Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Роспечать
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 66, упоминаний - 90
Роспечать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
|НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
|Путин Владимир 1828 10
|Никифоров Николай 1126 7
|Жаров Александр 165 6
|Волин Алексей 113 5
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Соколов Алексей 121 5
|Носков Константин 201 5
|Понькин Александр 26 4
|Кисляков Евгений 83 4
|Духовницкий Олег 91 3
|Шадаев Максут 384 2
|Чурсин Игорь 20 2
|Козырев Алексей 270 2
|Григорьев Владимир 7 2
|Калугин Сергей 162 2
|Ларина Екатерина 11 2
|Сеславинский Михаил 8 2
|Иванов Олег 124 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Липов Андрей 50 2
|Хазов Михаил 1 1
|Гончар Сергей 1 1
|Климов Сергей 6 1
|Панышев Дмитрий 5 1
|Крюков Дмитрий 11 1
|Владимиров Игорь 2 1
|Абрамов Глеб 1 1
|Козлов Владимир 4 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Червона Ирина 1 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Бокова Людмила 80 1
|Вагнер Милош 5 1
|Шередин Роман 19 1
|Заренин Андрей 10 1
|Яковлев Олег 1 1
|Рябов Алексей 3 1
|Шойтов Александр 7 1
|Кореш Виктор 71 1
|Приезжева Антонина 18 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
|БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 6 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
|CNews Analytics 1991 5
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766219, в очереди разбора - 669905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766219, в очереди разбора - 669905.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru