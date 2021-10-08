Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TDF LibreOffice
Пакет офисных программ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 153, упоминаний - 328
TDF LibreOffice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Смирнов Алексей 142 5
|Комиссаров Дмитрий 157 3
|Мельникова Анастасия 166 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Чайка Юрий 21 2
|Басов Алексей 79 2
|Неклюдов Алексей 2 2
|Лебедев Михаил 38 2
|Новодворский Алексей 95 2
|Hubner Anne - Хюбнер Энн 4 2
|Губанова Надежда 1 1
|Беляев Александр 7 1
|Строкович Антон 45 1
|Водясов Алексей 97 1
|Речицкий Александр 1 1
|Доброхотов Алексей 8 1
|Елистратов Николай 90 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Легостаева Светлана 23 1
|Солнышкова Светлана 1 1
|Захарченко Александр 2 1
|Мельников Денис 1 1
|Брагин Алексей 5 1
|Горбачев Александр 18 1
|Sander Alex - Сандер Алекс 1 1
|Клементьев Андрей 18 1
|Малков Павел 38 1
|Мылицын Роман 79 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Путин Владимир 1824 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Чернов Даниил 49 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Скляр Алексей 49 1
|Лашин Ренат 25 1
|Тимченко Александр 6 1
|Массух Илья 192 1
|Березкин Григорий 28 1
|ZDnet 381 2
|CNews - ZOOM.CNews 1093 2
|Liliputing 27 2
|Forbes - Форбс 442 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|TechSpot 22 1
|Der Standard 2 1
|NotebookCheck 4 1
|CNews Analytics 1988 2
|Cinebench 16 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
|ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760752, в очереди разбора - 664441.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760752, в очереди разбора - 664441.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru