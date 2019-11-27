Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Денежные переводы
Публикаций - 110, упоминаний - 136
Денежные переводы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Федорова Олеся 60 39
|Ситнов Иван 10 7
|Висящев Андрей 60 4
|Муканова Мадина 14 3
|Стоклицкая Анна 24 3
|Киричек Алексей 66 2
|Абрамейцев Алексей 17 2
|Гостев Дмитрий 20 2
|Петелина Екатерина 13 1
|Жуковский Антон 9 1
|Тартышев Дмитрий 19 1
|Свириденко Кирилл 37 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Дробышевский Михаил 52 1
|Жижикин Игорь 24 1
|Точилов Мария 9 1
|Тарабановский Александр 4 1
|Камалов Александр 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru