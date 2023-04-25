Индексная книга CNews*
E2E End-to-End Сквозное шифрование
Публикаций - 174, упоминаний - 178
E2E упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лихницкий Павел 28 5
|Соловьев Сергей 68 3
|Паткин Иван 17 2
|Поляков Олег 8 2
|Дуров Павел 255 2
|Смирнова Ольга 10 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 2
|Писарев Михаил 22 2
|Врацкий Андрей 66 2
|Погосян Тигран 22 1
|Valovic Tom - Валовик Том 1 1
|Шаповалов Владимир 7 1
|Мео Юрий 5 1
|Занин Виталий 22 1
|Зубарев Дмитрий 5 1
|Лужков Юрий 113 1
|Сидоров Евгений 10 1
|Аэров Олег 3 1
|Типисова Елена 4 1
|Войнов Андрей 8 1
|Сорокин Максим 14 1
|Березкина Надежда 3 1
|Shmilov Michael - Шмилов Майкл 1 1
|Распопов Андрей 1 1
|Колмогоров Андрей 2 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Абрамова Дарья 6 1
|Гундорин Денис 2 1
|Макаров Станислав 117 1
|Бурцева Надежда 1 1
|Зигуля Юрий 16 1
|Смоленский Михаил 1 1
|Репин Николай 18 1
|Сокорнов Николай 10 1
|Потапенко Дмитрий 18 1
|Астафьев Андрей 3 1
|Яшин Леонид 21 1
|Бородин Андрей 37 1
|Кондратенко Юрий 4 1
|Поляков Дмитрий 27 1
|Forbes - Форбс 651 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11029 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 579 1
|91Mobiles 1723 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.