Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MobilityLab WorksPad
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 140
MobilityLab WorksPad упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орлик Сергей 66 18
|Макарьин Сергей 11 3
|Эйгес Павел 66 3
|Путин Владимир 1831 2
|Яппаров Тагир 72 2
|Касперская Наталья 199 2
|Прокопенко Сергей 8 1
|Калайда Игорь 7 1
|Юхова Мария 1 1
|Михалев Павел 20 1
|Притула Павел 31 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Мухин Максим 18 1
|Тищенко Юрий 14 1
|Топчиев Алексей 4 1
|Асафьев Алексей 2 1
|Коган Алексей 2 1
|Осипов Алексей 12 1
|Ефремов Александр 12 1
|Васильев Александр 28 1
|Березкин Григорий 28 1
|Халяпин Сергей 78 1
|Арефьев Андрей 22 1
|Васильев Владислав 39 1
|Богачев Игорь 172 1
|Шадаев Максут 384 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Носков Константин 203 1
|Акимов Максим 167 1
|IDC - International Data Corporation 2743 1
|Gartner 2201 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771988, в очереди разбора - 675670.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771988, в очереди разбора - 675670.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru