Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АСКУЭ АИИС КУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии Интеллектуальная система учета электроэнергии
Публикаций - 77, упоминаний - 90
АСКУЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2090 1
|Головин Леонид 25 2
|Корнеев Сергей 81 2
|Дятлов Сергей 17 2
|Гревцев Владимир 21 2
|Марченко Игорь 12 2
|Попова Мария 139 2
|Митрейкин Александр 18 2
|Гурин Сергей 1 1
|Пасеков Владимир 22 1
|Харитонов Сергей 7 1
|Файнбойм Александр 10 1
|Павлов Сергей 12 1
|Акулич Сергей 4 1
|Коняев Андрей 14 1
|Чаплыгин Роман 17 1
|Хавторин Антон 25 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Радаев Александр 40 1
|Лужков Юрий 109 1
|Прус Ярослав 1 1
|Лесниченко Максим 11 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Климов Евгений 16 1
|Курасов Алексей 15 1
|Городецкий Петр 20 1
|Бандурин Гаральд 15 1
|Кукшев Вячеслав 12 1
|Суров Никита 10 1
|Кучеров Дмитрий 8 1
|Бадин Андрей 8 1
|Кулигин Михаил 7 1
|Меркушенков Евгений 6 1
|Середа Сергей 5 1
|Старыгин Сергей 1 1
|Лапиков Игорь 1 1
|Поихало Владимир 15 1
|Шишкин Константин 3 1
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Хомутинников Александр 2 1
|Подопригора Владимир 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3127 3
|Gartner 3286 2
|Juniper Research 465 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 667 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru