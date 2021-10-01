Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1

В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1

Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 1

Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать 2

Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 3

У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 2

Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 3

Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 2

Глава Роскомнадзора заработал 50 миллионов на продаже квартир жены 2

Минкомсвязь и Роскомнадзор снизили зарплаты после многолетнего роста 3

В Минкомсвязи и Роскомнадзоре под Новый год сократили сотни сотрудников 1

В Республике Тыва запущен второй мультиплекс цифрового телевидения 1