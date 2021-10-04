Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IPv6
Internet Protocol version 6
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 209, упоминаний - 527
IPv6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Самошкин Дмитрий 19 4
|Бриткин Александр 7 3
|Дуров Павел 216 2
|Королюк Алексей 86 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Кулин Филипп 39 2
|Добровольский Николай 13 1
|Заединов Руслан 40 1
|Мирошниченко Иван 3 1
|Бояринов Иван 2 1
|Арбузов Павел 1 1
|Венцлавович Елена 41 1
|Черевков Алексей 11 1
|Conway Andrew - Конуэй Эндрю 3 1
|Семенихин Алексей 1 1
|Гришанова Ирина 25 1
|Самойленко Максим 65 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Мальцев Алексей 12 1
|Дуров Николай 17 1
|Катков Алексей 26 1
|Лукашенко Александр 40 1
|Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Баранов Сергей 18 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Лямин Александр 59 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Климарев Михаил 46 1
|Галицкий Александр 82 1
|Зайцев Михаил 145 1
|Путин Владимир 1821 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|NYT - The New York Times 506 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|РосКомСвобода 75 1
|TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
|CNews Analytics 1988 2
|Research and Markets 17 1
|451 Research Group 44 1
|Security Compute Rating 5 1
|Tolly Group 6 1
|Security Compute Ratings 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757430, в очереди разбора - 661120.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 757430, в очереди разбора - 661120.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru