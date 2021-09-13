Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RAID
Redundant Array of Independent Disks
Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль
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Публикаций - 209, упоминаний - 300
RAID упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1089 5
|Tom’s Hardware 86 2
|Blocks & Files 3 2
|Reddit 198 1
|ZDnet 381 1
|WCCFTech - Издание 32 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758227, в очереди разбора - 661917.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758227, в очереди разбора - 661917.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru