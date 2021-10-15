CommuniGate Systems

Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций 2

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 6

Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 9

Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1

Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций 13

В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов 11

Какие цифровые платформы нужны госсектору 5

Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1

Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro 8

Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1

Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 7

DataLine запустила новый почтовый сервис для бизнеса 2

Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК 1

Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 3

Tegrus стал официальным партнером Merlioncloud 1

Основные успехи цифровизации в госсекторе 3

Softline помогла МФЦ Калининградской области реализовать проект по импортозамещению 9

ВТБ запустил коммуникационный пилот с CommuniGate Pro 3