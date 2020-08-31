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Элвис-Плюс
Элвис+



31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России
31.08.2020 «Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс»
02.11.2016 Solar Security и «Элвис-Плюс» договорились о сотрудничестве
19.09.2014 «Элвис-Плюс» разработала защищенный ноутбук для чиновников под присмотром ФСБ
23.11.2011 Изобретатели «русского фаервола» заработают 1 млрд на персональных данных
23.11.2011 «Элвис-Плюс» по итогам 2011 финансового года планирует увеличить выручку в 2 раза
25.06.2010 В «Элвис-Плюс» – новый генеральный директор

Публикаций - 123, упоминаний - 169

Элвис-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3736 27
Информзащита 560 24
Microsoft Corporation 20962 18
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 565 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 15
InfoWatch - Инфовотч 816 12
IBM 8637 12
Infotecs - ИнфоТеКС 294 11
Инфосистемы Джет 798 11
Ланит ГК 1500 10
Cisco Systems 4624 10
Oracle - Sun Microsystems 2107 10
Ростех - Ростехнологии 2297 9
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 144 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 546 8
Крок 1545 8
Acronis - Акронис 403 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 8
Oracle Corporation 5770 8
ДиалогНаука 169 7
Анкад - Ancud 40 7
Код Безопасности 378 7
Softline - Софтлайн 1728 7
CA Technologies - Computer Associates 329 6
АйТи 1066 6
Trend Micro 556 6
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 6
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1587 6
Астерос - Asteros 583 6
VK - Mail.ru Group 2808 6
Открытые технологии 429 6
Базальт СПО 215 5
HDS - Hitachi Data Systems 392 5
Avanpost - Аванпост 97 5
Крипто-ПРО 265 5
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 5
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 108 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 162 6
ВТБ Банк Москвы 432 6
Аэрофлот 614 5
X5 Group - Пятерочка 601 5
Роснефть НК 418 5
X5 Group 630 5
Газпром нефть 398 5
Mary Kay - Мэри Кэй 85 4
Газпром ПАО 745 4
Утконос 109 4
Возрождение - Коммерческий банк 122 4
ПСБ - Промсвязьбанк 634 4
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 4
KupiVip - Приват Трэйд 78 4
РАО ЕЭС России ПАО 186 4
Обувь России 27 4
Citibank - Ситибанк 250 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 4
Альфа-Банк 1323 4
Almaz Capital Partners 120 4
МДМ Банк 164 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 269 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1549 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 555 3
Совкомбанк ПАО 155 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 3
ЮниКредит Банк - UniCredit 156 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1886 2
Интер РАО ПАО 263 2
Мосводоканал 50 2
ГПБ - Газпромбанк 793 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 2
РЖД - Российские железные дороги 1318 2
Химпром 9 1
Intel Capital 149 1
Тинькофф ГК - TCS Group 71 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2006 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2337 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2729 14
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 8
Правительство Москвы 814 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1133 6
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 70 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 736 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 4
Федеральное казначейство России 862 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1995 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 224 4
Президент Российской Федерации 1712 4
Правительство РФ 2639 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1100 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 879 3
Правительство Тюменской области - ГКУ ТО ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 22 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 804 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 3
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 43 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 244 2
Администрация Президента РФ 323 2
Роснано 619 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 2
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 71 2
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 58 1
МФЦ Мои документы Москвы 7 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ЗАГС РФ Курской области 1 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
ЗАГС РФ Астраханской области 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1834 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 5
АРБ - Ассоциация российских банков 147 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 160 2
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 197 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 1
TCG - Trusted Computing Group 16 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 13 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4000 24
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1486 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 9
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 217 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 5
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 279 4
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 157 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1779 4
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 3
Штриховой код - штрихкод 10 3
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 733 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2566 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 266 3
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 146 3
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 134 3
TPM - Trusted Platform Module - Криптопроцессор криптографических ключей для защиты информации 130 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 529 2
e-Commerce - Электронная коммерция 379 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 272 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 486 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 2
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 71 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 615 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 624 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 24 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 2
СЗИ - Средства защиты информации 161 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1193 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 2
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 520 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 31 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 118 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 28 22
Aladdin Secret Disk 55 6
Aladdin JaCarta 168 5
OpenText Documentum 342 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 4
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 36 3
Linux OS 7160 3
Samsung Hummingbird 92 3
Kaspersky DDoS Prevention 27 3
Aladdin Knowledge Systems 42 3
HPE ArcSight 54 3
SAP Sybase 278 2
IBM Tivoli 275 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Java - Язык программирования 2385 2
Kaspersky Internet Security 346 2
Gemalto SafeNet eToken 189 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 356 2
RSA Security PKCS - Key Cryptography Standards - Стандарты криптографии с открытым ключом 28 2
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 24 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 107 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 529 2
ФНС РФ ЦОД 24 2
Aladdin eToken Management System 100 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 78 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 371 2
MobilityLab MobileSputnik 23 2
Ред ОС 258 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 2
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 32 2
КриптоПро СКЗИ CSP 125 2
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - Процессор 41 2
Acronis Backup 28 1
Microsoft SQL Server 1152 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1130 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 41 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 61 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 137 1
Kaspersky Open Space Security 36 1
Галицкий Александр 92 14
Меднов Сергей 121 6
Козырев Алексей 274 6
Медведев Дмитрий 1582 6
Скачков Юрий 50 5
Гуральников Сергей 162 5
Земков Сергей 156 5
Кравченко Константин 71 5
Ушаков Михаил 30 5
Путин Владимир 2408 5
Мацоцкий Сергей 166 5
Бетсис Павел 90 5
Усманов Алишер 252 5
Шадаев Максут 416 5
Вихорев Сергей 11 5
Богданов Кирилл 98 4
Кесельбренер Леонид 49 4
Карпенко Дмитрий 29 4
Леушев Андрей 63 4
Лысенко Эдуард 216 4
Садовенко Илья 62 4
Чучелов Андрей 44 4
Юсупов Ренат 108 4
Хрусталев Александр 32 4
Козлов Михаил 161 4
Никуличев Андрей 43 4
Громов Иван 99 4
Устюжанин Дмитрий 49 4
Халяпин Сергей 79 4
Опенышева Светлана 54 4
Усманов Артур 24 4
Разумовский Дмитрий 70 4
Шевченко Владимир 135 4
Еремеев Сергей 19 4
Серебряков Виктор 44 4
Стрельцов Андрей 54 4
Соколов Олег 51 4
Ведехин Игорь 25 4
Соколов Михаил 27 4
Брагин Павел 22 4
Россия - Российская федерация - РФ 82082 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 13
Россия - ЦФО - Калужская область 725 6
Европа Восточная 2804 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 989 5
Израиль 1638 5
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 4
Германия - Федеративная Республика 7770 4
Россия - ЦФО - Тульская область 922 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 967 3
Азия - Азиатский регион 3148 3
Казахстан - Республика 4116 3
Италия - Итальянская Республика 2815 3
Армения - Республика 1039 3
Индия - Республика 4069 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 514 3
Закавказье 116 3
Украина 5501 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 388 2
Прибалтика - Балтия 1199 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1125 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 854 2
Африка - Африканский регион 2659 2
Канада 3047 2
Финляндия - Финляндская Республика 1562 2
Европа 7242 2
Таджикистан - Республика 712 2
Нидерланды 1988 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 2
Ближний Восток 2481 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 901 2
Сингапур - Республика 1510 2
Беларусь - Белоруссия 3189 2
Южная Корея - Республика 3248 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 7
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 182 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 197 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 749 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 922 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 409 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 370 2
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1492 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 38 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 615 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 34 1
МПС - Международные платежные системы 94 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 109 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 1
Русский язык 1653 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 169 1
Дед Мороз 151 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 699 4
Прайм - Агентство экономической информации 639 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 1
FT - Financial Times 1067 1
Bloomberg 935 1
Ведомости 270 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 334 1
НТВ - Телекомпания 276 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 239 1
Variety 13 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Открытые системы ИД 108 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2561 7
IDC - International Data Corporation 4514 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 27 3
Gartner 3173 1
Fortune Global 500 266 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
Analysys Mason 26 1
SANS Institute 72 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 150 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 3
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 3
РАН - Российская академия наук 908 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 77 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 94 2
ЭЛАС НПО 6 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 5 1
ВФЭУ Минобороны России - Военный финансово-экономический университет Министерства обороны Российской Федерации 1 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 13 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 30 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 18 1
Cornell University - Корнеллский университет 25 1
Tohoku University - Университет Тохоку 21 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 83 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 78 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 9 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 53 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 202 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 6
CNews AWARDS - награда 330 3
Softool 60 2
Infobez-Expo - ИнфоБезопасность 4 2
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
CNews APPWards 36 1
Docflow 104 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 10 1
Короткая ссылка

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Наука

Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
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