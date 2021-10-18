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Яндекс.Музыка


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 2
14.10.2021 «Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности 1
10.09.2021 «Яндекс.музыка» добавила управление «Станцией» в мобильное приложение 3
27.08.2021 Huawei представляет обновление Harmony OS 2.0 для смарт-экранов Huawei Vision S 1
02.08.2021 «Яндекс Плюс» запускает программу «Пятёрка с Плюсом» 1
15.06.2021 Московский образовательный комплекс «Техноград» запустил авторский карьерный подкаст 1
01.06.2021 Пользователи «Яндекса» получили инструмент для управления своими данными 1
31.05.2021 «Яндекс» предложил конкурентам продвигать их сервисы как свои, но конкуренты остались недовольны 1
26.02.2021 «Мегафон»: Spotify опередил Apple Music в рейтинге музыкальных стриминговых сервисов в России 1
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 1
24.02.2021 Власти обязали «Яндекс» быть скромнее в продвижении своих сервисов 1
19.11.2020 Honor объявила о старте продаж смартфона Honor 10X Lite в России. Цена 1
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 2
23.10.2020 Число подписчиков «Яндекс.Плюса» в России превысило 5 миллионов 1
06.10.2020 На «Яндекс.Маркете» и «Кинопоиске» теперь можно использовать баллы «Яндекс.Плюса» 1
28.07.2020 У «Яндекса» выросла доля на рынке поиска, но упала чистая прибыль 1
17.06.2020 «Яндекс.Музыка» появилась в «Яндекс.Навигаторе» 2
09.06.2020 Алиса» появилась в умных колонках JBL 1
28.04.2020 Honor представил беспроводные наушники с активным шумоподавлением Magic Earbuds. Цена 1
28.04.2020 Чистая прибыль «Яндекса» выросла на 76% 2
16.04.2020 В умных колонках с «Алисой» появилась поддержка персонального шоу 1
16.04.2020 Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России 1
08.04.2020 Приложения «Яндекса» интегрированы в магазин приложений Huawei 1
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 1
14.02.2020 «Яндекс» показал взрывной рост выручки в 2019 году 1
13.01.2020 «Яндекс.Драйв» выходит на европейский рынок 1
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России 1
11.10.2019 Голосовой помощник «Алиса» в «Яндекс.навигаторе» научилась узнавать песни 1
09.10.2019 Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео 1
09.09.2019 В Москве стартовали продажи бортового компьютера «МТС I Яндекс Авто» 1
02.09.2019 «Яндекс» запрещает пользователям бесплатно слушать музыку дольше 30 минут 4
21.08.2019 Tele2 дает две недели бесплатной связи 1
02.08.2019 «М.Видео» начала продажи портативного проектора «Диакубик» 1
31.07.2019 Google Chrome научился бесплатно читать статьи на платных сайтах 1
26.07.2019 Выручка «Яндекса» выросла на 41%. «Яндекс.Такси» получило первую прибыль за четыре года 1
05.07.2019 Названа цена на Spotify в России. Это будет дешевле «Яндекс.Музыки» и Apple Music 1
27.06.2019 МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер 1
20.06.2019 Бортовой компьютер «Яндекс.авто» теперь можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге 1
14.06.2019 Mail.ru и «Билайн» объявили друг другу цифровую войну 1

