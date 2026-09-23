Разделы

Телеком Инфраструктура
|

Beget сделал публичную IPv6-подсеть /64 доступной для облачных серверов во всех локациях

Облачная платформа Beget предоставила публичную IPv6-подсеть /64 для облачных серверов во всех локациях. IPv6 можно использовать одновременно с IPv4 или вместо него. Подключить подсеть к облачному серверу можно в панели управления Beget. Об этом CNews сообщили представители Beget.

IPv6 для облачной инфраструктуры

Подсеть IPv6 /64 предоставляется бесплатно и позволяет выделять глобальные IPv6-адреса отдельным сервисам, контейнерам и другим сетевым ресурсам. В ряде сценариев это помогает сократить использование NAT и упростить организацию сетевого взаимодействия.

«IPv6 особенно актуальна для инфраструктур с большим количеством сервисов, контейнеров и сетевых ресурсов. Мы сделали публичную подсеть /64 для облачных серверов Beget, чтобы пользователи могли гибко развивать инфраструктуру и не сталкиваться с ограничениями адресного пространства IPv4. IPv6 позволяет выделять публичные адреса отдельным сервисам и другим ресурсам, а возможность использовать протокол одновременно с IPv4 дает возможность постепенно внедрять его в существующую инфраструктуру без необходимости перестраивать ее целиком», – сказал Владислав Колесников, CPO Beget.

Сценарии использования

Публичную IPv6-подсеть можно использовать для размещения сайтов и API, запуска Docker и Kubernetes, построения микросервисных архитектур, создания тестовых и изолированных сред, а также проектов с большим количеством подключаемых устройств, включая IoT.

Большое адресное пространство IPv6 позволяет гибко организовывать сети и выделять адреса отдельным контейнерам и сервисам. Использование IPv6 параллельно с IPv4 позволяет постепенно внедрять протокол в существующую инфраструктуру.

Подключение IPv6

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

Публичную IPv6-подсеть /64 можно подключить к любому виртуальному серверу в панели управления Beget.

Для пользователей доступны инструкции по настройке глобальных IPv6-адресов для контейнеров и размещению сайта и API с поддержкой IPv6 и IPv4.

В дальнейшем Beget планирует расширить доступность IPv6 для других облачных продуктов, включая облачные базы данных и Kubernetes.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

Под Москвой будут выпускать компактные радиомодули для 5G

Обзор: Цифровизация кредитования юридических лиц 2026

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

«Яндекс» начал продавать решение для защиты ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще