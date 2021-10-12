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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
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12.10.2021 ABBYY представила low-code/no-code платформу Vantage 1
10.10.2021 SAS Viya: аналитические модели можно сразу запускать в «продакшн» без написания дополнительного кода 1
22.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
17.09.2021 В группе «Самолет» внедрили умного бота Easy Report для получения мгновенной бизнес-отчетности 1
09.07.2021 В портфеле «Инфосистемы джет» появилась комплексная платформа для киберразведки 1
30.06.2021 Композитный ИИ: что это такое и зачем он нужен? 3
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 1
17.06.2021 Accenture разработала решение, позволяющее ретейлерам управлять live-commerce продажами 1
16.06.2021 Сеть «М.видео» внедрила систему роботизированной поддержки клиентов с использованием ИИ 1
15.06.2021 Webiomed и «Нетрика медицина» будут сотрудничать в сфере ИИ 1
08.06.2021 3itech построила омниканальную аналитическую систему для контакт-центра гипермаркета Holodilnik.ru 1
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ 1
29.04.2021 Зачем создавать межгосударственный совет по этике ИИ 3
23.04.2021 «Айпавлов» и «Северсталь» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
29.03.2021 Новые технологии помогают понять смысл предложений при переводе 4
18.03.2021 Как Kia применяет искусственный интеллект 1
17.03.2021 Разработчик мессенджера Dialog Enterprise представил платформу для создания коммуникационных инструментов 1
19.02.2021 «Диасофт» представила интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ 1
17.02.2021 «Диасофт» представил интеллектуальный инструмент в помощь ЛПУ 1
26.01.2021 Аналитика нужна не только топ-менеджерам: как BI-инструменты проникают вглубь департаментов 1
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году 1
27.11.2020 Accenture разработает голосового помощника для страховых компаний 2
26.11.2020 Сбер усовершенствовал рейтинг русскоязычных нейросетей 1
20.11.2020 SAS стала лидером ведущих аналитических рейтингов по ИИ 1
19.11.2020 9 вещей про ИИ, которые необходимо знать ИТ-директору 1
22.09.2020 ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов 1
19.08.2020 Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ 2
29.07.2020 «НПО Энергомаш» создало систему корпоративного поиска на основе ИИ Abbyy 1
22.07.2020 Резидент «Сколково» привлек более 130 млн руб. на развитие системы искусственного интеллекта для медицины 1
29.05.2020 Oracle выпускает аналитическое решение Oracle Analytics for Cloud HCM для повышения эффективности HR-функции 1
14.05.2020 Accenture разработала голосового помощника для покупки продуктов 1
28.04.2020 «Мобилитилаб» выпустила NLP-систему извлечения и анализа текстовой информации 1
17.04.2020 «Крок» и Infobot запустили робота-трекера для удаленной работы 1
01.04.2020 3iTech представила новую версию речевой ИИ-платформы 3i VOX 1
25.03.2020 Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
02.03.2020 МТС и Сколтех открыли лабораторию искусственного интеллекта 1
19.02.2020 3i Technologies переименовалась в 3iTech в ходе ребрендинга 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
09.12.2019 Google представила крупнейшее за пять лет обновление поисковой выдачи 1
30.09.2019 Abbyy и МФТИ открывают совместную научную лабораторию 1

Публикаций - 63, упоминаний - 79

NLP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy 797 8
SAS Institute 597 6
Telegram Group 702 5
Accenture - Аксенчер 533 4
3i Technologies - 3iTech 23 3
SAS Institute Russia - САС институт Россия 133 3
IBM 3554 3
Intel Corporation 4198 3
Facebook 3767 3
iTeco - Ай-Теко 720 3
Microsoft Corporation 11143 3
Tableau Software 42 3
Oracle Corporation 3360 3
Diasoft - Диасофт 354 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Naumen - Наумен 342 2
Deloitte - Делойт 187 2
Huawei 2733 2
Blue Prism 11 2
Infobot - Инфобот 2 1
Dialog - Диалог 33 1
Цифровая Платформа 34 1
Ай-Теко АРБИТЕК 3 1
ИИ-Технологии 9 1
Витте Консалтинг 24 1
Lucidworks 1 1
ARQA Technologies 5 1
Аплана Бизнес решения 9 1
Аплана Преферентум 8 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Mankiewicz 7 1
Everest Group 9 1
Тайгер Оптикс - Tiger Optics 12 1
Leta Group 204 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Ovum 55 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 19 1
iPavlov - Айпавлов 6 1
National Instruments 11 1
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 9
Почта России ПАО 1577 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 2
Самолёт ГК 14 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 16 1
Нижнекамскнефтехим 14 1
AltaIR Capital 11 1
Москабельмет ГК 2 1
Synlait Milk 1 1
Volvo Trucks 5 1
Mack Trucks 2 1
Финсервис Банк 8 1
OTP Group - ОТП Банк 125 1
Talkbank 11 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Северсталь ПАО 204 1
Leta Capital 42 1
KIA Motors 72 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 1
Альфа-Банк 1127 1
Открытие ФК 538 1
Уралсиб Банк 390 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 256 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
4CIO 12 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 28 22
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 18
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 3
NLU - Natural-language understanding - Обработка естественного языка 19 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 2
Google Android-приложения и разработчики 236 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Big Data - Большие данные 1136 2
Threat Hunting - Охота за угрозами 11 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
FPGA - Field-programmable gate array - Программируемая логическая матрица 38 1
Cloud Native 19 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Google Android 10751 6
Microsoft Office 1948 4
Apple iOS 5742 3
Amazon Alexa 138 3
К-МИС Webiomed СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 8 3
Microsoft Windows 10 6670 3
Accenture Liquid Studio 11 3
iTeco SmartSel 6 2
iTeco SmartCS - Smart Corporate Search 4 2
Rakuten Viber 429 2
IBM Watson 105 2
Google BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 5 2
WhatsApp Messenger 654 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 12 2
Microsoft Azure 1171 2
Naumen Erudite 12 2
3i ASR - 3i Speech Transcriptor 4 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple macOS 930 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 174 2
Linux OS 4272 2
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 35 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team 14 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 534 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple Siri - Голосовой помощник 302 1
Abbyy FlexiCapture 127 1
Microsoft Skype Translator 9 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 1
Любимов Алексей 20 3
Тихонов Александр 60 3
Кондратьев Арсений 9 3
Шушкин Дмитрий 92 3
Попов Сергей 72 2
Попов Анатолий 98 2
Сандлер Аркадий 21 2
Ефаров Юрий 5 2
Goodnight Jim - Гуднайт Джим 11 2
Интересов Василий 1 1
Chobanyan Gerard - Цобанян Джерард 2 1
Карташов Станислав 9 1
Акопян Лоран 3 1
Ревина Наталья 3 1
Мацнев Дмитрий 1 1
Киселев Сергей 13 1
Макарьин Сергей 11 1
Дьячков Юрий 2 1
Макаренко Дмитрий 4 1
Черноус Дмитрий 1 1
Романов Дмитрий 53 1
Булаев Владимир 1 1
Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
Schmidhuber Jürgen - Шмидхубер Юрген 2 1
Чикурова Мария 1 1
Green Harriet - Грин Гарриет 9 1
Шакманас Алгирдас 33 1
Курляндчик Владимир 4 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Мельников Алмаз 3 1
Dennan Andrew - Деннан Эндрю 1 1
Ян Давид 40 1
Горшенин Станислав 6 1
Solari Richard - Солари Ричард 2 1
Matteo Ramon - Матео Рамон Састре 1 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Perez Carlos E. - Перез Карлос Э. 1 1
Кулешов Александр 15 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Круглов Алексей 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Бразилия - Федеративная Республика 1131 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 2
США - Техас 225 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
США - Северная Каролина 60 1
Южная Корея - Сеул 130 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Россия - Республика Карелия 304 1
США - Массачусетс 109 1
Китай - Пекин 322 1
Россия - Кировск - Кировская область 305 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Япония - Токио 290 1
Нидерланды 977 1
Германия - Мюнхен 168 1
Южная Америка 313 1
Южная Корея - Республика 1466 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Япония 2808 1
Украина 3389 1
Америка 465 1
Земля - планета Солнечной системы 880 1
Европа 3781 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Русский язык 991 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Ипотека - вариант залога недвижимого имущества 14 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 165 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
SAS Certified - SAS Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Торговля розничная 77 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 133 1
Gartner 2196 7
IDC - International Data Corporation 2728 4
Forrester Research 387 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Microsoft Research 93 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Ovum’s Decision Matrix: Selecting an Enterprise Mobile Application Development Platform 1 1
Ventana Research 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
SAS Academy 3 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 116 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767155, в очереди разбора - 670840.
Создано именных указателей - 46354.
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