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Денежные переводы



27.11.2019 Сервисная выручка Tele2 в столичных салонах связи увеличилась в 2,5 раза 1
22.11.2018 ВТБ: ежедневный оборот денежных переводов в Samsung Pay превысил 20 млн рублей 1
25.10.2018 «Золотая Корона» представила сервис дистанционного пополнения карт «Мир» 1
06.09.2018 Samsung запускает сервис «Денежные переводы Samsung Pay» 1
26.12.2016 В «Visa Qiwi Кошельке» упрощены трансграничные денежные переводы на банковские счета 1
15.12.2016 Tele2 подвел итоги работы на столичном рынке мобильной коммерции 1
07.12.2016 Группам в «Одноклассниках» теперь можно перевести деньги 1
20.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился Unibank 1
05.10.2016 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» присоединился «Казкоммерцбанк Таджикистан» 1
25.08.2016 Число денежных переводов в Сибири выросло за год на 44% 1
21.07.2016 «Золотая Корона» запустила сервис онлайн-переводов 2
07.07.2016 Технобанк присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
30.06.2016 Qiwi запустил денежные переводы в Турцию, Израиль и Чехию 1
21.06.2016 «БСБ Банк» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Беларуси 2
26.04.2016 В первом квартале 2016 г. оборот сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» вырос на 18% 2
13.04.2016 «Бонки рушди Тоджикистон» — новый участник сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 1
25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове 1
17.03.2016 В розничной сети «Ростелекома» на Урале отменена комиссия на денежные переводы «Золотая Корона» 1
11.03.2016 Совокупная выручка ЦФТ по итогам 2015 г. выросла на 9% 1
01.02.2016 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь можно получить в Италии, Испании, Франции и Бельгии 2
23.12.2015 К сервису денежных переводов «Золотая Корона» присоединился Rabitabank 1
27.11.2015 К сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» подключился АТФБанк 1
11.11.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Заубер Банке» 1
02.10.2015 «Золотая Корона» расширяет инфраструктуру обслуживания в Беларуси 1
25.09.2015 Банк «Возрождение» — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 2
04.09.2015 Татфондбанк запустил сервис денежных переводов между картами различных банков 1
03.09.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширяет свою сеть в Казахстане 1
28.08.2015 Банк «Приобье» предложил своим клиентам сервис Faktura.ru 1
18.08.2015 Углеметбанк — новый участник сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
21.07.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» доступны в «Русском Трастовом Банке» 1
26.06.2015 Треть россиян научилась платить за услуги со смартфонов 1
22.06.2015 Tele2 и «Моби.Деньги» запустили сервис денежных переводов c выдачей в отделениях «Почты России» 1
08.06.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» доступен в офисах «Живаго-банка» 2
27.04.2015 В первом квартале 2015 г. оборот сервиса «Золотая Корона – Денежные переводы» составил 117 млрд руб. 2
24.04.2015 Оборот мобильной коммерции Tele2 на Дальнем Востоке в первом квартале 2015 г. вырос на 15% 1
02.04.2015 Платежная система «Лидер» и QIWI отменили комиссию за денежные переводы 1
20.03.2015 ДБ АО «Сбербанк» присоединился к сервису «Золотая Корона — Денежные переводы» 1
19.03.2015 Денежные переводы «Золотая Корона» теперь доступны клиентам банка «Александровский» 1
12.03.2015 «Золотая Корона» продолжает наращивать сеть обслуживания в России 1
26.02.2015 «Золотая Корона» расширила инфраструктуру обслуживания в Грузии 1

Публикаций - 110, упоминаний - 136

Денежные переводы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Золотая Корона 339 78
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 435 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2204 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8487 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7433 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7719 2
Samsung Electronics 8904 2
Yandex - Яндекс 4523 2
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 2
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 46 2
DEG - Digital Entertainment Group 8 1
Город ФСГ - Федеральная Система 29 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 30 1
Webmoney 475 1
PayPal 615 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1778 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 541 1
Oracle Corporation 5752 1
IBM 8608 1
Microsoft Corporation 20924 1
Ростех - Ростехнологии 2282 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6168 1
Qiwi 786 14
Visa International 1635 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 11
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 46 6
Юнистрим - Unistream 169 6
ПриватБанк 184 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1836 4
Связной ГК 1081 4
Western Union 117 4
Евросеть 1342 4
Почта России ПАО 1758 3
MoneyGram 27 3
Платежный Центр РНКО 29 3
Бинбанк 188 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4762 3
НСПК - Национальная система платежных карт 269 2
Альфа-Банк 1311 2
Росгосстрах Банк - РГС Банк 72 2
QIWI Банк - Киви Банк 77 2
Веста 35 1
Славянка ГК 22 1
Связной Банк 75 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 35 1
ГПБ - Газпромбанк 787 1
Экспобанк - Expobank 25 1
Пробизнесбанк АКБ 122 1
Росгосстрах 218 1
Укргазпромбанк 2 1
МДМ Банк 164 1
Татфондбанк 71 1
Раунд 15 1
Александровский Банк 9 1
Сбербанк Казахстан 8 1
РусславБанк - РСБ 147 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 1 1
Роснефть НК 416 1
Русский стандарт Банк 343 1
МТС банк 262 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 127 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 83 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2695 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1204 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 811 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 26 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12015 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2462 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 300 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 793 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 710 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк - Автоплатеж 101 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 35 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 71 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 277 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 302 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 138 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 293 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 334 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 970 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 784 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 30
ЦФТ Faktura.ru 153 9
Qiwi Терминалы 100 8
Google Android 11589 7
Apple iOS 6170 6
ПриватБанк Приват24 115 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 579 3
MasterCard Maestro 133 2
ВТБ Мультикарта 148 2
ЦФТ Банк 55 2
Samsung Pay 252 2
Microsoft Windows Phone OS 1521 2
Qiwi Кошелек 154 2
Золотая Корона - Погашение кредитов 31 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 46 1
Samsung Knox 85 1
MasterCard MoneySend 39 1
R-Style Softlab - RS-Retail 46 1
Apache OpenOffice 440 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 658 1
R-Style Softlab - RS-Bank 262 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 83 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1111 1
Яндекс.Штрафы 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники 959 1
Microsoft Office 2934 1
Google Play - Google Store - Android Market 2622 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5792 1
Федорова Олеся 60 39
Ситнов Иван 10 7
Висящев Андрей 60 4
Муканова Мадина 14 3
Стоклицкая Анна 24 3
Киричек Алексей 66 2
Абрамейцев Алексей 17 2
Гостев Дмитрий 20 2
Петелина Екатерина 13 1
Жуковский Антон 9 1
Тартышев Дмитрий 19 1
Свириденко Кирилл 37 1
Пальчун Кирилл 47 1
Дробышевский Михаил 52 1
Жижикин Игорь 24 1
Точилов Мария 9 1
Тарабановский Александр 4 1
Камалов Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 81572 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33781 54
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11968 38
Грузия 1027 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26463 27
Украина 5497 25
Азербайджан - Азербайджанская Республика 789 25
Таджикистан - Республика 711 24
Молдавия - Республика Молдова 642 23
Казахстан - Республика 4106 23
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 899 21
Беларусь - Белоруссия 3179 19
Узбекистан - Республика 1247 16
Абхазия - Республика 117 14
Турция - Турецкая республика 1468 13
Израиль 1606 12
Чехия - Чешская Республика 973 11
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 765 11
Греция - Греческая Республика 630 10
Монголия 247 10
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10812 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11484 8
Латвия - Латвийская Республика 641 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2124 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9376 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3761 4
Армения - Республика 1035 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1855 3
Беларусь - Минск 533 3
Таджикистан - Душанбе 48 3
Болгария - Республика 630 3
Азербайджан - Баку 103 3
Россия - ПФО - Казань 1875 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 832 2
Кипр - Республика 344 2
Бельгия - Королевство 843 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 273 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1502 1
Private Banking 17 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1050 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4004 1
GBP - Pound sterling - British pound - Фунт стерлингов 9 1
Антитеррор 66 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 75 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1163762, в очереди разбора - 1052967.
Создано именных указателей - 50718.
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