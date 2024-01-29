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ISO/IEC 27001 ГОСТ ИСО 27001 ISO 27701 Международный стандарт по информационной безопасности СМИБ Система менеджмента информационной безопасности


ISO 27701 – расширение международного стандарта по информационной безопасности ISO / IEC 27001. Это практически единственный сертификат, который разработан с учетом единого европейского регламента по защите данных GDPR.  Также он позволяет выстроить систему защиты данных в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативами.  

 

Владислав Иванов, Руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition (ex. Danone Россия) "Оценка эффективности и надежности системы ИБ" Конференция CNews 26.09.2024 | Москва "Информационная безопасность 2024"


29.01.2024 ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18

ансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подтвердила соответствие международным стандартам по управлению информационной безопасностью ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019. Об этом CNews сообщили представители Softline. ISO/IEC 27001:2013 — международный стандарт, определяющий требования к системе управления инфор
18.12.2023 Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022 

агать проверенные на себе передовые решения. Внедрение новых элементов управления, представленных в ISO 27001:2022, значительно повышает меры безопасности данных для организаций, что способству
16.02.2022 «Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013

формационной безопасности, завершила проект по подготовке к сертификационному аудиту системы управления информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции атомная электростанция. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi с первая строящаяся атомная электростанция на с
27.12.2021 BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001

Услуги BI.ZONE повторно прошли проверку на соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 в рамках независимой экспертизы. Специалисты компании BSI проводили сертификацию в течение трех дней — анкетировали экспертов и запрашивали свидетельства, подтверждающи
30.07.2021 Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701

ности, в том числе общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR). «Успешное прохождение сертификации ISO 27001 подтверждает надежность и безопасность программных продуктов Varonis. Сохранность к
29.06.2021 Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов

отвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, успешно прошла сертификацию процесса оказания услуг аудита и консалтинга по международному стандарту информационной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества оказываемых услуг и

28.04.2021 Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier

ертификаты, подтверждающие надежность облачных провайдеров. Узнать, у кого из провайдеров IaaS есть ISO 27001 и PCI DSS 3.2 Сертификат ISO 27001 Под ISO 27001 понимают международн
07.12.2020 «Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ

«Ростелеком контакт-центр» объявил о прохождении ежегодного аудита, по итогам которого был продлен сертификат ISO 27001. Для клиентов и партнеров «Ростелеком контакт-центра» — это дополнительные гарантии, что все обрабатываемые данные находятся под надежной защитой. Надзорный аудит в «Ростелеком контак
10.07.2019 «Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013

«Полисан» одним из первых российских фармпроизводителей объявил о внедрении последней версии международного стандарта по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013. Предприятие уже начало готовиться к процедуре сертификации. Провести подготовительные работы компании помогли специалисты Центра информационной безопасности компании «Инфоси
18.12.2017 Центр управления кибербезопасностью Сбербанка получил сертификат ISO/IEC 27001:2013

о стал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Стани
13.12.2017 Сбербанк получил сертификат соответствия уровня кибербезопасности международному стандарту ISO/IEC 27001:2013

к стал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Стани
17.05.2017 De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001

Компания De Novo, поставщик облачных сервисов и услуг коммерческого ЦОД в Украине, внедрила систему управления информационной безопасностью, которая соответствует международному стандарту ISO 27001. Сертификат ISO 27001 позволит компании предоставлять свои облачные сервисы организациям, предъявляющим повышенные требования к информационной безопасности, сообщили CNews в De
03.04.2017 Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2

Корпорация Oracle объявила о получении ряда сертификатов соответствия и аттестатов для портфолио облачных решений Public Cloud, включая ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 на целый ряд базовых сервисов. Сертификация, которую проводит Schellman & Co., подтверждает соответствие решений корпорации стандартам по таким параметрам, как без
16.02.2017 «Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013

Компания «Ай-Теко» вновь подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 в ходе пройденного ежегодного надзорного аудита независимого органа сертификации — Британского института стандартов (BSI Management Systems). Об этом CNews сообщили в «Ай-Тек
11.01.2017 DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013

овня Tier III в Москве, прошла надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI. В ходе ежегодной проверки DataLine подтвердил
27.07.2016 ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001

Компания ICL-КПО ВС внедрила систему управления информационной безопасностью (СУИБ) с учетом всех требований международного стандарта ISO/IEC 27001 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. Соответствующие сертификаты были выданы независимой ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» по итогам сертификационного аудита,
30.05.2016 «Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013

Компания «Крок» вновь подтвердил соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей практике расширила действие СУИБ на предос
13.01.2016 DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001

В конце декабря 2015 г. компания DataLine прошла два внешних аудита на соответствие требованиям международных стандартов информационной безопасности: PCI DSS и ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в DataLine. Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) разработан международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Expre
24.06.2015 «Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019

предложения и предоставлять клиентам услуги, связанные с внедрением систем менеджмента по стандарту ISO 27001. В ходе проверки были рассмотрены типовые шаблоны презентации услуг компании по вне
18.05.2015 Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001

ента информационной безопасности компании Safedata — оператора центров обработки данных — сертифицирована международными аудиторами British Standards Institution на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013. Об этом CNews сообщили в российской компании Deiteriy, которая выступила консультантом, внедрившим систему и подготовившим Safedata к сертификации. Британский институт станд
23.09.2014 СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001. Работы по внедрению и подготовке к сертификации СУИБ ТЦИ на соответствие положениям стандарта выполнялись с привлечением экспертов компании «АМТ-Груп». Сертификационный аудит был
15.07.2014 «Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013

Компания «Крок» первой подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Крок». Появившийся в 2013 г. международный стандарт ISO/IEC 27001:2013 учел изменения на
02.07.2014 «Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001

аз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в «Согазе». Данный сертификат является дополнительной гарантией защищенности всей информации, которая находится под контролем системы, подчеркнули в компан
22.01.2014 СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005

пании Intervale. Сертификационный аудит был проведен компанией BSI (British Standards Institution). ISO 27001 является международным стандартом, определяющим требования для создания, развития и
17.09.2013 Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005

омпании Leta. — Кроме того, внедрение системы управления ИБ в соответствии с требованиями стандарта ISO 27001 помогает компании выработать долговременную стратегию развития системы обеспечения

11.07.2013 Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001

своей системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям стандарта ISO 27001. Аудит был проведен представительством Британского института стандартов (British St
14.12.2012 Банк «Ренессанс Кредит» прошел аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005

неджмента информационной безопасности (СМИБ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Таким образом, банк получил подтверждение, что защита конфиденциальных да
27.11.2012 Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»

(СУИБ) в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005 (ISO 27001). Заказчиком выступил горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — урановый холди
08.11.2012 Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001

эти ценности клиенты доверяют нам ежедневно. Сертификация Digital Design на соответствие стандарту ISO 27001 стала продолжением нашей постоянной работы по обеспечению информационной безопаснос
03.04.2012 Fujitsu Russia GDC прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005

пасностью центра глобального предоставления услуг (Fujitsu Russia GDC) «Фуджицу Сервисез», входящего в группу компаний ICL-КПО ВС, успешно прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005. Полученный сертификат гарантирует, что процессы управления ИБ в компании не только правильно выстроены и четко функционируют, но при этом постоянно поддерживаются и корректи
01.03.2012 «Ренессанс Кредит» прошел аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005

неджмента информационной безопасности (СМИБ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. По итогам аудита банк получил подтверждение, что защита конфиденциальных

14.02.2012 ТТК подтвердил соответствие СМИБ стандарту ISO/IEC 27001:2005

IP-сетью. По результатам аудита действие сертификата на соответствие СМИБ ТТК требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2005 подтверждено до февраля 2014 г. Впервые СМИБ компании была сертифицирована
09.12.2011 СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005

Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Согласно заключению аккредитованного аудитора «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», действие сертификата соответствия продлено до ноября 2014 г. УК «Металлоинвест» была образова
05.12.2011 Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»

ный стандарт по управлению ИБ. Подготовлено также более 20 документов в соответствии с требованиями ISO 27001:2005 и рекомендациями ITIL (библиотека практик по управлению ИТ-процессам). Выполне
29.06.2011 «Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо»

рохождении ритейлером сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO 27001. Проект позволил «Эльдорадо» структурировать процессы обеспечения и управления инфо
04.03.2010 «Информзащита» подготовила СУИБ «Росно» к ресертификационному аудиту по ISO 27001

сертификационному аудиту на соответствие требованиям международного стандарта ISO\IEC 27001-2005. В 2007 г. СК «Росно» прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта безопасности ISO/IEC 27001:2005. За три года функционирования в области деятельности «Росно» накопился ряд изменений, требующих корректной отработки в рамках системы управления ИБ. Для осуществления необход
27.01.2009 Система управления ИТ-сервисами IBS DataFort сертифицирована по ISO 9001 и ISO 27001

ией Lloyd’s Register Quality Assurance, распространяется на два стандарта одновременно – ISO 9001 и ISO 27001. «Профессиональный ИТ-аутсорсинг – это, прежде всего, целая система оказания услуг,
25.12.2008 ТТК прошла аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005

вие системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) ТТК требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. По результатам аудита принято решение о подтверждении действия сертификат
14.11.2008 МТТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001-2005

междугородной и международной связи РФ, успешно прошел очередной ежегодный международный проверочный аудит на соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям стандарта ISO/IEC 27001-2005. Проведенный аудит подтвердил прогресс во внедрении СУИБ и результативность проверенных процессов. Аудит был проведен компанией BSI Management Systems CIS. По результатам инс
16.01.2008 ЛАНИТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005

тандартов, впоследствии принятых в ISO. ЛАНИТ и BSI являются партнерами с 2006 г. В настоящее время ISO 27001 является международно-признанным стандартом, по которому проводится официальная сер

Публикаций - 335, упоминаний - 397

ISO/IEC 27001 и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24630 29
Yandex - Яндекс 7347 23
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 23
Информзащита 757 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4876 18
Leta Group - Лета Групп 278 17
SAP SE 5279 16
Cisco Systems 5114 16
Softline - Софтлайн 2813 15
8217 13
Broadcom - VMware 2360 13
InfoWatch - Инфовотч 1014 12
Linx - Связь ВСД 158 12
Oracle Corporation 6689 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 11
Leta IT-company 133 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 10
Крок - Croc 1777 10
Amazon Inc - Amazon.com 2998 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 10
Google LLC 11777 9
HP Inc. 5687 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 8
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 8
ДиалогНаука 252 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1180 7
Ростелеком 9705 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 6
АйТи 1365 6
Цифра ГК 2427 6
Selectel - Селектел 385 6
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 6
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 50
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 13
Visa International 1949 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 10
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2345 5
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 5
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Русагро Группа Компаний 277 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 3
АльфаСтрахование СГ 320 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Псковская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 - Череповецкая ГРЭС, ЧГРЭС - Ставропольская ГРЭС - Киришск 55 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 3
Lloyd's of London 12 3
Ингосстрах СПАО 421 2
Ренессанс Страхование 160 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 2
Royal Dutch Shell - Шелл 211 2
American Express - Amex 328 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 109 2
Superjob - Суперджоб 505 2
JCB International 144 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Coca-Cola Company 254 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 111
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 61
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 47 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 3
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 15 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 502 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2992 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 185 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1363 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 112
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 8
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 9 3
TIA - Telecommunications Industry Association 89 3
CSA - Cloud Security Alliance 13 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 13 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 79 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 200
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 188
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 121
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 890 97
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 93
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 88
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 85
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 72
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2186 67
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3781 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 60
Кибербезопасность - SIM - Security information management - СУИБ - Управление информационной безопасностью 77 57
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15868 56
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  656 55
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 54
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10968 53
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 53
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 52
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6652 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 46
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 43
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 36
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6086 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10084 34
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 33
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13110 32
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5714 31
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9379 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 29
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7419 29
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6115 29
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 734 29
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12607 28
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 28
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3089 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 45
Microsoft Windows 15661 18
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 14
Linux OS 9944 14
Microsoft Azure 1408 10
Google Android 13997 8
Apple iOS 7809 8
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 8
Apple iPhone 6 4862 8
Linx Datacenter 49 7
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 6
Microsoft Exchange 1714 6
Oracle Java - язык программирования 3075 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 6
Microsoft Office 3736 5
Linx Cloud 56 5
Microsoft Skype 2067 4
Google Cloud Platform - GCP 308 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1243 4
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 4
Google Play - Google Store - Android Market 3292 3
Apple - App Store 2890 3
Microsoft Outlook 1392 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 976 3
Microsoft Office 365 941 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1324 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 3
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine Cloud-152 - DataLine Облака-152 7 3
WhatsApp Messenger 1082 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 3
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 198 3
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 3
Степаненко Василий 42 8
Конусов Андрей 86 8
Галушкин Олег 182 5
Ференец Вадим 29 5
Волчков Павел 7 4
Лукацкий Алексей 119 4
Самойлов Юрий 74 4
Касперский Евгений 323 4
Горобец Наталья 5 4
Гирко Валерий 6 4
Коротнев Константин 34 4
Башлыков Михаил 23 4
Сердюк Виктор 41 4
Скородумов Борис 6 4
Рудычева Наталья 95 3
Сычев Артем 73 3
Трифаленков Илья 17 3
Романовский Сергей 6 3
Бондаренко Александр 39 3
Соколова Ольга 25 3
Устюжанин Дмитрий 50 3
Максимов Вячеслав 12 3
Романов Михаил 32 3
Козлова Елена 18 3
Калинин Денис 70 3
Чирков Тарас 11 3
Стуров Дмитрий 33 3
Астахов Александр 4 3
Акатьева Мария 2 2
Соловьев Сергей 70 2
Смирнова-Крелль Оксана 52 2
Березин Максим 112 2
Халин Дмитрий 55 2
Захаров Павел 60 2
Мамыкин Владимир 44 2
Ерин Андрей 22 2
Прохоров Фёдор 83 2
Ляпунов Игорь 121 2
Шамилов Гай 2 2
Костина Анна 6 2
Россия - РФ - Российская федерация 144277 222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43173 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52113 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 31
Европа 21771 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17378 24
Нидерланды 3519 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 11
Германия - Федеративная Республика 12683 11
Казахстан - Республика 5527 10
Франция - Французская Республика 7849 7
Украина 7609 7
Канада 4882 7
Ближний Восток 2944 7
Азия - Азиатский регион 5531 7
Израиль 2731 6
Бразилия - Федеративная Республика 2362 6
Европа Восточная 3075 6
Индия - Bharat 5446 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 5
Америка Латинская 1813 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - СФО - Новосибирск 4293 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 4
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 4
Великобритания - Лондон 2387 4
Турция - Турецкая республика 2352 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 4
Беларусь - Белоруссия 5667 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3942 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3093 3
Россия - ПФО - Самарская область 1309 3
Швеция - Королевство 3620 3
Финляндия - Финляндская Республика 3604 3
Польша - Республика 1959 3
Ирландия - Республика 1010 3
Аудит - аудиторский услуги 2662 117
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48007 100
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 87
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51030 79
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6054 65
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5415 52
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7836 51
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13498 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14325 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6943 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10944 31
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4143 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29033 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24091 27
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8038 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16303 23
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 21
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7599 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18467 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9794 17
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 16
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 16
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 942 14
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5074 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8655 11
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1875 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1195 10
Кредитование - Сrediting - Заём 6701 10
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5353 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 10
Энергетика - Energy - Energetically 5086 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
WikiLeaks 119 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Forbes - Форбс 817 1
N+1 - Издание 158 1
ITnews 34 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 960 1
Россия К - телеканал 28 1
Мобильные системы 115 1
Ведомости 1000 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 1
ComputerWorld 144 1
Finestreet Media Group - Файнстрит ИД 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 18
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 12
Gartner - Гартнер 3556 7
IDC - International Data Corporation 4910 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 4
Forrester Research 821 3
Verizon Data Breach Investigations Report 4 2
Markets&Markets Research 112 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 55 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
Fortune Global 500 286 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
Cybersecurity Ventures 9 1
CNews Мишень 166 1
Quocirca 12 1
Coleman Parkes 11 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Juniper Research 522 1
R2G - Research2Guidance 6 1
CNews Инновация года - награда 111 1
MasterCard - Mobile Payments Study 15 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 15 1
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 18 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 268 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1043 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 62 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 59 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 73 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России 7 1
MACS - Школа новой экономики 7 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 29 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 16 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 99 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 17 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 594 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1215 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
Infosecurity - выставка 63 1
Cisco Expo 23 1
Международный женский день - 8 марта 326 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews AWARDS - награда 519 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 1
Selectel TechDay 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336060, в очереди разбора - 772809.
Создано именных указателей - 166467.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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