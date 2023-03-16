Логистика Логистические информационные системы Logistics Systems Системы управления заказами Order Management System, OMS
Логистика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Алексей 24 2
|Косенков Денис 6 2
|Ансимов Константин 17 2
|Орлов Сергей 23 1
|Чернышев Андрей 47 1
|Пескин Евгений 7 1
|Федотов Алексей 9 1
|Воронин Павел 51 1
|Васильев Евгений 116 1
|Бургов Владимир 15 1
|Истомин Константин 34 1
|Маковский Максим 10 1
|Оганесян Ашот 104 1
|Иванов Алексей 107 1
|Смирнов Дмитрий 78 1
|Груздев Сергей 37 1
|Кондратенко Кирилл 10 1
|Сорокин Дмитрий 12 1
|Вальвачев Денис 2 1
|Михалков Никита 15 1
|Климарев Михаил 48 1
|Греф Герман 368 1
|Сечкин Алексей 16 1
|Сковородников Олег 3 1
|Шингарев Павел 12 1
|Лосев Дмитрий 3 1
|Фролов Борис 7 1
|Ложкин Сергей 30 1
|Сорокина Татьяна 17 1
|Мишустин Михаил 495 1
|Путин Владимир 2759 1
|Шипулин Алексей 2 1
|Меденцев Константин 58 1
|Натрусов Артем 194 1
|Шадаев Максут 652 1
|Сотин Денис 146 1
|Гоц Роман 30 1
|Плешков Алексей 54 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 372 1
|Виноградов Дмитрий 72 1
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