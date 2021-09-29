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Яндекс.Телемост


29.09.2021 «Яндекс 360» будет доставлять рассылки только с разрешения пользователя 1
21.09.2021 «Яндекс 360»: редактировать документы теперь можно со смартфона 1
14.09.2021 «Яндекс 360» и Polymedia представили дисплеи для дистанционного обучения 4
30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
25.08.2021 «Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный 1
26.07.2021 «Яндекс 360» научился планировать видеовстречи 6
04.06.2021 «Яндекс» и МГУ заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
17.05.2021 Россияне выпустили корпоративный мессенджер - конкурента Microsoft Teams и Slack 1
26.04.2021 «Яндекс» добавил в набор сервисов для работы «Документы» 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 1
22.04.2021 В «Яндекс.почте 360» появилось резервное копирование 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
19.04.2021 В сервисе для видеовстреч «Телемост» появились чаты и новые возможности для презентаций 4
12.04.2021 «Яндекс.Почта 360» избавит от лишних рассылок 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 2
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
17.03.2021 Пользователи «Яндекс.почты 360» смогут выбрать любой домен для личной почты 1
10.03.2021 «Яндекс.почта 360» обновила мобильный «Телемост» 5
24.02.2021 «Яндекс.Почта 360» стала доступна в мобильных приложениях 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 2
14.01.2021 Сбербанк создал «убийцу» Zoom 1
29.12.2020 Zoom больше не нужен. В России на замену ему тестируют госсервис «Сферум» 2
24.12.2020 «Яндекс.Почта 360» добавила запись видеовстреч 4
21.12.2020 Mail.ru и «Ростелеком» создали «убийцу» Zoom 1
16.10.2020 Windows устанавливает на ПК MS Office без разрешения пользователей 1
12.10.2020 «Яндекс.Почта 360» ускорила написание писем 1
30.09.2020 Российский «убийца» Zoom от «Яндекса» очень крупно обновился и пришел на iPhone и Android 10
30.09.2020 В «Яндекс.Почте 360» обновился «Телемост» 3
28.09.2020 У «Яндекса» появилась платная почта с дополнительными «фишками» и огромным местом в облаке 2
28.09.2020 «Яндекс» представил набор сервисов «Яндекс.Почта 360» 3
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 1
21.09.2020 В Windows 10 появится встроенный «убийца» Zoom 2
31.08.2020 Власти выделят 46,3 млрд руб. на новую российскую ОС и «убийц» Zoom и MS Team 3
29.07.2020 Пользователям «Яндекс.Диска» установилось непрошенное приложение 7
14.07.2020 В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom 3
15.06.2020 «Яндекс» создал «убийцу» Zoom 5

Публикаций - 36, упоминаний - 86

Яндекс.Телемост упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4106 26
VK - Mail.ru Group 2490 15
Microsoft Corporation 11226 12
VideoMost - ВидеоМост 191 10
Zoom Int - Zoom Video Communications 735 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 5
Ростех - Концерн Автоматика 398 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
TrueConf - ТруКонф 252 3
Facebook 3768 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Mirabilis 15 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Merlion - Мерлион 275 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
Базальт СПО 206 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Netscape Communications Corporation 50 1
Adobe Systems 821 1
Twitter 2204 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 5
Почта России ПАО 1580 3
DST Global 165 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
DST - Digital Sky Technologies 75 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 3
Правительство РФ 2209 2
Правительство Москвы 653 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 9
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 596 4
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1280 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 392 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Micorosft Windows Insider 78 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1012 1
Microsoft Windows 10 6691 18
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 15
Google Android 10752 14
Apple iOS 5742 13
Apple macOS 935 11
Яндекс 360 9 6
Microsoft Skype 1479 6
Яндекс.Почта 360 14 5
Яндекс.Диск 118 4
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 4
Microsoft Teams 214 4
Microsoft Edge - Браузер 996 3
Microsoft Windows 864 3
Linux OS 4288 3
VK - Mail.Ru Почта 164 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Windows Server 2008 210 3
Cisco Webex 109 2
WhatsApp Messenger 654 2
Яндекс Go 50 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Яндекс.Расписания 25 2
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 2
Яндекс.Почта 85 2
МЭШ - Московская электронная школа 33 2
Яндекс.Лавка 68 2
Google Chrome - браузер 1119 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1184 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 2
ICQ 502 2
Microsoft Office 365 769 2
Apple Mac 1466 2
Microsoft Office 1954 1
Электронный дневник 26 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 203 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Apple - App Store 2198 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 45 1
Microsoft Excel 440 1
Microsoft Office 2007 100 1
Кабанов Владимир 174 3
Шадаев Максут 384 2
Дуров Павел 216 1
Артимович Дмитрий 19 1
Русинов Владимир 13 1
Кравцов Сергей 39 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Хинштейн Александр 50 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 312 1
Путин Владимир 1831 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Ляджин Сергей 1 1
Альперн Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Россия - ПФО - Казань 1526 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Индия - Республика 2184 2
Россия - Люберцы 49 1
Украина 3417 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - Томск 455 1
Россия - Ставропольский край 464 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 3
Дед Мороз 60 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
The Washington Post 111 1
Медуза - Meduza 18 1
Эхо Москвы - радиостанция 51 1
Лаборатория Артимовича 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 196 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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