Публикаций - 131, упоминаний - 191

Яндекс.Музыка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 11
Apple Inc - Эппл Рус 7692 9
Google LLC 7144 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Microsoft Corporation 11060 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 3
Cinemood - МультиКубик 27 3
Samsung Electronics 5651 3
Huawei 2730 2
Twitter 2204 2
ELARI 19 2
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 2
RuTube - видеохостинг 120 2
Harman Kardon 165 2
Facebook 3765 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
Цифровая Платформа 34 1
Cisco Systems 2038 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
Яндекс.МедиаЛаб - Yandex MediaLab 1 1
Intel Corporation 4169 1
Philips 702 1
Ланит ГК 1155 1
Норси-Транс (НТ) 49 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
App Annie 73 1
Promt - Промт 100 1
JBL 98 1
Wargaming 90 1
Ситилинк - Citilink 190 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 22
Яндекс.Такси 271 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 12
Авто.ру - Auto.ru 67 11
Uber 257 10
Uber Technologies 258 10
Яндекс.Еда 93 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Связной ГК 877 4
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 2
Hyundai Motor 145 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Vimeo - Видеохостинг 57 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 104 2
Skoda - Škoda Auto 24 2
Renault - Рено Россия 88 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 2
KIA Motors 72 2
О2О Delivery club 153 2
Visa International 1345 2
Nissan - Японский автопроизводитель 137 2
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
WMG - Warner Music Group 71 1
Reebok 6 1
Flowwow 4 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 10 1
Кассир.ру - Kassir.ru 12 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 1
АвтоВАЗ 118 1
Warner Bros. International Television Distribution 178 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Daimler AG 71 1
The Walt Disney Company 166 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 104 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 3
Kids Assistant - Цифровая няня 2 2
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 581 2
USB Type-C - USB-C 901 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 570 2
Наушники - Headphones 80 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 1
Multi-Window - Многооконный режим 11 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
MEMS - Microelectromechanical systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 15 1
WVGA - разрешение экрана 800x480 88 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
MP3 641 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10750 32
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 19
Apple iOS 5741 18
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Яндекс.Маркет 439 11
Яндекс.Афиша 26 11
Яндекс.Плюс 44 10
Яндекс.Дзен 66 10
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 9
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 9
Яндекс.Телепрограмма 12 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 8
Яндекс.Недвижимость 26 6
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Яндекс.Авто 33 5
Apple Music 72 5
Uber Eats - UberEATs 28 5
Яндекс.Навигатор 108 4
Яндекс.Здоровье 16 4
WhatsApp Messenger 654 4
Яндекс.Лавка 68 4
Яндекс.Радар 25 4
Яндекс.Едадил 13 3
Google Play Music 53 3
Яндекс.Станция Мини 19 3
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
Spotify - Интернет-сервис потокового аудио 170 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Яндекс.Шеф 11 3
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 3
Cinemood Кинокубик 3 3
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Яндекс.Студия 5 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
Apple iTunes Store 570 3
Яндекс.Работа 21 3
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Tinder 24 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Волож Аркадий 181 9
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 5
Василевский Андрей 18 3
Гевак Андрей 4 3
Рязанов Антон 10 2
Худавердян Тигран 66 2
Биленко Михаил 7 2
Стыскин Андрей 9 2
Лаптев Максим 6 2
Грандель Ирина 12 1
Орлова Мария 8 1
King Stephen - Кинг Стивен 18 1
Abrams J.J. - Абрамса Джей Джей 2 1
Савиновский Артем 1 1
Захаров Федор 1 1
Термен Лев 1 1
Джейн Леви 1 1
Юрьев Никита 5 1
Тихвинский Никита 11 1
Stevenson Ben - Стивенсон Бен 1 1
Jerabek Milos - Йержабек Милош 1 1
Sachs Yosef - Закс Йосеф 3 1
Субботин Илья 1 1
Ройтберг Павел 31 1
Журавлев Павел 3 1
Матросов Дмитрий 3 1
Филипук Ольга 6 1
Федотов Михаил 13 1
Законов Андрей 3 1
Крайнов Александр 3 1
Мингалиева Дарья 4 1
Петелина Екатерина 13 1
Субботин Вадим 11 1
Акимов Максим 167 1
Кирсанова Светлана 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Казахстан - Республика 2627 10
Украина 3361 9
Беларусь - Белоруссия 2087 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 6
Европа 3745 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Япония 2778 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Франция - Французская Республика 2120 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Израиль 719 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - Грозный 94 1
Россия - Тюмень 496 1
Россия - Химки 88 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Россия - СФО - Новосибирск 1965 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - Тольятти 235 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 148 1
Беларусь - Минск 327 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Нидерланды 972 1
Узбекистан - Республика 822 1
Россия - Краснодар 1037 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1424 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Образование в России 335 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
Запугивание и шантаж 2 1
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 18
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Детское радио 6 2
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Reddit 198 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
NYT - The New York Times 507 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Рен ТВ - телеканал 47 1
Пятый канал - Телеканал 38 1
ТВ-3 - телеканал 48 1
CNews Analytics 1988 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
comScore 225 1
Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 5 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 4 1
YAC - Yet Another Conference 7 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
GeekBrains 40 1
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