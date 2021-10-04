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IPv6
Internet Protocol version 6


04.10.2021 Россияне создали микропроцессор на особой отечественной архитектуре 1
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
19.07.2021 Рынок ИБ захватили UTM-системы: что они дают бизнесу 1
02.07.2021 Red Hat OpenShift 4.8 расширяет спектр рабочих нагрузок для гибридного облака 3
27.05.2021 Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower 1
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда 1
22.03.2021 Отчет о состоянии сетевой безопасности и доступности интернета в 2020 году 3
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда 1
06.11.2020 Новый межсетевой экран от Fortinet объединяет сеть и безопасность в единую платформу 1
28.10.2020 На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация 5
12.10.2020 Платформа РУСТЭК получила новые возможности для управления ИТ-инфраструктурой, организации хранения и защиты данных 1
29.09.2020 IPv6 становится популярнее: интернету вещей нужны новые адреса 15
29.09.2020 G-Core Labs запустила новую точку присутствия сети доставки контента в столице Аргентины 1
07.09.2020 Qrator Labs представила исследование устойчивости национальных сегментов интернета в 2020 году 12
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 2
30.06.2020 Появился провайдер, предоставляющий бесплатный хостинг разработчикам СПО 1
19.05.2020 TP-Link представила в России базовый роутер с поддержкой Wi-Fi 6 1
12.05.2020 Доменной зоне .РФ 10 лет! 2
30.04.2020 «Ростелеком-Солар» отметил рост DDoS-атак на образовательные учреждения и телеком-компании 1
28.04.2020 G-Core Labs открыла новую точку присутствия хостинга и CDN в Гонконге 1
20.04.2020 G-Core Labs открывает точку присутствия в Чили 1
11.03.2020 D-Link объявил о начале продаж новой аппаратной версии беспроводного маршрутизатора DIR-615 1
12.02.2020 Виртуальные серверы по цене буханки хлеба. Что происходит на рынке ИТ? 2
10.02.2020 Павел Дуров запускает полностью анонимный интернет. Уже можно строить сайты 1
03.02.2020 VPC: что нужно знать о виртуальных частных облаках 2
22.01.2020 Алексей Мальцев, Fortinet: Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью 1
10.12.2019 Под угрозой взлома ПК на Linux. Могут быть затронуты Android, macOS и iOS 1
03.12.2019 IPv4 закончились? Сколько IPv4 у российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов? Исследование REG.RU 1
02.12.2019 Специальные VPS серверы: WordPress, D-Link, TP-Link, REG.ru и форекс 1
23.10.2019 Как рассчитать цену Colocation, и от чего она зависит 2
11.10.2019 Parallels представила новую версию Mac Management для Microsoft SCCM 2
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами 1
06.09.2019 Huawei представила новый беспроводной маршрутизатор Huawei WiFi Q2 Pro 5
28.08.2019 Доходы Inoventica от продаж invGUARD по итогам полугодия выросли на 40% 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 1
21.06.2019 ВТБ запустил коммуникационный пилот с CommuniGate Pro 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
27.03.2019 G-Core Labs представила бесплатный тариф на услуги CDN 1
13.02.2019 TP-Link представила систему AC1200 для Mesh Wi-Fi сети большой площади 1
30.01.2019 Cisco представила новые сетевые решения для интернета вещей 1

Публикаций - 209, упоминаний - 527

IPv6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 12
D-Link 189 8
Google LLC 7135 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 7
Акадо Телеком - Комкор 606 6
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 4
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 4
G-Core Labs 64 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 4
VK - Mail.ru Group 2482 4
Yandex - Яндекс 4100 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 174 3
TP-Link 158 3
Fortinet 286 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 2
TRENDnet 49 2
SEC Consult Services 929 2
Yahoo! 1092 2
Telegram Group 702 2
Citrix Systems 571 2
Cisco Systems 2037 2
Facebook 3765 2
Huawei 2727 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Samsung Electronics 5641 2
GitHub 412 2
Orange France Télécom 97 1
Riverbed Technology 103 1
Amazon Inc - Amazon.com 1469 1
NFWare 12 1
Reliance Jio Infocomm 9 1
Rackspace Technology 67 1
Salenames 11 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 27 1
Alibaba Group 298 1
OVH 11 1
Wargaming 90 1
Белтелеком 33 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 2
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 2
Uber Technologies 258 1
Яндекс.Такси 271 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Uber 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 20 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 45
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 28
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 27
IPv4 - Internet Protocol version 4 132 26
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 162 21
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 135 16
Web Interface - Веб-интерфейс 177 14
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 154 12
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 11
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 448 11
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 11
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 378 10
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 9
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 305 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 784 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 122 5
Gigabit Ethernet 356 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 920 4
PoE - Power over Ethernet 275 4
IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 55 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 3
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) 39 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 117 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 298 3
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 84 3
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
Google Android 10750 8
Apple Mac 1455 7
Apple iOS 5741 7
Microsoft Windows 10 6622 7
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 10 6
Linux OS 4249 5
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 4
Microsoft Windows 7 1662 4
Intel x86 - Архитектура процессора 991 3
Microsoft Windows 8 1228 3
D-Link LBD - Loopback Detection 21 3
G-Core Labs CDN 5 3
Яндекс.DNS 16 3
Java - Язык программирования 1169 3
Microsoft Windows 851 3
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 3
D-Link ISM VLAN 7 3
Amazon Alexa 138 2
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 60 2
Microsoft Bing 320 2
Google YouTube - Видеохостинг 1710 2
WordPress 169 2
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 10 2
JavaScript - Язык программирования 627 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 431 2
VK - Mail.ru Одноклассники 856 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Qtech QSW - серия коммутаторов 3 2
D-Link DPS - серия источников питания в стандартную 19-дюймовую стойку 4 2
РДП.ру EcoNAT - система управления и мониторинга 5 2
D-Link Assistant 7 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Fortinet Secure SD 7 1
Apple - App Store 2198 1
Fortinet FortiOS 31 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
WhatsApp Messenger 654 1
Самошкин Дмитрий 19 4
Бриткин Александр 7 3
Дуров Павел 216 2
Королюк Алексей 86 2
Никифоров Николай 1126 2
Кулин Филипп 39 2
Добровольский Николай 13 1
Заединов Руслан 40 1
Мирошниченко Иван 3 1
Бояринов Иван 2 1
Арбузов Павел 1 1
Венцлавович Елена 41 1
Черевков Алексей 11 1
Conway Andrew - Конуэй Эндрю 3 1
Семенихин Алексей 1 1
Гришанова Ирина 25 1
Самойленко Максим 65 1
Прозоровский Василий 40 1
Мальцев Алексей 12 1
Дуров Николай 17 1
Катков Алексей 26 1
Лукашенко Александр 40 1
Centoni Liz - Чентони Лиз 5 1
Добкин Аркадий 54 1
Баранов Сергей 18 1
Ушацкий Андрей 100 1
Лямин Александр 59 1
Гавриченков Артем 8 1
Климарев Михаил 46 1
Галицкий Александр 82 1
Зайцев Михаил 145 1
Путин Владимир 1821 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 11
Европа 3736 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 6
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 3
Россия - Рязань 353 3
Япония 2771 3
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Восточная Европа 1674 2
Казахстан - Республика 2622 2
Аргентина - Аргентинская Республика 187 2
Беларусь - Белоруссия 2084 2
Франция - Французская Республика 2116 2
Специальный административный район Гонконг 547 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа Западная 611 1
Россия - Ярославская область 331 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Румыния 342 1
Россия - Свободный 35 1
Россия - Красноярский край 661 1
Россия - Челябинская область 658 1
Нидерланды 971 1
Болгария - Республика 306 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 1
Чили - Республика 120 1
Беларусь - Минск 324 1
Чили - Сантьяго 8 1
Греция - Греческая Республика 319 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
США - Чикаго 127 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Куба - Республика 73 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1423 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 54 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
NYT - The New York Times 506 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 15 1
CNews Analytics 1988 2
Research and Markets 17 1
451 Research Group 44 1
Security Compute Rating 5 1
Tolly Group 6 1
Security Compute Ratings 3 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CiscoLive! 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 757430, в очереди разбора - 661120.
Создано именных указателей - 46354.
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