Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 104941
ИКТ 8697
Организации 6751
Ведомства 1328
Ассоциации 701
Технологии 3016
Системы 18844
Персоны 40536
География 1670
Статьи 1276
Пресса 914
ИАА 597
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1687
Мероприятия 825

Парниковый эффект оранжерейный или тепличный эффект Greenhouse effect Парниковый газ Greenhouse gas Углеродный след Carbon footprint

Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint

  • Углеродный след (англ. carbon footprint) — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Парниковые газы, включая диоксид углерода (CO2) и метан (CH4), могут выбрасываться при расчистке земель, производстве и потреблении продуктов питания, топлива, производстве и использовании промышленных товаров, материалов, древесины, дорог, зданий, транспорта и различных услуг.
  •  
  • Российские леса поглощают до 80% мирового объема выбросов парниковых газо0в. Россия лишь недавно добилась международного признания роли своих лесов в поглощении выбросов CO₂. Традиционно обсуждалось только серьезное значение тропиков.


17.06.2022 Специалисты «Сбера» и Института AIRI создали открытый инструмент для оценки углеродного следа моделей ИИ
15.02.2022 Microsoft и другие компании запустили проект по стандартизации учета углеродных выбросов
12.05.2021 «РТ-техприемка» и Институт квантовой физики создадут ИТ-решение для исследования парниковых газов планеты
11.07.2019 Человеческая деятельность скоро повысит глобальную температуру еще на 1,5°С
06.05.2014 «Фогсофт» разработал новую ЭТП для товарной биржи «Каспий»
30.07.2013 Землетрясения могут «зажарить» Землю
02.07.2013 Небольшая часть людей выбрасывает половину парниковых газов
05.09.2012 Человечеству удалось "укротить" метан
05.09.2012 Глобальное потепление: грибы не спасут
16.08.2012 Парниковый газ может вырваться на свободу
15.08.2012 Больные деревья - новый источник парникового газа
23.05.2012 Экосистема Земли: кто крадет углерод из атмосферы?
10.11.2011 Катализатор глобального потепления – "размороженные" бактерии
03.06.2011 Биоразлагаемые продукты усугубляют парниковый эффект
09.02.2011 Монгольское иго немного подавило парниковый эффект
28.12.2010 Окисление может опустошить океаны и снизить парниковый эффект
04.10.2010 Растения-мутанты поглотят парниковые газы
06.08.2010 Samsung на 16% сделала свои продукты эффективнее и сократила выбросы парниковых газов на 31%
19.02.2010 Д.Медведев: Россия к 2020г. снизит выбросы парниковых газов на 25%
07.12.2009 В Копенгагене стартует международная конференция по изменению климата
21.05.2009 Toshiba намерена сократить выброс парниковых газов на 120 млн тонн
23.01.2009 Япония приступает к орбитальному мониторингу парникового эффекта
04.06.2007 США хотят бороться с парниковым эффектом по-своему
27.04.2007 Климатическое прошлое Венеры предскажет будущее Земли
12.02.2007 Победу над потеплением оценили в $25 млн.
11.12.2006 Коровы наносят экологии больший вред, чем автомобили и самолеты
27.10.2006 Парниковый эффект и использование дровяных печей: исследование
12.09.2006 Проблему парниковых газов обсудят в Архангельске
04.09.2006 Шварценеггер беспощаден с парниковым эффектом
19.07.2006 Идея "захоронения" парниковых газов подверглась экспериментальной проверке
14.07.2006 Антарктика борется с парниковым эффектом
02.06.2006 У Арктики было "тропическое" прошлое
21.04.2006 "Фотонный" двигатель возможен уже сегодня
21.04.2006 "Фотонный" двигатель возможен уже сегодня
21.04.2006 Происхождение марсианских рек: новые загадки
21.04.2006 Происхождение марсианских рек: новые загадки
25.11.2005 Парниковые газы: максимум за 650 тыс. лет
22.11.2005 Парниковые газы пополнят запасы нефти?
14.05.2005 Слепящий блеск сменяет мрак
22.03.2005 Глобальное потепление уже не остановить

Публикаций - 518, упоминаний - 703

Парниковый эффект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 12
Элемент ГК - Elementec 25 11
Smart Engines - Смарт Энджинс 250 11
IBM - International Business Machines Corp 9167 10
ESG - Enterprise Strategy Group 194 10
SAP SE 4833 9
Samsung Electronics 9667 9
Нейронные сети ООО 524 8
Google LLC 10865 8
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 7
HP Inc. 5500 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 7
IBS Platformix - СИЛА 830 7
Галактика - Корпорация 1410 7
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 6
Ситроникс - Sitronics 1036 6
Цифра ГК 2132 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 6
Сбер - Цифровая Платформа 410 5
LG Electronics 3530 4
VerifyMyAge 6 4
Прогноз 1647 4
Blockpass IDN 6 4
Schneider Electric 511 4
Yandex - Яндекс 5551 4
Hitachi - Хитачи 1452 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1757 4
Accenture plc 615 3
Apple Inc 11103 3
Орбита 277 3
6927 3
Toshiba Corporation 2882 3
iDenfy 5 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 3
SAS Institute 906 3
Orange S.A. - Orange Group 1026 3
1С-ИжТиСи 6248 3
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 46 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 148
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 118
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 8
Точка 3765 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 6
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 6
Самолёт ГК 1649 5
Tessi 9 5
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 17 4
BCW - BioCollections Worldwide 7 4
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 4
Альфа-Банк 1579 3
ЕКА Топливная компания 139 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 224 3
ГПБ - Газпромбанк 927 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 2
Tesla Motors 336 2
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 89 2
АльфаСтрахование СГ 267 2
Visa International 1866 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 858 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 2
МКБ - Московский кредитный банк 396 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 2
Airbus Defence and Space - EADS 171 2
Почта Банк 344 2
Citi - Citibank - Ситибанк 293 2
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 54 2
РЖД - Российские железные дороги 1598 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 2
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 159 2
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 2
Ростех - ОДК Газовые турбины 14 2
Фонд климатических инноваций 3 2
Раунд 283 2
Градиент 81 2
Россети Ленэнерго 2327 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 44
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 8
Президент Российской Федерации 3492 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 5
World Bank Group - Всемирный банк 297 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 3
Правительство Москвы 1965 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 196 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 91 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 2
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 28 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 2
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 78 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 31 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 117 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 55 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 96 1
РОСИНКАС - Российское объединение инкассации 2 1
Судебная власть - Judicial power 2071 1
Минтранс РФ - НИИАТ - Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта 1 1
Сахалинская областная Дума 5 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 1
Greenpeace - Гринпис 118 6
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 3
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 2
Linux Foundation 173 2
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 13 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 2
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 10 1
Climate Group 4 1
Талант и успех - Общественный фонд 15 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 32 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 42
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 42
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 31
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 30
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 23
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1769 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25675 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9995 14
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 13
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13519 13
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 13
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2370 12
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3208 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 12
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 8978 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3779 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9935 10
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 10
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8795 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 8
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2200 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6244 8
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1403 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 7
Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика 232 7
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5123 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9730 7
Вредоносное ПО - Зловред - malware 10990 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5383 7
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 1089 6
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда - Цифровая трансформация транспортной отрасли 852 6
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 32
Microsoft Windows 2000 12612 21
ЭОС Дело СЭД 202 18
LG 75SM99 7892 14
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 160 8
Smart Engines - GreenOCR 30 8
Apple iPhone 6 6131 6
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 5
ESA VEX - Venus Express 71 5
Smart Engines - Smart Document Engine 13 5
Космодром Байконур 1053 4
Smart Engines - Smart Code Engine 22 4
NASA EOS - NASA Earth Observing System 11 4
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 4
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 43 3
Google Android 12432 3
Age of Kings 3441 3
Linux OS 8153 3
Microsoft Windows 10 13409 3
Intel x86 - архитектура процессора 1578 3
NASA New Horizons 85 3
Microsoft Azure 1315 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 3
Apple iOS 6722 3
Microsoft Windows BitLocker 1268 3
Oracle Hyperion 223 3
Microsoft Skype 1965 2
Microsoft Office 3405 2
EnviroMission - Solar Tower Buronga 8 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 328 2
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 66 2
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 56 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 116 2
Google Maps - Карты Google 773 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
NASA OCO - Orbiting Carbon Observatory - Орбитальная углеродная обсерватория 2 2
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АН-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 2
SAP Ariba 282 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 2
Арлазаров Владимир 151 10
Левкевич Михаил 60 3
Ведяхин Александр 66 2
Медведев Дмитрий 1626 2
Blair Tony - Блэр Тони 56 2
Явор Ярослав 2 2
Ablett Mark - Аблетт Марк 2 2
Кузнецов Станислав 85 2
Коптев Юрий 27 2
Schmidt Gavin - Шмидт Гевин 2 2
Мусина Ирина 5 2
Мишустин Михаил 466 2
Путин Владимир 2696 2
