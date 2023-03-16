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Индексная книга CNews*
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Логистика Логистические информационные системы Logistics Systems Системы управления заказами Order Management System, OMS

Логистика - Логистические информационные системы - Logistics Systems - Системы управления заказами - Order Management System, OMS


16.03.2023 Merlion займётся дистрибуцией платформы Sellty компании «Корус консалтинг» 1
10.03.2023 Платформы Traffic и РЭО интегрировали свои услуги 1
02.03.2023 Смартфоны в России стали китайскими и дешевыми. Средняя цена упала ниже 20 тыс. рублей 1
21.02.2023 Электронная транспортная накладная: о чем нужно знать 1
06.02.2023 Dialog X5 и NielsenIQ запустят совместные аналитические продукты 1
31.01.2023 Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов 1
23.01.2023 Будущее маркетплейсов: взгляд со стороны традиционных каналов сбыта 1
19.01.2023 BQ демонстрирует более чем двукратный рост операционной выручки по итогам 2022 года 1
26.12.2022 «Россети» ищут отечественные процессоры для электрических подстанций 1
06.12.2022 Станислав Чегодаев -

Станислав Чегодаев, Boxberry:  В развитии бизнес-моделей российский e-commerce идет своим путем

 1
02.12.2022 Wildberries создал 46 тыс. новых рабочих мест в e-commerce в октябре-ноябре 2022 года 1
30.11.2022 «Яндекс доставка» создает единую ИТ-инфраструктуру для магистральных перевозок в ЕАЭС 1
18.11.2022 Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники 1
24.10.2022 Как компания Toimi перевела нефть в цифру 1
18.10.2022 Гиперавтоматизация бизнес-процессов: что доверить роботу, а что сделать самому 1
18.10.2022 Brixo цифровизирует свои бизнес-процессы на базе облака M1Cloud 1
04.10.2022 В новом приложении курьеры Flowwow будут получать эксклюзивные заказы 1
04.10.2022 Параллельный импорт серверного оборудования: какие «подводные камни» стоит учесть? 1
03.10.2022 МТС обеспечила системой мониторинга логистическую транспортно-экспедиционную компанию «Л-транс» 1
02.09.2022 DataRu обеспечит техподдержку и обслуживание оборудования Atos 1
02.09.2022 Максим Сапронов: «Авито Тех» — это технологическое ядро компании, в котором создаются все сервисы 1
30.08.2022 Поставки серверов в Россию упали в 5 раз 1
03.08.2022 США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ 1
28.07.2022 В России первый серьезный дефицит смартфонов. Мобильники Samsung пропадают из магазинов 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
13.07.2022 «Налог на болванки» в России будет обязательным для всех электронных носителей, потому что правообладатели стали мало зарабатывать 1
11.07.2022 Фантастический взлет сменился грандиозным падением. Продажи ПК и жестких дисков катастрофически рушатся 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
02.06.2022 Сергей Груздев -

Импортозамещение в ИТ будет сложным, но Россия перестроится 

 1
23.05.2022 Николай Шуткин, ВТБ: Основной фокус в ближайшие годы мы сделаем на автоматизации и самообслуживании 1
19.05.2022 Selectel строит в Москве огромный ЦОД 1
28.04.2022 Wildberries нарастил оборот до 289,2 млрд в I квартале 2022 года 1
26.04.2022 В «Контур.Фокусе» стало больше данных для анализа контрагента как работодателя 1
15.04.2022 «Цифра» обновила систему мониторинга промышленного производства «Диспетчер» 1
14.04.2022 В России внезапно и резко подешевели смартфоны, компьютеры и ТВ 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
07.04.2022 Минэкономразвития: субсидию на создание промышленных и технологических парков получат ещё 10 регионов России 1
05.04.2022 «Яндекс.Маркет» превращается в «Авито» и начинает продавать подержанные смартфоны 1
05.04.2022 Цифровизация промышленности 2022 1
23.03.2022 Объем продаж Positive Technologies составил 7,9 млрд рублей по итогам 2021 года 1

Публикаций - 205, упоминаний - 213

Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7076 49
1С-ИжТиСи 6391 49
Microsoft Corporation 23602 22
SAP SE 4916 14
Oracle Corporation 6338 10
Apple Inc 11274 8
Intel Corporation 11700 8
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7032 6
Yandex - Яндекс 5779 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 387 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10152 5
Samsung Electronics 9773 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4209 5
HP Inc. 5568 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9603 5
Корус Консалтинг ГК 1078 5
Крок - Croc 1716 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2427 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1540 4
Google LLC 11010 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 963 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6314 4
AMD - Advanced Micro Devices 3886 4
IBM - International Business Machines Corp 9218 4
Dassault Systemes 210 3
Huawei 3537 3
Cisco Systems 4894 3
Lenovo Group 2180 3
Amazon Inc - Amazon.com 2816 3
РТИ Микрон - Micron 1251 3
VMware 2151 3
Xiaomi 1326 3
Цифра ГК 2166 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1958 3
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 57 3
Accenture plc 635 3
Softline - Софтлайн 2115 3
Прогноз 1666 3
Dell EMC 4930 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1864 10
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 331 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6235 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5909 5
X5 Group 832 4
Связной ГК 1342 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг 342 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 218 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 913 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 359 3
X5 Group - Перекрёсток 458 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 668 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 2
Walmart - Wal-Mart Stores 367 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6658 2
Volvo Cars 250 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 510 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2529 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 2
eBay Inc 1600 2
Почта России ПАО 2013 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2431 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 130 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 219 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 250 1
GM - General Motors 448 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1206 1
Нагорный - промышленный парк - промпарк 1 1
Северсталь ПАО - Severstal 374 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 192 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 106 1
IKEA - ИКЕА 147 1
ГПБ - Газпромбанк 947 1
ПСБ - Промсвязьбанк 740 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 328 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 137 1
Сбер - Кухня на районе 17 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18224 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10470 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2447 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9265 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1885 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2732 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3751 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2932 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2428 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 2
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 132 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3397 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1926 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3016 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
Судебная власть - Judicial power 2112 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4613 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2444 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 12 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2369 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 985 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 1
Роскачество - Российская система качества 29 1
Мосгордума - Московская городская Дума 138 1
Федеральное казначейство России 1561 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 434 1
МВД РФ Управление К 118 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 725 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 201 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1184 1
Совет при президенте Российской Федерации 192 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 1
Президент Российской Федерации 3754 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 559 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 60 1
ППР - Пиратская партия России 7 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53995 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26224 44
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5240 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39616 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79686 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12270 24
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 1917 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26100 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8075 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13327 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9605 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8387 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17468 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10955 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21564 14
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11487 12
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3964 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8349 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4313 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10100 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8958 11
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3456 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8213 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11034 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20237 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2622 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17434 9
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9274 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4138 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3798 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25365 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5573 8
Компьютеризация - Комплектующие - Accessories 1060 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5183 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15150 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13310 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2520 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9214 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - Планирование цепочек поставок - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек поставок 732 7
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 591 7
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6605 49
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 11
Microsoft Dynamics 1171 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 550 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2520 4
ВГТРК Смотрим 523 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3322 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 812 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4370 4
Linux OS 8346 3
Mantis Logistics Vision Suite WMS 53 3
Microsoft Windows 2000 12721 3
Microsoft Windows 14534 3
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 34 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1484 2
Microsoft Dynamics 365 126 2
Apple iPad 3750 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 770 2
NVision Барьер 553 2
Microsoft Azure 1325 2
Microsoft Office 3465 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6661 2
Крок ЦОД Компрессор- 24 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 98 2
Microsoft Windows BitLocker 1281 2
Kaspersky OS 76 2
SAP NetWeaver 135 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 2
Apple iPhone 6 6208 2
Oracle СУБД 591 2
X5 Dialog Instore-платформа 6 1
Aladdin Secret Disk 80 1
Новые облачные технологии - МойОфис 504 1
1С:Бухгалтерия 854 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 77 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 732 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 91 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 212 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 171 1
Apache Hadoop 380 1
Медведев Алексей 24 2
Косенков Денис 6 2
Ансимов Константин 17 2
Орлов Сергей 23 1
Чернышев Андрей 47 1
Пескин Евгений 7 1
Федотов Алексей 9 1
Воронин Павел 51 1
Васильев Евгений 116 1
Бургов Владимир 15 1
Истомин Константин 34 1
Маковский Максим 10 1
Оганесян Ашот 104 1
Иванов Алексей 107 1
Смирнов Дмитрий 78 1
Груздев Сергей 37 1
Кондратенко Кирилл 10 1
Сорокин Дмитрий 12 1
Вальвачев Денис 2 1
Михалков Никита 15 1
Климарев Михаил 48 1
Греф Герман 368 1
Сечкин Алексей 16 1
Сковородников Олег 3 1
Шингарев Павел 12 1
Лосев Дмитрий 3 1
Фролов Борис 7 1
Ложкин Сергей 30 1
Сорокина Татьяна 17 1
Мишустин Михаил 495 1
Путин Владимир 2759 1
Шипулин Алексей 2 1
Меденцев Константин 58 1
Натрусов Артем 194 1
Шадаев Максут 652 1
Сотин Денис 146 1
Гоц Роман 30 1
Плешков Алексей 54 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 1
Виноградов Дмитрий 72 1
Россия - РФ - Российская федерация 124181 78
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39660 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50363 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15218 15
Европа 21383 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17188 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13238 8
Украина 7309 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15249 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6349 5
Китай - Тайвань 3774 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2638 5
Беларусь - Белоруссия 4350 5
Казахстан - Республика 4882 5
Япония 12996 4
Земля - планета Солнечной системы 9819 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13009 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1405 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 3
Россия - СФО - Хакасия Республика 360 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3354 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1118 3
Россия - СФО - Омская область 574 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1576 3
Дания - Королевство 1165 3
Россия - СФО - Новосибирск 3748 3
Южная Корея - Республика 6308 3
Азия - Азиатский регион 5003 2
Италия - Итальянская Республика 4237 2
Ближний Восток 2662 2
Германия - Федеративная Республика 12120 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2040 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 812 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1219 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2571 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 941 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2395 2
Америка 2157 2
Европа Восточная 3004 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42439 33
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20724 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10586 25
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5318 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15249 23
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6936 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24248 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10901 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5235 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42179 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9307 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3249 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6160 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4231 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4975 9
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2022 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14238 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4456 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2193 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4674 8
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 445 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1829 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5209 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4203 7
Экономический эффект 834 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4729 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4298 6
Импортозамещение - параллельный импорт 187 6
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3067 6
Экспорт - Экспортные операции 2750 6
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2607 5
Кредитование - Сrediting - Заём 5868 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6478 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6382 5
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4198 5
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