Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CommuniGate Systems
Communigate Pro
Коммуникационная платформа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 88, упоминаний - 374
CommuniGate Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хрусталев Александр 31 8
|Клеев Владимир 9 8
|Скородумов Олег 17 8
|Кравченко Денис 24 8
|Базалей Наталья 14 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Воробьев Артем 14 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Чекель Павел 15 8
|Муравлев Александр 15 8
|Шалимов Александр 9 8
|Мухин Максим 18 8
|Смирнов Александр 44 8
|Бутенко Владимир 11 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Патрин Максим 31 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Николаев Евгений 13 6
|Бетсис Павел 84 6
|Тихонов Андрей 33 6
|Бургов Владимир 9 6
|Серебряков Виктор 42 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Козлов Александр 54 5
|Малышев Александр 31 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Калюжный Игорь 24 5
|Герасимов Александр 40 5
|Елистратов Николай 90 5
|Сергеев Александр 21 5
|Тен Антон 7 4
|Акиндинов Дмитрий 5 4
|Скляр Алексей 49 2
|Гаттаров Руслан 117 2
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764586, в очереди разбора - 668273.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764586, в очереди разбора - 668273.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru