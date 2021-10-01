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Роспечать
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям


01.10.2021 В Минцифры назначен директор департамента, которому отошли функции ликвидированной Россвязи 2
21.06.2021 Новым замглавы Минцифры стал ветеран министерства 1
10.03.2021 «Главный связист Путина» уволен из Минцифры через два месяца после назначения 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1
09.03.2021 В Минцифры назначают нового замминистра и создают три новых департамента 1
05.03.2021 Власти радикально пересмотрели бюджет и цели «Информационного общества» 1
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 5
30.12.2020 Роскомнадзор попал под реструктуризацию. Под нож пойдут два управления и один заместитель 1
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 1
20.11.2020 Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечать 2
20.11.2020 Путин ликвидировал Россвязь и Роспечати 3
27.07.2020 У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности 2
02.12.2019 «Суверенной википедии» быть. Власти опубликовали устав организации 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 3
22.10.2019 «Ситилинк»: продажи электронных книг выросли на 94% 1
25.12.2018 Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России 1
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 3
04.09.2017 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2017 г. 1
24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 2
20.09.2016 Глава Роскомнадзора заработал 50 миллионов на продаже квартир жены 2
29.07.2016 Tele2 в Красноярском крае за год увеличил абонентскую базу на 20% 1
09.06.2016 У Минкомсвязи, Россвязи, Роспечати и Роскомнадзора выявлены нарушения в госконтрактах на 1,3 млрд рублей 2
25.05.2016 Зарплаты в Минкомсвязи выросли на 8,5% 2
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
03.03.2016 Количество точек продаж Tele2 превысило 100 тыс. 1
02.03.2016 Минкомсвязь и Роскомнадзор снизили зарплаты после многолетнего роста 3
31.12.2015 В Минкомсвязи и Роскомнадзоре под Новый год сократили сотни сотрудников 1
29.12.2015 В госпрограмму «Информационное общество» добавят 22,7 млрд на пропаганду 1
03.07.2015 Война четвертого поколения: Как суды отказывают в выдаче LTE-частот 1
18.06.2015 В России закрылся ИТ-журнал Computer Bild 1
21.04.2015 Количество точек, реализующих комплекты Tele2, в 2014 г. увеличилось до 60 тыс. 1
10.11.2014 Количество торговых точек, где абоненты могут подключиться к сети Tele2, превысило 23 тыс. 1
03.09.2014 В Республике Тыва запущен второй мультиплекс цифрового телевидения 1
15.07.2014 Союз филателистов России: Почтовая марка никуда не исчезнет 1
23.12.2013 Через 10 лет чиновники переедут в облака 1
08.08.2013 Минкомсвязи присоединит два новых ЦОДа ФНС к единому «гособлаку» 1

Публикаций - 66, упоминаний - 90

Роспечать упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 3
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 3
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 209 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Комстар Регионы 89 1
Ситилинк - Citilink 190 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
Google LLC 7161 1
Антарес 25 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Samsung Electronics 5702 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
SAP SE 3216 1
Microsoft Corporation 11127 1
Ланит ГК 1159 1
Крок 1221 1
Acronis - Акронис 364 1
Startobaza - Стартобаза 33 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Почта России ПАО 1574 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Газпром-Медиа Холдинг 120 2
Национальные приоритеты АНО 5 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
Visa International 1346 1
Газпром нефть 382 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Yamaha 39 1
Связной ГК 883 1
Почта Банк 289 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Быстроденьги МФК 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 17
Правительство РФ 2207 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 7
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Президент Российской Федерации 1441 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство и губернатор Омской области 14 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Федеральное казначейство России 766 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 2
Правительство и губернатор Ростовской области 27 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Правительство Москвы 653 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Верховный суд Российской Федерации 174 2
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 2 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
Правительство Нижегородской области 28 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Камчатского края 16 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 2 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 14 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 1
3G - Стандарт мобильной связи 3744 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 482 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Linux OS 4267 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Microsoft Windows 854 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Nissan Murano 6 1
Chrysler Dodge Caravan 6 1
Microsoft Office Online 25 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Путин Владимир 1828 10
Никифоров Николай 1126 7
Жаров Александр 165 6
Волин Алексей 113 5
Медведев Дмитрий 1434 5
Соколов Алексей 121 5
Носков Константин 201 5
Понькин Александр 26 4
Кисляков Евгений 83 4
Духовницкий Олег 91 3
Шадаев Максут 384 2
Чурсин Игорь 20 2
Козырев Алексей 270 2
Григорьев Владимир 7 2
Калугин Сергей 162 2
Ларина Екатерина 11 2
Сеславинский Михаил 8 2
Иванов Олег 124 2
Валяева Елизавета 72 2
Липов Андрей 50 2
Хазов Михаил 1 1
Гончар Сергей 1 1
Климов Сергей 6 1
Панышев Дмитрий 5 1
Крюков Дмитрий 11 1
Владимиров Игорь 2 1
Абрамов Глеб 1 1
Козлов Владимир 4 1
Канцуров Андрей 8 1
Червона Ирина 1 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Бокова Людмила 80 1
Вагнер Милош 5 1
Шередин Роман 19 1
Заренин Андрей 10 1
Яковлев Олег 1 1
Рябов Алексей 3 1
Шойтов Александр 7 1
Кореш Виктор 71 1
Приезжева Антонина 18 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 9
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Россия - Омская область 384 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Россия - Свердловская область 807 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Япония 2802 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Франция - Французская Республика 2136 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 1
Украина 3378 1
Европа 3774 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - Среднеахтубинский район 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - Ярославская область 333 1
Россия - Нижегородская область 741 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Томская область 421 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Красноярский край 667 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Мурманская область 295 1
Россия - Самарская область 564 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Тамбовская область 323 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766219, в очереди разбора - 669905.
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