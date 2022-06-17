Индексная книга CNews*
Парниковый эффект оранжерейный или тепличный эффект Greenhouse effect Парниковый газ Greenhouse gas Углеродный след Carbon footprint
- Углеродный след (англ. carbon footprint) — совокупность всех выбросов парниковых газов, произведённых прямо и косвенно отдельным человеком, организацией, мероприятием или продуктом. Парниковые газы, включая диоксид углерода (CO2) и метан (CH4), могут выбрасываться при расчистке земель, производстве и потреблении продуктов питания, топлива, производстве и использовании промышленных товаров, материалов, древесины, дорог, зданий, транспорта и различных услуг.
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- Российские леса поглощают до 80% мирового объема выбросов парниковых газо0в. Россия лишь недавно добилась международного признания роли своих лесов в поглощении выбросов CO₂. Традиционно обсуждалось только серьезное значение тропиков.
Публикаций - 518, упоминаний - 703
Парниковый эффект упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.