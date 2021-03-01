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РТС
Фондовая биржа


01.03.2021 Совершать сделки в «ВТБ мои инвестиции» теперь можно с 7 утра 1
18.01.2021 «Шелл» запустила оплату через СБП и Webmoney на своих АЗС в России 1
12.03.2020 Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард 5
04.02.2020 Дочерняя структура Ростеха и «РТС-тендер» займутся популяризацией закупок малого объема 5
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 1
31.05.2018 Frontier Ventures запускает новый фонд размером $50 млн 1
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
10.04.2018 Высокотехнологический обвал. За день санкций российские ИКТ-компании потеряли миллиарды 1
30.01.2018 За доступ к госзакупкам площадкам придется заплатить 300 миллионов 2
19.10.2017 На крошечный контракт Госдумы по блокчейн пришло 18 претендентов, сбивавших цену вплоть до 1 рубля 1
04.07.2017 Нижегородский филиал РТРС начал трансляцию региональных программ в цифре 1
03.04.2017 НИК ведет учет ценных бумаг с помощью решения «1С-Раруса» 1
17.01.2017 «Московская биржа» впервые раскрыла, из какого СПО сделана ее новая торговая система 1
27.12.2016 ЦБ начал принимать отчетность в новом цифровом формате. Мнения разработчиков 1
23.11.2015 Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC 1
27.10.2015 «1С-Рарус» помогает финансовой компании «Менеджмент Партнер» совершенствовать деятельность 1
01.07.2015 Акции в июне: МТС с начала года выросла на 43%, Luxoft — на 51,6% 1
02.04.2015 Акции в марте: Mail.ru отличилась ростом, а «Ростелеком» падением 1
04.03.2015 Акции в феврале: Биржевые индексы России растут, но интернет-компании под угрозой 1
03.02.2015 Акции в январе: Mail.ru и «Яндекс» серьезно подешевели 2
04.12.2014 Акции в ноябре: Не все ИТ и телекомы в одинаковой яме 1
11.06.2014 «Сумма Капитал» автоматизировала депозитарный учет с помощью «1С-Раруса» 1
11.06.2014 ФАС обязала администрацию Липецка не препятствовать конкуренции на рынке госзаказа 1
03.06.2014 «Доверительная Инвестиционная Компания» ведет учет ценных бумаг с помощью «1С-Рарус:Бэк-офис» 1
07.03.2014 Акции ИКТ-компаний в феврале подешевели под влиянием событий на Украине 1
06.03.2014 «Синимекс»: Интеграцию с репозитарием выгоднее отдать на аутсорсинг 1
04.03.2014 Luxoft и Epam потеряли на украинском кризисе $750 млн 1
22.01.2014 «Фабрикант.ру» за 440 млн руб. купил площадку Московской биржи для госторгов 1
10.12.2013 Банк «Российская финансовая корпорация» автоматизировал деятельность с помощью «1С-Раруса» 1
02.12.2013 Чиновники и электронные площадки готовятся к отбору новых провайдеров госзакупок 1
11.09.2013 Orange предоставит российским компаниям доступ к финансовым сервисам Sungard 1
06.09.2013 ZOOM.CNews согревает. Лучшие бытовые тепловентиляторы 2
07.08.2013 «1С-Рарус» автоматизировал инвестиционную компанию «Парити Капитал» 1
05.08.2013 «Вита-Депозит» автоматизировал управление ценными бумагами с помощью «1С-Раруса» 1
30.05.2013 Inoventica приобрела 100% капитала межрегионального оператора «Радио Телевидение Связь» 6
17.04.2013 У председателя Пенсионного фонда появился советник по ИТ 1
28.03.2013 Из «Почты России» увольняется ИТ-директор 1
18.02.2013 NCR предлагает модуль подогрева для терминалов самообслуживания 1
17.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» 1

Публикаций - 164, упоминаний - 305

РТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 11
VK - Mail.ru Group 2483 10
Rambler Group - Рамблер ГК 485 9
Yandex - Яндекс 4101 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 6
Microsoft Corporation 11060 5
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 5
Apple Inc - Эппл Рус 7692 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 3
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 3
SAP SE 3211 3
АФК Система ПАО 994 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Ростелеком Дальсвязь 203 2
ВолгаТелеком 217 2
Синтерра - Synterra 565 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 2
Армада 275 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
IBM 3537 2
PM Expert 79 2
Ростелеком ЦентрТелеком 189 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Samsung Electronics 5651 2
Luxoft - Люксофт 233 2
Neoflex - Неофлекс 141 2
CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 9 1
123 солюшнс 10 1
Цифровая Платформа 34 1
Softkey - Софткей 113 1
Ростелеком Сибирьтелеком 302 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 1
ELKO Group 9 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
Rambler Media 71 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 19
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Башнефть ПАО АНК 90 2
Qiwi 783 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Транснефтьэнерго 5 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
Иннополис Сити АО 6 1
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
РТС-тендер - Электронная торговая площадка 42 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Банк 1123 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 177 1
Газпром ПАО 520 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Федеральное казначейство России 766 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство экономики РТ - Минэкономики Татарстана 4 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 1
АИР Республики Татарстан - Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан 1 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Правительство РФ 2201 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Lightning 131 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЭТП - Электронная торговая площадка 97 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
DDR - Double data rate 1067 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 1
Microsoft Windows 10 6629 2
Linux OS 4253 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
FlexSoft - FXL Data Force 4 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Disclosure Management - SAP DM 3 1
Хомнет НФО 13 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
ЕАТ - Единый агрегатор торговли - Березка 16 1
Diasoft Flextera BI 12 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Microsoft Excel 436 1
Apple macOS 922 1
SQL - Язык программирования 432 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Google Android 10750 1
Microsoft Windows 852 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Apple iPhone 6 547 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Приданцев Сергей 82 2
Лишенков Владимир 12 2
Алимов Дмитрий 4 1
Кореш Виктор 71 1
Морошкин Александр 106 1
Погудин Александр 6 1
Савельев Алексей 4 1
Кучин Сергей 22 1
Каштанов Андрей 1 1
Марич Игорь 18 1
Минуллина Талия 3 1
Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 1 1
Гриненко Артем 1 1
Тихонов Илья 1 1
Керимов Сулейман 20 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Емельянов Сергей 2 1
Нестеров Алексей 79 1
Емельянов Антон 54 1
Потанин Владимир 19 1
Елистратов Николай 90 1
Крылов Андрей 14 1
Владышев Алексей 3 1
Дерипаска Олег 19 1
Чичваркин Евгений 82 1
Ярош Сергей 11 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Вексельберг Виктор 97 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Карачинский Анатолий 74 1
Баланова Светлана 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 16
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 11
Европа 3745 10
Украина 3361 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Япония 2778 5
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Казахстан - Республика 2627 3
Восточная Европа 1676 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Франция - Французская Республика 2120 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - Иннополис 292 2
Великобритания - Острова Кайман 17 1
Россия - ПФО - Самара 1287 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Курск 231 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
США - Нью-Йорк 1092 1
Россия - Пенза 251 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - Белгород 240 1
США - Купертино 204 1
Россия - Новгородская область 286 1
Россия - Ульяновск 292 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 1
США - Калифорния 972 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
США - Кремниевая долина 399 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 18 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
Forbes - Форбс 441 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
CNews Analytics 1988 14
IDC - International Data Corporation 2713 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
CNews AWARDS 291 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759357, в очереди разбора - 663047.
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