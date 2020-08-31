Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Элвис-Плюс
Элвис+
Публикаций - 123, упоминаний - 169
Элвис-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галицкий Александр 92 14
|Меднов Сергей 121 6
|Козырев Алексей 274 6
|Медведев Дмитрий 1582 6
|Скачков Юрий 50 5
|Гуральников Сергей 162 5
|Земков Сергей 156 5
|Кравченко Константин 71 5
|Ушаков Михаил 30 5
|Путин Владимир 2408 5
|Мацоцкий Сергей 166 5
|Бетсис Павел 90 5
|Усманов Алишер 252 5
|Шадаев Максут 416 5
|Вихорев Сергей 11 5
|Богданов Кирилл 98 4
|Кесельбренер Леонид 49 4
|Карпенко Дмитрий 29 4
|Леушев Андрей 63 4
|Лысенко Эдуард 216 4
|Садовенко Илья 62 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Юсупов Ренат 108 4
|Хрусталев Александр 32 4
|Козлов Михаил 161 4
|Никуличев Андрей 43 4
|Громов Иван 99 4
|Устюжанин Дмитрий 49 4
|Халяпин Сергей 79 4
|Опенышева Светлана 54 4
|Усманов Артур 24 4
|Разумовский Дмитрий 70 4
|Шевченко Владимир 135 4
|Еремеев Сергей 19 4
|Серебряков Виктор 44 4
|Стрельцов Андрей 54 4
|Соколов Олег 51 4
|Ведехин Игорь 25 4
|Соколов Михаил 27 4
|Брагин Павел 22 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru