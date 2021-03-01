Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РТС
Фондовая биржа
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 164, упоминаний - 305
РТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 2
|Лишенков Владимир 12 2
|Алимов Дмитрий 4 1
|Кореш Виктор 71 1
|Морошкин Александр 106 1
|Погудин Александр 6 1
|Савельев Алексей 4 1
|Кучин Сергей 22 1
|Каштанов Андрей 1 1
|Марич Игорь 18 1
|Минуллина Талия 3 1
|Coenegrachts Karl-Filip - Коэнеграхтс Карл-Филип 1 1
|Гриненко Артем 1 1
|Тихонов Илья 1 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Емельянов Сергей 2 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Емельянов Антон 54 1
|Потанин Владимир 19 1
|Елистратов Николай 90 1
|Крылов Андрей 14 1
|Владышев Алексей 3 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Чичваркин Евгений 82 1
|Ярош Сергей 11 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Вексельберг Виктор 97 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Баланова Светлана 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759357, в очереди разбора - 663047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759357, в очереди разбора - 663047.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru