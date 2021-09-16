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MobilityLab WorksPad


16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
10.09.2020 Сможет ли ОС «Аврора» заменить Android и iOS 1
28.04.2020 «Мобилитилаб» выпустила NLP-систему извлечения и анализа текстовой информации 1
02.04.2020 Система мобильного рабочего места Workspad сертифицирована ФСТЭК 1
02.03.2020 Создан первый мобильный банк для российской мобильной ОС 1
07.02.2020 «Мобилитилаб» и «НТЦ ИТ РОСА» создадут комплексные решения на базе ОС Роса Linux и WorksPad 2
15.01.2020 «МобилитиЛаб» получила три патента на интерфейс почтовых приложений 4
02.10.2019 Защищенная, независимая, своя 1
26.09.2019 «Мобилитилаб» интегрировал мобильное рабочее место Workspad в отечественную мобильную ОС «Аврора» 3
21.06.2019 «Мобилитилаб» вступила в АРПП «Отечественный софт» 1
14.03.2019 «МобилитиЛаб» представила платформу корпоративных чат-ботов и микро-приложений 20
13.12.2018 EMM SafePhone 4.0: новая эпоха корпоративной мобильности 1
11.05.2018 DataLine запустила партнерский сервис WorksPad 6
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 29
21.04.2017 Анонсирована специальная редакция WorksPad R с шифрованием данных по алгоритмам ГОСТ 3
20.04.2017 InfoWatch, «Инфотекс» и «МобилитиЛаб» представили решение для безопасной мобильной работы с корпоративными ресурсами 1
13.03.2017 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad 6
09.02.2017 WorksPad представлен в онлайн-каталоге дополнений и партнерских решений для bpm'online 3
30.09.2016 Россия: более 60% компаний развивают направление корпоративной мобильности 1
04.04.2016 «МобилитиЛаб» предложила мобильное рабочее место WorksPad на базе платформы «Облакотеки» 3
03.03.2016 «МобилитиЛаб» представила новую редакцию WorksPad for Service Providers 1
17.02.2016 WorksPad интегрирован с MobileIron AppConnect 1
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 1
11.11.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.5 6
06.10.2015 «МобилитиЛаб» выпустила WorksPad for Citrix, сертифицированный по программе Citrix Ready 1
30.09.2015 «Инфотекс», «МобилитиЛаб» и НИИ СОКБ представили комплексное решение для создания защищенных мобильных рабочих мест 1
17.09.2015 WorksPad включен в каталог облачных решений ActiveCloud by Softline 1
19.08.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad до версии 2.3 5
07.08.2015 WorksPad отмечен европейским аналитическим агентством в области безопасности 4
25.06.2015 «Росатом» организовал мобильные рабочие места для топ-менеджмента на базе WorksPad 5
05.06.2015 «МобилитиЛаб» обновила WorksPad для iOS и Android 5
24.03.2015 «МобилитиЛаб» расширяет присутствие на зарубежных рынках: новое назначение 1
13.02.2015 МобилитиЛаб: Наше мобильное рабочее место ходит сквозь стены операционных систем 13
11.02.2015 «АйТи» инвестировала $3 млн в разработку офисного приложения 3
11.02.2015 «МобилитиЛаб» анонсировала новое поколение своего флагманского приложения 2

Публикаций - 36, упоминаний - 140

MobilityLab WorksPad упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

MobilityLab - МобилитиЛаб 53 23
АйТи 755 16
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 6
Infotecs - ИнфоТеКС 250 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 5
InfoWatch - Инфовотч 619 5
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 5
Microsoft Corporation 11253 5
Код Безопасности 365 4
Citrix Systems 574 4
IBM 3586 3
Jolla - Sailfish Holding 58 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 40 2
SAP SE 3230 2
Dialog - Диалог 33 2
NortonLifeLock (Symantec) 805 2
Facebook 3769 2
Navitel - Навител Навигатор 255 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 2
Huawei 2736 2
Nokia Corporation 2471 2
Google LLC 7210 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Aquarius - Аквариус 209 2
Экспасофт - Expasoft 4 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Рикор Геймс - Rikor Games 2 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 14 1
MobileIron 18 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
Рикор ИМТ 5 1
БайтЭрг 24 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Qualcomm Technologies 1009 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Крипто-ПРО 201 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 4
Почта России ПАО 1580 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Норникель - Норильский никель 178 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Вотрон 16 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
ВТБ Банк Москвы 373 1
Citigroup 114 1
МДМ Банк 150 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 515 2
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 4
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1013 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей 73 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3082 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
NLP - Natural Language Processing - Обработка естественного языка 29 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 13 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 496 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 254 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 138 1
Split View 14 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
EFSS - Enterprise File Sharing - Корпоративная служба синхронизации файлов и совместного доступа к ним 5 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Microsoft Windows приложения 106 1
Customize - Кастомизация - Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий 3 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 27 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
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Smartphone - Смартфон 774 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
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MobilityLab MobileSputnik 22 5
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Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 4
MobilityLab WorksPad Assistant 4 4
Новые облачные технологии - МойОфис 311 4
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Apple iPad 3263 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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