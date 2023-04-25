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Индексная книга CNews*
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E2E End-to-End Сквозное шифрование



25.04.2023 Axenix поможет российскому финансовому сектору ускорить разработку ИТ-систем 1
19.04.2023 «МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1
14.03.2023 VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы 1
21.11.2022 Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО 1
12.10.2022 Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры 1
21.09.2022 Как «Яндекс» и Сбербанк делили «Яндекс.Маркет» и подбрасывали монетку 1
05.09.2022 Выпущена версия бизнес-коммуникатора ANWORK для российского рынка 1
18.07.2022 DIS Group анонсировала комплексное российское решение по управлению данными и информацией 1
05.07.2022 DIS Group представила пакет решений для автоматизации корпоративных процессов 1
23.06.2022 DIS Group анонсировала российское решение для формирования сложноструктурированных документов и интеграции данных 1
18.05.2022 Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов 1
25.04.2022 Voximplant предоставит возможность разработчикам встраивать аудио- и видеоконференции в приложения и сайты 1
22.04.2022 Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО 1
30.03.2022 8 российских корпоративных мессенджеров. Выбор CNews 2
28.03.2022 Чем в текущей ситуации заменить WhatsApp и Telegram? 1
09.03.2022 Чем в текущей ситуации заменить WhatsApp и Telegram? 1
16.02.2022 Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower 1
05.02.2022 10 лет HTTPS Everywhere — что изменилось за это время? 1
20.12.2021 Navicon первым в России получил специализацию Microsoft по аналитике в облаке 1
18.11.2021 HTTPS против VPN — 5 причин, по которым вам нужны оба 1
Разделяй и зарабатывай: сегментация сети создает новые источники дохода 1
25.10.2021 Специалисты Positive Technologies выявили уязвимость в банкоматах Diebold-Nixdorf 1
06.09.2021 Создан сверхзащищенный смартфон, за которым не может следить даже Google 1
03.09.2021 «Т1» запускает в России производство серверов 1
02.09.2021 Check Point Software: исправленная уязвимость в WhatsApp могла привести к раскрытию данных пользователей 1
31.08.2021 Цифровые монтажники «Ростелекома» будут использовать смартфоны с ОС «Аврора» 1
31.08.2021 «Ростелеком» расширяет использование мобильной ОС «Аврора» 1
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
12.08.2021 В WhatsApp появилась долгожданная сверхполезная функция. Ее реализация ужасна 1
03.08.2021 «Рексофт» запустила новый курс «Основы проектирования интеграционного взаимодействия корпоративных систем» 1
23.07.2021 Платформа «Р7-Офис» интегрирована с СЭД Tessa 1
02.07.2021 Интеграция российского ПО «Р7-Офис» и СЭД TESSA 1
10.06.2021 Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий 1
08.06.2021 CEO SberTech расскажет о платформе Platform V в рамках форума CNews 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
09.05.2021 Как зашифровать файлы в облаке, чтобы до них никто не добрался 1
21.04.2021 «Техносерва» больше нет 1
21.04.2021 Компании группы «Техносерв» продолжат свое развитие под брендом «Т1» 1

Публикаций - 174, упоминаний - 178

E2E упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23693 12
Cisco Systems 4914 9
7151 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10221 8
5nine Software 1819 8
VK - Mail.ru Group 3233 7
Amazon Inc - Amazon.com 2828 7
Telegram Group 1164 6
SAP SE 4956 6
Lenovo Motorola 3505 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2830 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2975 6
Meta Platforms - Facebook 4350 6
Dell EMC 4945 5
Yandex - Яндекс 5887 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8149 5
Google LLC 11083 5
VMware 2171 5
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 102 5
1С-ИжТиСи 6463 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1366 5
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 8 5
Motorola Inc 1136 5
Intel Corporation 11724 5
Huawei 3564 5
Рексофт - Reksoft 384 4
Apple Inc 11332 4
Samsung Electronics 9806 4
Oracle Corporation 6369 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 4
Orange S.A. - Orange Group 1029 4
Softline - Софтлайн 2161 3
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 17 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7134 3
NVision Group - Энвижн Груп 671 3
China Mobile 398 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 331 3
SAP CIS - САП СНГ 838 3
Т1 Иннотех 84 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6007 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 9
ПСБ - Промсвязьбанк 747 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 3
РЖД - Российские железные дороги 1658 3
О2О Холдинг 51 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 853 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 920 2
ВТБ - ВТБ24 661 1
Россети Ленэнерго 2380 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 85 1
Рольф 69 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1781 1
Tesla Motors 350 1
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 52 1
НСПК - Национальная система платежных карт 628 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 66 1
Сбер - Кухня на районе 18 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 376 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 444 1
Shopping Live 8 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 165 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1887 1
Сбер - СберАвто 22 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 1
ПромСвязьКапитал 79 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 46 1
ТС-инжиниринг 6 1
Альфа-Банк 1617 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 365 1
Газпром ПАО 1178 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 338 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 308 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 236 1
ГПБ - Газпромбанк 958 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 111 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 451 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9431 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3005 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18370 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3821 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2758 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2489 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 212 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 412 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4643 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 35 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 40 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 998 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 955 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 676 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 437 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 90 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 339 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1341 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 286 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1216 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 706 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 241 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 313 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 703 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 877 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2597 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
Демократическая политическая партия США 118 1
4CIO 728 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54687 47
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80156 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17752 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40229 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26322 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13523 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25701 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26535 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18133 20
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СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3618 15
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1783 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8185 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6278 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9698 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20622 12
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12749 11
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9375 11
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11129 10
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Беспроводные технологии - Wireless technologies 9504 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6855 10
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21750 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7583 9
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2414 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4964 9
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3633 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15278 9
5G - пятое поколение мобильной связи 3505 8
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1849 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22558 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11412 8
Google Android 12784 10
Apple iOS 6947 10
Microsoft Windows 14623 8
Apple - App Store 2652 7
WhatsApp Messenger 899 6
Rakuten Viber 547 6
Microsoft Azure 1331 6
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 14 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6692 5
Linux OS 8446 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 863 4
Google Play - Google Store - Android Market 3008 4
Apple macOS 1765 4
Сбер - Dialog - Мессенджер 67 3
VK Teams 28 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 211 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1092 3
Microsoft Outlook 1301 3
Apple iPhone 6 6267 3
Apache Hadoop 384 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6704 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 553 3
Microsoft Office 365 871 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4230 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 829 2
Oracle Java - язык программирования 2794 2
Новые облачные технологии - МойОфис 526 2
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 56 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3372 2
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 30 2
Microsoft Windows 2000 12785 2
Сбер - SmartMarket SmartApps 37 2
Apple iCloud 259 2
Microsoft Dynamics 1173 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 897 2
Intel Core - Семейство процессоров 1766 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 150 2
Microsoft Teams - MS Teams 397 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 161 2
Microsoft Office 3492 1
Лихницкий Павел 28 5
Соловьев Сергей 68 3
Паткин Иван 17 2
Поляков Олег 8 2
Дуров Павел 255 2
Смирнова Ольга 10 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 166 2
Писарев Михаил 22 2
Врацкий Андрей 66 2
Погосян Тигран 22 1
Valovic Tom - Валовик Том 1 1
Шаповалов Владимир 7 1
Мео Юрий 5 1
Занин Виталий 22 1
Зубарев Дмитрий 5 1
Лужков Юрий 113 1
Сидоров Евгений 10 1
Аэров Олег 3 1
Типисова Елена 4 1
Войнов Андрей 8 1
Сорокин Максим 14 1
Березкина Надежда 3 1
Shmilov Michael - Шмилов Майкл 1 1
Распопов Андрей 1 1
Колмогоров Андрей 2 1
Мурашкинцев Игорь 6 1
Абрамова Дарья 6 1
Гундорин Денис 2 1
Макаров Станислав 117 1
Бурцева Надежда 1 1
Зигуля Юрий 16 1
Смоленский Михаил 1 1
Репин Николай 18 1
Сокорнов Николай 10 1
Потапенко Дмитрий 18 1
Астафьев Андрей 3 1
Яшин Леонид 21 1
Бородин Андрей 37 1
Кондратенко Юрий 4 1
Поляков Дмитрий 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 125413 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39948 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50521 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13316 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15336 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15432 6
Европа 21470 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Португалия - Португальская Республика 887 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1002 2
Беларусь - Белоруссия 4445 2
Бразилия - Федеративная Республика 2249 2
Франция - Французская Республика 7110 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 536 2
Индия - Республика 5125 2
Нидерланды 3332 2
Африка - Африканский регион 3298 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13051 2
Украина 7356 2
Германия - Федеративная Республика 12168 2
Израиль 2622 2
Китай - Шанхай 748 2
Америка Северная 3118 1
Европа Восточная 3008 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 564 1
Россия - УФО - Челябинская область 1013 1
Финляндия - Хельсинки 248 1
Индия - Карнатака - Бангалор 179 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 244 1
Великобритания - Лондон 2377 1
Китай - Сычуань - Чэнду 38 1
Ближний Восток 2679 1
Россия - СФО - Иркутская область - Ангарск 81 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4929 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1572 1
Швейцария - Женева 322 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 826 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 605 1
Испания - Каталония - Барселона 718 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42689 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42881 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10820 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14351 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11033 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21100 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4447 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9484 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5025 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15446 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5598 6
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