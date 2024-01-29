ISO/IEC 27001 ГОСТ ИСО 27001 ISO 27701 Международный стандарт по информационной безопасности СМИБ Система менеджмента информационной безопасности
ISO 27701 – расширение международного стандарта по информационной безопасности ISO / IEC 27001. Это практически единственный сертификат, который разработан с учетом единого европейского регламента по защите данных GDPR. Также он позволяет выстроить систему защиты данных в соответствии с 152-ФЗ «О персональных данных» и другими нормативами.
- В конце 2022 года Международная организация по стандартизации (ISO) обновила стандарт ISO/IEC 27001:2022 «Методы и средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности». Теперь контроли безопасности в приложении «Организационные средства управления ИБ» сгруппированы в 4 домена, ориентированных на кибербезопасность периметра и персонала, а также организационные меры и технологии защиты. В последней версии ISO/IEC 27001:2022 появились 11 элементов, отвечающих современным требованиям по кибербезопасности в условиях постоянно меняющего ландшафта киберугроз. Добавленные контроли направлены на анализ киберугроз и мониторинг аномалий, защиту от утечек данных, управление конфигурациями, веб-фильтрацию, маскировку и удаление избыточных данных, безопасную разработку приложений, а также обеспечение безопасности облачных сервисов и непрерывность деятельности организаций.
- ISO/IEC 27018:2019 — международный стандарт, включающий свод правил по защите при обработке персональных данных в облаке. Устанавливает средства контроля для реализации мер по защите персональных данных и оценки облачных рисков.
- ISO/IEC 27017:2015 — международный стандарт, включающий рекомендации по обеспечению информационной безопасности для облачных провайдеров. Регламентирует внедрение механизмов ИБ с целью устранения облачных рисков и обеспечения защиты данных.
- ISO/IEC 27001:2013 — международный стандарт, определяющий требования к системе управления информационной безопасностью (СУИБ). Описывает порядок внедрения, контроля, поддержания и улучшения системы.
Владислав Иванов, Руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition (ex. Danone Россия) "Оценка эффективности и надежности системы ИБ" Конференция CNews 26.09.2024 | Москва "Информационная безопасность 2024"
|29.01.2024
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ГК Softline подтвердила соответствие международным стандартам ISO 27001/17/18
ансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, подтвердила соответствие международным стандартам по управлению информационной безопасностью ISO/IEC 27001:2013, 27017:2015, 27018:2019. Об этом CNews сообщили представители Softline. ISO/IEC 27001:2013 — международный стандарт, определяющий требования к системе управления инфор
|18.12.2023
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Bi.Zone получила сертификат соответствия обновленному стандарту ISO/IEC 27001:2022
агать проверенные на себе передовые решения. Внедрение новых элементов управления, представленных в ISO 27001:2022, значительно повышает меры безопасности данных для организаций, что способству
|16.02.2022
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«Диалогнаука» подготовила первую АЭС Турции к прохождению аудита на соответствие стандарту ISO/IEC 27001:2013
формационной безопасности, завершила проект по подготовке к сертификационному аудиту системы управления информационной безопасностью (СУИБ) Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi в соответствие с требованиями ISO/IEC 27001:2013. Заказчиком услуг выступила первая на средиземноморском побережье Турции атомная электростанция. Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi с первая строящаяся атомная электростанция на с
|27.12.2021
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BI.ZONE подтвердила соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001
Услуги BI.ZONE повторно прошли проверку на соответствие стандартам ISO/IEC 27001 и ISO 9001 в рамках независимой экспертизы. Специалисты компании BSI проводили сертификацию в течение трех дней — анкетировали экспертов и запрашивали свидетельства, подтверждающи
|30.07.2021
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Varonis подтвердила соответствие стандарту ISO 27701
ности, в том числе общему регламенту ЕС по защите данных (GDPR). «Успешное прохождение сертификации ISO 27001 подтверждает надежность и безопасность программных продуктов Varonis. Сохранность к
|29.06.2021
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Услуги аудита и консалтинга Group-IB сертифицированы Британским институтом стандартов
отвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений, успешно прошла сертификацию процесса оказания услуг аудита и консалтинга по международному стандарту информационной безопасности ISO 27001 и стандарту системы менеджмента качества ISO 9001. Сертификаты, выданные Британским институтом стандартов (BSI), подтверждают зрелость процессов контроля качества оказываемых услуг и
|28.04.2021
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Как проверить надежность облачного провайдера: смотрим на ISO 27001, PCI DSS 3.2 и Tier
ертификаты, подтверждающие надежность облачных провайдеров. Узнать, у кого из провайдеров IaaS есть ISO 27001 и PCI DSS 3.2 Сертификат ISO 27001 Под ISO 27001 понимают международн
|07.12.2020
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«Ростелеком контакт-центр» подтвердил соответствие международным стандартам ИБ
«Ростелеком контакт-центр» объявил о прохождении ежегодного аудита, по итогам которого был продлен сертификат ISO 27001. Для клиентов и партнеров «Ростелеком контакт-центра» — это дополнительные гарантии, что все обрабатываемые данные находятся под надежной защитой. Надзорный аудит в «Ростелеком контак
|10.07.2019
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«Инфосистемы джет» помогли российской фармацевтике перейти на ИБ-стандарт ISO/IEC 27001:2013
«Полисан» одним из первых российских фармпроизводителей объявил о внедрении последней версии международного стандарта по информационной безопасности ISO/IEC 27001:2013. Предприятие уже начало готовиться к процедуре сертификации. Провести подготовительные работы компании помогли специалисты Центра информационной безопасности компании «Инфоси
|18.12.2017
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Центр управления кибербезопасностью Сбербанка получил сертификат ISO/IEC 27001:2013
о стал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Стани
|13.12.2017
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Сбербанк получил сертификат соответствия уровня кибербезопасности международному стандарту ISO/IEC 27001:2013
к стал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013. «Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Стани
|17.05.2017
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De Novo внедрила СУИБ и подтвердила соответствие требованиям ISO 27001
Компания De Novo, поставщик облачных сервисов и услуг коммерческого ЦОД в Украине, внедрила систему управления информационной безопасностью, которая соответствует международному стандарту ISO 27001. Сертификат ISO 27001 позволит компании предоставлять свои облачные сервисы организациям, предъявляющим повышенные требования к информационной безопасности, сообщили CNews в De
|03.04.2017
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Oracle подтвердила соответствие решений Public Cloud требованиям ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2
Корпорация Oracle объявила о получении ряда сертификатов соответствия и аттестатов для портфолио облачных решений Public Cloud, включая ISO 27001, HIPAA, SOC1 и SOC2 на целый ряд базовых сервисов. Сертификация, которую проводит Schellman & Co., подтверждает соответствие решений корпорации стандартам по таким параметрам, как без
|16.02.2017
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«Ай-Теко» прошла ежегодный аудит по стандарту ISO 27001:2013
Компания «Ай-Теко» вновь подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013 в ходе пройденного ежегодного надзорного аудита независимого органа сертификации — Британского института стандартов (BSI Management Systems). Об этом CNews сообщили в «Ай-Тек
|11.01.2017
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DataLine прошла аудит на соответствие стандартам ISO/IEC 27001:2013
овня Tier III в Москве, прошла надзорный аудит на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI. В ходе ежегодной проверки DataLine подтвердил
|27.07.2016
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ICL-КПО ВС прошла аудит на соответствие СУИБ стандарту ISO/IEC 27001
Компания ICL-КПО ВС внедрила систему управления информационной безопасностью (СУИБ) с учетом всех требований международного стандарта ISO/IEC 27001 и российского стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001. Соответствующие сертификаты были выданы независимой ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» по итогам сертификационного аудита,
|30.05.2016
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«Крок» расширил область действия системы управления ИБ в соответствии с ISO/IEC 27001:2013
Компания «Крок» вновь подтвердил соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. По итогам аудита, проведенного Британским институтом стандартов BSI (British Standards Institution, BSI), компания впервые в своей практике расширила действие СУИБ на предос
|13.01.2016
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DataLine подтвердила соответствие стандартам PCI DSS v. 3.1 и ISO/IEC 27001
В конце декабря 2015 г. компания DataLine прошла два внешних аудита на соответствие требованиям международных стандартов информационной безопасности: PCI DSS и ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в DataLine. Стандарт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) разработан международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Expre
|24.06.2015
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«Информзащита» подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO:10019
предложения и предоставлять клиентам услуги, связанные с внедрением систем менеджмента по стандарту ISO 27001. В ходе проверки были рассмотрены типовые шаблоны презентации услуг компании по вне
|18.05.2015
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Safedata прошла аудит BSI на соответствие стандарту ISO 27001
ента информационной безопасности компании Safedata — оператора центров обработки данных — сертифицирована международными аудиторами British Standards Institution на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2013. Об этом CNews сообщили в российской компании Deiteriy, которая выступила консультантом, внедрившим систему и подготовившим Safedata к сертификации. Британский институт станд
|23.09.2014
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СУИБ «Технического центра Интернет» сертифицирована на соответствие ISO/IEC 27001
Система управления информационной безопасностью (СУИБ) компании «Технический центр Интернет» (ТЦИ) успешно сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 27001. Работы по внедрению и подготовке к сертификации СУИБ ТЦИ на соответствие положениям стандарта выполнялись с привлечением экспертов компании «АМТ-Груп». Сертификационный аудит был
|15.07.2014
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«Крок» подтвердил соответствие СУИБ требованиям ISO/IEC 27001:2013
Компания «Крок» первой подтвердила соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2013. Аудит провела компания BSI (British Standards Institution), сообщили CNews в «Крок». Появившийся в 2013 г. международный стандарт ISO/IEC 27001:2013 учел изменения на
|02.07.2014
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«Согаз» внедрил СУИБ и подтвердил её соответствие требованиям ISO/IEC 27001
аз» внедрила систему управления информационной безопасности (СУИБ), прошла сертификационный аудит и получила сертификат, подтверждающий соответствие СУИБ компании требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001. Об этом CNews сообщили в «Согазе». Данный сертификат является дополнительной гарантией защищенности всей информации, которая находится под контролем системы, подчеркнули в компан
|22.01.2014
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СУИБ Intervale сертифицирована по стандарту BS ISO/IEC 27001:2005
пании Intervale. Сертификационный аудит был проведен компанией BSI (British Standards Institution). ISO 27001 является международным стандартом, определяющим требования для создания, развития и
|17.09.2013
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Leta подготовила СУИБ «Атомредметзолота» к получению сертификата ISO/IEC 27001:2005
омпании Leta. — Кроме того, внедрение системы управления ИБ в соответствии с требованиями стандарта ISO 27001 помогает компании выработать долговременную стратегию развития системы обеспечения
|11.07.2013
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Leta подтвердила соответствие требованиям стандарта ISO 27001
своей системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям стандарта ISO 27001. Аудит был проведен представительством Британского института стандартов (British St
|14.12.2012
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Банк «Ренессанс Кредит» прошел аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
неджмента информационной безопасности (СМИБ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Таким образом, банк получил подтверждение, что защита конфиденциальных да
|27.11.2012
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Leta завершает внедрение СУИБ в «Атомредметзолоте»
(СУИБ) в соответствии с требованиями и рекомендациями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005 (ISO 27001). Заказчиком выступил горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» — урановый холди
|08.11.2012
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Digital Design получила сертификаты ISO 20000 и ISO 27001
эти ценности клиенты доверяют нам ежедневно. Сертификация Digital Design на соответствие стандарту ISO 27001 стала продолжением нашей постоянной работы по обеспечению информационной безопаснос
|03.04.2012
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Fujitsu Russia GDC прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
пасностью центра глобального предоставления услуг (Fujitsu Russia GDC) «Фуджицу Сервисез», входящего в группу компаний ICL-КПО ВС, успешно прошла сертификацию на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2005. Полученный сертификат гарантирует, что процессы управления ИБ в компании не только правильно выстроены и четко функционируют, но при этом постоянно поддерживаются и корректи
|01.03.2012
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«Ренессанс Кредит» прошел аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
неджмента информационной безопасности (СМИБ) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. По итогам аудита банк получил подтверждение, что защита конфиденциальных
|14.02.2012
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ТТК подтвердил соответствие СМИБ стандарту ISO/IEC 27001:2005
IP-сетью. По результатам аудита действие сертификата на соответствие СМИБ ТТК требованиям стандарта ISO/IEC 27001:2005 подтверждено до февраля 2014 г. Впервые СМИБ компании была сертифицирована
|09.12.2011
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СУИБ «Металлоинвеста» прошла ресертификацию по стандарту ISO/IEC 27001:2005
Управляющая компания «Металлоинвест» провела работы по ресертификации системы управления информационной безопасностью (СУИБ) на соответствие требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. Согласно заключению аккредитованного аудитора «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», действие сертификата соответствия продлено до ноября 2014 г. УК «Металлоинвест» была образова
|05.12.2011
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Leta построила систему управления ИБ для корпорации «Иркут»
ный стандарт по управлению ИБ. Подготовлено также более 20 документов в соответствии с требованиями ISO 27001:2005 и рекомендациями ITIL (библиотека практик по управлению ИТ-процессам). Выполне
|29.06.2011
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«Инфосистемы Джет» построили СУИБ «Эльдорадо»
рохождении ритейлером сертификационного аудита на соответствие требованиям международного стандарта ISO 27001. Проект позволил «Эльдорадо» структурировать процессы обеспечения и управления инфо
|04.03.2010
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«Информзащита» подготовила СУИБ «Росно» к ресертификационному аудиту по ISO 27001
сертификационному аудиту на соответствие требованиям международного стандарта ISO\IEC 27001-2005. В 2007 г. СК «Росно» прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям стандарта безопасности ISO/IEC 27001:2005. За три года функционирования в области деятельности «Росно» накопился ряд изменений, требующих корректной отработки в рамках системы управления ИБ. Для осуществления необход
|27.01.2009
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Система управления ИТ-сервисами IBS DataFort сертифицирована по ISO 9001 и ISO 27001
ией Lloyd’s Register Quality Assurance, распространяется на два стандарта одновременно – ISO 9001 и ISO 27001. «Профессиональный ИТ-аутсорсинг – это, прежде всего, целая система оказания услуг,
|25.12.2008
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ТТК прошла аудит СМИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
вие системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ) ТТК требованиям международного стандарта ISO/IEC 27001:2005. По результатам аудита принято решение о подтверждении действия сертификат
|14.11.2008
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МТТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001-2005
междугородной и международной связи РФ, успешно прошел очередной ежегодный международный проверочный аудит на соответствие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) требованиям стандарта ISO/IEC 27001-2005. Проведенный аудит подтвердил прогресс во внедрении СУИБ и результативность проверенных процессов. Аудит был проведен компанией BSI Management Systems CIS. По результатам инс
|16.01.2008
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ЛАНИТ прошел аудит СУИБ по стандарту ISO/IEC 27001:2005
тандартов, впоследствии принятых в ISO. ЛАНИТ и BSI являются партнерами с 2006 г. В настоящее время ISO 27001 является международно-признанным стандартом, по которому проводится официальная сер
ISO/IEC 27001 и организации, системы, технологии, персоны:
|Степаненко Василий 42 8
|Конусов Андрей 86 8
|Галушкин Олег 182 5
|Ференец Вадим 29 5
|Волчков Павел 7 4
|Лукацкий Алексей 119 4
|Самойлов Юрий 74 4
|Касперский Евгений 323 4
|Горобец Наталья 5 4
|Гирко Валерий 6 4
|Коротнев Константин 34 4
|Башлыков Михаил 23 4
|Сердюк Виктор 41 4
|Скородумов Борис 6 4
|Рудычева Наталья 95 3
|Сычев Артем 73 3
|Трифаленков Илья 17 3
|Романовский Сергей 6 3
|Бондаренко Александр 39 3
|Соколова Ольга 25 3
|Устюжанин Дмитрий 50 3
|Максимов Вячеслав 12 3
|Романов Михаил 32 3
|Козлова Елена 18 3
|Калинин Денис 70 3
|Чирков Тарас 11 3
|Стуров Дмитрий 33 3
|Астахов Александр 4 3
|Акатьева Мария 2 2
|Соловьев Сергей 70 2
|Смирнова-Крелль Оксана 52 2
|Березин Максим 112 2
|Халин Дмитрий 55 2
|Захаров Павел 60 2
|Мамыкин Владимир 44 2
|Ерин Андрей 22 2
|Прохоров Фёдор 83 2
|Ляпунов Игорь 121 2
|Шамилов Гай 2 2
|Костина Анна 6 2
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