Карпинский Алексей 37 1
Катков Алексей 37 1
Sweet Julie - Свит Джули 15 1
Кулешов Александр 19 1
Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 13 1
Reisinger Helmut - Райзингер Гельмут 14 1
Гайлитис Андрис 17 1
Цыганов Вячеслав 63 1
Сергунина Наталья 282 1
Колескин Тимур 13 1
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 1
Уфаев Дмитрий 15 1
Вексельберг Виктор 148 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 1
Евтушенков Владимир 198 1
Овчаренко Юрий 31 1
Королев Андрей 12 1
Дрейгер Павел 17 1
Блохин Павел 2 1
Песков Дмитрий 96 1
Миньковский Михаил 23 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 1
Попов Анатолий 105 1
Петунин Алексей 58 1
Корня Алексей 75 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 178 1
Никифоров Николай 1172 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 157
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 124
Россия - РФ - Российская федерация 121478 91
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 88
Солнечная система - Solar system 2449 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 45
Европа 21235 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 43
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 38
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 27
Мировой океан - World Ocean 485 27
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 26
Германия - Федеративная Республика 11760 23
Япония 12847 20
Венера - планета Солнечной системы 270 19
Индия - Республика 5035 19
США - Калифорния 4511 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 18
Франция - Французская Республика 7068 18
Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 448 16
Канада 4697 15
Азия - Азиатский регион 4633 15
Африка - Африканский регион 3256 13
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 12
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 12
Великобритания - Лондон 2360 10
Нидерланды 3287 10
Арктика - Арктический регион 478 10
Земля - Северное полушарие 139 10
Дания - Гренландия 135 9
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 9
Южная Корея - Республика 6251 8
Индонезия - Республика 851 8
Америка Северная 2827 8
Луна - спутник Земли 1316 8
Россия - Сибирь 2004 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 7
Финляндия - Финляндская Республика 3459 7
Испания - Королевство 3594 7
Китай - Тайвань 3659 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 106
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 271 70
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 62
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 45
Метан - methanum - болотный газ 341 41
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 34
Топливо - Контроль топлива 1466 31
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 30
Энергетика - Energy - Energetically 4158 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 28
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 24
Парниковый эффект - Киотский протокол - Международное соглашение, заключённое с целью сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли для противодействия глобальному потеплению 404 23
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13840 16
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 14
Углерод - Сarboneum - химический элемент 306 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 12
Зоология - наука о животных 2299 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 10
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 9
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 8
Градус Цельсия 260 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3849 8
ВВП - Валовой внутренний продукт 731 8
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 382 8
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 55 8
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1180 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 7
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 8730 7
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 7
Физика - Physics - область естествознания 2423 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2068 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 5962 6
Phys.org 973 16
New Scientist 1447 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 10
TerraDaily 141 9
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Nature 795 5
LiveScience 153 5
Space Daily 528 5
Geophysical Research Letters 27 5
ScienceDaily 400 4
Thomson Reuters - Рейтер 5763 4
Scientific American 80 4
The Guardian - Британская газета 339 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 2
EurekAlert 270 2
AP - Associated Press 1994 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 2
The Washington Post 308 2
Daily Telegraph 45 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 2
Ведомости 503 2
Der Spiegel 145 1
Independent 114 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
IEEE Access 4 1
The Times 74 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 1
The Observer 40 1
Nature Geoscience 16 1
NEWSru.com 229 1
SpaceDaily - Space Daily 187 1
MIT Technology Review 64 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 66 1
91Mobiles 1685 1
Science Advances 22 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 1
500 Startups 14224 23
Gartner - Гартнер 3466 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 5
IDC - International Data Corporation 4840 2
Fortune Global 500 283 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
SimilarWeb 31 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 1
IBM Research 107 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Corporate Knights (CK) 3 1
IHS iSuppli 397 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 42
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 8
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 109 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 3
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 3
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 2
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 2
Princeton University - Принстонский университет 140 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 2
University of Nottingham - Ноттингемский университет 22 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 2
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 2
РАН - Российская академия наук 1790 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 2
Columbia University - Колумбийский университет 151 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 1
Makerere University - Университет Макерере 2 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 86 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 102 1
CAS IOPCAS - Institute of Atmospheric Physics Chinese Academy of Sciences - Институт физики атмосферы Академии наук Китая 1 1
ASES - American Solar Energy Society - Американское общество солнечной энергии 2 1
HIMB - Hawaiʻi Institute of Marine Biology - Гавайский институт морской биологии 1 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 24 1
LIGO Scientific Collaboration - Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory - лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. 11 1
Росгидромет ЦАО ФГБУ - Центральная аэрологическая обсерватория 3 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 411 4
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
ICMV - International Conference on Machine Visio 3 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 619 1
Oracle OpenWorld 65 1
CNews AWARDS - награда 405 1
Microsoft Build - конференция 35 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
МТС Телеком Идея 52 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
SAP Sustainability Summit 1 1
Plant-for-the-Planet - Массовая школьная экологическая инициатива 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Долой санки: лучшие электрические снегокаты для детей

Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще