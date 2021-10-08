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TDF LibreOffice
Пакет офисных программ


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
27.08.2021 Минцифры хочет приравнять открытое ПО к российскому. Разработчики против 1
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
23.07.2021 ИТ-система «Росатома» на 2 тыс. пользователей переезжает с ПО Microsoft на российские ОС и СУБД 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 2
21.06.2021 Выпущена новая версия СЭД «ТЕЗИС» 5.0.5 1
04.06.2021 Криворукие пользователи сломали установщик программ, появления которого в Windows ждали 35 лет 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 1
26.04.2021 Windows 10 научилась удалять программы в точности как Linux 1
08.12.2020 «Ростелеком-Солар» проверил на уязвимость популярные приложения с открытым исходным кодом 1
30.11.2020 Федеральное казначейство мигрировало на российский «Р7-офис» 1
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice 3
15.10.2020 Топовый процессор Intel работает на 20% медленнее чипа среднего класса 1
13.10.2020 Экс-рекордсмен России по госзакупкам софта Microsoft ставит российское офисное ПО на 150 миллионов. И это не «Мой офис» 1
01.10.2020 Как клон LibreOffice пытались изгнать из Реестра российского ПО, и почему суд этого не позволил 4
04.09.2020 Минкомсвязи обязали вернуть в Реестр отечественного ПО изгнанный оттуда офисный пакет с «нечестным» кодом 5
11.08.2020 Найден способ подменять содержимое в PDF-документе с цифровой подписью 1
06.08.2020 LibreOffice резко похорошел и научился работать с файлами новейшего Microsoft Office 13
17.07.2020 Разработчик софта, изгнанного из Реестра российского ПО, пошел войной на Минкомсвязи 4
13.07.2020 Школы Тульской области переводят с Windows на Astra Linux 1
13.07.2020 Выпущен дистрибутив Linux, идеально воспроизводящий Windows 10. Видео 1
07.07.2020 Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии 14
08.06.2020 Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office 3
28.05.2020 Перепись россиян пройдет на ПК с Windows и зарубежными чипами за 550 миллионов 1
15.05.2020 Туда, сюда, обратно. Мюнхен по третьему кругу меняет ПО Microsoft на СПО 2
14.04.2020 «Сименс» представил новые операторские панели Simatic HMI Unified Comfort 1
08.04.2020 Россияне выпустили «легкий» Linux с поддержкой «Эльбрусов» и «Байкалов» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
11.02.2020 Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux 1
20.01.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux. ОС придется установить самостоятельно. Видео 1
27.12.2019 Минтруд развернул по всей стране российский Linux, заставив передраться поставщиков 1
10.12.2019 Отечественный Linux «Альт» поставили на 20 тыс. медицинских ПК и серверов по всей России 1
21.11.2019 Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом 4
21.11.2019 Разработчики «Моего офиса» зачистили интернет от записей о задержках зарплат 1
28.10.2019 Отечественная ОС доступна для семи аппаратных платформ 1
04.10.2019 Найден способ удаленно взламывать ПК с помощью LibreOffice 7
19.09.2019 Directum представила Directum новой версии 5.8 1
13.09.2019 Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows 1
13.08.2019 ОС «Роса» получила сертификат совместимости с продукцией iRU 1

Публикаций - 153, упоминаний - 328

TDF LibreOffice упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 42
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
ALMI partner - АЛМИ партнер 19 6
Свемел МВП - Swemel 23 5
Новые облачные технологии (НОТ) 227 5
SAP SE 3212 4
Google LLC 7148 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Nvidia Corp 2019 4
Ланит ГК 1156 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
Oracle Corporation 3344 4
Базальт СПО 206 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
Aquarius - Аквариус 209 3
Red Hat 665 3
Canonical 168 3
Крипто-ПРО 200 3
SEC Consult Services 929 3
TDF - The Document Foundation 26 3
IBM 3539 3
CS2C - China Standard Software 11 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
AMD - Advanced Micro Devices 1670 3
Intel Corporation 4175 3
Lenovo Group 1636 2
TKC - Tianjin Kylin Information 4 2
Oracle Sun Microsystems 391 2
Huawei 2730 2
Cisco Systems 2040 2
Merlion - Мерлион 275 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
SUSE 167 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 2
Softline - Софтлайн проекты 5 2
Directum - Директум 645 2
Blender 26 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG 22 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
Скайсофт Виктори 2 1
Россети Ленэнерго 44 1
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 12 1
МРСК Юга - Россети Юг 22 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
МРСК Северного Кавказа - Россети Северный Кавказ 5 1
Фонд информационной демократии 27 1
Почта России ПАО 1572 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
РАО ЕЭС России ПАО 63 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 8 1
Роснефть НК 367 1
Volvo Cars 155 1
Россети ПАО 168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 5
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Korea Post - Национальная почтовая служба Республики Корея 1 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Linux Foundation 157 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 7
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 5
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2960 4
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
MPL - Mozilla Public License - лицензия на свободное программное обеспечение 16 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 3
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 45 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 2
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 49 2
Microsoft Windows приложения 105 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Microsoft Windows API 68 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
Linux Btrfs - Файловая система 32 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 14 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер 36 1
Офисные приложения 7 1
Linux OS 4257 42
Microsoft Windows 10 6635 37
Новые облачные технологии - МойОфис 311 23
Google Android 10751 16
Microsoft Office 1939 11
Apple iOS 5742 11
Apache OpenOffice 264 8
Java - Язык программирования 1176 8
AlterOffice 16 8
Intel x86 - Архитектура процессора 992 8
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1170 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 7
Apple macOS 925 7
Linux - Debian GNU 272 6
Nvidia GeForce GTX 2062 6
Microsoft Windows 853 6
GIMP - Графический редактор 35 6
Microsoft Excel 436 5
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 88 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 5
Apple macOS X 901 5
НКТ - Р7-Офис 73 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 5
Microsoft Exchange 681 5
Microsoft Office 365 769 4
Chromium - Браузер 166 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 27 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Т-Платформы Таволга терминал 26 4
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Свемел МВП - Циркон офис 8 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 3
VLC - VideoLan - медиаплеер 46 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 3
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Смирнов Алексей 142 5
Комиссаров Дмитрий 157 3
Мельникова Анастасия 166 2
Кирсанов Алексей 24 2
Чайка Юрий 21 2
Басов Алексей 79 2
Неклюдов Алексей 2 2
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Новодворский Алексей 95 2
Hubner Anne - Хюбнер Энн 4 2
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Беляев Александр 7 1
Строкович Антон 45 1
Водясов Алексей 97 1
Речицкий Александр 1 1
Доброхотов Алексей 8 1
Елистратов Николай 90 1
Кривенко Виталий 15 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Легостаева Светлана 23 1
Солнышкова Светлана 1 1
Захарченко Александр 2 1
Мельников Денис 1 1
Брагин Алексей 5 1
Горбачев Александр 18 1
Sander Alex - Сандер Алекс 1 1
Клементьев Андрей 18 1
Малков Павел 38 1
Мылицын Роман 79 1
Никифоров Николай 1126 1
Кисляков Евгений 83 1
Путин Владимир 1824 1
Осеевский Михаил 221 1
Чернов Даниил 49 1
Рубанов Владимир 61 1
Скляр Алексей 49 1
Лашин Ренат 25 1
Тимченко Александр 6 1
Массух Илья 192 1
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Россия - Российская федерация - РФ 57350 42
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 11
Германия - Федеративная Республика 3633 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 7
Украина 3365 6
Франция - Французская Республика 2122 5
Казахстан - Республика 2629 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Германия - Мюнхен 168 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Россия - Тульская область 752 2
Испания - Эстремадура 9 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 2
Европа 3752 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Южная Корея - Республика 1459 2
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Ярославская область 332 1
Украина - Одесса 57 1
Россия - Тамбовская область 322 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Архангельская область 338 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Республика Алтай 684 1
Германия - Гамбург 56 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Находка 79 1
Россия - Республика Коми 411 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Республика Крым 626 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Всероссийская перепись населения 31 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Кодекс об электронно-цифровом управлении Италии - Codice dell'amministrazione digitale Italy 2 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ZDnet 381 2
CNews - ZOOM.CNews 1093 2
Liliputing 27 2
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
TechSpot 22 1
Der Standard 2 1
NotebookCheck 4 1
CNews Analytics 1988 2
Cinebench 16 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 21 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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