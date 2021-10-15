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CommuniGate Systems
Communigate Pro
Коммуникационная платформа


15.10.2021 «Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro 3
05.10.2021 Росприроднадзор перешел на отечественную платформу для коммуникаций 2
01.10.2021 Рынок комплектующих перекосило, а нас ждет импортозамещение. Что дальше? 1
29.09.2021 Представлена новая версия СРК RuBackup 1.7 2
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 6
23.09.2021 Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО 9
17.09.2021 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 2
26.08.2021 Опубликованы рекомендации по применению кириллицы в доменных именах и почте 1
27.07.2021 «1C-Битрикс: Управление сайтом» поддерживает кириллические почтовые адреса 1
26.07.2021 «Черноморнефтегаз» перешел на отечественное коммуникационное ПО 5
15.07.2021 Российское судостроение переходит на отечественное ПО для коммуникаций 13
14.07.2021 Подтверждена совместимость Communigate Pro 6.3 и «Ред ОС 7.3» 8
12.07.2021 Станет ли корпоративный мессенджер «убийцей» электронной почты 1
02.07.2021 В России появился первый почтовый сервер с сертифицированной поддержкой кириллических адресов 11
23.06.2021 Комплекс для корпоративных коммуникаций, созданный полностью на российских решениях 6
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 5
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
27.04.2021 «Аэродиск» импортозаместил свою почту с помощью российского решения CommuniGate Pro 3
01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux 1
01.04.2021 Цифровизация регионов: в Удмуртии госслужащих переводят на единую платформу коммуникаций 5
31.03.2021 Softline внедрила единую коммуникационную систему органов государственной власти Удмуртии на базе Communigate Pro 8
01.03.2021 Как удаленная работа сказалась на эффективности бизнеса 1
13.10.2020 Платформа унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 6.3 включена в реестр российского ПО 11
02.09.2020 Госкомпании и госкорпорации загонят на отечественное ПО и «железо» 4
15.07.2020 Александр Малышев, CommuniGate Systems: Контролирующие органы должны чаще смотреть на ситуацию глазами ИТ-разработчиков 7
22.06.2020 РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту 1
27.05.2020 Органы власти Ингушетии перешли на единую коммуникационную платформу 7
14.05.2020 Новая платформа CommuniGate Pro получила интеграцию с мессенджерами и популярными ВКС-системами 15
07.04.2020 DataLine запустила новый почтовый сервис для бизнеса 2
02.04.2020 Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК 1
16.03.2020 Знаменитый продукт покойного разработчика исключают из Реестра отечественного ПО 3
12.02.2020 ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар» 2
14.01.2020 Tegrus стал официальным партнером Merlioncloud 1
13.12.2019 Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Предприятия ОПК нужно защищать не только от кибератак, но и от разгильдяйства 8
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 3
05.09.2019 Softline помогла МФЦ Калининградской области реализовать проект по импортозамещению 9
18.07.2019 «Системный софт» сформировал подразделение по работе с российскими вендорами 1
21.06.2019 ВТБ запустил коммуникационный пилот с CommuniGate Pro 3
21.05.2019 Merlion стал авторизованным дистрибьютором платформы Communigate Pro 9
14.05.2019 CommuniGate Systems включила в состав своего сервера почтовый плагин Dr.Web 7

Публикаций - 88, упоминаний - 374

CommuniGate Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 14
IBM 3546 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 9
Ланит ГК 1158 8
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Instabank - Инстабанк 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Samsung Electronics 5686 6
Google LLC 7158 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
Базальт СПО 206 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 4
Cisco Systems 2044 4
VK - Mail.ru Group 2484 4
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 4
АйТи 752 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Росплатформа - Р-Платформа 56 3
Stalker Software GmbH 6 3
Sipnet 42 3
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
SAP SE 3216 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Инфосистемы Джет 675 2
Merlion - Мерлион 275 2
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 2
Инкома - Incoma 7 2
ALP Group 37 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
МДМ Банк 150 8
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
Пробизнесбанк АКБ 109 8
ВТБ Банк Москвы 372 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Газпромбанк - ГПБ 693 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Вертолеты России 114 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 40 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта России ПАО 1574 1
Росгосстрах 182 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ОСК Кронштадтский морской завод 1 1
Uber 257 1
Альфа-Банк 1126 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
АвтоВАЗ 119 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Uber Technologies 258 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Президент Российской Федерации 1440 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Правительство РФ 2206 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
Ярославская областная Дума 4 1
МФЦ Мои документы Калининградской области ГКУКО 4 1
Правительство Республики Ингушетия - Минпромсвязи Ингушетии - Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия 1 1
Руссофт - Russoft 250 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 11
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 445 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 130 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 40 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 15 2
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 925 2
GIPS - Global IP Solutions 16 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
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AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
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Linux OS 4265 11
Microsoft Exchange 683 6
Google Android 10751 5
Apple macOS 927 5
Microsoft Windows 853 5
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
Apple iOS 5742 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 4
Intel x86 - Архитектура процессора 992 3
WhatsApp Messenger 654 3
Microsoft Office 365 769 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 3
Asterisk 58 3
Apple macOS X 903 3
Microsoft Exchange Server ActiveSync 20 3
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Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
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Сергеев Александр 21 5
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 9
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 7
Казахстан - Республика 2637 7
Россия - Ростовская область 863 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
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