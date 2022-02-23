Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 138558
ИКТ 11082
Организации 8816
Ведомства 1397
Ассоциации 848
Технологии 3184
Системы 22042
Персоны 55977
География 2231
Статьи 1445
Пресса 1060
ИАА 646
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2287
Мероприятия 826

Здравоохранение Старость Старение человека Геронтология Age Tech цифровизация и увеличение продолжительности жизни


Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть. Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть.
Бернардо Строцци. Аллегория бренности, или Старая кокетка (1637) Художник изображает нелепую старуху – когда-то в прошлом она привыкла была красавицей и кокеткой, но не замечает, что красота ее давно отцвела.Роза — традиционный символ увядающей юности. Флердоранж – цветы невест. Бархатцы вызывают погребальные ассоциации. Пожилая женщина наряжается платья для молодых девушек. Не стесняясь демонстрировать морщинистую грудь, убирает седые волосы на манер девицы. Служанки безропотно выполняют ее приказы и хихикают за спиной. И только зеркало говорит ей правду, которую она не желает видеть.


23.02.2022 Вызывает ли синий свет от экранов гаджетов преждевременное старение?

зучают воздействие синего света, который по слухам вызывает гиперпигментацию кожи и преждевременное старение. Разбираемся, так ли это на самом деле и можно ли постареть от постоянного сидения з
23.07.2018 Ученые нечаянно обернули вспять часть процессов старения

Выключение гена, ответственного за дисфункцию митохондрий, помогает обратить вспять признаки старения – морщинистую кожу и потерю волос. Ученые продемонстрировали эту возможность на подо
10.07.2018 Найден еще один способ предотвратить старение

ае с самыми старыми мышами в эксперименте (возраст 24-27 месяцев) лечение стало причиной увеличения продолжительности жизни на 36% и снижения смертности. По мнению исследователей, их эксперимен
15.05.2017 Дефицит воды, перенаселение, старение: как ИТ решают глобальные проблемы человечества

ениеВ отличие от коллег из Ecolab, в фокусе внимания ThyssenKrupp Elevator – проблема урбанизации и старения населения Земли. Сегодня в городах проживает около 7 млрд человек, по прогнозам ООН

28.03.2017 Голландские ученые нашли способ остановить старение?

ать значимое открытие. Оно является еще одним шагом к терапии, которая позволит не просто замедлить старение, но и предотвратить развитие ряда заболеваний, сокращающих продолжительность жизни.
21.02.2017 Биологические часы берегут нас от старости?

стом или ухудшением экологической обстановки. Они становятся активными в процессах, характерных для старения, то есть при клеточных и молекулярных повреждениях, окислительном стрессе или при не
04.12.2016 Российские ученые разработали технологию поиска лекарств от старости

после чего с помощью компьютерного моделирования воссоздаются молекулярные пути, ассоциированные со старением. GeroScope смоделировал молекулярные пути и сделал анализ реакций клетки на разные

04.08.2015 Поиск лекарства от старости преподносит сюрпризы

Новое исследование еще раз демонстрирует, что проблему старения необходимо изучать в контексте всей продолжительности жизни. Опыты на мышах показали, что избыток свободных радикалов дал мышам п
10.03.2015 Сенолитики остановят старение?

жизни означает борьбу со старческими болезнями, которые делают людей недееспособными Как известно, старение сопровождается накоплением одряхлевших клеток, которые прекратили деление. В молодос
26.01.2015 Модификация теломер повернула старение вспять

еления клеток. Фактически, это "инъекция долголетия", которая удлиняет теломеры и добавляет клеткам продолжительности жизни, но не делает их бессмертными. Это очень важно, поскольку "заморозка"
25.12.2014 Проведены первые испытания "таблетки молодости"

этом даже низкие дозы рапамицина в течение считанных недель  вызывают улучшенную иммунную реакцию. "Старение является основной причиной смерти, потому что в пожилом возрасте гораздо выше риск с
12.10.2014 "Таблетка от старости" есть у каждого из нас

алов.  Такие мыши живут на 20% дольше своих сородичей, поэтому ученые решили узнать, как увеличение продолжительности жизни связано с состоянием мышц. Как оказалось, ключевым фактором оказался

05.02.2014 Ученые опровергли недолговечность идентификации по радужке

ких технологий Biometric Testing Project, основной задачей которого стало определить, каким образом старение человеческого организма влияет на эффективность определения личности при помощи биом
23.05.2013 Антибиотики замедляют процесс старения

исследование показало, что наличие митохондриальных рибосомных белков (MRP) обратно пропорционально продолжительности жизни. Снизить количество этих белков можно с помощью доступных препаратов,
13.03.2013 Лекарства от старости будут готовы через 5 лет

ных лекарств, предотвращать 20 других болезней, - говорит Синклер. - По сути, нам удастся замедлить старение. Некоторые из нас могли бы жить до 150 лет».
13.02.2013 Особая молекула может отменить старение мозга

Проблема старения мозга связана с нарушением работы гиппокампа - структуры мозга, обрабатывающей инфор
01.02.2013 Сероводород – возможный источник долголетия?

. В свою очередь, ген klotho активнее работает в присутствии сероводорода и способствует увеличению продолжительности жизни через ряд различных путей, в частности снижение давления и риска разв
18.04.2012 Суперкомпьютер «Ломоносов» смоделирует лекарство от старости

мкина РАН, в ближайшее время на суперкомпьютере «Ломоносов» будет запущена масштабная модель химического соединения, на основе которого могут создаваться лекарственные препараты, замедляющие процессы старения в организме человека. Соединение, о котором идет речь, называется SkQ1. Оно было синтезировано еще в 2004 г. российскими учеными под руководством академика РАН Владимира Скулачева. В п
20.01.2012 Старение интеллекта: ученые "обвинили" генетику

вная изюминка проведенного ими исследования сводится к тому, что ученым впервые удалось сравнить интеллект пожилых людей с тем, каким он был у них в детстве. Особенности стабильности интеллекта и его старения давно интересуют ученых. Имеется множество работ, анализирующих эту характеристику для разных возрастных групп, однако по понятным причинам им не удавалось получить статистически значи
01.11.2011 Доказано: бактерии тоже стареют

участь? Еще в 2005 году биологи из Сан-Диего обнаружили, что бактерии не всегда остаются молодыми. Старение - процесс во многом загадочный, но кое-что в нем мы уже понимаем. Например, известно
20.10.2011 Случайно обнаружен ген старения

едователи из Университета Эмори (США) выявили набор генов, которые действуют в мышцах и отвечают за старение и устойчивость к стрессу у плодовых мушек. Ученые ранее уже находили мутации, влияющ
23.09.2011 Ученые повернули вспять старение стволовых клеток

еток предполагают, что живой организм имеет тот же возраст, что и его стволовые клетки, т.е. именно старение последних приводит к старению всего организма. Таким образом, понимание процессов, к
08.11.2010 Возраст мозга можно определить по уровню молочной кислоты

Исследователи Karolinska Institutet (Стокгольм, Швеция) продемонстрировали возможность мониторинга процесса старения мозга путем оценки изменения уровня молочной кислоты в тканях мозга с помощью метода магнитно-резонансной томографии (МРТ). Полученные ими данные свидетельствуют о том, что концентраци
06.10.2010 Механизм старения клеток подскажет ключ к бессмертию?

евает значительные изменения. Вероятно, удалось обнаружить тот самый фактор, который люди называют "старение". "До этого исследования мы знали, что теломеры с каждым делением становятся все кор
10.04.2008 Дефицит магния приводит к преждевременному старению: новые данные

о, что, хотя клетки нормально развивались и делились в условиях незначительного дефицита магния, их старение протекало заметно быстрее, чем у клеток в нормальной среде. У исследователей пока не
05.02.2008 Создан новый метод оценки возраста человека

следствий старения человеческой популяции. В то же время успехи медицины ведут к увеличению средней продолжительности жизни и дают возможности продуктивно работать и в пожилом возрасте, что в к
08.11.2007 Доказано, что витамин D замедляет старение

Новое изучение показало, что витамин D, образующийся под действием солнечных лучей, замедляет старение клеток и тканей, пишет BBC. Королевский лондонский колледж обследовал более 2 тыс. ж
21.09.2007 Низкокалорийная диета продлевает жизнь любым организмам

Факт увеличения продолжительности жизни при снижении калорийности пищи неоднократно подтверждался и в лаборат
14.08.2007 Жизнь без бактерий: исследование

мух, живущих в стерильной среде без бактерий, показало, что продолжительность их жизни не превышала продолжительности жизни их «нечистоплотных» собратьев, обитающих в обычных условиях. Автор ис
25.07.2006 Новое открытие поможет найти лекарство от старости

емонтирует». Но только в течение определенного срока. Как только эта система ремонта «выключается», старение и смерть становятся неизбежными. Причем срок работы системы у разных животных различ
25.07.2006 Новое открытие поможет найти лекарство от старости

емонтирует». Но только в течение определенного срока. Как только эта система ремонта «выключается», старение и смерть становятся неизбежными. Причем срок работы системы у разных животных различ
20.07.2006 Скорость старения зависит от зарплаты

а, измеренные длиной теломеров, составили 9 лет. И это при том, что генетически, женщины-близнецы (что не удивительно) были очень близки друг к другу. Д-р Спектор считает, что эти различия в скорости старения клеток связаны с тем, что люди, находящиеся на более низком социальном уровне, подвержены более сильному психологическому стрессу. Этот стресс «запускает» биохимические механизмы так н
20.07.2006 Скорость старения зависит от зарплаты

а, измеренные длиной теломеров, составили 9 лет. И это при том, что генетически, женщины-близнецы (что не удивительно) были очень близки друг к другу. Д-р Спектор считает, что эти различия в скорости старения клеток связаны с тем, что люди, находящиеся на более низком социальном уровне, подвержены более сильному психологическому стрессу. Этот стресс «запускает» биохимические механизмы так н
07.04.2005 Экс-глава "Билайна" ищет рецепт вечной молодости

могут с уверенностью ответить на вопрос, почему стареют живые организмы. Однако проблема увеличения продолжительности жизни человека и улучшения ее качества становится одной из самых актуальных
25.03.2005 Экс-глава "ВымпелКома" создал лабораторию для изучения механизмов старения

д «Династия», основанный из собственных средств 73-летним Дмитрием Зиминым (экс-глава оператора сотовой связи «ВымпелКом»), намерен создать на собственные средства лабораторию для изучения механизмов старения. Для этих целей при поддержке фонда в Россию из США возвращается биолог Евгений Нудлер. На родине ученый собирается заниматься изучением молекулярных механизмов старения – малор
16.09.2003 Активное пользование мобильником чревато ранним старением

Активное использование мобильных телефонов и прочих беспроводных средств коммуникации приводит к преждевременному старению организма, утверждает шведский ученый Лейф Салфолд из университета Лунда. По его словам "массированное воздействие на человеческий мозг микроволн, излучаемых мобильными телефонами" явл

Публикаций - 386, упоминаний - 496

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9339 18
Microsoft Corporation 24025 14
Intel Corporation 11889 12
Google LLC 11366 8
Ростелеком 10671 8
Apple Inc 11627 8
HP Inc. 5620 7
Oracle Corporation 6500 7
Fujitsu 2028 7
Sony 6483 7
Samsung Electronics 9949 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8402 6
HP - Hewlett-Packard 3615 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10700 5
7611 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 5
Dell EMC 4974 5
Evol Gold - Эвол Голд - Dancom Group 19 4
Цифра ГК 2268 4
SAP SE 5095 4
Hitachi - Хитачи 1455 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 4
Philips 2037 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3032 4
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 685 4
Прогноз 1574 4
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 3
Meta Platforms - Facebook 4367 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2976 3
МегаФон 7741 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 951 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 3
Siemens AG - Siemens Group 2557 3
Toshiba Corporation 2906 3
Lenovo Motorola 3490 3
Ситроникс - Sitronics 1187 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1060 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - Центр Хранения Данных 55 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6773 28
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 626 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
Boeing 1001 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 671 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 373 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6499 3
Резонанс НПП 357 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1105 3
Mayo Clinic - Клиника Мейо 16 3
Genetic Savings & Clone 4 2
Гранит 50 2
Mitsubishi Heavy Industries 34 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 132 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 2
Открытие ФК - Банк Открытие 523 2
Honda Motor Company 230 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 23 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 262 2
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 21 2
Illumina 10 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 456 2
РЖД - Российские железные дороги 1775 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 323 2
Лента - Сеть розничной торговли 1900 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 2
Островок.ру - Ostrovok.ru 72 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 447 1
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 31 1
Инвитро - Invitro 68 1
Sequoia Capital 109 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 1
Фармстандарт АО 37 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 203 1
Газпром ПАО 1232 1
АльфаСтрахование СГ 290 1
РОСНО СК - Страховая компания 196 1
Toyota - Daihatsu 3 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 438 1
Связной ГК 1358 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1140 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1294 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10383 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4684 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 362 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2582 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3107 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4020 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5070 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5440 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2750 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1294 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1291 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1732 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4222 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2834 4
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 99 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 332 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 931 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3147 3
Судебная власть - Judicial power 2212 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 739 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2638 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 514 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 2
Петербургский метрополитен ГУП 128 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2267 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 589 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1730 2
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 196 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1014 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 295 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1014 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 745 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 376 2
РНФ - Российский научный фонд 44 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 883 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 269 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6179 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 182 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 270 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 182 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
The Valuable 500 - глобальная инициатива по продвижению инклюзивного подхода и предоставлению равных возможностей 5 1
Финтех Старт - Ассоциации стартапов 1 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 20 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 1 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 83 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58556 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44064 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11387 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9946 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22627 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22700 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15541 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27998 24
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9073 23
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19902 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26708 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10198 21
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10949 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27548 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5695 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10256 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4704 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15364 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7907 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13492 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19117 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8700 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23500 16
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1231 16
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4075 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4514 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13272 14
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2259 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5218 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10802 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11624 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11704 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23296 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10293 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9019 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14543 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19951 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13749 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6935 12
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11728 12
Microsoft Windows 14975 11
Linux OS 9030 9
Apple iOS 7314 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2171 6
Microsoft Windows 2000 8661 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6856 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4579 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4838 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 931 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2384 4
InterProCom - Интерпроком Аксиома 87 4
Apple iPhone 6 4861 4
IBM Blue Gene - суперкомпьютер 69 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1508 4
Google Android 13350 4
Microsoft Skype 2009 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 3
Microsoft Azure 1357 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1873 3
Intel Itanium 624 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 240 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1306 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 495 3
Intel x86 - архитектура процессора 1728 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1765 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 188 2
Rakuten Viber 585 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1179 2
Apple iPhone 4 782 2
Merlion iRU Опал 17 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 228 2
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 2
Microsoft Visual FoxPro 19 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 125 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 655 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 2
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 76 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Путин Владимир 2929 8
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 3
Шалманов Сергей 201 3
Захаров Павел 60 3
Мишустин Михаил 575 3
Садовничий Виктор 58 3
Larry Page - Ларри Пейдж 188 2
Данилин Александр 17 2
Голикова Татьяна 54 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 902 2
Кадников Вячеслав 19 2
Kenyon Cynthia - Кеньон Синтию 2 2
Осокина Полина 25 2
Сергеев Александр 28 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 2
Скворцова Вероника 68 2
Нудлер Евгений 2 2
Kurzweil Ray - Курцвейл Рэй 8 2
Симаков Олег 113 2
Медведев Дмитрий 1641 2
Репик Алексей 6 2
Gehman Harold - Геман Гарольд 10 2
Сорокин Олег 6 2
Лебедев Владимир 59 2
Богомолов Игорь 6 2
Зимин Дмитрий 37 2
Levinson Arthur - Левинсон Артур 8 2
Никифоров Николай 1134 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Островский Владимир 25 1
Носатенко Петр 1 1
Тимофеев Александр 16 1
Иванов Игорь 31 1
Ефимов Альберт 43 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 371 1
Лаптева Марина 114 1
Растопшин Павел 39 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 324 1
Шилов Сергей 89 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50891 127
Россия - РФ - Российская федерация 132359 106
Европа 21377 37
Земля - планета Солнечной системы 10114 37
Япония 13105 36
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13881 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40527 35
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13106 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15978 28
Германия - Федеративная Республика 12378 21
США - Калифорния 4550 20
Индия - Bharat 5241 14
Солнце - звезда Солнечной системы 4983 14
Африка - Африканский регион 3371 13
Южная Корея - Республика 6450 12
Франция - Французская Республика 7678 11
Израиль 2664 11
Великобритания - Лондон 2366 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2743 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16109 10
Швеция - Королевство 3572 10
Азия - Азиатский регион 5279 10
Испания - Королевство 3654 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13687 9
Канада 4771 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3475 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2432 9
Нидерланды 3408 9
Солнечная система - Solar system 2473 8
США - Нью-Йорк 3066 8
Америка 2063 7
Дания - Королевство 1266 7
Италия - Итальянская Республика 4264 6
Ближний Восток 2840 6
Китай - Тайвань 3849 6
Япония - Токио 989 5
Сингапур - Республика 1811 5
Бразилия - Федеративная Республика 2280 5
Россия - СФО - Новосибирск 3936 5
Финляндия - Финляндская Республика 3534 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7785 97
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26283 97
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4022 78
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9310 73
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1825 66
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47145 65
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8939 62
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1584 61
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1201 42
Зоология - наука о животных 2443 41
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16689 35
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2530 35
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1197 27
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1153 25
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9395 25
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 756 24
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3705 24
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 950 24
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1172 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8280 22
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44929 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4613 21
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12010 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22172 19
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 673 18
Биология молекулярная - Иммунная система - Антитела - иммуноглобулины 344 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15272 17
Энергетика - Energy - Energetically 4664 16
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1848 16
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 165 16
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3637 16
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5180 16
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5077 14
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1369 13
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 931 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10178 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12288 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 5388 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6462 12
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 189 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 12
CNews RND - R&D.CNews 2273 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11091 8
ScienceDaily 400 6
Nature 801 6
New Scientist 1447 5
Phys.org 972 4
AP - Associated Press 1995 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5832 4
Bloomberg 1184 3
Silicon.com 364 3
Открытые системы ИД 173 3
CNews - ZOOM.CNews 1816 3
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 839 3
PhysicsWeb 180 2
Госрасходы - портал 65 2
Physical Review Letters 113 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1546 2
Future - Space.com 198 2
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Blocks & Files 10 1
Fortune 203 1
All Things Digital 167 1
The Observer 40 1
The Independent 30 1
Российская газета 259 1
Vc.ru - Виси.ру 35 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 1
PhoneArena 74 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 110 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 1
23ABC News 169 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 305 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 233 1
ZDnet 595 1
TAdviser - Центр выбора технологий 349 1
FT - Financial Times 1187 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7749 13
Gartner - Гартнер 3507 10
IDC - International Data Corporation 4883 8
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 5
CNews Мишень 159 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2804 2
Frost & Sullivan 200 2
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 1
Gartner - AMR Research 48 1
IHS Infonetics Research 101 1
Philips Future Health Index - Индекс здоровья будущего 5 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
Technavio 26 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 551 1
ARC Advisory Group 20 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 36 1
Microsoft Research 138 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 100 1
Forrester Research 819 1
Research and Markets 24 1
Markets&Markets Research 109 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 762 10
РАН - Российская академия наук 1755 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1388 8
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 517 8
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 7
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 458 6
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 6
BU - Boston University - Бостонский университет 62 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 821 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 472 3
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 63 3
Columbia University - Колумбийский университет 152 3
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 65 3
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 81 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 931 3
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 67 2
Минздрав РФ - НМИЦ радиологии ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации 12 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 106 2
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 265 2
ТГУ - Томский государственный университет 148 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 68 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 32 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 242 2
University of Sydney - Sydney Uni, USYD - Сиднейский университет - Университет Сиднея 27 2
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 20 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 64 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 150 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 2
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 216 2
King's College London - Королевский колледж Лондона 32 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 2
Scripps Institution of Oceanography - Институт океанографии имени Скриппса 17 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 24 1
День молодёжи - 27 июня 731 15
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 8
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 4
Biometrics AIA 17 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1881 4
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1155 2
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 54 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 625 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Fujitsu Forum 8 1
МТС Телеком Идея 52 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 37 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 911 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 994 1
Red Dot Design Award 54 1
Insurtech Lab 1 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 161 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 334 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 40 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 700 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1271431, в очереди разбора - 817438.
Создано именных указателей - 138558.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще