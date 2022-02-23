Здравоохранение Старость Старение человека Геронтология Age Tech цифровизация и увеличение продолжительности жизни

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|23.02.2022
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Вызывает ли синий свет от экранов гаджетов преждевременное старение?
зучают воздействие синего света, который по слухам вызывает гиперпигментацию кожи и преждевременное старение. Разбираемся, так ли это на самом деле и можно ли постареть от постоянного сидения з
|23.07.2018
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Ученые нечаянно обернули вспять часть процессов старения
Выключение гена, ответственного за дисфункцию митохондрий, помогает обратить вспять признаки старения – морщинистую кожу и потерю волос. Ученые продемонстрировали эту возможность на подо
|10.07.2018
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Найден еще один способ предотвратить старение
ае с самыми старыми мышами в эксперименте (возраст 24-27 месяцев) лечение стало причиной увеличения продолжительности жизни на 36% и снижения смертности. По мнению исследователей, их эксперимен
|15.05.2017
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Дефицит воды, перенаселение, старение: как ИТ решают глобальные проблемы человечества
ениеВ отличие от коллег из Ecolab, в фокусе внимания ThyssenKrupp Elevator – проблема урбанизации и старения населения Земли. Сегодня в городах проживает около 7 млрд человек, по прогнозам ООН
|28.03.2017
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Голландские ученые нашли способ остановить старение?
ать значимое открытие. Оно является еще одним шагом к терапии, которая позволит не просто замедлить старение, но и предотвратить развитие ряда заболеваний, сокращающих продолжительность жизни.
|21.02.2017
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Биологические часы берегут нас от старости?
стом или ухудшением экологической обстановки. Они становятся активными в процессах, характерных для старения, то есть при клеточных и молекулярных повреждениях, окислительном стрессе или при не
|04.12.2016
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Российские ученые разработали технологию поиска лекарств от старости
после чего с помощью компьютерного моделирования воссоздаются молекулярные пути, ассоциированные со старением. GeroScope смоделировал молекулярные пути и сделал анализ реакций клетки на разные
|04.08.2015
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Поиск лекарства от старости преподносит сюрпризы
Новое исследование еще раз демонстрирует, что проблему старения необходимо изучать в контексте всей продолжительности жизни. Опыты на мышах показали, что избыток свободных радикалов дал мышам п
|10.03.2015
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Сенолитики остановят старение?
жизни означает борьбу со старческими болезнями, которые делают людей недееспособными Как известно, старение сопровождается накоплением одряхлевших клеток, которые прекратили деление. В молодос
|26.01.2015
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Модификация теломер повернула старение вспять
еления клеток. Фактически, это "инъекция долголетия", которая удлиняет теломеры и добавляет клеткам продолжительности жизни, но не делает их бессмертными. Это очень важно, поскольку "заморозка"
|25.12.2014
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Проведены первые испытания "таблетки молодости"
этом даже низкие дозы рапамицина в течение считанных недель вызывают улучшенную иммунную реакцию. "Старение является основной причиной смерти, потому что в пожилом возрасте гораздо выше риск с
|12.10.2014
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"Таблетка от старости" есть у каждого из нас
алов. Такие мыши живут на 20% дольше своих сородичей, поэтому ученые решили узнать, как увеличение продолжительности жизни связано с состоянием мышц. Как оказалось, ключевым фактором оказался
|05.02.2014
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Ученые опровергли недолговечность идентификации по радужке
ких технологий Biometric Testing Project, основной задачей которого стало определить, каким образом старение человеческого организма влияет на эффективность определения личности при помощи биом
|23.05.2013
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Антибиотики замедляют процесс старения
исследование показало, что наличие митохондриальных рибосомных белков (MRP) обратно пропорционально продолжительности жизни. Снизить количество этих белков можно с помощью доступных препаратов,
|13.03.2013
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Лекарства от старости будут готовы через 5 лет
ных лекарств, предотвращать 20 других болезней, - говорит Синклер. - По сути, нам удастся замедлить старение. Некоторые из нас могли бы жить до 150 лет».
|13.02.2013
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Особая молекула может отменить старение мозга
Проблема старения мозга связана с нарушением работы гиппокампа - структуры мозга, обрабатывающей инфор
|01.02.2013
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Сероводород – возможный источник долголетия?
. В свою очередь, ген klotho активнее работает в присутствии сероводорода и способствует увеличению продолжительности жизни через ряд различных путей, в частности снижение давления и риска разв
|18.04.2012
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Суперкомпьютер «Ломоносов» смоделирует лекарство от старости
мкина РАН, в ближайшее время на суперкомпьютере «Ломоносов» будет запущена масштабная модель химического соединения, на основе которого могут создаваться лекарственные препараты, замедляющие процессы старения в организме человека. Соединение, о котором идет речь, называется SkQ1. Оно было синтезировано еще в 2004 г. российскими учеными под руководством академика РАН Владимира Скулачева. В п
|20.01.2012
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Старение интеллекта: ученые "обвинили" генетику
вная изюминка проведенного ими исследования сводится к тому, что ученым впервые удалось сравнить интеллект пожилых людей с тем, каким он был у них в детстве. Особенности стабильности интеллекта и его старения давно интересуют ученых. Имеется множество работ, анализирующих эту характеристику для разных возрастных групп, однако по понятным причинам им не удавалось получить статистически значи
|01.11.2011
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Доказано: бактерии тоже стареют
участь? Еще в 2005 году биологи из Сан-Диего обнаружили, что бактерии не всегда остаются молодыми. Старение - процесс во многом загадочный, но кое-что в нем мы уже понимаем. Например, известно
|20.10.2011
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Случайно обнаружен ген старения
едователи из Университета Эмори (США) выявили набор генов, которые действуют в мышцах и отвечают за старение и устойчивость к стрессу у плодовых мушек. Ученые ранее уже находили мутации, влияющ
|23.09.2011
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Ученые повернули вспять старение стволовых клеток
еток предполагают, что живой организм имеет тот же возраст, что и его стволовые клетки, т.е. именно старение последних приводит к старению всего организма. Таким образом, понимание процессов, к
|08.11.2010
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Возраст мозга можно определить по уровню молочной кислоты
Исследователи Karolinska Institutet (Стокгольм, Швеция) продемонстрировали возможность мониторинга процесса старения мозга путем оценки изменения уровня молочной кислоты в тканях мозга с помощью метода магнитно-резонансной томографии (МРТ). Полученные ими данные свидетельствуют о том, что концентраци
|06.10.2010
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Механизм старения клеток подскажет ключ к бессмертию?
евает значительные изменения. Вероятно, удалось обнаружить тот самый фактор, который люди называют "старение". "До этого исследования мы знали, что теломеры с каждым делением становятся все кор
|10.04.2008
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Дефицит магния приводит к преждевременному старению: новые данные
о, что, хотя клетки нормально развивались и делились в условиях незначительного дефицита магния, их старение протекало заметно быстрее, чем у клеток в нормальной среде. У исследователей пока не
|05.02.2008
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Создан новый метод оценки возраста человека
следствий старения человеческой популяции. В то же время успехи медицины ведут к увеличению средней продолжительности жизни и дают возможности продуктивно работать и в пожилом возрасте, что в к
|08.11.2007
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Доказано, что витамин D замедляет старение
Новое изучение показало, что витамин D, образующийся под действием солнечных лучей, замедляет старение клеток и тканей, пишет BBC. Королевский лондонский колледж обследовал более 2 тыс. ж
|21.09.2007
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Низкокалорийная диета продлевает жизнь любым организмам
Факт увеличения продолжительности жизни при снижении калорийности пищи неоднократно подтверждался и в лаборат
|14.08.2007
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Жизнь без бактерий: исследование
мух, живущих в стерильной среде без бактерий, показало, что продолжительность их жизни не превышала продолжительности жизни их «нечистоплотных» собратьев, обитающих в обычных условиях. Автор ис
|25.07.2006
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Новое открытие поможет найти лекарство от старости
емонтирует». Но только в течение определенного срока. Как только эта система ремонта «выключается», старение и смерть становятся неизбежными. Причем срок работы системы у разных животных различ
|25.07.2006
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Новое открытие поможет найти лекарство от старости
емонтирует». Но только в течение определенного срока. Как только эта система ремонта «выключается», старение и смерть становятся неизбежными. Причем срок работы системы у разных животных различ
|20.07.2006
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Скорость старения зависит от зарплаты
а, измеренные длиной теломеров, составили 9 лет. И это при том, что генетически, женщины-близнецы (что не удивительно) были очень близки друг к другу. Д-р Спектор считает, что эти различия в скорости старения клеток связаны с тем, что люди, находящиеся на более низком социальном уровне, подвержены более сильному психологическому стрессу. Этот стресс «запускает» биохимические механизмы так н
|20.07.2006
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Скорость старения зависит от зарплаты
а, измеренные длиной теломеров, составили 9 лет. И это при том, что генетически, женщины-близнецы (что не удивительно) были очень близки друг к другу. Д-р Спектор считает, что эти различия в скорости старения клеток связаны с тем, что люди, находящиеся на более низком социальном уровне, подвержены более сильному психологическому стрессу. Этот стресс «запускает» биохимические механизмы так н
|07.04.2005
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Экс-глава "Билайна" ищет рецепт вечной молодости
могут с уверенностью ответить на вопрос, почему стареют живые организмы. Однако проблема увеличения продолжительности жизни человека и улучшения ее качества становится одной из самых актуальных
|25.03.2005
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Экс-глава "ВымпелКома" создал лабораторию для изучения механизмов старения
д «Династия», основанный из собственных средств 73-летним Дмитрием Зиминым (экс-глава оператора сотовой связи «ВымпелКом»), намерен создать на собственные средства лабораторию для изучения механизмов старения. Для этих целей при поддержке фонда в Россию из США возвращается биолог Евгений Нудлер. На родине ученый собирается заниматься изучением молекулярных механизмов старения – малор
|16.09.2003
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Активное пользование мобильником чревато ранним старением
Активное использование мобильных телефонов и прочих беспроводных средств коммуникации приводит к преждевременному старению организма, утверждает шведский ученый Лейф Салфолд из университета Лунда. По его словам "массированное воздействие на человеческий мозг микроволн, излучаемых мобильными телефонами" явл
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