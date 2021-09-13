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RAID
Redundant Array of Independent Disks
Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль


13.09.2021 Смертельно больной хакер выложил в Сеть исходниики знаменитого трояна 1
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать 1
30.06.2021 Вышла новая версия ПО RAIDIX 5.X для построения высокопроизводительных СХД 1
25.06.2021 Оптимизация обработки типовых задач по управлению серверами с OpenManage Enterprise 1
12.05.2021 Intel представила новые мобильные процессоры Core 11 поколения 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 2
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 1
12.03.2021 «Техносерв Cloud» предоставил облачные ресурсы МГППУ 1
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище 1
14.12.2020 Synology представила NAS DS1821+ 1
08.12.2020 Виртуализация приходит в SAN 2
08.12.2020 Western Digital заключила партнерство с Raidix 2
17.09.2020 К облаку «Техносерв Cloud» подключился лидер СРА-сегмента финансового рынка 1
03.09.2020 «Техносерв Cloud» включил в свое облако СЗЛК 1
02.09.2020 «Аэродиск» представила две типовые конфигурации СХД Engine N2 1
01.09.2020 Seagate представила обновление линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro для NAS-систем. Цены 1
18.06.2020 Специалисты LanCloud — подробно и откровенно про SLA на IaaS 1
09.06.2020 «Техносерв Cloud» принял в свое облако «1С-Софт» 1
03.06.2020 HP представила новые игровые устройства 1
28.05.2020 «Техносерв Cloud» перенес в свое облако часть инфраструктуры «Иннодрайва» 2
21.05.2020 «Рэйдикс» выпускает новый релиз с функциональностью All Flash СХД 1
14.05.2020 Неисправимые «дыры» в Thunderbolt позволяют красть данные из Windows, Linux и MacOS 1
23.04.2020 Как понять, что ваш компьютер безнадежно устарел 2
17.04.2020 HP представила новые устройства для создателей мультимедийного контента 1
17.04.2020 Все производители жестких дисков пойманы на использовании «вредительской» технологии записи. Невиновных не осталось 3
15.04.2020 Western Digital использует дешевую технологию записи, из-за которой диски «тормозят» и отказываются вставать в RAID 3
12.03.2020 Самые большие HDD: выбор ZOOM 2
10.03.2020 Диски Toshiba Enterprise Capacity совместимы с Microchip Adaptec Smart Storage 2
18.02.2020 «Рэйдикс» представила ПО для хранения данных в суперкомпьютерной среде 1
11.02.2020 В России начали продавать сверхкомпактный ноутбук Asus с батарейкой на 24 часа. Цена 1
11.02.2020 Asus начинает российские продажи бизнес-ноутбука ExpertBook B9 1
24.12.2019 Как проверить выделенный сервер 2
27.11.2019 Флеш-накопители HPE оказались «запрограммированы на самоуничтожение» через 3,5 года работы 2
13.11.2019 «Депо компьютерс» и «Рэйдикс» представили новую российскую систему хранения данных 1
08.11.2019 Huawei OceanStor Dorado — неоспоримое преимущество SSD 1
21.10.2019 Acer представила в России игровой ноутбук Nitro 7. Цена 1
02.10.2019 «Рэйдикс» представила программный RAID RAIDIX ERA версии 3.0 5
30.09.2019 Asus представила мониторы, матплаты, рабочие станции и решения Wi-Fi 1
12.08.2019 Intel готовит сверхсовременный ПК размером с книжку 1
31.07.2019 Выбираем NAS: лучшие хранилища данных 1

Публикаций - 209, упоминаний - 300

RAID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 14
Nvidia Corp 2012 14
Intel Corporation 4158 12
Raidix - Рэйдикс 129 9
SAS Institute 596 8
Seagate Technology 281 5
Samsung Electronics 5641 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1208 5
Western Digital Corporation - WDC 311 5
Synology Inc 130 3
Merlion iRU - Деловой офис 66 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 3
Acer Group 1359 3
AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
HP Inc. 2901 3
Bang&Olufsen 81 3
ASUS - Asustor 14 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 3
VMware 1829 3
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 3
LanCloud - ЛанКлауд 36 2
Adata Technology 52 2
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 44 2
Harman Kardon 164 2
Ланит Treolan - Треолан 95 2
SAP SE 3208 2
Apple Inc - Эппл Рус 7685 2
Рикор Холдинг - Rikor 70 2
Toshiba Corporation 1081 2
LaCie 31 1
Micron Technology - Crucial 70 1
Softline - Софтлайн 1474 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Ovum 55 1
QNAP Systems 49 1
Veeam Software 250 1
AccelStor 3 1
Microchip Technology 8 1
Lenovo Group 1636 1
Omron 22 1
BMW 248 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 44 1
Colonial Pipeline 15 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 102 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 54
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 36
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 26
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 26
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 24
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 20
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 19
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 308 19
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 17
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 15
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 11
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3650 11
DDR - Double data rate 1066 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 8
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 8
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 758 8
USB Type-C - USB-C 901 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 6
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 167 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 567 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 4
Flash 472 4
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 264 4
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 4
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 4
CMR - Conventional Magnetic Recording - Обычная магнитная запись 16 3
JBOD - just a bunch of disks 38 3
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 3
MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 152 3
NAND flash memory - Флеш-память 203 3
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 3
Nvidia GeForce GTX 2055 22
Microsoft Windows 10 6622 14
Google Android 10750 13
Intel Core - Семейство процессоров 863 11
Microsoft Windows 7 1662 9
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 9
Microsoft Windows 8 1228 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 8
Linux OS 4249 8
Intel x86 - Архитектура процессора 991 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 8
Nvidia G-Sync 96 8
Apple iOS 5741 7
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 7
Nvidia GeForce GT 153 7
Raidix ERA Engine - СХД 18 6
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 6
Intel Core i9 Sky lake X Refresh - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 87 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 6
Intel Core i - Cерия процессоров 352 5
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2066 4
Microsoft Exchange 680 4
HP Omen - Серия ноутбков 22 3
Apple macOS 922 3
Adata XPG SPECTRIX - модули памяти 19 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 3
Acer PredatorSense 17 3
HPE ProLiant - Серия серверов 100 3
Microsoft DirectX 325 3
SQL - Язык программирования 432 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 656 3
Intel Core i9 Coffee Lake H - Семейство процессоров 19 3
Microsoft SQL Server 790 3
HP OMEN X Emperium 11 3
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 81 3
Microsoft Windows 851 3
Acer CoolBoost 17 3
Adata Data Shaping 5 3
Samsung Galaxy Note 558 2
3D NAND flash memory 83 2
Блинов Михаил 73 4
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Островский Владимир 22 1
Сафронов Роман 33 1
Козьмин Алексей 1 1
Маляревский Павел 3 1
Антонов Андрей 16 1
Ерин Сергей 14 1
Барашов Андрей 3 1
Chang Meiji - Чанг Мэйдзи 2 1
Турмыев Сердар 7 1
Villa David - Давид Вилла 1 1
Fochtman Jeff - Фотчман Джефф 3 1
Lang Stephen - Лонг Стивен 1 1
Linton Mark - Линтон Марк 1 1
Brown Alan - Браун Алан 2 1
Никонов Григорий 1 1
Федоров Сергей 9 1
Колесников Юрий 9 1
Черкасов Дмитрий 14 1
Платонов Сергей 10 1
Яхина Ирина 40 1
Феррари Стефан 1 1
Lin James - Лин Джеймс 14 1
Путин Владимир 1821 1
Володкович Вячеслав 30 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 4
Япония 2771 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 4
Индия - Республика 2165 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 3
Европа 3736 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Восточная Европа 1674 2
Казахстан - Республика 2622 2
Африка 1486 1
Европа Центральная 106 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 1
Украина 3353 1
Франция - Французская Республика 2116 1
Германия - Федеративная Республика 3618 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 1
Ближний Восток 1471 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 1
Россия - Иннополис 292 1
Бразилия - Федеративная Республика 1122 1
Россия - Калининградская область 532 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 15
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Пиратство - Авторское право 205 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 5
Tom’s Hardware 86 2
Blocks & Files 3 2
Reddit 198 1
ZDnet 381 1
WCCFTech - Издание 32 1
CNews Analytics 1988 3
IDC - International Data Corporation 2711 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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