facebook 4262 2
МаксимаТелеком 111 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 491 2
Synology Inc 134 2
VK - Mail.ru Group 3049 2
IVA Technologies - ИВКС 87 2
Форсайт - ранее ITG Consulting 93 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 2
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 6 2
Интеллектуальные системы 189 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 30 2
Программный продукт ГК 3951 2
Oracle Corporation 6026 1
Shure 11 1
Cera Group - Цера Групп 7 1
Cinimex - Синимекс 170 1
Русагро Группа Компаний 182 7
X5 Group 708 7
РЖД - Российские железные дороги 1457 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 494 6
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1639 3
Газпром - Севернефтегазпром 13 3
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 4 3
Стройтрансгаз 18 3
Мосводоканал 52 3
Еврохим МХК 73 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 87 3
ГПБ - Газпромбанк 840 3
X5 Group - Перекрёсток 340 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 251 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 2
Газпром ПАО 1000 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 641 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 2
X5 Group - Пятёрочка 309 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 2
Газпром нефть 439 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 34 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 369 1
Фонд информационной демократии 28 1
УГМК Уралэлектромедь 8 1
Градиент 52 1
Лукойл Пермь 21 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 22 1
Роснефть НК 433 1
Открытие ФК 2657 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 109 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 138 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 177 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 184 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1241 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 5
Президент Российской Федерации 3713 5
Правительство РФ 8171 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1321 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 754 3
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 3
Правительство Москвы 1629 3
Федеральное казначейство России 1331 3
Счётная палата РФ 624 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 3
Мосгордума - Московская городская Дума 120 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1112 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2463 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 514 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 170 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 1
Правительство Тюменской области 69 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 23 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 578 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 744 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1077 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 224 1
Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 28 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1342 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 55 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 100 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3257 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 15 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 49
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Microsoft Windows 10 11643 3
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Logitech Meetup 13 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 503 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 165 1
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Logitech Rally System 10 1
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Synology DS cam 5 1
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D-Link DCS Беспроводная HD-камера 1 1
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Малярчук Юрий 7 3
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Андрианов Михаил 9 3
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Загороднев Григорий 4 3
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Головин Леонид 25 3
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Чайка Павел 7 3
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Старовойтов Александр 13 3
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Орлов Владимир 10 3
Казаков Николай 8 3
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Сирота Юрий 43 2
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Иванченко Марина 2 2
Касаткин Алексей 9 2
Зингерман Борис 36 2
Полунина Полина 5 2
Макаров Станислав 116 2
Ашманов Станислав 8 2
Валиуллин Адель 9 2
Россия - РФ - Российская федерация 108032 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 6
Земля - планета Солнечной системы 7381 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 5
Европа 12132 4
Европа Восточная 2924 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 4
Германия - Федеративная Республика 8849 3
Индия - Республика 4257 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 3
Африка - Африканский регион 2841 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1422 2
Россия - УФО - Тюменская область 837 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 2
Америка 2009 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2198 1
Индия - Махараштра 18 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 891 1
Ближний Восток 2547 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1257 1
Америка Южная 680 1
Россия - УФО - Пермский край - Павловское нефтегазовое месторождение 1 1
Персидский залив 164 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2906 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 679 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 73 1
Украина 6194 1
Камерун - Республика 32 1
Гана - Республика 62 1
Турция - Турецкая республика 1704 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2175 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2196 1
Израиль 1756 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 10
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 6
Мошенничество - Махинации 2058 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1414 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1853 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3298 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2404 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1137 2
Цифровой регион - Федеральный проект 55 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1656 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2570 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1522 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2055 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 1
ЧС - Чрезвычайная ситуация 151 1
Образование в России 452 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 140 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 245 1
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 317 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 1
Бизнес-акселератор 292 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 149 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2180 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1843 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 499 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 359 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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