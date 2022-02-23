Здравоохранение Старость Старение человека Геронтология Age Tech цифровизация и увеличение продолжительности жизни

Вызывает ли синий свет от экранов гаджетов преждевременное старение? зучают воздействие синего света, который по слухам вызывает гиперпигментацию кожи и преждевременное старение. Разбираемся, так ли это на самом деле и можно ли постареть от постоянного сидения з

Ученые нечаянно обернули вспять часть процессов старения Выключение гена, ответственного за дисфункцию митохондрий, помогает обратить вспять признаки старения – морщинистую кожу и потерю волос. Ученые продемонстрировали эту возможность на подо

Найден еще один способ предотвратить старение ае с самыми старыми мышами в эксперименте (возраст 24-27 месяцев) лечение стало причиной увеличения продолжительности жизни на 36% и снижения смертности. По мнению исследователей, их эксперимен

Дефицит воды, перенаселение, старение: как ИТ решают глобальные проблемы человечества ениеВ отличие от коллег из Ecolab, в фокусе внимания ThyssenKrupp Elevator – проблема урбанизации и старения населения Земли. Сегодня в городах проживает около 7 млрд человек, по прогнозам ООН

Голландские ученые нашли способ остановить старение? ать значимое открытие. Оно является еще одним шагом к терапии, которая позволит не просто замедлить старение, но и предотвратить развитие ряда заболеваний, сокращающих продолжительность жизни.

Биологические часы берегут нас от старости? стом или ухудшением экологической обстановки. Они становятся активными в процессах, характерных для старения, то есть при клеточных и молекулярных повреждениях, окислительном стрессе или при не

Российские ученые разработали технологию поиска лекарств от старости после чего с помощью компьютерного моделирования воссоздаются молекулярные пути, ассоциированные со старением. GeroScope смоделировал молекулярные пути и сделал анализ реакций клетки на разные

Поиск лекарства от старости преподносит сюрпризы Новое исследование еще раз демонстрирует, что проблему старения необходимо изучать в контексте всей продолжительности жизни. Опыты на мышах показали, что избыток свободных радикалов дал мышам п

Сенолитики остановят старение? жизни означает борьбу со старческими болезнями, которые делают людей недееспособными Как известно, старение сопровождается накоплением одряхлевших клеток, которые прекратили деление. В молодос

Модификация теломер повернула старение вспять еления клеток. Фактически, это "инъекция долголетия", которая удлиняет теломеры и добавляет клеткам продолжительности жизни, но не делает их бессмертными. Это очень важно, поскольку "заморозка"

Проведены первые испытания "таблетки молодости" этом даже низкие дозы рапамицина в течение считанных недель вызывают улучшенную иммунную реакцию. "Старение является основной причиной смерти, потому что в пожилом возрасте гораздо выше риск с

"Таблетка от старости" есть у каждого из нас алов. Такие мыши живут на 20% дольше своих сородичей, поэтому ученые решили узнать, как увеличение продолжительности жизни связано с состоянием мышц. Как оказалось, ключевым фактором оказался

Ученые опровергли недолговечность идентификации по радужке ких технологий Biometric Testing Project, основной задачей которого стало определить, каким образом старение человеческого организма влияет на эффективность определения личности при помощи биом

Антибиотики замедляют процесс старения исследование показало, что наличие митохондриальных рибосомных белков (MRP) обратно пропорционально продолжительности жизни. Снизить количество этих белков можно с помощью доступных препаратов,

Лекарства от старости будут готовы через 5 лет ных лекарств, предотвращать 20 других болезней, - говорит Синклер. - По сути, нам удастся замедлить старение. Некоторые из нас могли бы жить до 150 лет».

Особая молекула может отменить старение мозга Проблема старения мозга связана с нарушением работы гиппокампа - структуры мозга, обрабатывающей инфор

Сероводород – возможный источник долголетия? . В свою очередь, ген klotho активнее работает в присутствии сероводорода и способствует увеличению продолжительности жизни через ряд различных путей, в частности снижение давления и риска разв

Суперкомпьютер «Ломоносов» смоделирует лекарство от старости мкина РАН, в ближайшее время на суперкомпьютере «Ломоносов» будет запущена масштабная модель химического соединения, на основе которого могут создаваться лекарственные препараты, замедляющие процессы старения в организме человека. Соединение, о котором идет речь, называется SkQ1. Оно было синтезировано еще в 2004 г. российскими учеными под руководством академика РАН Владимира Скулачева. В п

Старение интеллекта: ученые "обвинили" генетику вная изюминка проведенного ими исследования сводится к тому, что ученым впервые удалось сравнить интеллект пожилых людей с тем, каким он был у них в детстве. Особенности стабильности интеллекта и его старения давно интересуют ученых. Имеется множество работ, анализирующих эту характеристику для разных возрастных групп, однако по понятным причинам им не удавалось получить статистически значи

Доказано: бактерии тоже стареют участь? Еще в 2005 году биологи из Сан-Диего обнаружили, что бактерии не всегда остаются молодыми. Старение - процесс во многом загадочный, но кое-что в нем мы уже понимаем. Например, известно

Случайно обнаружен ген старения едователи из Университета Эмори (США) выявили набор генов, которые действуют в мышцах и отвечают за старение и устойчивость к стрессу у плодовых мушек. Ученые ранее уже находили мутации, влияющ

Ученые повернули вспять старение стволовых клеток еток предполагают, что живой организм имеет тот же возраст, что и его стволовые клетки, т.е. именно старение последних приводит к старению всего организма. Таким образом, понимание процессов, к

Возраст мозга можно определить по уровню молочной кислоты Исследователи Karolinska Institutet (Стокгольм, Швеция) продемонстрировали возможность мониторинга процесса старения мозга путем оценки изменения уровня молочной кислоты в тканях мозга с помощью метода магнитно-резонансной томографии (МРТ). Полученные ими данные свидетельствуют о том, что концентраци

Механизм старения клеток подскажет ключ к бессмертию? евает значительные изменения. Вероятно, удалось обнаружить тот самый фактор, который люди называют "старение". "До этого исследования мы знали, что теломеры с каждым делением становятся все кор

Дефицит магния приводит к преждевременному старению: новые данные о, что, хотя клетки нормально развивались и делились в условиях незначительного дефицита магния, их старение протекало заметно быстрее, чем у клеток в нормальной среде. У исследователей пока не

Создан новый метод оценки возраста человека следствий старения человеческой популяции. В то же время успехи медицины ведут к увеличению средней продолжительности жизни и дают возможности продуктивно работать и в пожилом возрасте, что в к

Доказано, что витамин D замедляет старение Новое изучение показало, что витамин D, образующийся под действием солнечных лучей, замедляет старение клеток и тканей, пишет BBC. Королевский лондонский колледж обследовал более 2 тыс. ж

Низкокалорийная диета продлевает жизнь любым организмам Факт увеличения продолжительности жизни при снижении калорийности пищи неоднократно подтверждался и в лаборат

Жизнь без бактерий: исследование мух, живущих в стерильной среде без бактерий, показало, что продолжительность их жизни не превышала продолжительности жизни их «нечистоплотных» собратьев, обитающих в обычных условиях. Автор ис

Новое открытие поможет найти лекарство от старости емонтирует». Но только в течение определенного срока. Как только эта система ремонта «выключается», старение и смерть становятся неизбежными. Причем срок работы системы у разных животных различ

Новое открытие поможет найти лекарство от старости емонтирует». Но только в течение определенного срока. Как только эта система ремонта «выключается», старение и смерть становятся неизбежными. Причем срок работы системы у разных животных различ

Скорость старения зависит от зарплаты а, измеренные длиной теломеров, составили 9 лет. И это при том, что генетически, женщины-близнецы (что не удивительно) были очень близки друг к другу. Д-р Спектор считает, что эти различия в скорости старения клеток связаны с тем, что люди, находящиеся на более низком социальном уровне, подвержены более сильному психологическому стрессу. Этот стресс «запускает» биохимические механизмы так н

Скорость старения зависит от зарплаты а, измеренные длиной теломеров, составили 9 лет. И это при том, что генетически, женщины-близнецы (что не удивительно) были очень близки друг к другу. Д-р Спектор считает, что эти различия в скорости старения клеток связаны с тем, что люди, находящиеся на более низком социальном уровне, подвержены более сильному психологическому стрессу. Этот стресс «запускает» биохимические механизмы так н

Экс-глава "Билайна" ищет рецепт вечной молодости могут с уверенностью ответить на вопрос, почему стареют живые организмы. Однако проблема увеличения продолжительности жизни человека и улучшения ее качества становится одной из самых актуальных

Экс-глава "ВымпелКома" создал лабораторию для изучения механизмов старения д «Династия», основанный из собственных средств 73-летним Дмитрием Зиминым (экс-глава оператора сотовой связи «ВымпелКом»), намерен создать на собственные средства лабораторию для изучения механизмов старения. Для этих целей при поддержке фонда в Россию из США возвращается биолог Евгений Нудлер. На родине ученый собирается заниматься изучением молекулярных механизмов старения – малор