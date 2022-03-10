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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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АСКУЭ АИИС КУЭ Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии Интеллектуальная система учета электроэнергии



10.03.2022 Ujin и Gidrolock объявили о партнерстве 1
04.03.2022 МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири 2
24.01.2022 В 2021 г. крупнейшие владельцы критической информационной инфраструктуры внедрили российскую защищенную ОС «Альт 8 СП» 1
26.11.2021 Денис Демидов, Тольяттинская энергосбытовая компания: Взломать можно все, даже «умные» счетчики, дело в деталях 2
16.11.2021 МТС и «Башкирэнерго» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» роботизирует производство 1
21.01.2021 Райффайзенбанк подключил «Белгородэнергосбыт» к СБП 1
21.08.2020 Новый беспроводной модем для «интернета вещей» от EKF 1
26.11.2019 В России в битве сошлись роботы. Видео 1
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT 2
24.07.2019 «Ред софт» и «Квант» подтвердили совместимость «Ред База Данных» и «Квант-Энерго» 1
22.05.2019 «Росэлектроника» обеспечит цифровизацию энергообъектов в Центральном и Сибирском федеральных округах 1
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 1
04.04.2017 Как автоматизировать управление недвижимостью 1
21.01.2016 «Системы и Технологии» внедрят систему Smart Metering в «МРСК Сибири» 1
01.06.2015 IBM представила 20 новых отраслевых решений с предустановленной предсказательной аналитикой 1
12.05.2015 «ИнформИнвестГрупп»: Телеком-оборудование можно призводить и в России 1
20.11.2014 КРОК: Переход на аутсорсинг должен быть стратегическим решением 1
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия 1
30.05.2014 Корпоративная безопасность в России нуждается в стратегии 1
22.04.2014 «Акадо Телеком» установит на сетевых узлах источники бесперебойного питания 1
07.10.2013 Система учета «Белэнерго» под защитой ИБП Delta Electronics 1
10.06.2013 Автоматизация учета в «Нурэнерго» позволила увеличить полезный отпуск электроэнергии на 20% 1
15.05.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: апрель 2013 года 1
18.01.2013 В продажу поступил новый OPC-сервер для систем автоматизации на базе счетчиков электроэнергии «Меркурий» 1
16.10.2012 В Татарстане растет доля электронных платежей за коммунальные услуги 1
24.07.2012 Максим Лесниченко: Меньше тратить не надо, надо тратить эффективнее 1
10.05.2012 "ИнформИнвестГрупп": Все "принципиальное" делается в России 1
05.09.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Самосознание электроэнергетики должно проснуться 1
24.08.2011 6 сентября в Москве откроется Международная выставка и конференция «Информационные технологии в энергетике 2011» 1
16.08.2011 Club.CNews: ИнформСистем: Неверие в перерасход топлива электростанций 1
10.05.2011 ИКТ в ТЭК: дело государственной важности 1
22.11.2010 Как автоматизировать учет ресурсов в многоквартирном доме 2
18.11.2010 «Умные» дома в Твери позволили сэкономить до 50% электроэнергии 2
16.11.2010 «Энергоаудитконтроль» автоматизировал учет энергоресурсов в подмосковной 12-этажке 1
14.10.2010 ИТ в ТЭК: энергетики требуют гарантий эффективности и безопасности 1
15.09.2010 Круглый стол CNews: ИКТ в ТЭК 1
17.06.2010 Чебоксары перейдут на автоматизированный учет электроэнергии 1
27.04.2010 «Ростелеком» и «ФСК ЕЭС» ввели в эксплуатацию ВОЛС «Челябинск – Хабаровск» 1
11.02.2010 5 апреля в Москве откроется выставка «Электроника-Транспорт 2010» 1

Публикаций - 77, упоминаний - 90

АСКУЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РАО ЕЭС - ГВЦ Энергетики 55 5
SAP SE 4502 4
Cisco Systems 4699 4
АйТи 1137 3
IBM - International Business Machines Corp 8859 3
Крок - Croc 1603 3
Optima - Оптима-интеграция 8 2
Nortel Networks 1287 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1158 2
1С-Битрикс - Bitrix 421 2
1С-ИжТиСи 22 2
PM Expert 112 2
HP - Hewlett-Packard 3553 2
D-Link 328 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 2
Ростех - Ростехнологии 2480 2
Oracle Corporation 5956 2
5747 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 512 2
ZyXEL Communications 278 2
Microsoft Corporation 22253 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7641 2
Синтерра - Synterra 783 1
Рексофт - Reksoft 330 1
Барс груп 473 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 146 1
Ланит - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 753 1
Базальт СПО 237 1
Инкотекс 9 1
ISBC Group - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 36 1
Программный продукт ГК 3794 1
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электротехника 7 1
CommScope 21 1
IBA Group 52 1
Cisco Broadsoft UC 50 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 10 1
Elster - Эльстер Метроника 5 1
IT Energy - Айти Энерджи Сервис 14 1
Системы и Технологии ГК 22 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 5
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 224 5
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 282 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 88 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 3
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 90 2
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 26 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 55 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 899 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 194 2
БЭСК - Башкирэнерго 18 1
Сургутнефтегаз - СНГ 192 1
Россети МРСК Северного Кавказа 22 1
Т плюс - Энергосбыт плюс 18 1
CBRE Group 6 1
ТНК-ВР Холдинг 242 1
Омнибэнд Групп 22 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 10 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания 2 1
AliExpress 318 1
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 15 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт 8 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 2 1
Роснефть РН-Ставропольнефтегаз 2 1
Halyk Bank - Единый Накопительный Пенсионный Фонд Народного банка Казахстана - ЕНПФ 2 1
Роснефть НК 426 1
Nestle - Нестле 100 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод 23 1
Газпром ПАО 931 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 121 1
Иркутскэнерго ПАО 46 1
Adidas 125 1
ВТБ - ВТБ24 650 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 35 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 103 1
Лукойл Информ 78 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 109 1
Татнефть 179 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9892 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2238 3
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 364 1
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 1
Мэр города Москвы 83 1
Правительство РФ 7552 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 257 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 637 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2116 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7801 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 275 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 395 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 1
Роснано 637 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1296 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1955 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1193 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2090 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20814 16
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3954 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2826 6
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 181 5
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5168 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 785 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7764 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4033 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2550 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 573 4
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 358 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 36646 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14128 4
Автоматизация 2536 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 885 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 661 3
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 319 3
ИТ-аутсорсинг 871 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 233 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 561 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 913 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4601 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1077 2
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2438 2
Сервер - Серверные платформы 6333 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8826 2
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем - Точка доступа 1091 2
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 316 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1993 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1877 2
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением 18 2
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 152 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3911 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 1715 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 573 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3086 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 56 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 616 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 112 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1792 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 165 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2215 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 2
Intel x86 - архитектура процессора 1311 1
ИВК Крипто - средство криптографической защиты 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 361 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 116 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 167 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 77 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 152 1
БАРС BarsUP.Net 14 1
IBM Maximo 36 1
Квант НПП КП - Квант-Энерго АСКУЭ 1 1
ISBC Esmart Token 9 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 21 1
Huawei Quidway 1 1
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 7 1
Астэк - Пирамида 2 4 1
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 50 1
Linux OS 7547 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 710 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 71 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 151 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 924 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 100 1
Superjob 210 1
Autodesk AutoCAD 269 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 71 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1030 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 303 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 515 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 897 1
Microsoft Office 3207 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 631 1
Головин Леонид 25 2
Корнеев Сергей 81 2
Дятлов Сергей 17 2
Гревцев Владимир 21 2
Марченко Игорь 12 2
Попова Мария 139 2
Митрейкин Александр 18 2
Гурин Сергей 1 1
Пасеков Владимир 22 1
Харитонов Сергей 7 1
Файнбойм Александр 10 1
Павлов Сергей 12 1
Акулич Сергей 4 1
Коняев Андрей 14 1
Чаплыгин Роман 17 1
Хавторин Антон 25 1
Потапенко Андрей 27 1
Радаев Александр 40 1
Лужков Юрий 109 1
Прус Ярослав 1 1
Лесниченко Максим 11 1
Прокудин Аркадий 9 1
Климов Евгений 16 1
Курасов Алексей 15 1
Городецкий Петр 20 1
Бандурин Гаральд 15 1
Кукшев Вячеслав 12 1
Суров Никита 10 1
Кучеров Дмитрий 8 1
Бадин Андрей 8 1
Кулигин Михаил 7 1
Меркушенков Евгений 6 1
Середа Сергей 5 1
Старыгин Сергей 1 1
Лапиков Игорь 1 1
Поихало Владимир 15 1
Шишкин Константин 3 1
Мейрманов Нурлан 2 1
Хомутинников Александр 2 1
Подопригора Владимир 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 104554 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32747 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12394 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1952 4
Казахстан - Республика 4412 3
Беларусь - Белоруссия 3426 3
Россия - СФО - Новосибирск 3210 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5213 3
Россия - СЗФО - Псковская область 499 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 948 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1974 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13064 2
Германия - Федеративная Республика 8492 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2166 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2132 2
Россия - Сибирь 1499 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1230 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 845 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44987 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11275 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1318 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 781 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 917 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 361 2
Россия - ДФО - Забайкальский край 407 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1189 2
Россия - ЦФО - Костромская область 311 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 467 2
Казахстан - Нур-Султан - Астана 330 1
Казахстан - Алматы 479 1
Москва - ЮВАО - Марьино 53 1
Москва - ЮВАО - Марьино - Умный квартал 14 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12096 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3005 1
Украина 6021 1
Европа 10882 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1590 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2105 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2012 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 10865 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3776 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2976 5
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 517 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1051 3
Аутсорсинг 962 3
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1756 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 459 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8452 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 507 3
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 80 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 84 2
Экономический эффект 622 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1025 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1372 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1599 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1765 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11111 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 9 1
СРО - саморегулируемые организации 51 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 796 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1796 1
Человеческий фактор 814 1
SAP Best Practices 4 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 234 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1089 1
Федеральное законодательство 1484 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 419 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1015 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 166 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 228 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3124 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 980 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3127 3
Gartner 3286 2
Juniper Research 465 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 667 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 62 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
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