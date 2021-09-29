Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Телемост
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 86
Яндекс.Телемост упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 3
|Шадаев Максут 384 2
|Дуров Павел 216 1
|Артимович Дмитрий 19 1
|Русинов Владимир 13 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Хинштейн Александр 50 1
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 1
|Путин Владимир 1831 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Ляджин Сергей 1 1
|Альперн Александр 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru